2017中国制造千人会在天津滨海新区成功举办

为深入学习贯彻党的十九次大精神,全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，2017中国制造千人会于2017年12月1日在天津万丽泰达酒店举行。

为深入学习贯彻党的十九次大精神，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，由天津市滨海新区人民政府、中国软件行业协会主办，天津市滨海新区商务委员会、北京至顶信息技术有限公司等单位承办的“2017中国制造千人会”于2017年12月1日在天津万丽泰达酒店举行。

本届大会以“推动先进制造 迈向工业智能”为主题，由“主论坛”、“平行论坛”、“特别活动”、“成果展”组成。会前，天津市滨海新区副区长夏青林会见了中国软件行业协会常务副秘书长陈宝国、海航科技创新总裁崔轶隽、工业4.0研究院副院长王明芬等参会贵宾。大会邀请了中国国际经济交流中心首席研究员张燕生对国际经济形势与中国制造业前景进行了深度解读。来自博世、微软、IBM、戴尔、中科曙光、百度、阿里巴巴、华为、研华、小米等领先的技术和互联网企业的十数位专家，围绕技术与工业的深入融合等话题，在大会上分享了物联网、云计算、大数据和人工智能等技术对于工业创新、产业升级的推动和支撑。徐工、美的集团分别介绍了企业数字化转型过程中的战略布局和策略要点，并结合自身的实践分享了自己在先进制造和智能制造的最新经验。工业4.0研究院的专家还介绍了AI 2.0在智能制造领域的前沿研究。来自政、产、学、研、用各领域的顶尖智库在2017中国制造千人会上，通过探讨时代的前沿理念和模式、产业的成功实践和经验，为切实有效地推进先进制造，促进我国产业迈向全球价值链中高端，推动京津冀乃至中国制造业的转型升级，提供了非常具有价值的经验、共识与启示。同时，也为进一步推动了天津成为中国北方对外开放门户、高水平现代化产业的重要交流平台，引进高端制造人才营造了非常好的氛围。

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生演讲

本届大会除了全天的主论坛之外，下午还并行安排了“走进滨海新区”特别参观活动及“两化融合高峰发展论坛”平行分论坛活动。

作为本次大会的承办单位滨海新区商务委积极贯彻落实十九大精神，面对新形势、新挑战，按照区委、区政府统一工作部署，紧紧围绕推动智能科技产业和智能经济发展、建设高品质智能社会这一主线，统筹协调各方面资源，主动出击、拓宽渠道、深挖资源，积极联系多个国家级行业协会，务实高效组织开展一系列智能科技类展会活动，“2017中国制造千人会”为本年滨海新区智能科技类系列展会收官之作，并以举办此活动为突破口，打造智能产业新品牌，宣传智能科技新成果，展示滨海新区新形象，全力创建繁荣宜居智慧新城。