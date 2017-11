云端再简化 AWS总能第一时间让用户轻松使用关键技术

2015年IoT,2016年AI,今年AWS re:Invent带来了两者新的进化,当然在基础应用上AWS也做了不同程度的更新,帮助企业可以更轻松的使用关键技术来管理越来越复杂的云计算。

至顶网CIO与应用频道 11月30日 拉斯维加斯消息(文/王聪彬):2015年IoT,2016年AI,今年AWS re:Invent带来了两者新的进化,当然在基础应用上AWS也做了不同程度的更新,帮助企业可以更轻松的使用关键技术来管理越来越复杂的云计算。所以在第一天的KeyNote上AWS CEO Andy Jassy用了五首歌的歌词表达了AWS想要展现给客户的22款新产品和服务。

Forrester首席分析师戴鲲的感受是AWS本次在Serverless、容器、AI、IoT等领域发布的多项服务依然保持着一贯的从企业客户需求出发的创新实践精神与全局生态思考。

因为在企业的角度往往会说“如果有这个就好了”,很快AWS就告诉你真的已经ready了,并且已经是可依赖可信任的服务。天润融通研发部技术总监安静波说,你会有一种感觉,当你需要什么东西时,去AWS上找找看,万一没有也没关系,just等等看。这也正是AWS一直信奉的理念倾听客户的意见。

向无服务器发展

Gartner研究总监季新苏的感受是美国企业已充分接纳云计算,上云已是主流,只是程度不同,路径各异。

所以我们首先看看和去年的实例相比今年的实例再一次的拓宽,其中目前已经有10万活跃用户在使用ECS。

AWS还宣布容器服务支持Kubernetes,EKS(Amazon Elastic Container Service for Kubernetes)补齐了在容器技术上的空缺。

而且今年是Serverless架构成熟的关键节点,这一次AWS再一次抓住了先机。AWS Fargate的无服务器功能来运行容器,让虚拟化的工作负载以无服务器的方式运行在多计算机的环境中。

安静波说,当大量的架构师还在搞Spring、搞Nginx负载均衡、搞RestFull接口开发时,Serverless告诉我这些本不应该由开发人员来做,AWS已经为你准备好架构,开发人员只需定义数据流之间的链接,定义业务逻辑实现,把所有和code不相关的都可以交给云服务商。

数据库的多样性

今年AWS在数据库上也引入一系列新功能,包括Aurora Multi-Master(跨多个数据中心缩放的关系型数据库)、Aurora Serverless(适用于负载不定难测,可以按需使用,自动缩放,无服务器的数据库)、DynamoDB Global Tables(全托管多主、多区的数据库)、DynamoDB Backup and Restore(既可以提供按需备份又可以提供持续备份的云数据库)、Amazon Neptune(全托管的适用于高度关联数据的图形数据库)。

Aurora Multi-Master可以帮助客户消除停机时间,允许跨多个可用性区域进行写入,从而为失败创建容错。如果一个客户在某一可用区域写失败,不会对应用程序造成影响。

AWS还宣布预览版Aurora数据库的无服务器版本Aurora Serverless,客户可以以秒为单位付费,所以当数据库负载下降时就不需要付费了。

DynamoDB是分布式NoSQL数据库服务,现在DynamoDB Global Tables可以实现跨多个区域的复制,每个区域都可以享受同样的低延迟、高可靠和高可用性。

深度学习还能用硬件

去年AWS带来了三款AI服务:Amazon Rekognition、Amazon Polly、Amazon LEX,今年在机器学习和深度学习上又有很多惊喜,尤其是一款新硬件AWS DeepLens的诞生。

Amazon SageMaker让构建、培训、部署机器学习模型变的更加容易。戴鲲指出,SageMaker是本次AI最具有战略意义的产品发布,其将机器学习从面向开发人员的基础能力开放阶段推向面向包括数据科学家等多类角色的端到端快速应用构建阶段。

TCL集团云平台事业部副总经理陈峻看到发布也很兴奋的说,升级的GPU、Amazon SageMaker将会让深度学习走进中小创业公司,AI的应用也将直接作为服务,Amazon Recognition Video(实时或批量视频分析服务)直接结构化视频。

有位同行记者也提到了AWS现在才做自动语音识别服务Transcribe会有点晚的问题,其实这只是把Lex的两个能力进行了拆分,Lex=Transcribe+NLU(Comprehend)。安静波提到,在Lex之前还有Alexa、echo,AWS会先做一个场景应用,包含软硬件,把场景做到最牛后再将这个应用拆分成能力,Alexa拆分成Lex+Polly+IoT,Lex继续拆分提供基础能力API。

AWS DeepLens是一款硬件产品,这也是首款为开发者提供的内置深度学习能力的智能摄像头,让机器从数据中学习,而不是被明确编程,定价249美金。

IoT功能的日益丰满

物联网的发展上,AWS从设备管理、物联网安全、物联网分析几个层面进行扩展。包括AWS IoT 1-Click(通过点击生成可以触发任何装置的Lambda函数)、AWS IoT Device Mamagement(安全地启动、组织、监控、遥控管理大量的IoT装置)、AWS IoT Device Defender(定义和强化装置群组的安全规则的IoT安全管理服务)、AWS IoT Analytics(全托管易使用的用于清洗、处理、存储和分析IoT装置数据的分析服务)

随着物联网的发展把所有数据传上云端处理显然效率不高,所以就有了边缘计算的理念,在边缘处理后再传到云端进行进一步分析。Amazon FreeRTOS在边缘IoT 装置上的基于FreeRTOS的微处理器连接操作系统。

戴鲲认为,Amazon FreeRTOS的发布使得AWS及时补齐了在物联网设备操作系统领域的空缺,为企业客户带来更多重要选择。

贯穿Keynote的五首歌曲分别是Lauryn Hill的“Everything is Everything”;George Michael的“Freedom”;Foo Fighters的“Congregation”;Eric Clapton的“Let It Rain”;Joe Beck的“Waiting is the Hardest Part”。