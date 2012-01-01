法大大CEO黄翔：三方面因素正在为国内电子签名市场“加温”

电子合同以便捷、无地域限制、方便管理和储存等特点逐渐成为全球多个地方签订协议的主要模式。

至顶网CIO与应用频道 11月29日 北京消息（文/孙博）：无纸化办公并不陌生，早在电子邮件、电子办公出现的时候，就随之而来。互联网+时代下，“无纸化”的流行，让企业、政府部门节约了大量成本，同时实现了更高效的管理。

比如电子合同。

据此前商务部的统计结果显示，每年企业间的合同约40亿份；国内团体旅游的合同总数为10亿份；此外，互联网金融等对电子合同也有着较大的需求。相较传统纸质合同签订需跨地域、耗时久、效率低，无法满足时下电子商务领域“高效、安全”的需求。电子合同以便捷、无地域限制、方便管理和储存等特点逐渐成为全球多个地方签订协议的主要模式。

技术和需求正在推动电子合同市场的快速发展

电子合同指的是双方或多方当事人之间，通过电子信息网络以电子的形式达成的设立、变更、终止财产性民事权利义务关系的协议。从法律意义上来说，一份有效的电子合同必须同时满足几个条件：权威的电子认证、安全的数据服务、完善的司法保障和一个可靠的数字签名。其中，为了更好的维护签署双方利益，防止纠纷，随着电子合同的发展，电子签名显得尤为重要。

2005年4月1日起《电子签名法》正式实施，自此电子签名被赋予传统手写签名同等的法律效力。但即便这样，电子签名却并没有得到大规模的应用。究其原因，一方面《电子签名法》对于电子商务以及电子合同的规制尚不完善；一方面，技术的不成熟，也成为制约国内电子合同市场快速发展的主要因素；更重要的还是因为该市场认知度较低。

不过情况从2014年起变得不同起来。近三年以来，电子签名技术开始被广泛应用起来，甚至2014年还被业界称为市场发展的元年。根据移动信息化研究中心此前发布的《第三方电子签名市场及用户研究报告》显示，相比2015年，2016年第三方电子签名市场规模增长迅速，年复合增长率高达266.7%。预计未来两年内，对第三方电子签名的预算投入超过50万的企业将由18.4%提升至30.6%。

在法大大创始人兼CEO黄翔看来，国内电子签名市场的快速发展，主要得益于三方面因素：技术、需求和政策。黄翔说，近几年国内云计算等技术的发展，让基于SaaS交付模式的“第三方电子签名”出现并迅速发展。国内不同规模、行业用户开始认识并接受除纸质版以外，第二种协议签订模式。

法大大创始人兼CEO黄翔

此外，企业对于电子签名的需求也正逐年增长。“随着数字化转型浪潮的深入，很多企业都想利用互联网工具去提升自己企业的效率。我们能感受到，企业对于电子签名的热情开始升温。”黄翔介绍，像电子签名这样的产品，对于传统企业外部供应链、管理流程的优化，以及对于内部人力资源管理效率的提升，都带来了非常明显的效果。

而最重要的原因则是政策性的驱动。国家不断强调供给侧改革，让类似互联网金融、保险、证券等行业都在出台鼓励使用电子签名、电子合同的鼓励性文件。

法大大强调自己的特点



成立于三年前的法大大，是一家国内知名的第三方电子合同平台，主要为金融、保险、第三方支付、旅游、房地产、医疗、电商等行业领域和政府机构提供电子合同、电子文件签署及存证服务。同时，法大大还整合提供司法鉴定、网络仲裁和律师等服务。目前法大大的用户已经涉及包括阿里巴巴、微软中国、统一集团、携程网、同程旅游、美团网、金蝶云之家等知名大中型企业。

据了解，法大大提供的产品主要分为四类——合同签署、合同管理、在线编辑和区块链存证，并支持PC、APP、微信等多终端签署，满足客户多样化需求。

·合同签署：为用户提供多方签署、签署提醒、添加附件等功能，采用有效技术确认签约主体真实身份、防止文件篡改、精确记录签约的时间。

·合同管理：合同归档、查询，关键词检索合同，帮助企业在线存储海量合同，同时精准快捷查找所需合同。

·在线编辑：集合人力资源、商旅、金融等多行业的海量合同模板，用户可免费下载、零门槛生成企业专属商用合同，线上完成合同编辑、签署以及传输工作。

·区块链存证：去年，由Onchain和法大大基于微软可信云技术和开放平台联合发起的，商用电子存证区块链联盟“法链”正式成立。作为领先的区块链存证平台，为企业提供电子合同存证和出证服务。

近两年随着资本对国内电子签名市场的支持力度逐渐加强，在吸引了很多新玩家的加入的同时，也出现了产品同质化的现象。对此黄翔坦言说，市面上推出的产品的确是存在一定的同质化问题。“我们看到无论是电子签名还是电子合同，产品的基础还是技术和法律相结合。不过这是一个阶段性的现象，随着发展市场将优胜劣汰，慢慢同质化现象将会有所缓解。”

黄翔还说，国内很多互联网垂直领域都能看到同质化的现象，而法大大强调的是自己的特点——专注电子签名和电子合同的法律保障。可能是此前做过律师的原因，更了解行业的需求，黄翔认为在合法权益得到保障的前提下，最好大家不用签署任何文件，但前提一定是构建了全方位的法律保障体系。

法大大从用户身份认证、数据安全、网络安全和运维安全四方面的保障，实现了用户身份、文件数据、信息传输和系统运行的安全可靠。并根据企业业务特性和需求，提供混合云模式的部署方式。“我们不会拘泥于SaaS，我们还是希望让法大大的服务更具竞争力。”黄翔强调，尽管目前法大大90%的服务是基于SaaS模式，但他们并不是一家纯SaaS公司，最终服务还是以用户为核心。

“从今年整个市场的热闹程度来看，我对这个市场还是非常乐观的。”谈到法大大近期的规划，黄翔说后面的任务还有很多，比如提升市场对于电子签名的认知度和用户习惯，加大市场的培育力度。而欣慰的是，国内企业对于新事物接受程度越来越高，普遍抱着开放的态度，黄翔预测，市场距离“爆发”的时间很近了。