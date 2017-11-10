腾讯云发布Supermind智能网络，以云为中心推动全球网络加速

11月22日，腾讯云正式发布Supermind智能网络产品。相比此前网络产品的特点，Supermind智能网络将拥有高性能、全球互联、智能化等三大特点。

至顶网CIO与应用频道 11月24日 北京消息：信息网络的应用逐渐渗透社会发展的各个领域，网络业务量的迅速膨胀给数据传输能力和大吞吐量的交叉能力提出了更高要求。11月22日，腾讯云正式发布Supermind智能网络产品。相比此前网络产品的特点，Supermind智能网络将拥有高性能、全球互联、智能化等三大特点。

“相当于每天挽救了3.5条生命”

腾讯云提供的网络产品可以从四年前开始谈起。2013年，腾讯云通过基础网络、弹性公网IP、内，外网负载均衡、安全组等技术构建了云网络的雏形；2015年，腾讯云第二代网络产品，通过overlay的模式，实现了VPC、VPN、专线接入、弹性网卡、弹性扩缩容等功能，推进了混合云的发展。几天前，腾讯云推出的supermind智能网络，在云主机和负载均衡性能方面有着一定的突破。

目前，腾讯云服务器的物理网卡配置已升级为25Gbps bonding架构，同时利用智能网卡SDN模块的网络动作层（fastpath）和策略层（slowpath）分离，腾讯云主机的网络带宽吞吐从8Gbps提升至25Gbps，提升超过3倍；网络包转发能力从50万pps提升至450万pps，提升了9倍；网络包虚拟化时延降低50%，可全面支持金融分析、游戏业务、视频直播等高网络性能要求场景。同时，通过使用DPDK优化，腾讯云四层负载均衡网络包转发性能从220w升级至2100w，增长近10倍。

负载均衡方面，腾讯云是国内首家支持quic网络传输协议的云计算服务商，quic网络传输协议改进了TCP协议的功能，重构了TLS协议，并且还吸收HTTP2的大部分特性，在网络的传输性、稳定性、安全性、并发性、快速性上都有的巨大提升。目前，基于该协议，在进行网络文件传输时，能够将访问速度大幅提升15%以上。此前，腾讯云在QQ空间的部分页面使用了QUIC协议，首字节时间比http2平均减少326ms,性能提升约25%。可大幅提高页面的加载进度，有效降低网络延时造成的体验不佳的问题。

“从一个宏观角度来看，全中国有13亿人，每个人在一天中看20个网页，一个人一天就能节约6秒钟，一天能节约的时间大概是在300小时。这边减少了320毫秒，相当于每天挽救了3.5个人的生命，这是一个非常伟大的事情。”腾讯云网络产品中心的产品负责人高航用一个形象的例子，强调了速度提升后带来的直观感受。

腾讯云网络产品中心产品负责人高航

将AI引入到网络管理是必然

用人工智能的方式实现网络规划、建设以及运维的全流程，是腾讯云Supermind网络产品最大的亮点。它提供覆盖规划、资源管理、网络监控、故障定位、故障排除、安全防护等能力，形成了从网络系统设计、管理、运营、优化、安全等方面的智能闭环。

那么为什么要用人工智能管理网络？“其实从技术来讲，这是一种必然。”高航举了个例子。一个月前，腾讯云发布了第三代云服务器的矩阵，其中包含有很多种类型的云主机。但是种类繁多的云主机并没有给腾讯云的运营带来很大的挑战，因为这些云主机之间是解耦关系。

腾讯云现在有几百个网络结点、几万个网络连接，再用传统人的方式进行管理，显然要组建几万人的团队才能完成管理工作，而这是不现实的。所以，在高航看来，将人工智能引用到网络管理方方面面是一种技术上的必然。

腾讯云Supermind智能网络能够结合几万条线路特征智能规划，通过历史用量分析、网络路径分析、用户反馈分析、节点规划建议、专线扩容建议等方面，合理规划出网络建设路线，大幅缩短规划时间，节约时间成本。

通过对CVM、负载均衡、舆情等方面监控，进行事件、操作日志、网络日志等分析，借助多层异常告警收敛聚合算法定位故障，输出相关告警聚合精简后的告警信息。通过AI提供定位建议，将全过程的时间缩短到了5分钟以内，平均处理时间降低了75%；人工识别告警到处理完成控制在20分钟以内，整体系统SLA提高了20%。

在故障自愈方面，通过预设定的故障评价机制，对已知的网络故障进行分级设定，对于故障预测置信区间高的且相对可控的故障，自动触发对应的故障隔离服务，比如外网会调度DNS流量、BGP流量等，内网中会隔离故障的设备或端口，对底层集群进行自动扩缩容等等。

腾讯云Supermind网络还拥有AI模式拆解、综合性信息防护、语义分析与诈骗防护提示、舆情分析+关键时间点防护、反机器人模拟人脸、指纹、声纹、反系统性ddos攻击、反AI爆破的密码定义及校验等功能。

不让网络时延成为人们选择快乐的一个瓶颈

近年来，腾讯云一直致力于网络基础设施建设。截至目前，腾讯云在全球21个地理区域部署了36个可用区节点，是全球云计算基础设施布局最广泛的中国互联网云服务商，全面覆盖亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲。

此外，腾讯云遍布全球的网络路线，可为客户提供国内35路、全球近100路的运营商BGP接入，并且提供TB级的总出口带宽能力，为客户提供高质量、大带宽、低时延的网络互联能力。仅在2017年，腾讯云就已扩容接近300%带宽能力，全球共已建设10+Tb级的骨干网络。

在第三代SUPERMIND智能网络中，腾讯云重磅发布了一个新功能——以云为中心的全球加速网络。

据高航介绍，原来一个用户需要经过漫长、复杂的公网网络才能访问腾讯云。在这个过程中将会出现许多问题是无法预料的。随着现在很多网络已经覆盖到足够多数量的时候，用户只需要找到最近的一个腾讯云节点，就可以以最短的路程登录到腾讯云上，再到全球的服务器进行使用。腾讯云能够保证其介入服务器、保障网络的畅通，以及同时也能够保障路径最短，解决了跨运营商长途网络的问题。

这样一种方式最终实现的效果，可以在晚上8点到10点业务高峰的时候，网络抖动减少90%，时延减少35%，可以将业务封顶丢包率降低50%。高航说，“在这个时候，打王者荣耀和没有实现这种方式的用户打王者荣耀，你肯定是最终的王者，因为你不卡。”不让网络时延成为人们选择快乐的一个瓶颈，这是腾讯云第三代网络SUPERMIND的初衷。