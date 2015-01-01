京东联合百家企业建智能大屏联盟 创造电视之上的想象力

智能中控在家庭中已经有了越来越多的应用，现在智能电视也由终端设备进行了升华，11月22日，京东联合百家企业建智能大屏联盟。

至顶网CIO与应用频道 11月24日 北京消息：智能中控在家庭中已经有了越来越多的应用，现在智能电视也由终端设备进行了升华。

11月22日，由中国电子商会指导，京东携手康佳、乐视、海信、三星、夏普、小米、腾讯视频、中国信通院、中信国安、尼尔森、国广东方、百事通等包括标准协会、广电运营商、牌照商、内容和数据服务商、电视厂商、OTT厂商在内的数百家合作伙伴共同发起成立智能大屏产业联盟，致力于让智能大屏产业搭上物联网快车，给消费者带来更多价值。

京东将为联盟成员全面开放京东物联网开放平台、京东Alpha智能服务平台和京东开普勒平台的技术与能力。这也是京东全力打造零售基础设施、对外开放赋能的又一举措。

京东智能大屏产业联盟正式成立

京东集团副总裁兼家电事业部总裁闫小兵也提到三大努力方向，第一、作为家庭显示和控制的核心，智能电视要具备跨品牌、跨品类、跨协议的设备互联互通的能力；第二、作为流量入口和服务平台，智能电视要具备丰富的服务输出能力和定制化的交互方式；作为一种创新的产业形态和业务模式，智能电视更要有流量和渠道的资源支持，快速树立标杆，提升用户体验，形成用户习惯。

京东集团副总裁兼家电事业部总裁闫小兵

“联盟”赋予大屏产业新生命力

伴随智能电视的诞生，电视重新掌控用户家居生活场景核心的态势愈发明显。尼尔森发布《2018中国家庭大屏生态产业发展研报告》显示，中国大屏智能电视使用率已经超过56.3%，智能电视已经成为家庭互联网最理想的流量入口。

在京东智能发起的“大屏，大不同”京东智能大屏产业联盟发布会上，京东宣布将凭借多年的人工智能技术和物联网技术的积累，以及强大的电商能力和资源整合能力，全面打通京东物联网开放平台、京东Alpha智能服务平台、京东开普勒平台的技术能力与资源服务，为联盟成员在技术层、服务层、内容层提供模块化的解决方案。通过一站式赋能，为大屏电视赋予新的生命力，让智能电视大屏成智慧家庭中的智能交互核心。

大屏智能家居控制

京东智能物联网中心业务部负责人张熠介绍，在物联网技术方面，京东将为联盟成员开放物联网Joylink协议，利用电视大屏可以场景化控制全屋的智能设备，让用户在看电视时无需打开手机APP，通过电视遥控器或者语音麦克风就能实现智能家电远程控制，让家里的智能家电通过电视屏幕实现互联互通，增加大屏与用户的粘性。例如，有客人来访，智能门铃就会把门前的实景视频发送到电视上，让消费者坐在沙发上就可以开门。目前接入Joylink的设备已经超过1000+品类、1200万+设备，涵盖家居、安防、可穿戴、车载等多个领域，为联盟成员保障了海量智能设备的互联互通。

京东智能物联网中心业务部负责人张熠

大屏智能语音操控

在人工智能服务方面，通过京东Alpha智能服务平台的打通和接入，不但可以为联盟成员提供像语音识别、语音唤醒、声纹识别、自然语音理解等多种人工智能语音技术，利用京东智能音箱叮咚等设备与电视进行语音交互，可实现语音关机、音量增减、内容搜索、应用打开等功能，还可以在大屏上集成Alpha平台上如娱乐休闲、信息咨询、生活服务、百科问答、终端助手等丰富的内容与服务，使大屏与用户的交互方式更加多样化。和通过遥控器上有限的按钮来操作相比，动动嘴更适合看电视的放松状态。

边看边买智能购物

在大屏联盟后台，京东还将为联盟成员开放京东开普勒平台的黄金流程。开普勒平台开放了商城的商品详情、下单系统、支付体系、售后体系等一整套接口给相关运营商，使每一条广告或是包含产品信息的节目内容都能对应到京东商城的商品。用户在看电视的同时，就可以实现边看边买、一键购物。并且依托京东完善大数据算法，分析用户偏好和购物习惯，还可以在电视端更精准和个性化的为用户推荐广告内容。看着电视机女主的漂亮裙子就随手下单，这样的感受会相当流畅。

大屏边看边买功能演示

“单机智能”向互联互通转变，带来新模式新价值

近年来智能电视行业由只卖硬件逐渐转变为同时卖软件、卖内容和卖服务。大屏生态也从只有电视厂商发展为包含智能硬件、软件技术、集成平台、内容服务等企业的完整生态链。但对于传统电视来说，企业之间还是相对封闭的系统，智能连接功能只是单机智能， 电视、广告内容也还是千人一面，与其他互联网信息终端相比存在很大瓶颈和挑战。

“作为中国线上线下最大的家电零售商，京东有义务也有能力担负起带动行业进一步成长的责任。”京东集团副总裁兼家电事业部总裁闫小兵指出，“联合行业各方伙伴成立优势互补的智能大屏联盟，正是京东开放自己的核心能力，携合作伙伴一起为消费者提供极致体验，为行业创造新价值的重要一步。”

联盟由产业链中从事技术和产品研发、播控集成、内容服务的企业以及有关机构共同成立，打造一个集资源和技术于一体的综合性服务平台，提升大屏的智能化水平和用户体验，打造智慧家庭全新入口。联盟成立后，大屏市场不仅会成为京东构建多场景、多终端商业模式的发力点，更会让联盟成员企业产品增加新的生命力和产品附加价值。除技术支持外，京东还将提供渠道和营销助力等资源支持，努力帮助合作伙伴在物联网时代占领“制高点”。联盟成立仪式上，以康佳和乐视为代表的联盟企业展示了自己的智能电视新品，相信市场上不久就会出现不同形态、功能各有偏重的智能电视产品。

京东集团副总裁，商城前台产品研发部负责人黎科峰博士表示，技术赋能商业的时代已然到来，联盟重建了智能大屏生态的商业模式，这种以技术为基础、以数据为资源、以平台为载体的联合，有效地拓展了大屏的功能，从而衍生出新的运营模式和价值，带来多方共赢。

京东集团副总裁，商城前台产品研发部负责人黎科峰

业界人士认为，未来京东智能大屏产业联盟将成为重要的零售基础设施，借助京东平台的优势，让第三方服务和内容通过设备满足用户的各种需求。京东也将打造更加丰富的“无界零售”场景，丰富消费者的智慧生活。