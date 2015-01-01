中国制造千人会将于12月在津举办 聚焦先进制造和智能制造

由天津市滨海新区人民政府、中国软件行业协会联合主办的“2017中国制造千人会”将于2017年12月1日在天津万丽泰达酒店举行。

作者：至顶网 来源：至顶网CIO与应用频道 【原创】 2017年11月22日

至顶网CIO与应用频道 11月22日 北京消息： 习近平总书记在十九大报告中指出，要加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。根据中央政治局会议审议通过的《京津冀协同发展规划纲要》，天津在京津冀协同发展中的功能定位之一，就是成为全国先进制造研发基地。

在此背景下，由天津市滨海新区人民政府、中国软件行业协会联合主办的“2017中国制造千人会”将于2017年12月1日在天津万丽泰达酒店举行。本届“2017中国制造千人会”以“推动先进制造 迈向工业智能”为主题，将邀请工信部、中国国际经济交流中心等领导、专家解读十九大后的宏观经济和制造业发展蓝图，邀请博世、微软、IBM、戴尔、中科曙光、京东、阿里巴巴等分享工业创新的趋势脉络，邀请海航科技、徐工信息、美的集团、小米、研华科技等介绍先进制造和智能制造的最新经验。

会上还将同期举行“2017两化融合高峰发展论坛”，届时智能制造各方面领导者、京津冀大中制造业企业决策者将齐聚一堂，融汇研究成果、技术方案、产业政策、领先企业案例，共同探讨工业大智能时代的智能制造与两化融合。本届高峰论坛力争从规格、影响等方面达到高端水平。有关内容紧密围绕互联网+制造业、人工智能、工业机器人等行业热点，以强化产业创新能力、深化产业融合发展为目的，聚焦人工智能时代的软件产业转型发展之新机遇、新挑战。

本次“2017中国制造千人会”将邀请来自国内不同地区的代表性制造业企业运营负责人、制造业企业主、制造业生产管理者、制造企业信息化负责人、产品开发设计负责人和包括人民网、光明网、中新网、搜狐IT、环球网、凤凰网、美通社、中国工业报以及中国日报等国内外100家知名媒体共同与会，就推动先进制造水平，提高智能制造能力、提升工业智能水平等话题展开交流。

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