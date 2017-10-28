解决了照片流转问题 即时影像共享服务平台VPhoto公布下一步动向

11月21日，VPhoto在北京召开全球影像传播峰会。会上，曹玉敏宣布独立研发的智能硬件V5，以及云摄像V视频产品上线，并公布了一年内四次累计近亿元的融资额。

至顶网CIO与应用频道 11月25日 北京消息：尝试一个新领域是需要勇气的，而对于已经成为一名世界500强某外企的亚太区研发财务控制总监，抛弃现有名望重新去到一个自己完全不熟悉的行业重头再来，需要的一定是百分之二百的决心。

六年前，用即时影像共享服务平台VPhoto创始人曹玉敏的话说，跟摄影行业半毛钱关系都没有，一心想成为全球CFO的她，却因为第二个孩子的B超照片，决定重新思考未来的人生规划。一段时间后，曹玉敏开始将美国流行的“摄影+云计算”商业模式，引入了国内市场，让国内的摄影也能加入科技的力量。



起初，凭着老顾客的口碑传播，公司业务发展很好，工作室也从一家开到了三家。但后来，随着业务的不断扩张，问题随之显现——无法解决照片流转的问题。“最开始我们的做法是雇专人每天去上海各个地方收电子版的照片，再当天送到我们的后期数码中心，等到处理好再转送到各个门店。”曹玉敏说，这样的照片流转模式在某次给用户交付时，出现了照片拿错的问题，并收到了用户的强烈投诉。后来，VPhoto决定尝试建立自己的照片流转系统，尽量减少人工环节，加强门店、摄影师、修图师、消费者之间的沟通和协作，也促进了消费者的购买欲望。

据了解，两年多的时间，VPhoto已为数千家企业客户拍摄近1000万张照片，浏览量高达57亿次。 目前，VPhoto拥有3000余名签约的摄影师和云端数码师，覆盖全球87个城市。

11月21日，VPhoto在北京召开全球影像传播峰会。会上，曹玉敏宣布独立研发的智能硬件V5，以及云摄像V视频产品上线，并公布了一年内四次累计近亿元的融资额。

曹玉敏说，VPhoto正在建立从拍摄、到后期、到客户交付，再到长期的存储管理，全生命周期、闭环的解决方案。并且，VPhoto打造的智能硬件+云平台的自动化流程，是目前影像行业唯一一家底层数据闭环的平台，实现了让专业摄影领域的服务效率提升300倍以上。从按下快门，到修片，分享给现场用户浏览，全程只需5分钟。

在峰会上，曹玉敏介绍了几个VPhoto的真实使用案例。其中一个就是在2017年阿里巴巴年会中，VPhoto首次承担了体育馆中4万多名员工和演出的拍摄任务。这次活动在云相册中，创造了6小时内490万次以上的浏览量。

“我们希望建立一个类似于‘滴滴出行’的共享平台。它整合摄影资源，将自由职业属性的摄影师，和广泛的客户需求匹配起来，进而重塑摄影的业界生态。”对于未来，除了长远的愿景外，曹玉敏还介绍了近期VPhoto规划。接下来，VPhoto将进一步拓展产业链，向传输压力更大更慢的视频业务逐渐深入，并正式推出自主研发的云摄像V视频产品。