边缘到云再回到边缘 Predix一种以资产为中心的工作方式

GE通过打造Predix工业互联网平台，推动垂直工业领域应用，平台将聚焦航空、能源、医疗领域，围绕资产绩效管理、现场服务、智慧工厂为客户开发有价值的应用，推动工业互联网生态圈的建设。

作者：王聪彬 来源：至顶网CIO与应用频道 2017年11月22日

至顶网CIO与应用频道 11月22日 人物访谈（文/王聪彬）：就在记者参加2017年GE工业互联网科技峰会的前一天，美国传来GE将专注医疗、电力、航空三大业务的消息。

GE全球高级副总裁、GE中国总裁兼首席执行官段小缨也在第二天的峰会上提到，GE正在将行业专业知识、机器设备数据与云计算、物联网等技术进行嫁接来推动未来人工智能的研究。

GE全球高级副总裁、GE中国总裁兼首席执行官段小缨

通过打造Predix工业互联网平台，推动垂直工业领域应用，平台将聚焦航空、能源、医疗领域，围绕资产绩效管理、现场服务、智慧工厂为客户开发有价值的应用，推动工业互联网生态圈的建设。

IT与OT结合数字化转型

“工业互联网是面向工业智能化的需求。”中国信息通信研究院院长刘多认为，工业互联网不仅仅是一个网络，在打造网络的同时可以产生新的业态和模式，这对于制造业转型发展是非常重要的。

当然工业互联网不仅仅是收集数据、分析数据这么简单，工业互联网是关注资产从设计、制造、销售、停用全过程所发生的一切，配合人工智能技术增加洞察，提高机器运营效率。

GE 数字集团工业应用副总裁Eddie Amos表示，真正的数字化转型是将IT和OT结合。去年GE正式在中国启动数字化转型传略，通过工业互联网为航空、能源、医疗领域带来变化。

GE 数字集团工业应用副总裁Eddie Amos

航空领域：中国东方航空围绕飞行安全、燃油管理、飞行操作优化同GE开发航空应用，一个数字是中国东方航空每年在燃油管理上可以节省2500万美元。

能源领域：GE同大唐集团依托北京电厂打造智慧电力服务基地，实现集团下所有燃机、煤机远程检测、诊断、热效能分析、智慧信号等有关电力设备监管的应用。目前为止6个电厂11台机组全部上线运行，实现了239个设备实时诊断和监测，一千多个模型的开发和优化。

医疗领域：徐州医科大学使用资产云管家，加强设备管理的同时利用数据分析优化资产管理模式，对医疗设备进行全生命周期的管理，帮助医院提高资产使用效率10%、流程管理效率30%。目前云资产管家已经覆盖了60多个城市，100多家医院。

在数字工业的转型过程中，GE的目标非常明确，持续打造Predix工业互联网平台，并在此基础上推动、开发垂直工业领域应用。

工业互联网已经敞开大门

提到Predix工业领域可能并不陌生，作为一个开源的工业互联网平台，其实现了端到云的全方位数字采集以及分析。Predix聚焦垂直工业领域、航空、能源、医疗，围绕资产绩效管理（APM）、现场服务、智慧工厂等为客户开发应用。

Predix以资产为中心，从边缘到云再回到边缘，这就要求边缘就可以执行数据收集、分析、机器学习等，之后再推到云端以及返回边缘。

GE数字集团Predix平台副总裁Patrick Franklin说，我们就是以边缘应用程序驱动平台，客户能够接入应用程序并扩展出个性化的应用程序。

GE数字集团Predix平台副总裁Patrick Franklin

而且自称工程师的Patrick非常兴奋来到中国，因为这里是能够看到最多创新的地方。

但现实的情况是中国制造企业在信息化、自动化上参差不齐，他们能否快速接入到工业互联网是一个问题。Eddie强调，接入工业互联网并不是看企业规模，每一个企业得成熟度都不同，我们将客户分为一到四级，根据不同得成熟等级有不同的做法。

GE数字集团中国区总裁、首席商务官王春文也谈到制造业是从设计、生产、运维、服务的闭环，所以仅仅在是设计生产环节，在设备效能效率的提高上制造业也有着很大的需求。

GE数字集团中国区总裁、首席商务官王春文

“Predix星火计划”为生态加把火

在本地化的建设上，全球第二个美国以外的数字创新坊落户上海，其已经成为中国在GE数字化转型中客户、合作伙伴、开发商的双创中心。

为了吸引更多企业投入到工业互联网应用的开发中，进一步拓展工业互联网生态圈，GE又启动了“Predix星火计划”。

“Predix星火计划”面向工业互联网创业公司以及GE在工业互联网领域的合作伙伴，鼓励基于Predix 云平台开发适合工业领域的资产绩效管理延伸应用程序。

切实解决中国工业界面临的数字工业转型挑战，并帮助工业界全面提高生产率。

2017年GE工业互联网科技峰会也宣布了首届“Predix星火计划”获奖企业。提名邀请的16家合作伙伴及创业公司中，北京华瑞特信息技术有限公司、武汉华中思能科技有限公司获得了“合作伙伴奖”，广采网络科技（上海）有限公司、实视信息技术（上海）有限公司获得了“创业公司”奖。

四家获奖企业将获得包括进驻位于上海的GE数字创新坊孵化一个月、GE技术团队全面支持、GE创投部门潜在投资机会等资源支持。