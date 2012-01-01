加速企业数字化转型 云计算有话说

数字化转型已经成为所有企业应对挑战的主要战略，每一个企业都有自己的数字化转型需求和愿景。首先降本增效是很多大型集团型企业的第一诉求，通过云计算的方式讲资源进行整合，集团管理也可以更加集中化；其次就是将聚集的数据进行运营产生价值。

至顶网CIO与应用频道 11月21日 人物访谈（文/王聪彬）：数字经济时代已经到来，“十九大”明确提出“新时代、新矛盾、新思想、新目标”四新为中国经济指明发展目标。

民生证券的首席经济学家邱晓华认为，新周期新阶段的曙光主要体现在6大方面：第一、先行指标向上向好向稳；第二、经济运行轨迹趋于平稳；第三、政策信号出现适度微调；第四、新经济能量在逐步放大；第五、世界经济开始温和复苏；第六、新的政治周期已经开启。

2018年中国经济仍将稳步增长，IDC预计GDP增长率将达到6.5%，同时也进一步带动了中国广义ICT市场的增长，特别是第三平台和6大创新加速期技术。

IDC预计，2018年中国广义ICT市场规模将超过7200亿美元，年增长率为7.1%，第三平台技术增长为5.5%，6大创新加速期技术增长为13.5%，企业数字化转型已经进入加速期。

数字化转型 企业都在思考两个问题

数字化转型已经成为所有企业应对挑战的主要战略，预计到2018年，全球1000强企业中的67%、中国1000强企业中的50%都将把数字化转型做为企业的战略核心。

这些大型集团型企业，它们的一个明显特点是都拥有复杂的体系架构和多种业务形态，所以不同的企业在进行数字化转型时都有着不同的关注点。

中国海油信息技术中心系统部经理周斌提到了集中统一这一前提，如果让下级单位分开进行数字化转型这和之前传统架构并没有太大区别，中国海油希望通过数字化转型实现整体的降本增效。

中国海油信息技术中心系统部经理周斌

不同于2B业务的中国海油业务，中国平安的服务群体更家多样化。平安科技平安云平台总监丘子隽强调，数字化转型不应该成为企业业务的负担，所以在转型的过程中更多要考虑对方的价值，而且这也是一个长期服务优化的过程。

平安科技平安云平台总监丘子隽

“每一个企业都有自己的数字化转型需求和愿景。”新华三集团副总裁、云计算产品线总裁吴健说，首先降本增效是很多大型集团型企业的第一诉求，通过云计算的方式讲资源进行整合，集团管理也可以更加集中化；其次就是将聚集的数据进行运营产生价值。

数字化转型 云计算首当其冲

云计算是数字化转型的一个重要组成部分，其除了可以降低成本效益，还能为业务产生创新和变化。不管是对行业还是企业云计算已经成为一个新型的基础设施，大数据、人工智能、区块链等技术都可以在云上发挥更多的作用。

像金融、通信、能源等信息化程度较高的行业都已经开始了云计算的探索甚至取得了一定的成效。金融行业由于业务连续性、稳定性的需求，在云计算上一直向着混合云的模式发展，核心业务部署在私有云，互联网新兴业务部署在公有云。通信运营商拥有很好的网络和基础设施资源，以及基础设施的运营，云计算的过程也更加快速和平滑。

这些企业在云计算的建设逐渐成熟之后，慢慢自己也变成服务商，为行业中更多的企业服务产生业务价值，而且企业对于行业云的个性化定制、合规、安全等属性也是青睐有加。

其实安全是企业部署云计算的一个重要考虑因素，当然安全问题并不仅在云计算的阶段才会出现，企业信息化发展的各个阶段安全都是一个重要的挑战。吴健提到了持续安全治理的原则，通过安全团队跟踪业界趋势，建立完整的安全体系。

数字化转型 需要践行者们

最近，IDC公布了2017年度数字化转型领军项目，其中中国海油和平安科技都出现在名单中，它们不仅自身在不断运用技术推动业务发展，而且还进一步带动着行业数字化转型的进程。

中国海油

中国海油针对集团设计了整体的云架构，包括IaaS、PaaS、SaaS。周斌认为，数字化转型第一步就是基础设施的转型，而且这种体系的变化还要在不影响用户体验情况下完成。

中海油云平台第一阶段主要将IaaS搭建完成，目前已经进入了IaaS推广和PaaS调研试点阶段，未来将演进到SaaS提供专业的应用和服务，帮助能源行业用户业务产生真正的变化，甚至根据用户需求定制专业SaaS服务。

中海油云平台以“五个统一”（统一资源管理、统一业务部署、统一运行监控、统一运营、统一运维）作为建设指南和基础，通过推动“三个变革”以达到“一升一降”（效率提升、成本降低）的目标，切实增加集团信息化生的价值获得感。

“中国海油在部署云计算上有一个需求，就是想原有的设备资源全部集成。”周斌说道，这就涉及到不同型号的老旧产品的兼容和管理，通过新华三在承上启下的中间层进行了个性化的开发，让中海油云平台实现了这一目标。

总体看来中国海油云实现了技术、服务、管理三大创新。技术创新：采用开放、分布式架构，实现跨国内外朵数据中心云资源统一管理的能源央企云。云网安融合实现计算、网络、存储、安全的统一管理和自动化调度；服务创新：有技术支持向提供云服务转变。平台融合IBM小机、Vmware资源池、云桌面、SDN等提供一站式、可计量计费云服务；管理创新：在能源领域运营能源央企云，并集中化管理。

平安科技

中国平安从2013年就开始部署混合云，最早考虑上云也是服务集团内部考虑，到2016年为为止，中国平安已经有80%的业务运行在云计算上，2017年平安科技又将这一能力进行输出为金融行业提供服务。

平安科技和中国海油一样，都进行了IaaS、PaaS、SaaS三层设计，不同的是平安科技已经将这些能力建成并开放给更多金融机构，接入平安云就相当于接入了整个平安的生态系统。

平安科技有着“ABCD”的产品体系规划，即AI人工智能、Blockchain区块链、Cloud云计算、Data大数据，在四大维度上组建技术架构。

尤其是平安科技越来越多的将AI融入到产品发展中，在丘子隽看来，未来AI的发展更多是在场景中，像平安科技的智能定损，可以通过图像识别完成理赔过程，在现场环节提升了4000倍效率。

像这种场景在金融行业之外也有很多挖掘潜力，深圳机场的摄像头通过接入平安云可以进行人脸识别，并与公安系统的个人身份信息匹配实现对安全的监控。