Gartner：“万事皆能”型首席信息官：统筹物联网世界

从本质上讲，技术专家是当今勇于开拓数字化新领域的探索者与创造者。随着物联网不断演化，首席信息官发现物联网并非终局，相反一切正刚刚开始。物联网是无数新型数字化业务与社交互连的“发射台”。

至顶网CIO与应用频道 11月21日 北京消息：从本质上讲，技术专家是当今勇于开拓数字化新领域的探索者与创造者。随着物联网不断演化，首席信息官发现物联网并非终局，相反一切正刚刚开始。物联网是无数新型数字化业务与社交互连的“发射台”。

随着物联网日益扩大以及企业参与度提高，即将涌现的各种未知因素不容忽视。快速而广泛普及的物联网将持续推动难以预料的新机会与新威胁。

因此，只有那些能快速适应愿景、制定决策并统筹物联网世界的新型首席信息官，即“万事皆能型首席信息官”（CIO of Everything）才能从容应对上述情况。

各企业将从不同角度接触物联网——作为数据消费者、被动的数据贡献者或主动为市场带来新产品与新智能的物联网生态系统领导者。

然而，无论以何种切入点发展企业物联网，反应迅速、充满想象力和自信心都是万事皆能型首席信息官所应具备的品质。他们还应识别层出不穷且出乎意料的新需求、考虑事项与各种问题并积极予以响应和解决。

作为一名首席信息官，您必须马上确定自己在努力发展企业物联网时所需要的短期和长期能力及资源，并且立即开展工作。

1. 打造物联网“作战室”

在物联网世界里运营业务，首席信息官不仅要为取得最佳结果而妥善规划，而且必须为最坏情况做好准备。这其中的关键就是您需要创建一个虚拟的“物联网作战室”，以集中精力开拓未来。该作战室要有一支由业务及技术人才组成的专业团队，以便针对各种情况展开头脑风暴，并制定企业的物联网战略与路线图以指导首席执行官、首席高管与技术团队达成企业参与物联网世界的愿景。

这种战略将成为一种具有远大目标与指导原则的企业“宪法”。路线图必须简明、灵活、适于各种选项并如同物联网一样充满活力。它将不可避免地经常调整方向，其优先事项也会随着物联网技术与产品的演化而发生变化，市场与从业者也永无定式，而客户则决定着互连的方式。

2. 描绘出关键的物联网领域并加以监测

物联网生成的数据将永无止境，也不可能静止不变。因此，首席信息官必须从一开始就创建与保持精确的企业关键物联网领域地图，并将各端点连接起来。能够实时查看物联网参与度持续波动与增长的虚拟控制面板或监测系统可助您一臂之力。

3. 建立企业专属的物联网团队

专属的物联网团队需要具备设计、绘制、理解、扩大与维持企业物联网内部领域及外部产品的各种技能。

您需要一支求知欲强、富有创业精神和战略思维且以物联网为中心的团队，他们在工作中能轻松化解抽象及异常复杂的情况。他们还应能够随着行业、市场与技术变化而快速预测机会与威胁。

因此，请与极具前瞻性思维的IT和业务领导者、产品所有者共同讨论您的企业需求，以便为组建与壮大这种全新的重要团队而培育必要的人才、技术与能力。