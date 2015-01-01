驰声林远东：教育不是简单信息化可以解决的，“教育+技术”是趋势

在驰声创始人兼CEO林远东看来，信息化技术并不是没有改变教育行业，但相较其他行业，教育信息化并没有那么显著的主要原因是因为教育行业的受众是人，所以不是简单的信息化技术可以解决的。未来教育模式将会融入更多的IT技术。

至顶网CIO与应用频道 11月20日 北京消息：曾经有一个坡著名的问题，叫“乔布斯之问”。“乔布斯之问”是苹果公司创始人乔布斯生前提出的：“为什么计算机改变了几乎所有领域，却唯独对学校教育的影响小得令人吃惊？”这次这不是给技术提出问题，而是针对教育。

在驰声创始人兼CEO林远东看来，信息化技术并不是没有改变教育行业，但相较其他行业，教育信息化并没有那么显著的主要原因是因为教育行业的受众是人，所以不是简单的信息化技术可以解决的。未来教育模式将会融入更多的IT技术。

驰声创始人兼CEO林远东

教育不仅是知识的传递，“教育+技术”成趋势

林远东说，随着教育的核心发生变化，不再仅仅是知识的传递，所以未来“教育+科技”的模式将会是教育发展的必由之路，同时也是科技创新的实践园地，二者的碰撞磨合经历了从改良到渐进融合的演化。

在改良阶段，互联网技术是一种改变教育传播方式和辅助教学的工具；VR、人工智能、大数据等新兴技术出现后，教育普及加速，学习模式深刻改变，效率快速提高，个性化学习成为可能。新技术提供了高效的机器化中浅层次技能练习模式，并改变了成绩评定方式和评价标准。

林远东认为，不久的将来，教育和技术将高度融合，这将是颠覆性的。教育产品将拥有自适应学习能力，这将高度个性化个体学习路径；老师将会从知识传递者成为数据分析师。

瞄准国内教育领域的智能语音需求

今年前，瞄准国内教育领域庞大的智能语音需求，驰声展开了技术+解决方案的布局。一方面驰声面向客户提供语音技术授权服务。创建了经济易用的教育语音云平台，提供安全稳定的云计算服务与全面精准的智能语音功能。

“人工智能技术要解决教育中的技能传授问题，比如口语评测。”林远东介绍，驰声推出了独树一帜的中高考口语考试机考机评和考辅解决方案。驰声中高考听说考评系统，针对各地教育考试机构提供一整套的考试评分系统来实施考试。从2012年开始，驰声参与湛江中考开始登上中高考的舞台，先后服务了广东、辽宁、宁夏等省份的中高考考试和成都、重庆的中职考试。

今年，驰声不仅成功助力了银川、沈阳等地中考，而且成功参加了北京中考的机器评分验证，长春小升初考试的顺利实施，为考试业务的发展开辟了新的战线。驰声校园版模拟考试训练系统，面向体制内学校组织的期中、期末、模考、月考和随堂考试等考试，同时支持日常随堂练习。2017年与宏碁签定了战略合作协议，使得驰声的产品交付能力迅速覆盖到全国范围内。

源于剑桥大学的语音技术

据了解，驰声主打的语音技术源于剑桥大学。在此基础上，团队自主研发了基于大数据、拥有深度学习网络的智能语音系列技术，有效帮助学习者开口练习发音，这一核心技术已惠及海内外亿万学习者。

迄今为止，驰声在培训、出版、教育软硬件、在线教育、考试考辅服务等领域均占据了一定的市场份额，培养了新东方、好未来、VIPKID等大批深度合作的客户，市场上的智能语音教育产品，半数以上核心技术都源自驰声。

林远东谈到，驰声一直致力于成为世界一流的智能语音技术品牌服务商，为全球用户提供专业、完善、优质的智能技术与解决方案。目前，驰声已准备进行分拆融资，今年内就将完成一轮融资，预计3年内上市。未来，驰声将会有新的姿态、新的力量继续专注于教育智能语音技术开发，为新时代教育智能语音发展提出“驰声方案”。