近日，由msup主办的第六届TOP100全球软件案例研究峰会在北京举行，七牛云创始人兼CEO 许式伟作为本届TOP100峰会的开幕式嘉宾，以“AI互联网能力的进化”为主题，为我们展望了互联网技术的未来发展前景。

至顶网CIO与应用频道 11月17日 北京消息（文/董培欣）：近日，由msup主办的第六届TOP100全球软件案例研究峰会在北京举行，本届峰会围绕“人工智能时代的战略研发演进”主题，由组委会携手15位业界垂直领域专家共同组成评审团，甄选出了100个年度最具创新价值与研发实践的技术案例，为现场2000余参会者带来了最核心的技术方法落地与案例启示。七牛云创始人兼CEO 许式伟作为本届TOP100峰会的开幕式嘉宾，以“AI互联网能力的进化”为主题，为我们展望了互联网技术的未来发展前景。

七牛云创始人兼CEO 许式伟

连接与计算，互联网能力总结

在展望互联网技术的未来发展前景之前，许式伟先向我们总结了互联网的两个能力。一个是连接的能力，另一个是计算能力。

许式伟在演讲中说到：“从技术能力来讲，一个是连接的能力，也就是说让人和人可以进行远程的交互。在没有互联网之前，人和人之间是很难远程之间相互去作用。另外一个能力是计算的能力，其实计算的概念也比较抽象，在我看来它本质上来讲是一种辅助决策的能力。也就是让我们如何更高效的知道我们应该什么。”

所以站在一个技术的角度来讲，许式伟认为互联网的技术必然会做这样两个层面的延伸：一个是连接的进化。连接的进化的目标一定是自然的交互。自然的交互是什么呢？其实人和人的交互。大家都知道的语音、视觉、手势等等，这些都是人的自然的交互。所以我们的远程交互会越来越接近于当面的沟通，这是一个迭代的方向。

第二个迭代的方向是计算的进化。计算的进化其实跟我们今天的主题可能有非常密切的关联。其实是一种智能化程度的迭代。今天在许式伟看来已经进入了初级智能，就是弱AI。这个弱AI其实表现在特定领域的自主学习能力。也就是说，我们不用告诉机器应该干什么，而是说你应该去学习你接下去应该干什么。这就开始有了一个智能的概念在里面。所以智能本质上来讲是一种计算能力的进化。

技术迭代 旧商业文明到新商业文明的变化。

在谈到互联网技术能力进化时，许式伟用“旧商业文明到新商业文明”来进行了比喻：大概在2015年，正式发布七牛直播产品的时候，许式伟提到了一个概念，叫做旧商业文明到新商业文明的变化。旧商业文明，它本质上就是面对面交易。也就是我们耳熟能详的一手交钱，一手交货。但是在今天我们在演进一个新的商业文明，在任何时间、任何地点、随需服务，需要它就能在我旁边，这就是新商业文明的特征。它背后需要三个基础的支撑：第一个是越来越自然的远程交互体验。第二个，安全的远程支付的体系。第三个，便捷的物流体系。这三个构成了我们今天商业文明的基础。

今天我们看整个互联网的演进过程，其实也经历了一个很长时间的迭代。最早只是作为科研工作者的辅助工具。然后进入高端办公人群，成为企业办公的效率工具。在PC时代又变成普通大众的资讯或者娱乐产品。在移动的时代，成为了让互联网变成了触手可及的工具。这个进化是非常惊人的，因为我们看到手机今天已经变成了人的器官的一部分，变成了我们必不可少的部分，因此我们有了非常强大的能力，使得新的商业文明，随时随地随手可及的服务成为了可能。

互联网的原始积累是让互联网随处可获得，我们人手一部的手机让互联网完成了最原始的积累。而这个最原始的积累仅仅是互联网变革的开始。目前新的商业文明仍然在一个开始的阶段。下半场主要要做的事情是实体的信息化和无人化。这里包括几个层面：第一，IOT。IOT在我看来整个产业最重要的一个概念，其实是传感器。第二，大数据和AI。这两个本质上讲是计算机的学习和进化能力。第三，OMO，线上线下融会贯通。通过这些实现实体的信息化和无人化。

从信息采集开始，信息采集它的触点是传感器。我们的声音也好，图像也好的采集，以及我们各种各样的采集，其实都是作为实体经济信息化的基础。在这个基础之上下一步才是真正意义上的AI，就是从无人化这个点切入。

AI重复劳动的替代者

AI会带来什么？AI必然会带来大量的重复劳动会被替代。我们看到很多人在呼吁说，大家要警惕AI，因为AI会带来大量的人员失业。这个在许式伟看来确实是避无可避的趋势。当然好的消息是有很多新的工作会产生。但是对于人来说需要再学习，再就业。未来AI最重要的特征，就是人从事创新型劳动，

在许式伟看来，今天我们面临着非常巨大的机会，但是这些机会背后能做些什么，其实有非常多的可以探讨的地方。所有的产业都需要互联网化，需要AI化。如何做好这个下半场，非常欢迎大家跟七牛去交流。