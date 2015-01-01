或许您需要一个服务设备管理解决方案

您的组织是否拥有越来越多的设备，由于对这些设备较零散，您的客户们常常各种抱怨，而您所在的组织所有层级都在拼命努力地满足设备的需求。此时，或许你应该需要拥有一个专业的服务设备管理解决方案。

帖子1：您需要一个服务设备管理解决方案吗？

每一个主管服务的副总裁都应该问这五个问题：您的组织是否拥有越来越多的设备，由于对这些设备较零散，您的客户们常常各种抱怨，而您所在的组织所有层级都在拼命努力地满足设备的需求？

那么对于标题中的问题，您的答案肯定是个响亮的“是的”。

组织中有三方面的员工通常会从这类技术中受益：服务副总裁、服务设备规划员和现场服务技术人员。

这个由三部分组成的系列文章将分别介绍他们每个人可能会面临的挑战以及在直接选择上线一个新的管理解决方案之前应该询问的问题。最先是：服务副总裁。

作为服务副总裁，对服务供应链是如何工作（或不工作）以及这将如何影响到公司利润，需要有您的全景式了解。您需要了解客户的独特需求，并最终能够提供一个满足设备可用性和设备正常运行时间的策略 - 在需要的时候。

那么，服务设备管理解决方案可以帮助到您吗？这里的五个问题可以帮助您来决定：

问题1：您希望解决什么样的服务挑战？您的客户可能会不高兴，您被淹没在他们提出的各种设备方面的要求，并且您的库存仍然是手工管理而没有实现任何方面的自动化。这些都是非常典型的挑战---- 而且是您可能熟悉的那些挑战。

问题2：您的关键痛点都有哪些？您的痛点可能包括上面所提到的这些挑战（它们都将带来不满意的客户）以及过量的库存，并且您无法预测接下来还将会发生些什么。

问题3：您打算如何升级您提供的服务？这里的关键是能够实现自动化。您可以通过追踪和自动化您的设备和库存来升级您所提供的服务，但是该如何实现呢？

问题4：您是否希望补充现有的服务合同？如果您要添加和管理新设备，您需要确保已经掌握了您现有的供应链策略 - 换句话说，在能够确定现有的设备管理之前，不要随便选择新的方案。

问题5：您是否由于服务不良而正在失去客户？没有？恭喜您！是的？您只是在回答您自己关于设备到位需求的问题。

这五个问题应该可以帮助您至少开始考虑上线一个服务设备管理解决方案是否真的适合您。您负责为您的公司做出这方面的重要决定。您需要依靠信息来做出这些决定。不要低估您从设备和供应链方面获得的数据，它们可以帮助您更好地驾驭这个决策过程。

我们的下一篇文章将聚焦服务设备规划员以及与他们相关的五个关键问题，以确定他们对服务设备管理解决方案的需求。

CTA：如果您想再深入一点探究这个话题，我们邀请您来加入我们的网络研讨会 “通往真正的优化库存之旅- 两个成功的战略”，以了解如何通过服务设备管理来优化您的库存，助您成功。 http://www.ptc.com/service-lifecycle-management/service-parts-management/optimized-inventory-webinar-replay

推特：您的客户是否对他们的可用库存不满意？那可能是时候考虑上线一个服务设备管理解决方案了。（URL）

帖子2：您需要一个服务设备管理解决方案吗？

每一个服务设备规划员都应该问到的五个问题

在本系列的第一部分中，我们考察了每位服务副总裁需要询问的问题，以确定他们的组织是否需要一个服务设备管理解决方案。服务副总裁经常会咨询受这个决定和新的技术影响最大的人。服务设备规划员将需要问到更详细的问题，并且他们寻求的解决方案将需要同时满足他们自己的需求以及上层管理者的需求。

在这篇文章中，我们将来看看服务设备规划员在决定一个新的解决方案之前需要询问的问题。

问题1：您目前的服务设备流程和系统有哪些限制？事实上 ，这个问题被问到是一切准备就绪的第一步。但是这里的关键是，如果您不进行编目，不知道哪些设备需要回到车间或者您的技术人员在现场需要些什么，你可能都不知道您目前的服务设备流程和系统是否存在限制。（提示：一个可靠的服务设备管理解决方案会告诉您这些。）

问题2：您的设备预测有多准确？还是，如果您手动来分析设备进出的信息，您仍然可以进行预测，但通过更好的数据信息（其中一些数据是实时的），您每次都可以进行精准定位。

问题3：您是否满足计划的SLA？在一天结束的时候，它保证设备和产品的流动以及客户满意，对吧？一个可靠的解决方案可以确保您基于服务需求或从设备的角度实现自动平衡库存。

问题4：您拥有的库存目前是否过量或过时？没有什么比拥有太多的库存或不知不觉地持有过时的库存更糟糕的了（好吧，也许牙痛比这个更糟糕）。服务设备管理解决方案将确保您不会拥有多余的库存，同时确保您在客户需要时拥有合适的设备。

问题5：您是否面临供应商交付时间可靠性方面的挑战？如果您都已经问到自己这个问题了 ，您多半可能已经遇到了此类挑战。您需要与供应商通力合作（反之亦然），以便他们能够为您满足现场所需的设备并且帮助管理您的服务需求。

这五个问题应该可以帮助您至少开始考虑上线一个服务设备管理解决方案是否会对您有帮助。您是设备的管理者，是在公司高层和前线的现场工作人员之间的重要纽带，您也将是从中受益最多的人。

我们下一篇文章将重点介绍现场服务人员和他们的五个关键问题。

CTA：如果您想再深入一点探究这个话题，我们邀请您来加入我们的网络研讨会 “通往真正的优化库存之旅- 两个成功的战略”，以了解如何通过服务设备管理来优化您的库存，助您成功。 http://www.ptc.com/service-lifecycle-management/service-parts-management/optimized-inventory-webinar-replay

推特：您的供应商比您知道得还更多吗？那可能是时候上线一个服务设备管理解决方案了。（URL）

帖子3：您需要一个服务设备管理解决方案吗？

每一个现场服务人员都应该问到的五个问题

当您在一个组织中部署一个新的系统时，它可能会影响到许多各自有着不同需求的人。 这就是为什么您不会希望您的服务副总裁在服务设备管理解决方案上不跟其他团队成员碰头就做出自己的决定。

在我们这一系列文章的第一部分和第二部分中，关于选择新系统之前要询问的关键问题中，我们考虑了服务副总裁以及服务设备计划人员可能会问到的问题，以帮助他们确定服务设备管理解决方案是否适合他们的组织。

在这最后一篇文章中，我们将离开角落里的办公室和隔断，到外面去看看现场服务人员应该会问到些什么问题。

如果您外出来到服务现场，这里有五个问题可以帮助您做出决定：

问题1：您是否因为没有合适的设备可用而面临挑战？ 如果你没有合适的设备来完成工作，这是一个危险信号。 良好运行的服务设备管理解决方案有助于确保您在需要它们的时侯获得合适的设备。

问题2：设备的可用性是否在影响FTFR？ 通过提供服务设备管理解决方案，管理层可以制定（甚至转移）与整个服务设备供应链相关的策略，以确保设备的可用性。

问题3：设备的可靠性是一个问题吗？ 像问题1一样，如果您没有您所需要的设备？ 这确实会是一个问题。 您需要在现场或客户现场提供正确的可工作的设备。 当您到达现场时，您肯定不想在接待区看到不开心的顾客吧。

问题4：我们是否需要改变日常的维护？ 一个好的服务设备管理解决方案将通知我们设备应该何时安装以及何时需要更换。 通过自动化，您将不必依靠手动流程（复选框，任何人？）或传统的以制造为中心的供应链方法。

问题5：您的位置是否不符合SLA的要求？ 这依不同情况而定。 我们希望如此，但是如果没有一个全景图帮助我们实时地看到设备的位置以及是否有多余设备或者是否有设备可用，就很难确定您这个问题的答案。

如果您发现自己无法回答我们的问题，您和您的组织可能会需要一个服务设备管理解决方案的帮助。 即使在开始新的方案前，在您接下一次服务呼叫时，设备位置的状态也不应该有任何不确定性。

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推特：每个现场服务工作者在考虑上线一个服务设备管理解决方案时所应该提出的五个问题。（URL）