2017 IDC数字化转型年度盛典 8大奖项22家企业揭晓

2017年11月14日，由IDC中国主办的“2017数字化转型年度盛典暨第二届中国数字化转型领军用户颁奖典礼，IDC及众多知名IT合作伙伴一起共同商讨企业数字化转型的未来发展趋势，交流数字化转型最佳案例。

至顶网CIO与应用频道 11月15日 北京消息：2017年11月14日，由IDC中国主办的“2017数字化转型年度盛典暨第二届中国数字化转型领军用户颁奖典礼”在北京富力万丽酒店圆满落下帷幕，超过600位中大型企业的IT和业务负责人出席本次盛典，与IDC及众多知名IT合作伙伴一起共同商讨企业数字化转型的未来发展趋势，交流数字化转型最佳案例。

当前所有组织都面临着多重挑战， 数字化转型已经成为所有组织应对挑战的主要战略，全球1000强企业中的67%、中国1000强企业中的50%都把数字化转型做为企业的战略核心。作为全球IT领域著名的第三方独立研究机构，IDC一直关注行业的发展，关注IT技术在行业的创新应用。

上午五场不同主题的精彩分论坛同时进行，分别就创新数字营销与用户体验、数字化转型引领卓越运营、混合云基础架构是数字化转型基石、AI与认知加速数字化转型和新一代安全护驾数字化转型角度这五大时下最热门的主题展开深入讨论和交流。IDC的各领域资深分析师首先为参会嘉宾解读了未来数字化转型的新格局新趋势，来自春雨医生，海银金融，兴业银行，辽宁市医疗保险管理中心的知名企业高管与政府领导分享了他们在数字化转型中的创新实践。

同时，多家知名IT合作伙伴的企业高管分别就企业专长的领域发表主题演讲，内容涵盖云计算，混合云，区块链，人工智能，语音识别，深度学习，网络安全等时下热点话题，加深了行业用户对于IT技术创新应用的了解与认知。在主题演讲之外，每场论坛特别安排的高峰对话，通过现场各位演讲嘉宾与参会嘉宾的深度交流，促成了在场所有与会嘉宾的多维度、高层次的思维碰撞，丰富了行业间的相互研讨和学习。

下午主论坛，IDC中国区总裁霍锦洁女士发表致辞，并宣布2017 IDC数字化转型年度盛典开幕, 来自民生证券的首席经济学家邱晓华先生, 发表了“新时代, 新机遇—十九大之后的中国经济”主题演讲, 重点解读了十九大之后中国经济的未来走势。

新华三集团， IBM，思科，深信服的知名IT企业高管围绕在数字化转型的经济背景下，分享了各自针对企业数字化转型方面的成功实践。本届盛典特别邀请到来自美国的Michael Wu博士，他的研究跨越许多领域，包括客户体验，CRM，线上影响测量，游戏化，数字转型，人工智能等, 他带来的关于人工智能驱动数字化转型的主题演讲引发了与会嘉宾对未来人工智能的思考。

万达集团信息中心常务副总经理冯中茜女士分享了万达数字化转型的实践之路，她所介绍的BIM总发包项目管理模式和慧云系统的数字化转型实践，作为万达智能建造、智慧运营的标志性产品，实现了云部署、云操作、云维护, 带给与会嘉宾很多未来数字化转型的启发！

IDC对2017年度数字化转型领军项目获奖企业进行颁奖，来自中粮可口可乐饮料有限公司、海银金融控股集团有限公司、平安科技（深圳）有限公司、中国海洋石油总公司、邯郸市人民政府、广州市人民政府、中国移动、兴业银行、中国邮政储蓄银行、淄博矿业集团有限责任公司、阿斯利康投资（中国）有限公司、三一集团、SOHO中国、默克投资（中国）有限公司、贝因美婴童食品股份有限公司、辽阳市政府、贵州省政府、北京摩拜科技有限公司、春雨医生、华住酒店集团、中国南方航空股份有限公司、万达集团的22家企业及政府机构获得本年度数字化转型领军者大奖。

完整获奖名单

———————卓越基础设施——————

◆获奖企业：中粮可口可乐饮料有限公司

◆获奖项目：企业核心业务私有云平台建设

◆获奖企业：海银金融控股集团有限公司

◆获奖项目：全智慧网络平台建设

◆获奖企业：平安科技（深圳）有限公司

◆获奖项目：“自主可控”的金融云平台

◆获奖企业：中国海洋石油总公司

◆获奖项目：云管理平台项目

◆获奖企业：邯郸市人民政府

◆获奖项目：云计算中心

◆获奖企业：广州市人民政府

◆获奖项目：政府信息化云平台

———————运营模式转型———

◆获奖企业：中国移动

◆获奖项目：数字化供应链管理系统

◆获奖企业：兴业银行

◆获奖项目：私人银行业务管理系统

◆获奖企业：中国邮政储蓄银行

◆获奖项目：区块链托管业务系统

———————信息与数据转型——————

◆获奖企业：淄博矿业集团有限责任公司

◆获奖项目：基于大数据的物联网矿井综合智能管控系统

◆获奖企业：阿斯利康投资（中国）有限公司

◆获奖项目：认知检索分析系统

◆获奖企业：三一集团

◆获奖项目：根云工业互联网平台

———————人力资源转型————————

◆获奖企业：SOHO中国

◆获奖项目：人力资源云服务系统

◆获奖企业：默克投资（中国）有限公司

◆获奖项目：HRIS业务运营整合系统

———————全方位体验转型————————

◆ 获奖企业：贝因美婴童食品股份有限公司

◆获奖项目：贝因美前后台集成一体数字化平台

————————领导力转型————————

◆获奖企业：辽阳市政府

◆获奖项目：健康城市之

信息与数据转型大奖

◆获奖企业：贵州省政府

◆获奖项目：云上贵州数据开放平台

————————数字化转型颠覆者——————

◆获奖企业：北京摩拜科技有限公司

◆获奖项目：摩拜单车

◆获奖企业：春雨医生

◆获奖项目：在线问诊开放平台

———————数字化转型综合领军者———

◆获奖企业：平安科技（深圳）有限公司

◆获奖项目：平安脑

◆获奖企业：华住酒店集团

◆获奖项目：基于胖线上、快线下的华住互联网+平台

◆获奖企业：中国南方航空股份有限公司

◆获奖项目：南航e行

◆获奖企业：万达集团

◆获奖项目：万达筑云项目管理平台