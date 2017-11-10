“脑电波控制”的科大讯飞下一个前沿

科大讯飞今天围绕我们统计建模的主要通道，到底能做到哪些？我们可以形象地把人工智能的发展和技术分成三级推进的体系“感知、理解、推理”。

至顶网CIO与应用频道 11月13日 北京消息：最近很多第三方媒体和分析机构分析未来到底哪些行业最有可能被人工智能所替代。可以看到，排名最高的是电话推销员，教师在中间是最低的，只有0.4%可以被替代，跟心理医生一样，都是处于百分之一以下。这样的统计说明什么问题？

第一，只要是简单重复性的技能，都是可以被机器大幅度替代的。

第二，只要是通过学习、训练就能够得到的，也容易被机器所替代。人工智能替代不了的是什么？或者很难做好的？比如人类的沟通社交能力、艺术。我们人类的感性，以及对未来的梦想、创意和灵感，这些机器都是做不到的。

在科大讯飞2017年度发布会上，科大讯飞董事长刘庆峰发表了题为《顶天立地， A.I.赋能》的演讲，今天围绕我们统计建模的主要通道，到底能做到哪些？我们可以形象地把人工智能的发展和技术分成三级推进的体系“感知、理解、推理”。

科大讯飞董事长刘庆峰

A.I.赋能教育，包括“发现你”和“成就你”。“发现你”就是基于大数据的智能分析和评价

A.I.赋能医疗，可以用语音技术大幅度提高语音电子病历的普及度，使得分级诊疗的源头数据得到总结、提炼和分享

A.I.赋能司法，法律落实地更好，更科学、更公平

科大讯飞轮值总裁吴晓如在教育、客服、医疗这三个行业方向上他介绍10个产品，并对其中8个产品做了实际演示。

科大讯飞轮值总裁吴晓如

人工智能的魅力绝对不限于此，人工智能可以非常接地气、可以面向消费者。而且今年还特别展示了脑电脑控制家电，演示人员穿上了全套装备，通过全神贯注地思考，控制界面上依次显示出“打开电灯”、“打开加湿器”、“打开窗帘”的指令，并完成了智能家居的一系列对应操控。

这项技术是华南理工大学-讯飞联合实验室开发，在世界上处于前瞻性的地位，但这项技术目前要应用到现实场景中还有很长的时间。

科大讯飞执行总裁、消费者BG总裁胡郁表示，我们希望科大讯飞的人工智能——A.I. ALL FOR YOU。这代表了很多人员，代表了我们的行业合作伙伴，代表了我们的开发者，也代表了我们的用户。

科大讯飞执行总裁、消费者BG总裁胡郁