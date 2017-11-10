《2017中国数字经济指数（DEDI）》发布，全国数字经济发展差异明显

2017中国数字经济指数（DEDI）正式发布，通过评价我国数字经济发展状况，掌握数字经济发展的新向，为未来各地数字经济的发展提供决策支撑。

至顶网CIO与应用频道 11月13日 北京消息：新一轮科技革命和产业变革加快推进，全球数字经济蓬勃发展，正成为驱动经济增长的新引擎，数字经济已经成为世界各国竞争的新高地。

最近，赛迪顾问发布了《2017中国数字经济指数（DEDI）》（以下简称“报告”），报告在对数字经济的发展演变和特点进行分析的基础上，提出了数字经济的五型分类和评价体系，形成了对我国各省（市、区）的数字经济指数（DEDI）和五种类型数字经济指数的评价。希望通过评价我国数字经济发展状况，掌握数字经济发展的新向，为未来各地数字经济的发展提供决策支撑。

DEDI指数是选取一系列反映各类数字经济发展的指数，并利用统计方法将其进 行合成计算后得出的代表数字经济发展水平的指数。具体而言，DEDI指数分为五 个维度指数：基础型数字经济指数、资源型数字经济指数、技术型数字经济指数、 融合型数字经济指数和服务型数字经济指数。五项指数分别用于衡量各类数字经济的发展水平。

为确定各项指标的权重，赛迪顾问邀请多位行业专家针对2016年全国31个省级行政区域的数字经济发展水平进行测算，并对各级指标的重要性进行打分，通过使用层次分析法计算指标权重，并最终得出了报告结果。DEDI指数具体排名如图所示。

2016年各省（市、区）DEDI综合指数排名

地区 DEDI DEDI排名 GDP（万亿元） GDP排名 DEDI与GDP排名差 广 东 79.63 1 8.57 1 0 江 苏 66.33 2 7.83 2 0 浙 江 60.46 3 4.65 4 -1 山 东 53.64 4 6.72 3 1 北 京 52.03 5 2.49 13 -8 上 海 47.85 6 2.75 11 -5 福 建 44.19 7 2.84 10 -3 四 川 40.60 8 3.48 6 2 湖 北 40.04 9 3.38 7 2 湖 南 37.54 10 3.32 8 2 安 徽 37.47 11 2.46 14 -3 河 南 36.69 12 4.05 5 7 天 津 35.34 13 1.79 19 -6 河 北 35.24 14 3.28 9 5 辽 宁 33.29 15 2.71 12 3 陕 西 31.67 16 1.91 16 0 重 庆 31.63 17 1.76 20 -3 贵 州 29.89 18 1.30 25 -7 江 西 28.18 19 1.86 17 2 吉 林 26.85 20 1.56 22 -2 山 西 24.20 21 1.31 24 -3 黑龙江 23.81 22 1.59 21 1 广 西 23.43 23 1.83 18 5 内蒙古 22.98 24 2.13 15 9 海 南 22.93 25 0.40 28 -3 宁 夏 22.28 26 0.29 29 -3 云 南 21.54 27 1.51 23 4 新 疆 19.31 28 0.96 26 2 甘 肃 17.57 29 0.71 27 2 青 海 17.24 30 0.26 30 0 西 藏 6.04 31 0.12 31 0

全国2016年31个省级行政区的平均DEDI指数为34.53。各省（市、区）的数字经济发展指数从高到低可以分为4个梯队：

第一梯队：包括广东、江苏、浙江、山东和北京5个省（市、区），DEDI指数超过50；

第二梯队：包括上海、福建、四川、湖北、湖南、安徽、河南、天津、河北9个省（市、区），DEDI指数在35-50之间；

第三梯队：包括辽宁、陕西、重庆、贵州、江西和吉林6个省（市、区），DEDI指数在25-35之间；

第四梯队：其余11个省（自治区），DEDI指数在25以下。

DEDI综合指数排名显著高于GDP排名的省（市）有北京（-8）、贵州（-7）、天津（-6）和上海（-5）。

报告指出，北京、上海的基础型和服务型数字经济发展指数得分较高，主要得益于两地良好的科研资源，新兴产业尤其是软件和信息服务业发展迅速，同时两地第三产业发达，使用互联网数字服务的活跃用户数量较高；天津的融合型数字经济发展良好，本地的数字经济发展主要侧重制造业，在数字化设计工具普及、智能制造就绪程度和企业电子商务等方面均有突出表现；贵州的资源型数字经济高速发展带动了综合指数的整体提升，贵州政府针对大数据产业提前布局，政府和苹果、阿里等行业巨头实现高层对接，境内设立了全国首个国家级大数据综合试验区，在国家大数据行业的整体布局中占据重要地位。

DEDI综合指数排名明显落后于GDP排名的省（自治区）有内蒙古（9）、河南（7）、广西（5）和河北（5）。

具体原因主要体现为，河南、河北的基础型数字经济发展缓慢，两省均为我国人口众多、具有一定工业发展基础的地区，第二产业对GDP的贡献率高于47%，但两省工业对传统产业依赖较高，软件和信息服务业等新兴产业发展严重滞后。河南、河北2016年软件业务收入仅有331亿和226亿元，与东部地区8396亿元的平均值差距巨大。广西的基础型和融合型数字经济均得分较低，省内不仅存在新兴产业发展滞后的问题，同时传统工业的产业转型进展缓慢，两化融合和智能制造发展落后于全国平均水平。而内蒙古矿产资源丰富，是传统的资源依赖型地区，采矿业的发达和相对稀薄的人口密度使内蒙古2016年总量居全国第15，人均GDP高居全国第7；但数字经济的核心驱动力是创新，内蒙古既缺乏领先的科研创新能力，又未能深入挖掘本地市场的数字服务消费能力，因而在五型数字经济发展指数的评比中明显落后，数字经济发展指数仅据全国第24位。

此外，在报告中还提到了对于未来数字经济的展望。报告指出，在未来几年内，随着数字经济在生产生活各个领域的应用和渗透，对数字经济的技术、产品、业态、模式的认知将随之深化，数字经济的内涵和外延也将进一步拓展。未来将会有四个明显的突出特征。

数据价值凸显，资源型数字经济迎来重大机遇。随着数据梳理、数据挖掘、深度学习等技术的进步，生产、生活、消费等环节数据的争夺日趋白热化。未来，数据将与土地、资本、技术和劳动力一起，在贯穿产品信息、库存信息、流通配送信息、交易信息、使用状态、用户爱好等方面实现海量的积累，并在提高闲置设备、空间、人员的利用率，化解产能过剩、促进供给侧改革等方面发挥更大作用。

服务型数字经济持续增长，融合型数字经济风口已来。人口红利下，我国成为名副其实的互联网大国，未来在技术升级驱动下，服务型数字经济在未来相当长的时期，仍将保持高速增长的态势。当前，我国在融合型数字经济发展中仍然相对落后，随着制造业与信息技术的加速融合，覆盖制造业研发设计、生产制造、营销服务等各个流程环节的工业互联网和智能制造产业生态系统正在快速形成。

去中心化与再中心化并重，新巨头之争刚刚开始。工业时代，在各个产业领域，都形成了由大企业主导行业标准、垄断行业利润的“中心化”竞争格局。数字经济时代，随着各行业跨界融合加剧，新的需求、产品、服务、业态层出不穷，势必会对原有的“中心化”的平台、服务、产品造成冲击，逐步形成新的产业生态，出现一批综合性和专业性的平台型企业，打造“再中心化”的新巨头。

中西部地区在资源型和服务型数字经济领域或可突破。东部沿海地区已经在承接国际电子信息相关产业转移、搭建全球高端人才、技术链接方面取得绝对优势。但是中西部地区作为“一带一路”战略的重点扶持区域，在基础设施提升、资源链接、市场开放、政策先行先试等方面享有得天独厚的优势，这将为中西部地区的数字经济发展，特别是资源型和服务型数字经济的发展提供重大发展机遇。