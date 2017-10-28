从“DT”到“AT” 亚信软件发布大数据及人工智能产品家族

11月8日，亚信软件在北京首次发布大数据产品家族AISWare BigData，涵盖人工智能平台、大数据平台、计算机视觉识别系统、智能数据标签系统、智营系统等五款主要产品。

至顶网CIO与应用频道 11月13日 北京消息： 提起亚信，在大多数人心里往往将它定位成一家软件公司，一家主要为中国电信运营商提供IT解决方案和服务的软件公司。的确，从1999年开始为客户定制业务系统，到目前为止亚欣公司已经服务于所有运营商，在亚信核心软件产品的基础上为用户度身定做大量的成熟业务系统解决方案，涉及运营商企业信息化的所有环节。

而随着发展，亚信逐渐将眼光放到了全行业，希望为行业内其他合作伙伴提供数字转型的支撑服务。正如亚信软件CEO高念书所说，亚信的定位是大型企业，这其中不仅有传统的通信运营商，同时还包括了其他的行业的客户。用户群体的拓展，促使亚信软件服务能力不断提升。

在近期的一次发布会上，亚信软件首次发布了大数据产品家族AISWare BigData，包括“AISWare BigData Foundation，AISWare BigData Foundry，AISWare BigData Application和AISWare BigData Intelligence四大组件，涵盖人工智能平台、大数据平台、计算机视觉识别系统、智能数据标签系统、智营系统等五款主要产品。

“亚信软件作为一家软件服务公司，一直为客户提供运营支撑服务。跟随数字化转型的步伐，亚信未来将加强自身的服务能力、运营能力、产品能力、集成能力，为我们的客户及客户的客户提供更优质的服务。”高念书谈到，未来上文提到的四大能力将成为企业的核心。

亚信软件CEO高念书

“前两年阿里提出来IT最终会向DT转型，但是我们提出来，面向未来DT不够了，必须要有AI在里面，AI就会变成AT。未来人工智能技术将占主导地位。”亚信软件副总裁袁道唯在演讲中提到了“AT”的概念，强调了未来发展中人工智能技术的重要性。

亚信自2002年开始承建运营商经营分析系统并提供数据分析服务，于2016年融合三域数据形成大数据平台，再到2017年发力人工智能，15年时间积累了丰富的大数据实践经验与技术实力。为了满足不断演进的客户需求，亚信软件首次整合现有产品线，全面推出AISWare BigData产品家族。

亚信软件基于容器化的人工智能平台采用开源技术及框架进行开发，具备智能辅助建模、模型智能优化、模型沉淀分享和一站式建模体验等四个功能特性。通过“平台+应用+服务”的融合解决方案帮助运营商构建智能的感知、分析、学习和决策能力，助力运营商开创数字产业新格局；基于人工智能技术的智能数据标签系统结合多年对运营商业务的洞察，更加智能地适应数据的变化，自动优化标签规则，助力客户实现“一客一策”、“一物一策”，实现数据驱动的运营。

亚信软件计算机视觉识别系统运用深度学习，在实名制人脸识别、业务单规范性稽核、基站智能巡检等领域已经取得实践成果；智营系统帮助运营商打通全渠道、布控全触点、整合全数据，实现从精准运营到实时场景运营。

辽宁移动客户代表姜遥在发布会上表示，运营商业务部门对机器学习模型需求日益迫切，如何利用机器学习能力切实提高生产效率和效益是一项重要课题，以4G统一套餐资费迁移为例，该项工作是辽宁移动2017年的重要工程之一，引入亚信人工智能平台之后，营销效果显著提升。

亚信大数据平台聚焦垂直行业应用，释放开源力量，提升行业大数据PaaS平台能力，使能客户开启“共享、安全、开放、智能”的大数据运营时代。陕西移动客户代表陈涛在会上分享了陕西移动如何使用亚信大数据PaaS平台基于多种服务组件构筑流处理系统的生产实践。他在会上表示，亚信提供的基于PaaS化的服务，从以前对基础组件能力的“东拼西凑”和“私搭乱建”到以租户为粒度统一分配，极大提升了流处理系统的构建效率和运维效率。

除AISWare BigData产品家族外，亚信软件在会上还首次公布了AISWare Billing，AISWare PaaS，AISWare CRM三大产品系列。