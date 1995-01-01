Office365+Windows：微软现代化的工作模式助力企业成就不凡

11月1日，微软中国年度最大的科技盛会Microsoft Tech Summit 2017在北京召开。在第二天的主会演讲环节，Office365全球高级工程总监Karim Batthish介绍了如何通过现代化的工作模式，提高企业效率。通过微软技术的赋能，每一家企业都能够成就不凡。

至顶网CIO与应用频道 11月16日 北京消息：11月1日，微软中国年度最大的科技盛会Microsoft Tech Summit 2017在北京召开。大会上，微软展示了其在人工智能、云、混合现实、量子计算等前沿技术的最新进展，分享了微软携手中国生态圈，拓展数字化转型机遇所取得的成果和前景。

在第二天的主会演讲环节，Office365全球高级工程总监Karim Batthish和微软（中国）操作系统工程院院长谢育涛，共同介绍了如何通过现代化的工作模式，提高企业效率。通过微软技术的赋能，每一家企业都能够成就不凡。

以下是微软公司Office365全球高级工程总监Karim Batthish的演讲：

今天上午我给大家介绍的是现代化的工作模式，这样一种概念实际上是我们的CEO萨提亚·纳德拉昨天在主旨演讲过程当中已经介绍的。现代化工作模式，我们已经能够引领大家转型向一个新的工作环境当中。通过一个数字化的工作环境，能够帮助你加速提高你的技术。赋能企业，成就不凡。

作为Office365核心的研发团队，作为微软人，我们有四大套件提供给大家。

第一，包括Office365的应用还包括云；

第二，就是现代的桌面办公，它是Windows10所支持的。

第三，大家想一下现代的工作环境它是不完全的，必须要能够确保大家使用的移动设备畅通无阻的连接。

最后一点希望去希望管理和安全化去处理公司当中所有的信息，确保我们有安全的套件提供给大家。

为了完成这样的愿景，微软打造了一个Microsoft 365的套件，它有四大主题，而且能够贯穿于我们所有的应用程序打造新的价值，新的功能，能够有丰富化的特性的提供给您的团队。

第一，就是创造力，解放您的创造力。创造力是什么意思，不仅仅对于设计师和艺术家有意义，我指的创造力是我们用word文件去进行建议的描述，去做excel表格，或者做PPT。我们希望大家能够确保你的文件做出来很漂亮，而且它的互动性很强，有效去传达你的信息。

第二，Microsoft365为团队而建立，这什么意思？给团队的成员在云当中协作的能力，使大家共同分享文件互通有无信息，在我们团队当中和企业外部进行分享。

第三，大道至简，大家想一下你用各种各样的比如Office365当中的应用程序，你只是点一下就可以了，我们整个团队协作就建立起来了。用这样的协作Outlook包括团队之间可以彼此之间互通有无，大家只要一次性预置性就可以。

所有的这些策略都可以统一使用，还有安全。安全明显是我们要在云端提供的核心价值之一，你不光可以信任我们，而且可以信任在云端的所有存储的这些设备的安全，数据的安全，以及访问，以及你在云访问方面的控制都是安全的。

接下来几分钟我再为大家具体的谈一下安全。

当我们在谈Office Microsoft365的时候，我们认为它是为团队协作打造的普世性的组合工具。在Office365中，我们有一系列的应用便利于人们的协同，从Outlook开始，发出讯息，安排会议，在SharePoint方面，我们可以进行内容管理，而且通过OneDrive来进行分享，这些都是免费的。也就是区别提供信息来去共享，这就是我们谈到的团组，为什么要建团组的概念。

同时，我们以非常简单的方式来管理，比如说我们有Microsoft Graph是连接人和信息智能的模块，当然还有刚才谈到安全合规方面，我们有内部统一的策略的制定和执行。

在Office和OneDrive里面，其实在萨提亚昨天的主旨会议中有一个视频，其实就是华为，他们在中国不同位置如何为了打一个标来实现异地多团队实时的合作。在这里有一个叫coalser（音）是Office和OneDrive里面非常好的一个功能。在Office套件中，一个用户对这个文件进行修改的时候，其他人也能够实时看到被进行编辑的内容，并且可以追溯到是谁做了编辑，把它放到日至信息中。所以我们在公司组织内外均可以实现存储实时更新和文件的共享，这种内容的制作，当然非常重要的一点就是能够去找到并且记录这些在整个组织内部创造出来的内容，这就是Office和OneDrive，一起使用Graph的功能为大家提供的。

Microsoft Graph，我们用智能生产力方面，有例子来解释一下。比如说小娜可以通过语音的指令帮你找到相关的文件，日历的安排，比如说小娜会提醒你，你曾经说过我要去参加什么样的会，而且它还会使用相关的工具去跟踪你要完成的事项。

第二，智能操作卡片。大家看中间的这个手机的页面展示的是飞往纽约的做登机手续的信息，这个智能操作卡片会被列为最为重要的信息要提醒用户，向航班信息，这就被认为是非常重要的信息，一定要去提醒用户。事实上，微软还把自己内部的比如说差旅报销的系统和智能操作卡片的功能结合在一起，来提醒传讯。负责审批报销的经理会收到智能操作卡片，通过这个卡片可以启动审批的流程。

最后的一个例子非常有意思，叫做Dynamics文本攫取的功能。Microsoft Gragh，它有自己一些知晓理解的能力，又结合语音、识别的能力，销售人员可以发现新的销售的客户线索，打造新的单子，而且管理者也能够非常清楚的了解。比如说在自己的团队中，各个销售人员与客户之间的会议的情况，从而了解自己对客户的服务如何。

我们谈到人和事物之间的关联，萨提亚昨天谈到领英的经济图谱，我们还谈到安全图谱，会有一些信号发过来，是不是有恶意软件发生。比如说有这样的一个用户，首先Outlook给你处理邮件，还有PPT这方面的文件进行分享，当然这个用户有了Azure的动态目录，它有它自己的团队同事，还有自己的上级老板，也就是经理，我们可以改换它的关系管理，哪些信箱里的连络人经常跟你发邮件，这样的关系使用高级的机器学习，可以以这种上下文的关系找出非常有用的一些组织关系结构的关系，正是因为这种关系，我们可以打造新的功能。

首先，我们有一个叫做Focus Inbox，这也是我们Outlook mobile在移动端，还有在桌面端都提供。我们可以提醒你，哪些是你要重点关注的邮件，哪些邮件可能是你无须经常阅读的。还有第二个Sharepoint提供的搜索排名，排名的算法非常之多，比如用户进行查询，我们可以看哪些是更加有关联的查询结果。

尤其在企业内部上下文背景对这样的搜索排名是有决定性的影响，在某一个主题上，某一个时间点的搜索微软可以通过图谱Graph背景信息来为搜索的用户找到更加相关联的搜索结果。比如说在某一天有关某一个会，你所分享的这些文件，这样的话我们就会根据这样的上下文背景的信息，在你每一次既定时间做的搜索的时候给出一个相关搜索结果的排名。

微软是一家平台公司，我们所开发的是希望能够赋用的，是非常结实的。Microsoft Graph它是一个API覆盖所有的服务，大家可以想象不管是传讯、文件，还有会议，都可以是在Outlook在SharePoint可以在不同地方去存储，Microsoft Graph把所有的这些数据都可以为微软的产品，微软的开发软件以及最终用户或者是ISV开发的应用所能访问。Microsoft Gragh能够把我们微软自己在自然语言处理以及演绎能力做一个民主化，让其他的公司也能够获取，这也是小冰，其实它也是利用了企业所创作的数据带来更好的结果。

当然还有全新一代的应用是微软正在开发的，完全是基于Microsoft Graph，首先我们有一个叫Workplace Analytics，这种工具的目的是帮助企业和个人分析行为方面的变化，你可以把MyAnalytics就像戴在手腕上的健康跟踪器这样。它以非常轻捷的方式，比如说你一天花了多长的时间和谁开会，以及你经常给写反复的发邮件，大概回邮件需要多长的时间。工作的时长系多少，工作外的时间是多少，MyAnalytics能够帮助你改变自己的行，更好的实现自己的目标，MyAnalytics能够让用户更好的组织自己，做自己的时间管理，去保证自己的精力应该聚焦在哪个领域，我们会提醒这个用户，你应该更多谁去工作，这是更好的一个人上的接触。

MyAnalytics还能够保护用户的信息，这些数据在MyAnalytics中，只是用户本身能够看到自己的数据，同时MyAnalytics确实是在行为的侧度和分析方面，在企业层级提高了一个层次，能够帮助个人，帮助团队，更好的组织自己的时间，进行时间的规划，更好的跟踪整个团队活动的规律，而且还可以从外部的系统，比如HR的系统，CRM的系统，销售的系统，引入数据，崛起数据。

比如说找到一些成功团队时间管理的最佳实践，建议其他的团队去效仿。

下面我们换一个话题谈一下智能安全。我们所有微软的产品Microsoft 365，智能安全，有能力去理解谁在访问信息，从什么样的设备来去访问这个信息，从而实现企业级的管控。我们还能够知道从什么地方这些用户使用这些设备在访问信息，同时我们还包含了使用各种模型、规律进行数据的分配，通过这些数据分类，经过机器学习，我们可以让制定安全战略的人，去训练系统更好的识别模型和规律，无须用户重复的进行同样内容的打标签，我们可以让系统自动的把策略进行分类的数据打标签，从而更好的进行这个信息生命周期的管理，智能安全的性还包括这样一种能力，能够总揽所有的用户访问存储以及演示文件发出来的信息，进行分析，使用机器学习，通过各种各样的PD级的数据来去寻找一些异样的行为，从而在威胁发生之前就阻止他们，并且通知用户。

所有这些工具如果没有IT管理的易用性，他们也是没有用的。举个例子，在微软当我们运行自己的服务的时候，必须是叫做零人为的介入，也就是没有任何一个甚至是微软内部的工程师人员，能够去说进行改变。我们要保证所有的这些都是完全自动化的，系统是自建的，在某些情况之下我们的网管，我们的工程师需要去弥补一下通过自动化无法做到的工作。

比如说发起一个lock box的请求来去及时访问某些服务器，在很短的时间之内，当然这个是有极严格的限定，他们可以碰到这些服务器，一旦完成之后，他们要立刻完成退出。

也就是说，必须由工程师提交安全访问的申请，通过保险柜的系统，通过数据最终获得审批才能够去访问，才能够把自己的请求放在请求流中。我们来去举一个例子，也许你需要微软来帮助你把不小心删掉的邮件，或者在OneDrive中删掉的一个文件，这个时候需要微软的工程师，可能要去访问在OneDrive上的存储空间。这个时候我们就会在微软工程师获得相关的管理者授权之后，在数据托管人的允许之后来去访问。可以说是你的企业内部自己的IT管理员，或者是数据管理员给予审批，我们才会动你云存储上的数据。

微软不会只是说你信任我就可以了，我们的承诺是提供有史以来全世界最可信的云服务。比如ISO27001，还有欧盟的通用数据保护，也就是明年的5月份就会通过。

在谈云的时候，当在不同的国家部署云的时候，在美国以外要保证我们一定是要去遵守当地的法规、政策来去做数据方面的服务。而且也能够提供证据保证合规性，Microsoft Cloud有几十个数据中心，有I字节的数据用户，以及远程信息，每一天去运营并且维护这个服务，我们确实要去保证提供性能最好、覆盖最广，也是最可伸缩的值得你们信任的云服务我们还再进一步针对中国市场，可能你们不太熟悉的是在中国和世纪互联进行合作，由世纪互联去托管我们在中国的Office365的服务。也就是说，微软和世纪互联实现了三层的MOPS等级保护协议的认证。

我们觉得编程经理最好的工作体验就是发布这个应用了，今天我们非常高兴地发布，也就是Microsoft365商业版在2017年11月1日全球同步发布，在中国的客户只需要去访问我们微软的官网就可以购买Microsoft365的商业版。这个解决方案能够真正地赋能企业团队，帮助你们助力自身业务，而且确实能够帮助企业进行业务的顺滑运转。

第二个原因，为什么我今天觉得非常高兴和幸运来到这里，就是能够参与到Office365微处理的发布。昨天我们已经在萨提亚的演讲中谈及了这一点，Office365微助理是一个极好的例子，在微软的团队我们针对某一个市场进行产品的开发，微助理是来自于我们中国的工程团队。

我们来看一下在中国人们的工作文化，个人以及团队花很多的时间通过微信去通信以及协同。我们确实看到了很多中国人切来切去，比如说在用微信进行团队沟通，又切到Office去做文件处理，再去切到Skype做通信等等。我们认为Office365微助理能够帮助大家得到更多的信息、管理信息，包括自动提醒开会、文件变更或者是其他邮件的到临到底。除此之外能够让大家进行协作，能够齐心协力去编辑文件、发布文件，而且去寻找文件。除此之外，我们在微信当中可以使用Office365，这样一来一个合规的方法确保了您内部协作的信息沟通流动也是非常安全的。

很多企业客户帮助我们把产品推向了市场，我们在中国市场当中和客户密切合作，有一些客户是在名单当中的，大家想一下美丽中国和包括其他的案例，之后也会跟大家分享。大家想象一下美丽中国是一个非营利的机构，他们是十年前建立的，现在有800个志愿者，他们专门用两年的时间在山区进行支教教学。你可以看到他们实际上在中国2015年就用了Office365，他们帮助我们进行了试点，帮助我们把Office365的微助理在农村地区进行资源分享，把大文件进行分享来提高教学质量，而且给学生和老师提供视频的形式。这样一来，实际上能够给老师一些力量，使他们有多渠道沟通的能力，我们来看一下美丽中国的故事。（视频）

它真的非常指点迷津、发人深省，接下来有请文思海辉的苏骏，介绍一下他在使用过程中的体验。

苏骏：我是苏骏，来自文思海辉公司。首先很快地介绍一下文思海辉公司，今天也非常感谢微软给我们一个机会，在这里介绍一下我们跟微软的合作。

文思海辉是一家成立于1995年，致力于IT服务的公司。到今天22年后有了27000名员工，主要在全球16个国家、50个城市，员工在办公。我们跟微软的合作是从1995年开始到今天，大概有2000多个工程师。

我们的合作分为几个方向，一个是帮助微软做了很多产品的测试、开发、本地化，另一方面是跟微软的合作帮助微软把产品推向市场，我们有一个实施团队，把微软的技术用在了很多客户、共同客户的身上。

更重要的，我们也是微软的客户，我们在微软云和Office365刚刚进中国的时候，我们就采购了产品开始使用。现在有27000名员工，在16个国家都在用着Office365的产品。

今天来更重要的是介绍在中国区开发的产品微助理，在这里带来了我们CEO简单的期待，我们是三周前上线了微助理的服务，到今天为止昨天晚上我查了一下公司大概有4000名员工已经开始注册使用了微助理，所以普及率还是相当高的。像我们CEO说的，利用了Office365的微助理，能够帮助所有的员工在全球各地的高效率的协同合作，打破了很多沟通的壁垒，增加了很多沟通的效率，这个也是我们对微软的产品感觉到非常高兴，同时也很开心他们发布了一个在中国区的产品。

接下来有三个简单的画面，介绍一下在内部是怎么使用的。

第一个画面是智能问答机器人，我们已经做到了很多新员工入职，因为我们是以人为本的企业，每年有很多新员工加入会有很多的问题，平时都需要前台。现在整合了IT的知识和整合了业务流程的知识到了机器人里，可以看到机器人能够回答问题。现在有大概85%的命中率，其实是相当高的，IT部门对这个是非常高兴。而且不断的每天晚上在丰富知识库，对知识库的建立和更新也是非常帮助的。

第二个画面是邮件提醒。其实有很多人用Outlook，我们有27000人，大概22000人在中国。在中国的员工能够通过微信比较熟悉的方式使用邮件，还有提醒系统，实际上是非常有帮助的。

其实更有用的是群，在公司内部的社交网络。在你不需要建立微信连接人的时候，可以通过微信平台，可以通过微助理直接进行群的联系，这个功能其实在现在申请的4000多人里，大家觉得是很有帮助的。

第三个画面是资源汇，实际上微软通过微助理可以给我们很多新的用户，教新用户怎么使用微软的工具，这些都是非常有帮助的。

以上只是几个简单的小的图片来展示一下怎么用微软，也希望微软的业务在中国根深叶茂、越做越大，谢谢大家！

Karim Batthish：感谢苏先生的分享，让我们了解到美丽中国，以及包括文思海辉如何和我们进行合作，包括在中国的研发团队如何打造了Office365微助理，如何把它开启到中国。谢谢！

之前介绍了Office365助力于现在的工作环境和工作方式，也希望大家的心得是会有一个本地的创新，推动者项目的发展，能够确保一个协作安全的方式进行服务的推法。

接下来要邀请Windows团队的谢育涛来讲这个故事。

以下是微软（中国）操作系统工程院院长谢育涛的演讲：

大家上午好！我叫谢育涛，来自于Windows产品研发团队。在微软写程序大概写了有十几年了，所以跟大家在座的可能有很多都差不多算是程序员。我今天非常高兴能够跟大家有机会再继续分享微软在Microsoft 365方面所做的一些工作，先接着我的同事讲的，我继续再阐释一下智能安全性方面。随着网络环境不断恶化，安全问题不断扩大，微软在这方面持续加大各方面的投入，头要保证客户的数据是安全公司的数据是安全的，每个人的IP是安全，所以在这方面我们一直不断地在做。同时要保证每个人的生产力不至于受到影响，微软公司对中国市场非常重视，对于中国市场也有相应大量的投入，大概也知道微软公司和中国政府、中国电子集团公司和合资公司神州网信技术有限公司共同打造了Windows10神州网信政府版。

政府在安全和可信方面一直是高标准、严要求，相应的有关生产力和创新力方面工具的选择，也是非常要求符合最高的标准。Windows10神州网信政府版就是要满足的这样要求，所以我们在中国的投资是非常大。

在威胁、防护方面做一下阐释，对威胁大家比较熟悉，从最近大家关注比较多的一件事情说起，就是勒索病毒，我想大家都比较熟悉。勒索病毒在前一段时间给很多的用户数据带来了很大的破坏，我想在座的有可能也有受其害的。勒索病毒出来以后，因为它能够获取很大的利益，所以有这个利益趋势他们就不断有各种变种。传统的防病毒软件有时候很难去抓住，这是一个很麻烦的事情。

我现在跟大家演示一下勒索病毒基本上是怎么样做的，我也要介绍Windows10在最新的秋季创意更新提供的防护功能来阻挡这一类的攻击。我拿我的USB插进电脑，这个是大家平时都做的。这个是USB盘上的几个文件，这几个文件看不出什么问题，但是其中有几个文件是有病毒的，大家也看不出什么问题来，因为经常有文件的交流，病毒就这样传播。病毒也可以通过邮件或其他方式传播，都是很正常的数据文件，也不是可执行文件。

右边是我的演示文件夹，里面有我非常重要的文件，不希望它受到任何破坏。我在日常工作当中，我就打开文件，就是点击来点开文件，一切都很正常。但是这个时候我们知道这个文件里有恶意的宏，这个时候就去执行，在内存里面或者下载或者创建一段可执行的内容，同时去执行这一段可执行的内容。这一段内容就把我的文件加密了，加密之后弹窗口告诉我你中招了，你的文件被加密了。这个时候我来不及做任何的事情，所有的文件都没有办法打开，同时告诉我你要支付比特币再把密码告诉你，再把文件打开。比特币又很难追踪，所以根本不知道病毒的源头在那里。

这一起攻击都是内存里面执行，也不写盘，也没有可执行的文件去识别，所以非常麻烦，很难去抓住。在Windows10秋季创意者更新的版里提供了新的功能，我介绍一下这部分的功能，看看我们如何通过Windows10的特性来防护千变万化的各种病毒。

大家在座如果是做IT或者是管理员的对这一段比较熟悉，这个是Microsoft intune的界面，管理公司各项机器的配置。在这里我进到终端保护的选项，里头有几大块，大家都比较熟悉，比如应用保护、防火墙、加密等等。在我的左边是在Windows10引入的新机制，防护利用系统漏洞进行攻击的一系列功能。展开后在右手边有四大功能，简称WPEG。四大功能的第一个是削减攻击面，可以把能够被攻击的可能性给缩小，这样病毒很难进到系统里面来，里面有八个选项可以去选。第二个是有一些文件夹是特别再不需要文件夹出任何问题，我可以做一些设定，使没有被授权或者不认识的应用不可以修改文件夹。第三个是你可以做一些配置，使得有些应用程序不许往外发数据，这样就不会建立连接，数据不会受损伤。第四个是对于系统的漏洞，或者是系统或其他应用当有漏洞的时候攻击会从内存发起，这个功能是防止从内存发起的各种攻击。

我想通过这个方式来防护勒索病毒，点击进去后发现有好几个选项，有各种规则让你来设定。比如说在这里设定了几个，Office应用不允许进程注入，原来是观察，现在设定成阻断，就是不让Office应用做任何的其他进程的写入。第二个是把Office应用的宏创建可执行内容的功能阻断，当然可以根据公司情况进行微调，这样一方面保证安全，同时保证用户在使用的时候不会受到任何影响。我把其他几个选项也做了阻断，比如说对脚本威胁的控制，我把对于E-Mail邮件的控制也设成阻断，就是不允许邮件来执行可执行的内容。今天的演示就把这几个设置成这样，然后再部署到公司的机器上。

我们再来看作为公司的员工，当他再一次运行文件的时候会是什么样的体验，在Windows10的保护下如何阻挡勒索病毒的行为。

这是我收的份邮件，不是USB。但是病毒可以通过各种方式传播。收到邮件的时候看不出任何问题，就像往常一样。在我的右手边也是一个文件夹里面有我重要的文件，我打开邮件里文件的时候里面有病毒，它开始创建可执行内容的时候，这个时候就被Windows10抓住，提示用户你的IT导致现在这个文件里面有一些东西不可以被执行，你如果需要帮助可以联系你的IT。这个时候并不妨碍这个用户能够看这个文件，所以生产效率还是持续地在那个地方，但是勒索病毒已经失去了效率。这个时候勒索病毒无论怎么变种，无论可执行代码是什么样子，一旦在宏里面创建可执行的内容去执行的时候就会被系统抓住。

这个是Windows10在引进的功能，我只是做了一个简单的介绍，希望能够对各位有一些帮助，大家可以回去去尝试。这个是在秋季更新中刚刚推出，非常棒，我非常喜欢！

谢谢！

刚才我的同事Karim Batthish讲，我和他一起阐释了智能安全性，接下来我在解放创造力和集成简化两个方面来做进一步详细讲解。

关于解放创造力，大家可能会放什么叫解放创造力？我是觉得在目前我们虽然越来越先进的机器和技术，但是还是有很多的事情，很多的方面是被附属，有些事情我们做不了。Microsoft365就是把人的创造力解放出来，举个例子像人机交互，一般是坐在电脑前面打键盘，真正要去创作的时候应该不是这个样子的，我们相信在座的每一位都是有创意的，每一个人都要做自己的事情。比如我们上小学的时候就是拿一张纸去画就可以，你可以讲，可以做任何动作，做三维的都可以。但是现在人机交互没有达到那一点，还是用键盘鼠标。在Microsoft365通过人工智能、机器学习最新的可行的技术，把更多更自然的人机交互引入到平台，比如使用墨迹是用笔，声音有小冰和小娜的各种技术已经非常流行和可靠，还有触屏。

大家想一下，在触屏来之前你要在电脑上画一幅图是多么麻烦，你可能要打开软件后用电脑鼠标使劲画，非常麻烦。因为现在有Microsoft365解放了你的创造力，你可以自然实现人机交互。

还有电脑会产生很多很复杂的数据，人可能无法理解和接受，可视化如何去表述，能够让人和机器更快地交流，甚至人和人之间更有效地交流，这也是我们要解决的问题，彼此的沟通、人和机器的理解可以击打地促动创造力的发生。

还有一个例子，比如说以前在电脑上创建三维物体是非常难的事情，因为光通过你的想象，然后二维的电脑要去画和操作的时候几乎不可能。借助于现在各样的应用和设备，让这些东西都成为可能，使得我们每一位都有机会在新的内容上去创建、去分享。

我们认为创造力在目前是还有很多的地方被束缚，365正是在逐步解放我们的创造力。下面我想请一位客户来为我们做一个简单的演示，有请北京洛可可设计有限公司的设计师黄芃超，欢迎！

黄芃超：大家好，我是来自于北京洛可可的设计公司的设计师黄芃超，我今天为大家使用Surface Book Pen和Dial进行一个快速的演示。

谢育涛：在你设计之前，你会用一个什么设备？

黄芃超：我经常选择Surface BooK作为随身携带的设备，它有一个压感笔非常好用，不管是在工作室还是出门在外，都能随时记录我的灵感，生成一个非常炫酷的设计草屯，而且做一些其他的软件也的得心应手。

谢育涛：请你给我们演示一下。据我了解他们为很多公司的客户设计各种各样的硬件，现在演示的是一个车载的系统，也就是司机可以把设备放在驾驶员的正前面，这样可以开车的时候不用低头看手机，可以一边开车一边看前面的导航，这也是他们客户请他们设计的。

他现在在流畅使用Surface Pen，这个笔也很神奇，他有4096级的压力感应，什么意思呢？这样写起来就可以轻重缓急自由地控制，还可以斜着笔都可以操作。就跟我们上小学的时候拿着笔在本上画没有什么两样，只不过这次是数字画的。非常自如，我们看到设计师按照他的想法在自由地创作。

据我了解，他们这款产品设计得非常好，我知道是获得了红点奖，所以是非常优秀的一款产品，这个就要给他们一点鼓励，拿红点奖是非常不容易的设计。而且我听说卖得非常不错，所以非常好。

我们就想看看如何运用Surface Book的产品来激发设计师的创意，让它真正能创造出世界级设计的设备。我们看到它也在使用键盘还有笔在操控设计，已经初具基本的模型了，非常流畅！

这个软件大家都很熟悉，是Adobe PhotoShop，除了在Windows上面运行之外，还要跟所有的设备包括黄芃超正在用的Surface Dial，这个时候完全解放了双手一只手拿着笔，一只手控制键盘，可以缩放笔的宽度和颜色的配置，以及颜色的选，他可以按照他的意思来创作，不需要再拘泥于拿着鼠标很不方便地去做，或者说在纸上画好了再扫描，这已经成为了一个过去时，不太现实。

有这样一款设备，我们的设计师完全可以按照他的意思，按照他的想法，把他的创意一览无余地展现在面前，让他的创作变得更加高效。

我相信这样的工具真的能够帮助所有的设计师设计出红点级的产品。非常好！

黄芃超：在Windows加上Office365的最新版本，可以把画完的草图在工作室里建成3D以后，无需渲染器和其他软件直接插到PPT里给客户进行快速展示。只要点击插入，把我们设计好的3D文件插入进来，不用多长时间就可以直接放到PPT里。因为现在这个模型比较复杂，所以需要一定的时间。

现在我们的模型已经放在了PPT里，可以自由拖拽它的大小，以及通过3D的方式自由旋转。

谢育涛：这在以前是不可能的事情，现在成为了可能。

黄芃超：当我们把它放进去之后激活演示模式就有更不一样的体验操作。

谢育涛：三维动画，非常炫是不是？谢谢黄芃超非常精彩的演示，谢谢你！

我自己看了这个演示也非常震撼，因为在以前很多不可能的事情现在成为可能，你的创意可以因为这样的工具变为现实，简单又快捷，同时从端到端都可以做完，从设计到演示，无论从Windows的设备、体验，还是到Office365 PowerPoint对3D的支持等等所有的这一切，都让你的工作更加有效率，完完全全可以解放你的创作力，所以我的非常棒，我非常喜欢这一款。

对于Surface Book2，昨天也听到萨提亚和以及也看到了这款产品，我自己是非常喜欢。这款设备我觉得简直就是我的梦想设备，我自己是程序员，一直写代码、调试，最近做一些PPT、文档跟客户交流，我也经常做这样的事情。我一直希望有一个轻便，同时又非常强大的二合一的设备。随时让我笔去画、做记录，在会议中可以很方便地跟客户交流，很容易地去表现我所做的事情。我又希望它就强大，现在混合现实这么流行，我要玩这个，这个要带动。人工智能和机器学习的新功能，这个硬件设备要够强大能够跑起来、能够流畅，我希望这样。

我自己有这样一款设备在公司里面用，安全要够好。我带回家，我有个儿子喜欢玩游戏，他有时候会把我的电脑拿去玩一会大型游戏，他要玩得动。这样一款设备是非常需要的，我有时候还可以躺在沙发上看看电影，我就需要一款设备，而不是几款设备，这个设备轻松满足了我的需求。它的重量只有1.5kg，绝对可以说是来一场说走就走的旅行，关起来打包很轻松就走了。

还有一个很强大的事情，我拿了这款设备以后，发现它的续航能力多达17个小时的视频播放，这意味着什么？意味着从北京飞到西雅图、从西雅图飞到北京不用带充电器，所以北京遇到西雅图不需要带充电器！非常棒！不带充电器也没有关系，还是可以遇到北京，还是可以遇到西雅图。

无论是像黄芃超这样的设计师，还是像你我这样的程序员，或者是艺术家，或者是科学家，或者你在任何一个职业，你都可以用Microsoft365提供这样解放创造力的工具，帮助你无拘无束毫不妥协地去想象和创造。

说到现代化的工作方式，我们不得不提一下非常热门的话题，就是混合现实平台。我们知道在混合现实平台出来之前，以前有许多无法解决的或者是解决起来很不太顺畅的问题。因为涉及到一个三维、虚拟和现实，这中间需要一个桥梁。这个桥梁以前是不存在的，得益于我们Windows混合现实平台，让这一切都成可能。我这里要特别强调的一点，Windows10秋季创意者更新开始全面支持多样化的设备，多样化的设备里面除了我们大家熟知的Hololens无线的，有透明镜片的全息设备，还有OEM合作伙伴陆续推出的沉浸式头戴显示设备。这样为现代化的工作方式提供了丰富的设备，以及可支撑的应用方案以及平台，让这一切都成为可能。

我们在全球与许多客户都围绕现实平台展开了合作，大家也看到了很多的演示，这张图只是非常小的一部分。随着Hololens在中国的发布，许多国内的行业领袖也跟我们在积极合作，昨天大家在萨提亚的演讲也听到、看到像比亚迪、华建等等的公司用Hololens，以及用混合现实设备来创新，在他们的领域往前推进。

这些客户都是真实的，他们带来的场景也是真实的，他们所要解决的问题也是真实的，给用户带来的好处也是显而易见的。他们通过这样一些设备、平台真正实现了创新型地去解决以前很多很难不好解决的问题。就像比亚迪或者华建这样行业中的佼佼者，他们在数字化转型大浪潮里面，利用这样的先机已经走在了前面，赢得了市场的先机。

我相信在座的各位也在思考这样的问题，这样的设备、平台能够对你的公司、你的事业带来多大的帮助？我相信我们混合现实的设备以及平台一定能够给大家带来更多的商机。

我们再回到Microsoft365这几个比较大的方面，刚刚讲完了解放创造力这一块，从团队这方面Karim Batthish讲得比较多，智能安全也做了一些阐释，也是为了帮助大家既安全又高效，解放创造力是完全释放每一个人的创造力，让每一个人成为创造者，很方便、很快捷。

接下来讲最后一个方面，就是集成与简化。什么叫集成与简化，有什么好简化的？其实主要是针对IT和运维的部门，大家如果是公司的CEO也大概会清楚，IT和运维是公司非常重要的一个方面，非常关键的部门不能出任何的差错，一出问题什么都不赚了，所以这个是非常重要的一个部门。

同时我们也知道现在的IT和APPs这些部门的工作都非常复杂，而且越来越复杂，我就举几个例子。第一个例子是装机器就很烦，公司给一个机器配置一个镜像，这个镜像要符合公司各样的规定，应用要先预装，还要有安全策略等等。配置好了以后再一台一台机器地去装，装一台机器还好，如果有几千台，可能有工具但是也会出问题，光装机器就已经受不了了。

第二个例子是装完以后很难让几千台机器保持同步。大家拿去用的时候有的软件在升级，有的没升级，也有新的应用进来，也有别的应用进来，你根本不知道是怎么回事，然后经常会有出问题的时候，处理的成本就很大，包括不同版本之间的问题。

第三个例子是在使用过程当中，可能公司的每个员工会发现一些问题自己去用，中间出了什么问题呢？其实IT很难知道，往往是IT电话被打爆，特别是出问题的时候，勒索问题来了的时候简直不知道怎么办了，这个时候IT工作量非常巨大。

还有一个头疼的问题是驱动，特别是当公司有各种各样设备的时候，包括老旧设备、新的设备和不同的品牌，驱动就成为了一个问题，很难去解决，其实很优秀的IT人员碰到这个问题都很头大，会让人发疯。还有一个最最重要的问题就是钱的问题，我们知道每年公司预算有很大一部分投给IT，就是整体的开支是比较大的。这一笔钱很大，不拨还不行，所以这个是非常重要的一个部门。

微软意识到这个问题，也听客户各方面的意见看到了这些问题，我们想通过Microsoft365来简化所有的这些事情，给IT或者APPs或给整个公司带来效率。内容其实也非常风分，我就做两个简单的演示，就是走两个场景给大家看一看。

第一个是自动部署，也就是装机这件事情。第二个是摇测数据，可以让IT管理员知道所有的机器在干什么、出了什么问题。

先看第一个自动部署，自动部署服务，屏幕上是两个放在一起比较，左边是自动部署服务的装机过程，我一会会让它往前。右边是标准的开箱的体验，可能是公司自己定制的一台镜像，里头有公司各种各样的配置。我们看一下流程，这两个比较一下是如何在走。

开始安装这都是很标准的，选语言、选键盘，然后选择往前走，现在这个时候就已经连到网络。连到网络的时候，左边自动部署的事先已经知道网络的信息，连到公司相应的服务器。更重要的把相关的配置下载下来，接下来就有很多的便利。这个时候当用户输入用户名，就是E-Mail和密码以后，公司的配置和个人的特殊的设定就绑在一起。往前走的话就全是自动化了。左边已经迅速进入到了可运行的状态。

与此同时我们看到右边现在还在走大家很熟悉的隐私保护的一些设置，这一部分的设置在左边的那一块已经从云端下载下来了，所以不用你去设置。你要登记PC，其实也不用，因为左边的PC在公司已经登记好了。左边的PC后面有设备的ID，已经在公司注册好了，所以已经完全登记好了，这边还有一些设定全都做好了，所以可以做得很快。快是一回事，同时把安全配置策略全部做在里面，这个时候需要保护你的账户做二次验证，这个时候发个短信，所以收到短信以后可能把短信验证码输入进去，这样机器完全被验证之后就进入，很快可以进入可工作的环境。

Pin也是通过公司策略的配置，每个机器要设定一个Pin，这个时候也可以去做。你甚至可能不需要IT的支持，为什么呢？其实你只需要这个设备的ID和公司配置的情况，以及个人账号，如果你在Azure Active Directory的时候这些东西都可以在云端下载下来帮你自动安全，不管你是安装一台还是一千台都非常简单，直接从远程就可以做这样的事情。非常棒，我非常喜欢这一块。这是第一个演示。

第二个是洞察分析（Windows Analytics），IT和运维经常碰到一个问题，不知道是什么问题，要花很多的时间去调查和研究。特别是当公司很大的时候，数据量很大很难做IT运维和掌控全局。Windows10新推出的功能洞察分析就帮助你实现了洞察分析的能力，可以提供全面的信息，让你来做正确的决策，提高公司运营的效率。现在洞察分析有一系列工具，第一个是升级就绪分析，就是公司的机器是不是可以升级了，升到什么样了，可不可以升级。第二个是升级合规分析，确保你的升级过程当中更新或者是防毒软件、安全软件是不是适合规定，是不是所有的设备都正常。第二款工具目前在预览测试阶段，第一个是已经用了。第三个是设备健康分析，可以帮助你自动地去修复一些问题，可能不需要你的帮助，同时帮你分析到底哪里出了问题，这样整体的体验可以让IT节省很多的时间。这个工具现在还没有推出，但是即将推出。将来会有更多的工具推出，我简单讲一下洞察分析流程是什么样的。

首先这是一个统一的面板，作为IT可以一目了然看到左边公司有5000台机器，现在演示的是升级就绪这一个工具。因为5000台机器中有4500台顺利升级成功，这个信息就完全展现在你的面前，没有任何问题，还有其他的数据可以一目了然。然后我们会提供几个相应的步骤来指导IT如何来顺利完成剩下500台机器的升级工作，第一是会帮助你找到最重要的应用是哪些，公司有很多关键的应用需要找出来。根据4500台或500台机器上跑的应用来分析哪些应用得比较多，出的问题比较多，都可以找出来。你可以找出问题，先测、后测都可以在这里看见，找出之后就去一个一个修复、改正。

第二个是去改正问题，有什么问题，改正了多少，在多少台机器上有问题，有什么样的问题都非常清楚，所以你掌控了全局。为什么有这样的能力呢？因为Windows10摇杆数据会发到公司，公司服务器可以做这样的整合，可以方便地便利地提高你的效率。

这些问题修复以后可以部署，可以看到剩下500台机器有多少可以部署，可以把机器ID导出来，让负责升级的工具开始部署，在部署过程当中就可以看部署了，补液需要一台一台去看，因为后台都可以你，非常方便、快捷。

甚至在部署过程当中可以去监测到底会出钱什么新的状况，是不是有新的机器，或者有新的应用场景没有覆盖，都可以在这里面看得见，无论是应用还是驱动都可以看得清楚。同时Windows还提供了一些工具，任何的出了问题的BUG都可以搜索，还有你的员工在用的时候可能会有问题，不用打电话了，直接通过工具把反馈提交给IT，所以IT可以一目了然看全公司的状况。

这样一个简单的功能看起来简单，其实后面做了大量的工作，目的就是为了让IT重要的部门能够更加有效。我们通过这样的简化使得整个公司的运作更加高效，同时大家很明显地可以知道可以节约大量的开支。

我们看看在Microsoft365整个大的场景里面，我今天也给大家讲解了四个方面，为团队而建、解放创造力、继承以简化、智能安全性，我们相信这样的工作，微软相信就是为了帮助在座的各位，帮助大家能够构建一个现代化的工作方式，这样可以让员工用户更加开心，让IT可以更加省心，让公司的老板、股东更加放心，让你的组织更加高效成就非凡。

Microsoft365在全球有很大的用户，包括有Windows10，每个月的月度活跃设备超过5亿，Office365每个月月度活跃用户超过1亿，同时Azure Active Directory在管理全球超过9.5亿的用户，还有超过90%的世界500强都在使用Azure云服务，我相信大家也看到这样一些数据也非常振奋。我要特别提一下的就是为中国市场，我们为中国市场也特别定制了一个中国的现代云桌面，这就是中国版的Microsoft365，我们提供基础版和高级版，根据不同的需要大家可以去选择，让大家每一位都可以成就不凡。

谢谢大家！