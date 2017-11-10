“双十一”狂欢节：Dynatrace有从测试、开发到运维的“一条龙”服务，还有“智能建议”

在“双十一”大考前，至顶网记者采访到了Dynatrace销售总监谢志炜，听他谈APM（应用性能管理）对企业业务的意义，以及Dynatrace是如何给企业带来更大的价值。

至顶网CIO与应用频道 11月10日 北京消息（文/孙博）：再有几个小时，“双十一”大战即将打响。各电商网站也正在翘首以盼，期待今年业绩能刷新过往，再度掀起电商热潮。

除了业务部门以外，同样在紧张筹备的还有IT部门。在IT高并发的时段，经受住考验，IT工程师们才能拿到年底的年终奖……

在“双十一”大考前，至顶网记者采访到了Dynatrace销售总监谢志炜，听他谈APM（应用性能管理）对企业业务的意义，以及Dynatrace是如何给企业带来更大的价值。

谢志炜谈到，不同以往，现如今的企业正在飞速的发展，业务成倍的扩张，才能保障企业立于不败的地位。再加上类似云、OpenStack、微服务层出不穷的技术和新架构，对于企业IT的要求就更为严苛起来。甚至为了满足业务发展需求，企业开始以数据中心的规模进行扩张。此时，APM对企业的重要性愈发显现。

传统行业的APM主要偏向业务支持，往往偏向被动响应于业务的。而大家口中的数字化时代，企业IT与业务紧密的结合，也让APM发生了很大的变化。IT不仅需要快速对业务进行反馈，甚至通过IT的创新，也可以为企业带来效益。

“就像造房子，盖多高的楼层完全取决于地基的深度。应用性能管理往往是从开发测试到运维，贯穿了整个应用生命周期。”

Dynatrace销售总监谢志炜

谢志炜说，敏捷开发的一个前提条件是能快速响应业务需求，将业务推上线。并且满足业务稳定的运行需求，而不是说应用上线后才发现性能差，又退回重新进行开发和测试。Dynatrace将应用性能贯穿整个开发过程，不用反复几个来回的测试，也不会出现资源浪费的现象。

此外，从新技术应用来看，由于许多电商企业正在使用很多新技术和开源框架，Dynatrace可以帮助企业从开发阶段入手，从而判断框架、技术对于企业IT系统的适应性。

作为APM（应用性能管理）老牌厂商，Dynatrace已经连续7年被Gartner评为全球领导者。谈到相较于市面上同类产品，Dynatrace的优势体现在哪些方面，谢志炜说了一句类似广告语的话：“我们一直被追随，从未被超越。”

谢志炜说，对于APM象限可以分成三个维度：第一个是用户体验，第二个是自动发现和诊断异构应用系统，第三个是时下火热的人工智能技术。而这三个维度也符合了Dynatrace整体的技术路线。

几个月前，Dynatrace发布了人工智能运维助手Davis，希望在人工智能重新定义应用性能管理的时代下，以智能可视化、全栈式监控和平台化解决方案，为数字化转型中的各行各业带来全新的性能管理体验，助力越来越多的企业快速实现业务升级。

具体来说，“我们希望把复杂的事情留给Dynatrace，给用户一个最简单的页面，清楚的直接告诉用户问题的源头，出现的时间以及影响范围，而不需要用户去查看各种问题报告。”

这是谢志炜口中Dynatrace的愿景，而要实现“化繁为简”也并不是件简单事，需要强有力的技术作支持。据了解，Dynatrace拥有全球大规模部署对于云、IoT的监控，并且利用人工智能技术，直观的让用户以最快速度了解自身企业IT的具体情况，为修复留出足够时间，运维人员再也不用被业务部门投诉。

拿Dynatrace为国内金融行业的部署案例来说，银行客户主要问题是系统复杂、设备数量较多。如果以传统的日志排查方式将会给资源和效率带来较大的消耗。Dynatrace带来的快速预警、准确定位问题、快速修复问题等多个解决对策，似乎给“一秒都不能出问题”的银行业下了场及时雨。

不同于银行，依赖网销业务的国内保险企业，每年都会举行类似“双十一”大促这样的开门红活动。在促销日，其实会有很多意料不到的状况发生。比如货物短缺，又比如经常被人诟病的物流情况，这些因素都会对商家造成不同程度上的经济损失。

通过引入Dynatrace专业的应用性能管理工具，企业不仅可以得到运维的保障，同时Dynatrace提供的用户管理手段，结合其多年的数据经验，企业可以清楚的知道用户的喜好，以及更加偏爱哪类商品。

比如一年一度的“双十一”全民购物节。“曾经我们服务过一家年营销额在300亿左右的企业，其中他们70%的收入来源于促销日，所以这一天对于他们来说非常关键，每宕机一分钟都会是巨大的损失。”谢志炜介绍，在技术方面，Dynatrace从开发、测试到运维形成了一条龙服务，帮助企业将应用性能管控起来。

而针对业务方面，在促销之前Dynatrace会建议商家进行更有针对性的广告来引导消费者购买，同时后端会加强货物的准备和物流资源的配置。这种“智能建议”，帮助企业做好了充足的准备工作，同时消费者得到了一个完美的“双十一”购物体验，也保障了电商企业顺利完成促销日的活动。

此外，值得一提的是，Dynatrace曾在全球范围内帮助企业，在三个月的时间部署了1.5万台主机的监控。在项目一期实施过后，企业运维团队已经由原来的50人减少到5人；整体MTTI时间从70分钟降低到5分钟，给企业节约了不少的成本。

“Dynatrace变了，变成了一个平台公司。”这是Dynatrace大中华区总经理琚伟曾经在第四届Dynatrace Perform上海用户大会上提到的。从开发、测试、运维到DevOps，再到AIOps，Dynatrace正在以人工智能开启运维新模式。