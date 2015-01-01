“双十一”电商大考来临 Dynatrace六大策略帮你打赢这场数字战争

每年“双十一”大促对技术团队来说无疑都是一次真枪实弹的数字战争。通过Dynatrace智能可视化、全栈式监控和平台化的解决方案，为“线上企业”带来全新的性能管理体验，助其在一年一度的购物嘉年华中脱颖而出。

至顶网CIO与应用频道 11月10日 评论消息（文/孙博）：“双十一”不知从何时开始已然成为人们心中一个传统的holiday。作为中国版“黑色星期五”，每年的这一天对于消费者来说绝对算得上是一个十足的购物狂欢节，而对于电商企业来讲，也不乏算作一个掘金的好机会。为准备每年这天的到来，国内国外大大小小、不计其数的企业甚至在刚过完十一长假，就立刻进入到了筹备阶段。营销部门如此，企业IT部门更是如此。

“双十一”大考：丁点问题都会造成直接经济损失

随着各大电商平台竞争趋向白热化，价格战已不再成为明显的优势，取而代之的则是良好的用户体验，逐渐成为直接影响业务营收的关键。如何让用户从打开页面的那一刻起，到付款成功为止，感受到“如丝般顺滑”的用户体验，几乎是每一家电商企业每一年都在盼望的事。

然而相比日常电子商务交易，在“双十一”这种特殊的购物节期间，IT系统往往会面临来自不可预测的海量用户因高并发访问带来的巨大考验。不可预知访问往往容易导致服务器过载、在线交易系统反应迟滞甚至瘫痪。

现在越来越多的消费者正在通过移动设备购物。移动消费者对于网站速度相应要求够快，并且更加注重搜索、浏览、下单全过程的优质体验。延迟、故障将直接导致用户对于购买意愿的减退，对商家来说造成了直接的经济损失。

曾经有调研机构做过这样一项调查，当网络延迟每增加0.4秒，将为电商巨头亚马逊带来接近16亿美元的直接经济损失；为了得到更好的体验甚至有85%的用户愿意支付最高25%的溢价。现如今，人们已经习惯闪电般的体验速度，哪怕丁点的失误或延迟都会让他们感到不满，进而转向其他电商网站。

很容易看出，电商网站对于IT系统的依赖程度不亚于其他任何行业。包括电子订单在线交易、后台管理、供应链管理、物流管理和产品数据库、客服系统等等……这些都需要有一个高可靠性、高性能并具有良好弹性扩展的良好支撑。对于线上企业来说，提升业绩不仅要有个好的市场战略，更得有个省心的“IT”。甚至曾有企业无奈的表示，不奢望IT能带来惊喜，只求不上头条，万一有紧急情况发生，也要迅速定位问题根源，因为每一分钟的影响都是几百万的损失。

在数字化时代下，要想保障系统的平稳运行， IT运维质量对业务的影响愈发显现，并且以用户体验为中心的运维转型成为互联网时代的一大重点。此时企业也在思考，如何利用APM（Application Performance Management应用性能管理）来更好地支撑业务运维。

顺畅的用户体验：老牌APM厂商给电商企业的6大对策

APM可以算作一个较新的网络管理方向，主要指对企业关键业务应用进行监测、优化，提高企业应用的可靠性和质量，好的APM可以让原本趋向孤立的IT组织更加集中。过去几年，APM一改往常昂贵、复杂、耗时间的IT管理部署模式，取而代之的是低廉的价格，以及灵活消费、不依赖专业销售和服务人员轻便的SaaS交付模式，受到了很多企业的青睐。

提到APM，就不得不提到该领域的老牌厂商Dynatrace。Dynatrace凭借丰富的技术和行业用户实施经验的积累，连续七年被Gartner评为APM全球领导者。在下半年发布的第四代APM产品，采用了人工智能技术，全栈式，全自动化的数字化应用性能管理平台，覆盖用户的全需求。

通过Dynatrace全栈式一体化监测平台Davis，不仅能够清楚了解企业自身整个云基础设施健康状况全貌，同时还可以利用人工智能技术实现问题的精准定位，并及时作出预判，从而避免给运维人员带来的“措手不及”。

而针对即将到来的“双十一“，对于种种纷至沓来的棘手问题，Dynatrace给出了六大对策，帮企业提升电子商务分析能力，同时改善客户体验。

·直观地了解每一段客户历程的能力，可深入分析来自所有数字化接触点的单个互动

通过与客户所有的互动，判断其满意程度。Dynatrace建议在考察客户访问时，要按照执行的顺序将各种渠道发生的所有动作放在一起。至少要对第一个和最后一个动作进行测量，以及该访问者何时放弃网站或转化为客户。

·实时剖析各种IT事件对收入的影响

依托涵盖所有客户渠道的实时数据，企业可以迅速处理与客户投诉率、转化率及放弃率有关的问题，同时还能了解到需要优先处理的事情和重点关注的环节。

·了解Web、移动Web及应用的性能

Dynatrace应用性能管理解决方案，帮助企业按照地域、设备、浏览器及连接类型对各种在线渠道的客户体验进行评估，为业务团队提供量化分析结果。

·获得深入了解第三方对客户体验影响的实时可视化能力，可涵盖所有的渠道和地域

作为整体客户体验的组成部分，迅速发现第三方所提供服务出现的问题，并加以解决。

·采用面向行业的基准来实施可比较的性能测量

将企业网站和移动网站的性能标准与对手比较，制定性能基线，评估优化举措对现有基础的影响。

·将应用性能管理实践贯穿于整个开发生命周期

自应用开发生命周期一开始就引入性能管理能力，从而及早消除常见的问题模式、提高开发质量。技术团队能够根据自身需要定义指标，在直至生产环境的全过程中对其进行跟踪，实现从真实用户到技术团队的实时反馈。

每年“双十一”大促对技术团队来说无疑都是一次真枪实弹的数字战争，而要做到万无一失，恐怕要提前做好准备，建立起精准的业务性能监控。通过Dynatrace智能可视化、全栈式监控和平台化的解决方案，为“线上企业”带来全新的性能管理体验，助其在一年一度的购物嘉年华中脱颖而出。