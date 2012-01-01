 微软康容：打造数字化转型的云端“盛宴”

微软大中华区副总裁兼市场营销及运营总经理、物联网事业负责人康容与华为、亚玛芬、华健数创、中国日报等用户一起，向大家展示了微软是如何在科技、运动、建筑、媒体等领域，携手用户共同实现数字化转型。

至顶网CIO与应用频道 11月09日 北京消息：11月1日，微软举办的Tech Summit 2017技术暨生态大会在北京召开。在当天的大会上，微软大中华区副总裁兼市场营销及运营总经理、物联网事业负责人康容与华为、亚玛芬、华健数创、中国日报等用户一起，向大家展示了微软是如何在科技、运动、建筑、媒体等领域，携手用户共同实现数字化转型。

以下为微软大中华区副总裁兼市场营销及运营总经理、物联网事业负责人康容和华为、亚玛芬、华健数创、中国日报等用户代表的演讲实录。

协力中国，实现数字化转型目标

从刚结束的十九大可以了解，国家正在大力推动数字化转型。数字化转型需要互联网、大数据、人工智能、云服务这些新兴的科学技术与之相配合。透过前面我们CEO萨提亚·纳德拉和我们人工智能核心团队负责人古卓伦的演讲中也可以了解，这与微软对于此的看法完全一致。我们希望扮演一个很重要的角色，就是协助中国实现中国梦。

微软的焦点在6大行业：制造业、金融业、零售商、医疗、教育、智慧政府。今天我们也会向大家展示，微软的平台和技术是如何在科技行业、制造业、零售商、媒体公司这些真实客户中去进行真正的部署，以及各行业的客户如何使用我们技术，来提升他们的生产力，让他们的员工有更多创意感。

应该说，目前，国内、国外CXO等级的高级主管，都非常重视数字化转型。数字化转型是他们心目中数一数二优先策略，所以我们知道它有多重要。

协助华为，实现现代化工作模式

萨提亚·纳德拉刚才讲得非常清楚，他认为数字化转型有四个大的解决方案，其中第一个解决方案的环节是现代化工作模式。这就是微软的Office365、生产力云服务，加上Windows10的OS平台，加上Surface 电脑，它们打造出一种新的办公环境。在这方面非常重要，我们知道在互联网的时代更迫切需要提升每一个员工的生产力，要让员工快速、简单轻松合作，安全系统地达成他们的成就。

在中国，微软已经有超过7万个企业客户上了现代化的工作模式的技术。我非常荣幸的向大家介绍微软的战略型合作伙伴——华为。华为是我们全球电信设备的领头羊，也是手机行业的重量级公司，可以说是中国数一数二的带头企业。

以下为华为办公应用装备部部长王俊演讲：

华为作为一个世界领先的、全球性的信息与通信解决方案供应商，业务遍布170多个国家，服务了全球1/3的人口。我们希望通过端、管、云构建一个更好的全连接的数字社会，同时我们内部的运作也全部数字化。这方面任总要求我们坚持用先进的生产力，用业界最好的软件包。所以，我们选择了微软作为我们在办公领域的战略合作伙伴。

我们去年开始规划了一个项目，我们称之叫WeLink。我们认为数字化的本质是连接，我们希望建立四个连接，以用户为中心连接团队、连接业务、连接知识、连接设备。架构图的最上面叫Weliquid，实际上是面向用户能够提供一个像流水一样简单自然的体验，华为希望面向客户，也希望在华为内部运作上都提供这样的体验。

第二层是WeGo层，今天微软讲到的“Go Global”、“Go China”，当然我们WeGo是来自于乐高的模型，乐高是lego，我们是WeGo，这是服务和组件层。希望通过各种业务服务和插件构建成我们全连接的作战平台。但是到这里并没有结束，连接就能产生效率吗？所以最关键还是最下面的一层。

第三层我们叫做WeData。我们知道，一个碳元子既可以构成石墨，也可以连接为金刚石，关键是它的连接结构。我们希望通过WeData层对每一个数字对象建立一个profile，通过AI算法进行连接，形成金刚石的连接，这就是我们整个的架构蓝图。

下面分享两个每天真正发生的、虽然简单但是真实的应用案例。第一个是跨越空间连接，这个概念很大，但是这个场景很真实。我们工作中天天会碰到这样的场景：如果两个之间，他协作把文档发给你，这事就结束了。但是在华为有大量的场景是多人协作。举个例子像面向客户的招投标标书的环节，可能需要销售、产品、服务、财经、法务，可能是10个人一起协作。如果通过邮件的方式做文档传递效率会很低。

这方面微软的Office和SharePoint优秀实践，可以把整个业务操作从串行变成了并行，从线下变到云上，从单人变到了团队。我们用Office在线协同编辑，极大地提高了我们的工作效率和成绩，所以这方面是最简单真实的案例。

这也就是电子化和数字化区别，数字化关键重点是在四个领域数字化：第一是对象数字化，文档是个对象；第二是过程数字化，所有的操作全部在线可视；第三是规则数字化，谁编辑过，谁有权限；第四是知识和经验的数字化，这不仅仅是个文档，这个文档在华为看来是个智力知识资产，谁对它进行编辑过，这些都是专家。如果把这个连接起来，就形成了经验和专家的网络。

接下来的第二个故事对华为特别重要，因为华为的业务遍布170多个国家和地区，我们频繁地会在工作群里面，类似于WeLink作战群，会有不同的国家跨地域、跨语言的。怎么做？有个简单的办法，如果是德文就把德文拷贝过来翻译一下，用百度、用谷歌。但是我们面向的是要打一场时间的战场，能够帮用户节约时间，这就是IT的价值。我们现在的办法是通过微软在Azure云上的服务，通过内部的接口进行了连接。在这个消息群里面，不管是哪个国家的什么语言，只要识别出来我是讲中文，对方发的是英文、德文、法文都没有管关系，会自动翻译成我对应的母语，就不需要再去拷贝翻译。

下一步我们会再往前推进一下，可能会对整个文案、胶片、文档进行在线的翻译，这样更大地释放我们单兵作战效率和协同作战的效率。根据微软给我们的数据，华为翻译服务在微软Azure云的服务中占到了TOP 5，看来是很受大家欢迎的。

以上我只是举了两个华为很简单，但是很真实的例子。我们各个企业每天会碰到大量的应用场景提给IT部门，希望我们通过数字化方式来解决。下面这个公式是我们去年设计的。今天是11月1号，三个“1”，这真的是巧合，我们用“1”来回答数字化公式。

第一个公式是1+1=2。面向用户体验，能不能让用户有像流水一样的用户体验，我们叫做1+1=2，不用用户思考就是1+1=2，这是面向用户体验的第一个共识。

第二个公式是1+1=11。企业并不只是让你个人觉得爽、觉得体验好，用任总讲的话是面向一线作战多打粮食增加土壤肥力，我要提高企业的效能。如果一个华为员工在一线在作业的时候能够感受到11个人，甚至整个华为集团对他的支持，我的理解就是连接的力量，这就是数字化的力量。

第三个公式1+1=1。这里有两个“1”，指的是一个产品平台和一个数字化平台最终成为一个平台，这就是1+1=1，WeLink的定位就是1+1=1实现一个平台。

这几个公式看起来很简单，但是毕竟迈向数字化道路很漫长，实现起来还有很多困难。我在想结合这次微软的主题关键词，总结一下我的思考。微软有一句话叫善行者远。数字化道路很远，怎么样是善行者远？我们理解有三点：第一是目标正确，用任总的话讲面向一线作战多打粮食增加土壤肥力，目标正确。第二句话是有没有正确的工具和方法。所以我们理解数字化就是我们的途径和方法。关键是第三点，这条路可能很长，也很困难，我们选择什么样的合作伙伴、什么样的同事和我们一起走下去。这是华为选择微软作为战略合作伙伴，作为我们一个很重要的帮手一起来迎接数字化挑战。

助力亚玛芬，达成千人千面梦想

第二个解决方案环节是我们的业务应用，也就是Dynamics的产品系统。Dynamics包含了CRM，也包含ERP。

在中国现在前300个最大企业中，已经超过60个客户是我们Dynamics的客户了。今天我们邀请到亚玛芬，亚玛芬是体育品牌的管理公司。作为来自芬兰的专业或高端运动品公司，进入中国有10年的时间。经营的品牌有做高端户外攀登的始祖鸟，还有做运动手表的suunto，以及做专业登山户外包括滑雪的萨洛蒙等。亚玛芬和我们分享的是，借助Dynamics实现转型，形成千人千面的用户画像，实现一对一的定制化服务。

以下为亚玛芬运营总监张建宏的演讲

迎合了中国消费者对运动以及积极生活方式的追求，我们在过去十年的发展经过了三个阶段。第一个阶段，经销商网络的覆盖。第二个阶段，搭建自有的零售，提高整个全渠道运营和管理的绩效。简而言之是提高单店单产。第三个阶段也就是目前的阶段，转面向消费者，重构市场策略、运营，为消费者提供更好的消费体验。

今天重点介绍第三个阶段。我有三点要和大家分享。第一点，我们要更理解消费者，也就是说我们要有很好的用户画像，把消费者的购买行为、社交行为以及参加比赛的行为，还有运动方面的一些行为全部打通也就是形成一个千人千面的用户画像。第二点，在打通了数据之后，必须能够实现精准营销。我们叫做千人一面，针对不同的分群分组实行不同的产品策略或者是服务策略。第三点，实现一人一面，我们已经可以做到通过各种的互动平台，实现一对一的交流。但是我们要能够实现一对一的定制化，对他的服务、体验进行定制。

这其中，我们用到了微软的Dynamics，为什么会选择了Dynamics吗？其实，我们零售讲数字化很重要的是帮助我们做零售业生意，也就是必须把它变成解决零售的武器。零售面临着三个问题：销售终端流量，店头转化率，重复购买率，。我们的数字化必须实现这三点。

我们讲的是“China is Gobla”，我们借助微软的 Dynamics、Power BI平台，把一些创新应用用到其他国家去。另外和关键的一点是Dynamics平台其实像Office一样是简单好用，再搭配上Power BI，就是像开车有了仪表盘。过去我们只知道内部的运营效率，但是对于消费者的行为、消费者的倾向，消费者在什么时间点想买什么样的产品，我们并不知道。但是有了Power BI消费者洞察平台就更好、更稳。

（微软工程师演示亚玛芬如何使用Dynamics和Power BI）我们可以看到亚玛芬是通过Dynamics跟Power BI来帮助他们实现营销行业的数字化的转型。作为亚玛芬的业务人员，可以通过这个平台看到会员的基本情况，也可以通过具体的子品牌像萨洛蒙去提取到详细的信息。另外，通过Power BI也可以看到很多会员的分布状况。像北京、上海一线城市，有时候发现在二三线城市像贵州、湖南也会有很多的客户的一些会员，其实客单价还是挺高的。

基于这样的一种想法，我们就希望在亚玛芬这边去做一些市场营销活动。这个市场营销活动可能是针对某一个子品牌在贵州做的。这个活动通过市场细分真正做到千人千面、千人一面，最后做到精准营销。当通过微信发布出去以后，就可以在实际的微信端通过消费者在后台的发布看到一些相关的活动，可以进行报名注册等等的信息。

一旦我们报名之后，又可以在后台的Power BI去了解实际的报名状况，比如报名者报名时所处的区域是哪里。如果他们能够实际参赛，我们看真正的参赛人员有多少、完赛人员有多少。这些完赛人员，其实就是我们要去进行促销的对象。还可以通过实际的市场活动，比如说去做一个针对特定人员100元券的发放机制，做到精准营销。

我们发放了以后，可以在后台去看到这些发放的券被谁领用，在哪家店铺去使用，这些都可以将来在我们实际Power BI当中展现出来。最后我们可以通过这些实际的情况，通过使用率看到究竟客户的转化率怎么样，他实际消费了多少。这样的场景就可以帮助亚玛芬从端到端闭环去实现数字化营销。

很高兴让亚玛芬达到千人千面的梦想。当然我们Dynamics不只是CRM，还有ERP。微软承诺很清楚，就是无论是在Azure、Office 365还是Dynamics 365，我们公有云服务背后的技术就是我们已经落地的技术，比如Azure的背后就是Windows Server、System Center、SQL Server。另外，Dynamics 365云服务，过去旨在国外有云服务，今后也会在中国推动。我今天很高兴宣布，我们Dynamics365财务和云企业版正式在中国上市，今天就上市了。我们承诺对于混合云应用，微软的产品全部都可以覆盖。

帮助华建，升级智慧设计

到了第三个解决方案的环节，这就是应用和基础架构的环节。刚才萨提亚讲得非常多，我就不多解释，但是我们在中国有非常多的客户已经在使用这些技术和平台，超过10万的企业客户上了这个平台。今天很高兴可以请到我们中国四大建筑龙头之一的华建，建筑是一个非常古老的行业，其实它也拼命做数字化转型。

华建数创科技有限公司总经理李嘉军演讲

我来自华东建筑集团股份有限公司，我们是一家以建筑设计为主营业务的集团性公司。我们是来自比较传统的建筑工程行业，我们这个行业自己叫土木工程行业，有时候我们自嘲自己又土又木。在这样一个传统行业也已经掀起数字化转型浪潮。

回顾整个建筑设计的发展历程，可以清晰看到在建筑设计行业，计算机应用在整个行业的发展过程中扮演着非常重要的角色。上世纪90年代，我们开始了第一个阶段的变革，也叫“甩图版”的阶段，即从过去的手工绘图转向利用计算机辅助绘图。第二阶段是应用二维CAD设计；第三个阶段是从二维设计转向三维和BIM。

现在我们已经进入第四个阶段，也就是4.0的阶段，是我们的智慧设计阶段。这个阶段主要是BIM技术在工程全生命期的应用，包括我们整个建筑设计建造的智慧化应用，还有建筑工业化的应用。其实从我刚才描述的行业发展的一些前景中大家都能够看到，信息化、数字化在整个行业的变革中扮演着越来越重要的角色。我们华建集团非常有幸，在整个行业变革的过程中，集团一直是承担着这样一个引领者的地位。

华建集团今年5月31号专门成立了信息化的全资子公司华建数创上海科技有限公司。华建数创成立伊始就与微软中国签订了战略合作协议，我们共同利用微软的技术去打造建筑工程行业的整套解决方案。我们的合作是全方位的，目前这个阶段我们整个合作的业务点在Hololens在工程项目全生命期中的应用，包括在运维阶段的应用。

另外，还有Smart Building，也就是在绿色建筑全生命期中，包括建造和运营阶段，保证我们的绿色建筑真正达到绿色。还有大数据在智慧城市中间的应用，整套的解决方案都是架设在Azure云上。此外，还有很多在探讨的，像人工智能、智慧城市等等，未来我们会将更多的应用点呈现给我们的用户。

刚才讲到华建数创这家公司其实不光是帮助华建集团进行数字化转型，我们的使命是提供基于信息技术整套数字化集成的解决方案，帮助我们整个行业来进行数字化的转型。我们跟微软中国共同合作的第一个重要的项目就是在打造工程行业的一个BIM技术的平台。

同时，我们会通过这个平台去整合上下游的资源，能够帮助我们整个行业来进行转型。在这里，一方面会通过全息技术平台提供各种技术的资源、解决方案。同时，我们会利用建筑设计、建筑工程这方面的解决方案，和合作伙伴一起，共同打造包括市政工程、医疗、水利等更大的工程建设行业生态圈。

讲到基础架构，今天早上Satya宣布了Azure Stack在中国正式上市。我要提醒各位，在混合云的场景，Azure Stack是一个创新的设计。其实，我们在混合云方面做了很多事情，Azure公有云加上本地部署的Windows Server、System Center等管理工具，还有SQL Server，其实已经有真实的混合云部署案例。

辅助中国日报，进行数据和人工智能分析

最后的解决方案环节就是数据和人工智能。我们智能云平台Azure连续三年超过100%的增长，并且我们人工智能的核心技术成长得更快，差不多5倍规模的速度。我们都知道人工智能话题是非常火，我们看到有很多客户对此有很多的需求，今天非常荣幸可以邀请到中国日报来分享一下他们怎么使用我们大数据分析和人工智能的技术。

以下为中国日报技术部主任甘永清的演讲：

我先介绍一下中国日报的情况。中国日报是英文的报纸，经过这么长时间的发展，包括信息技术的发展，我们目前不仅仅是一张报纸，左边的是我们大报，全球的发行量是90万份，国内是30万的订阅量，国外是60万的订阅量，国外的数量比国内大很多。

我们也有网站，我们现在网站每天PV数是5700万，APP新闻客户端有900万用户，社交平台上包括Twitter、Facebook，包括微博、微信，这个平台上现在有超过6000万粉丝，我们在全球构建成一个非常大的用户群，为了服务好这些受众的群体，我们构建了一个全球传播的体系，我们在包括纽约、伦敦、香港、肯尼亚等地建立起了我们的分部，通过全球跨时区的联动方式提供一个“迎着太阳走”的服务体系，不间断为全球的用户提供咨询和服务，这是中国日报的一个大概情况。

2016年中国日报跟微软建立起战略合作关系。它的由来是什么？大家也都听了我们在刚刚结束的“十九大”上面，习总书记在“十九大”的报告中有一句非常重要的话，就是要高度重视传播手段的建设和创新。在更早一些时候，在2014年中央深改组出台了一个《关于推动传统媒体与新兴媒体融合的指导意见》，在这个《指导意见》里面提出来，新闻传播要以先进技术为支撑，以内容建设为根本，来推动媒体的融合发展，建立一批有传播力、影响力、公信力的一个媒体集团。这里面也非常明确提出来，要以云和大数据为核心，去构建我们整个未来技术发展的体系。这就是我们和微软合作的初衷，要服务于中国日报的融合发展，要服务于中国日报的全球传播。

我们全球有加起来超过一个亿的受众。我们怎么样更好去感知这些受众，知道他们的需求，知道他们喜欢什么，需要什么东西，然后来指导我们生产跟传播。在目前只有大数据和云的技术才能够支撑我们做这个事情。当然更远的还有AI，能更好的去分析我们的受众他们的诉求是什么。基于大数据的体系、云的体系、AI的体系建立起闭环的系统，包括内容的预测，就是用户的受众分析，包括热点，最后对生产形成一个指导，给用户提供更好、更多、更适合的内容服务。

微软工程师演示中国日报如何使用微软技术

为了实现媒体的精准传播，首先要分析这些媒体事件怎么样在互联网进行传播，以及怎么样在社交网络进行传播，也要分析这些事件通过什么样的机构和个体去传播。

大家知道社交媒体上每天会有大量的事件发出来，包括推特每天会有超过4亿的帖子发出来。回到我们的微博，微博每天也会有超过1亿的帖子发出来，同时每天每时每刻还会有大量的热点事件不停在发布出来。这么大量的数据，你怎么进行数据的采集和数据的分析？首先利用微软全球部署的数据中心和微软的产品，可以进行全球范围内互联网和社交媒体和数据采集，采集完数据下一步要进行分析。下面用一个具体的社交媒体案例来看看怎么样对社交媒体上的事件和传播以及对他的用户进行分析。

今年的6月1号大家知道菜鸟和顺风之间用户数据接口之间的案例，当时炒得很热，利用这个案例我们来看一下到底怎么样进行分析。首先我们通过采集了微博上的7.5万条数据进行第一次分析，分析的时候我们利用微软基于大数据机器学习技术，我们构建出了文本聚类的算法。利用文本聚类的算法，我们可以很清楚看到7.5万条帖子覆盖了整个传播过程中两天半的时间。传播过程中通过话题聚类，我们看到一共涉及9个大的事件，在这9个事件里面，我们要知道这9个事件涉及哪些个体或者涉及哪些机构，利用微软大数据构建出来的知识图谱，一共涉及到主要四个主要的实体机构，包括顺风和菜鸟，还包括国家邮政总局，很自然它都是这个事件的相关利益方，国家邮政总局作为这个事件的仲裁方，对事件进行调节。

很奇怪的是，为什么还有另外一个其他的企业，大家知道在社交媒体，尤其是互联网社交媒体上面，在传播过程中有大量的水军进行参与。今年3月15号有一个机构做了一个调查，微博上95%的帖子是来自于5%的账号。基于这样一个情况，也有研究机构做了研究调查，人们的意见或者人们的观点非常容易受到来自于他周围的意见左右。比如说今年美国总统大选，美国总统大选有研究机构调查发布，30%的帖子来自水军和水军账号。

这些传播里面我们怎么区分哪些话题是经过自然传播，哪些话题是有水军或者其他利益机构进行参与。我们知道水军有它的网络特性，比如水军账号因为是想造热点，账号影响力非常差；水军之间发帖的规律以及水军之间的相互关注关系，你利用微软的机器学习算法能够构建出一套模型来判断这个传播过程是不是存在水军网络。

经过我们的分析，我们就发现在某个区域里面，这个话题就跟某个企业有关。在这个水军账号里面，左边这个是中间的核心意见领袖，周围的这一圈是我们利用微软的Power BI构建出的网络传播图谱，基本上所有的传播都是一级传播，很少看到二三级传播，那是因为这个水军大部分的账号传播能力很差。右边是我们挑出一个典型的水军号，他自己的描述里面说这是一个水军账号，大家不要关注。你也可以看到水军账号粉丝很少，但是会关注大量的账号，这是用于造势的这个目的专门申请的账号，这个账号后面既可以人工操作也可以机器操作。

当我们定性去分析，利用微软云端的大数据技术分析出来传播的特性以及传播的主要传播网络特性以后，我们就能够根据传播的网络构建出这个圈子用户画像以及传播影响力，我们可以根据圈子的用户属性、用户喜好，定制一些有针对性的方案，利用线上或者线下运营方式进行精准传播，这就是我们所谓媒体机构的精准传播。

上面我们看到四个不同的真实客户。正如萨提亚所演讲的，微软的使命不只是协助中国的企业来转型，我们要帮助每一个人提升他们的生活水平，达到他们的成就，他们的梦想。