微软中国区首席运营官邹作基：微软中国交出一张靓丽的成绩单

11月1日，微软中国年度最大的科技盛会Microsoft Tech Summit 2017在北京召开。作为开场演讲嘉宾，微软公司副总裁、中国区首席运营官邹作基，晒出了微软中国在近一年的成绩单，同时，他还发布了微软在中国的两个计划——“Go Global”和“Go China”。

至顶网CIO与应用频道 11月09日 北京消息：11月1日，微软中国年度最大的科技盛会Microsoft Tech Summit 2017在北京召开。大会上，微软展示了其在人工智能、云、混合现实、量子计算等前沿技术的最新进展，分享了微软携手中国生态圈，拓展数字化转型机遇所取得的成果和前景。

作为开场演讲嘉宾，微软公司副总裁、中国区首席运营官邹作基，晒出了微软中国在近一年的成绩单，同时，他还发布了微软在中国的两个计划——“Go Global”和“Go China”。

微软公司副总裁、中国区首席运营官邹作基

以下是微软公司副总裁、中国区首席运营邹作基演讲

大家好，欢迎在座的3000多位来宾，也欢迎我们在线的30000多位朋友来参加2017年的Tech Summit大会。在这里我借这个机会来跟大家汇报一下过去12个月微软中国的成绩。

在云方面，微软的Azure智能云已经连续3年有超过3位数的增长，用户超过10万+，开发者增加了10万名。在Office 365方面，现在已经有140万企业用户。我们发现中国很多企业用户已经用上了我们的Office 365，在云平台上部署他们新的办公环境，我们相信未来还会有更多的客户。

在云架构的落地和企业的数字化转型中，人工智能是最关键的一个点，所以我们正在积极地推动相关的培训工作。在过去几个月里面已经培训了22000个技术人员、工程师，这对我们来说是一个非常大的成绩，我们也一直在积极推动此事。

客户现在对云的需求是多元化的，所以我们未来也会积极地联手1300多家合作伙伴，把新的云技术、架构推送给用户，在这方面感谢大家一直以来的支持。

最后，我们要告诉大家的是，今年我们会推动两个比较大的计划，分别是“Go Global”和“Go China”。“Go Global”是帮助中国企业用户走到海外，让他们在海外也享受和在中国用云同样的体验。在“Go China”方面，是帮来中国的海外公司建立他们新的IT环境。我们希望它们用我们中国的云时能有同样的体验，也就是在海外的工作是什么样的，在中国也是同样的。这就是我们今年的重点计划。

再次谢谢大家。