 微软古卓伦：数据、云、用户体验是微软AI三大重点

微软公司全球资深副总裁、人工智能核心团队负责人、微软人工智能研究事业部首席技术官古卓伦（David Ku）介绍了微软的愿景以及在AI方面所做出的努力。

至顶网CIO与应用频道 11月09日 北京消息： 11月1日，2017微软技术暨生态大会（Microsoft Tech Summit）在京召开，这是微软中国年度最盛大的科技峰会，活动上分享了微软的最新动态，以及微软在云计算、大数据、混合现实、人工智能、量子计算等领域的最新布局。

微软公司全球资深副总裁、人工智能核心团队负责人、微软人工智能研究事业部首席技术官古卓伦（David Ku）在会上做了主题演讲，他介绍了微软的愿景以及在AI方面所做出的努力。古卓伦表示，没有数据就没有人工智能。微软正在推进三个领域的突破：数据图谱、云和智能平台，以及打造全新的用户体验。微软要实现“普及人工智能全民化”的目标，最终把人工智能变成人人都可触手可及的生产力。

微软公司全球资深副总裁、人工智能核心团队负责人、微软人工智能研究事业部首席技术官古卓伦（David Ku）

以下为古卓伦在2017微软技术暨生态大会上的演讲整理。

比尔·盖茨26年前的梦想正在实现

大概在一年前，微软建立了AI研究院，希望能够助力AI，使它融入到微软每一个产品当中。除此之外，微软还有企业文化传承，希望在技术创新方面有所突破。比如，在量子计算方面微软将会持续推进，相信随着该技术的发展会拓展计算机科学的边疆。

现在微软有8000多名工程师正在不断努力、不断创新。人工智能对于微软来说不是一个新鲜事物，大概在26年之前，当比尔·盖茨打造了微软研究院的时候，就有一个非常清晰的关于人工智能的愿景。他说会有这样一天，有一个可以看到、可以听到、可以交流、可以理解人类9的电脑出现。如果有这样一天到来的话，将会是怎样的情境呢？

其实，这一天正在出现。我们知道人工智能有3个要做的事情，就是语言、语音和视觉。微软花了这么多年，看到了大数据、计算能力、计算机算法、深度学习等方面的突破，也终于见证了这一个愿景成为现实，而且已经真真切切地可以惠及所有人，走近寻常百姓家。微软可以动用AI的能力，能够为每一个人带来福祉。

回头看来，微软取得了很多令人振奋的突破，包括在语音、语言方面，也包括图像、视觉方面。首先在图像方面，微软能够让大家用一些超深度的神经网络，识别出以前认不出来的图像；其次，在语音方面微软也持续进步，微软不断在语音识别准确度上创造新的记录；第三，在语言方面微软不断推动实时翻译以及人对人的多种语言翻译。

三大重点领域：数据、云和用户体验

尽管微软有这么多的成绩、这么多的技术里程碑，但微软对于发掘人工智能的潜力还需要做很多的事情。接下来，微软会重点推进数据、云和智能平台，以及打造全新的用户体验。

首先，我们认为没有数据就没有人工智能，数据是新时代的货币，是人工智能世界的真正实力所在。微软相信这是一个良性循环：更好的数据带来更精良的模型，精良的模型带来更加智能化的体验，能够让用户更加投入，提供更好的反馈意见，再实现模型的不断优化。

比如说，微软更好地去了解人们工作中通信的方式、行为的方式，从而打造Office 365这样一款产品。而在必应搜索产品上，微软更好地了解整个Web的场景，从而更好地适应数字化世界的需求。微软对数据非常专精，同时也建立了非常好的可信度，微软保护数据，当微软使用数据的时候用户可以信任微软，微软会尊重你们的数据。

在有了数据之后，接下来微软还打造了一个云智能平台，帮助客户更好地去驾驭自己的数据。为了更好地在人工智能时代站稳脚跟，一定要把人工智能民主化，这样的话每一个开发人员都是一个人工智能的开发者。每一个数据科学家都是人工智能的数据科学家，每一个公司都是人工智能的公司。针对每一个企业而言，他们必须用人工智能去增强自己的业务决策，优化自己的业务流程，重新设计自己与客户互动的方式。对于开发人员而言，这并不容易。他们要去应对不同的框架，这是一个全新的领域，在这个领域中有诸多的工具，但是这个工具之间却不能够互联互通。

微软做过一个调查，发觉大部分时候或者几乎90%的时候一个数据科学家的时间精力大部分都花在数据的整理、数据的就绪上。在这里我们希望打造一个平台能够加速数据科学家的工作，微软开发了一个云的AI平台，其中有很多微软内部的工具，用于微软人工智能的产品开发，比如Office、必应都用到了同样的工具。我们希望把工具也带给你们，让你们在开发自己的人工智能解决方案的时候更加得心应手。微软云的AI平台是架构在Azure之上的，这也是最为完善的一个云的平台。当然这个平台是非常安全的。另外在数据服务方面，比如说SQL，还有Cosmos等等可以支持巨大数据的计算量。微软也支持开源，比如Spark、Docker，并且能够从数据中心一直拓展到边缘。微软投资于最底层的硬件基础设施，如FPGA、GPU等芯片，这样我们能够去满足那些最为严苛要求的对人工智能负载的需求。

微软还提供了一系列的工具，帮大家去驾驭这样的力量，去优化。其中一个工具叫Visual Studio Code Tools for AI，这是针对人工智能应用的开发工具。微软可以跨不同的框架、让开发人员不同的工具，开发从桌面端到云端到边缘的智能应用。下面我邀请微软的同事来介绍这款产品。

以下为微软技术人员演示Visual Studio Code Tools for AI

Visual Studio Code Tools for AI是中国研发团队和美国Azure Machine Learning团队合作开发的产品，支持Windows和Mac OS。这款工具与Azure Machine Learning无缝集成，提供了强大的实验数据准备、训练任务执行，以及模型管理等功能。

下面演示使用Azure Machine Learning的服务，首先打开Azure Machine Learning在线样例库，我们选择书写体数字识别的CNTK样例，选择项目本保存路径，在Azure Machine Learning的账号进行下载，下载完成之后，这个项目会被自动打开。可以看到Visual Studio Code提供了非常好的支持，在本机上就可以进行单步调试。当调试完成之后，我们开始运行训练任务，这个时候选择Azure Machine Learning的本地执行。接着打开AI项目浏览器，可以看一看当前任务的状态。实际上，如果用户没有Azure Machine Learning的账号也没有关系， Visual Studio Code Tools for AI可以帮助用户将AI任务在Surface Book本机进行执行，或者提交到远端有GPU的服务器上执行，比如Azure GPU的虚拟机。

欢迎大家下载使用Visual Studio code tools for AI，借助Azure的云服务和Surface Book原来很分散的AI开发任务，就可以在一台机器、在一个工具中无缝完成，能够提高大家的生产效率。

通过微软同事的演讲，我们可以看到，微软一直以开发人员为先，我们赋能开发人员，能够以更大的规模做更多的事情。有非常好的工具当然能够有益于打造定制化的模型，但是我们还可以做到更多，微软有很多的产品，从小娜到小冰，还有Office365、Bing等，我们有很多组件，开发人员直接可以利用这些组件。开发者可以站在微软的肩膀上去开展工作，微软也提供认知服务，认知服务有图像、语言、语音、知识等各方面的预制的组件，能够更好地释放数据的能量，让开发人员根据自己的需求去调用，微软甚至把一些模型做成可定制化的，这样可以把你们的数据上面跑，从而去做自己的优化。

下面来谈一下第三个领域，也就是体验。在体验方面微软在探索新的方式，把人工智能的能力用于产品的完善，但不仅限于微软的产品。微软与合作伙伴合作去完善他们的产品，提高他们的体验。微软投资于助理和对话机器人，比如说小冰，它能够实现和对方的深度情感的交互。而小娜是微软数字化智能助理，可以跟随你、了解你，并且实现增值，方便你的工作和生活，为你提供便利的服务。同时，微软还打造平台帮助合作伙伴和客户进行产品的完善。比如PowerPoint、Windows、Hololens，它们都会更加积极主动，更加注重背景、更加互联，能够打造令人愉悦的用户体验。

增强Conversational AI，期待“像人类一样的对话”

接下来，我们再谈谈一下Conversational AI（对话式人工智能），也就能够让计算机像人类那样进行对话，但是目前还只是触及表层，微软希望可以更好地增强对话式的人工智能，让计算机能够以更自然的、更多模的方式进行与人的对话。

在这方面微软是与合作伙伴联想，共同来去实现的。对此，联想其实有两个非常迫切的要求，第一个就是对需求的预测，联想需要准确的市场需求，这对于联想的业务影响非常之大，也就是说需求如果准确了，就能更好地优化库存、更好的客户体验，从而为联想带来更高的利润，这也就意味着需要提高预测报告的准确度。利用机器学习可以引入新的数据源，同时通过Azure打造可以实现更高生产力的预测工具，从而去提高需求的预测准确度。

联想另外一个需求是在他们对客户服务的环节。微软知道联想公司在不断地创新，希望通过对话的方式接触客户。可以看到，从前联想是通过接线员来解决用户诉求，联想觉得这个系统不好用，所以转向了微软的认知服务。Azure能够确保在线客户自动对话的平台，而且可以帮它进行自动化，使联想和客户沟通的过程当中能够化繁为简。

与联想的合作只是一个例子，微软还与其他合作伙伴合作，把他们的愿景和工作结合在一起，这些合作伙伴给微软提供了思路，觉得可以利用人工智能来改善他们的工作。

激发无限的潜能，微软将继续助推AI发展

除此之外，人工智能还有无限的应用潜力，能够去改变事物，能够把所有的潜质发挥到极致，在这方面微软投入了大量资金在教育当中。希望能够民主化，让所有人都能够得到AI的工具，还有包括教育的能力，这样一来AI真正能够走进寻常百姓家。

在今年早些时候，我们针对AI提出了一系列在线的课程，微软得到了非常好的反馈。你可以看到实际上有2万名客户完成了1.0版本的培训学习，接下来非常兴奋地告诉大家，2.0正式版本开放了（含中文）。不仅仅是通过微软的虚拟学院提供给大家，还可以通过第三方的学习平台，这样每个人都可以轻松获取这些学习内容。

这样做，一方面可以提供更多的AI教育，让大家得到更多的知识、技能、资源和工具。另外，通过双管齐下，微软能够把中国的每一个开发者，摇身一变成为人工智能的开发者，达到1+1>2。微软人有这样一个愿景，希望能够“予力全球的每一人、每一组织成就不凡”。而在这个过程当中，人工智能是主要的助推器。