微软CEO萨提亚·纳德拉：让数字化技术“民主化”，惠及每个人

作为大会最受期待的演讲嘉宾，微软公司CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella），从赋能企业数字化转型的现代化工作模式、“民主化”的人工智能，以及未来趋势量子计算等角度分析了行业趋势，介绍了微软的应对举措。

至顶网CIO与应用频道 11月09日 北京消息：11月1日，微软中国年度最大的科技盛会Microsoft Tech Summit 2017在京召开。微软展示了其在人工智能、云、混合现实等前沿技术的最新进展，帮助观众进一步洞悉行业未来的发展趋势。同时，会上还分享了微软携手中国生态圈，拓展数字化转型机遇所取得的成果和前景。

作为大会最受期待的演讲嘉宾，微软公司CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella），从赋能企业数字化转型的现代化工作模式、“民主化”的人工智能，以及未来趋势量子计算等角度分析了行业趋势，介绍了微软的应对举措。

微软公司CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）

以下为微软CEO萨提亚·纳德拉演讲：

大家好，非常荣幸能够再次来到中国北京，我每次来到北京都会有一些事情给我留下深刻的印象。这次我又看到了在中国市场中涌现出来的创新精神和能量。中国进入了全新的时代，数字化技术无所不在，渗透到人们生活的方方面面，包括教育、医疗、金融服务以及农业等行业，并还将起到更广泛的作用，社会的方方面面都会受到深远的影响。

数字化技术也是微软所专注的领域之一，市场给了我们很多发展的机会，但机会也意味着责任和义务。在推广数字化技术的过程当中，我们必须要担当起更多的责任，这样才能确保技术是为人所用的，这样技术才可以帮助每一个人。微软认为，很重要的一点就是要建立人们对数字化技术的信心，这样我们才能让数字化技术的好处惠及每个人。

在感知市场给我们带来的机会和责任这两股交错的力量后，微软明确了自己的使命和未来的愿景。微软的使命是“予力全球每一人、每一组织，成就不凡。”这不仅仅是一句口号，它融入我们每天的工作当中，大家可以从我们在行业中做出的决策中了解这一点。我们关注的是组织中的个人，因为是个人打造了这些伟大的组织，同时技术的发展也是为了更好的服务于人，微软希望能够实现的是，把技术带到每个人的手中，给每个人带来与众不同的改变。这就是微软人的使命，它会继续推动我们前进。技术将会不断的更新迭代，但是微软人的使命感不会变，我们将永远忠于使命。

现代化的工作模式，赋能企业数字化转型

接下来我们就具体来看一下技术的最新进展。我们正在进入一个新的时代，微软认为这个时代的推动力来自于智能云和智能边缘计算。

新技术的一个关键词为“多触感”，意思是说，新的解决方案包含的功能有“视、听、说”的能力，除此以外还要可以跨越多个设备工作。当你在一个设备上使用应用之后，应该可以在另外一个设备中打开，还能通过无线连接的方式再次使用这个应用。微软用人工智能的技术手段打造的每一个应用程序都可以跨设备使用，在开发这些新应用的过程中，我们做的最重要的一点是，以创新的方式来做计算。

现在的技术创新环境是事件驱动型的，意思是说现在很多工作是由容器技术作为基础的，正是由于这样的一些支撑技术的进步，在新技术的应用过程中我们更能感受到1+1>2的意义，而这样所形成的创新平台，会继续推动下一代的创新，让在座的每一位都受惠于其中。

最终来讲，技术最真切的影响力在于推动客户的数字化转型。这是我们工作的重中之重，无论您所在的公司规模大小或者性质如何，全球范围内的各种组织都面临着同样的问题，如何优化业务流程？如何去改善升级产品和服务？微软非常关注客户数字化转型的结果，我们主要有四个解决方案，作为客户和合作伙伴的得力工具，来帮助他们成功实现数字化转型。

我们先来谈一下现代化的工作模式。谈及此处，大家首先在想的事就是如何赋能自己企业的员工，让他们在一个好的工作氛围中做到最好的绩效。这也是微软在重点关注的一个方面，我们在思科如何释放员工的创造力、发挥团队精神，用精简的工作流程来应对多种设备带来的复杂性，和多种应用带来的安全问题。所以在微软的解决方案中，包括Windows和Office 365我们都考虑到了以上问题，这两个产品也很好地代表了我们对现代化工作场景的理解，展现了我们未来发展的方向和愿景。我们眼中的Windows不只是一个单一设备的操作系统，而是一个跨不同设备平台的、面向云的产品，它可以随着用户的需求在不同的设备中移动。

实际上，Windows正在以各种形式被用户所利用。以银行为例，中国招商银行是中国首屈一指的银行之一，它在数字化转型过程中使用了Windows 10去优化自己的业务，在ATM机中，使用Windows驱动面部识别和其他各种生物验证方法，完全转变了银行业务的运作。另外一个很好的例子是比亚迪，比亚迪是电动车领域的领先者，电动车是一种全新的交通方式，他们正在迅速地向海外扩展市场。比亚迪使用了Office 365和Hololens设备以及Windows混合现实头盔设备来改变人们在协同和设计方面的工作。

在分享了Windows和Office 365在人机界面能力方面带来的新工作模式后，我们再来谈一下Office。

Office体系不仅仅只有Office 365，Office其实是嵌入了智能的，我们因此能够了解自己的生产力、协同能力，以及每日的工作，Office的这个变化意义深远。我们很高兴看到中国的各行各业以不同的方式去利用Office 365。今天我们很高兴的发布Office 365与中国最流行的社交软件——微信之间的合作。我相信两者的结合能够让正在进行数字化转型的企业受益于此。我的同事会为大家展示两者是如何完美的结合在一起的。

以下为微软技术人员演示Office 365微助理

作为微软的员工，我非常自豪地向大家演示，一个普通的企业员工是如何在最熟悉的微信中，利用碎片化的时间事半功倍地完成一项工作。

从微信进入公司的微信企业号，其中有4个Office 365的微应用，“个人助理”是我在微信里的智能办公助手。每天早上我会用它把一天的时间安排从Office 365发送到微信。在这里，我可以大致掌握一天的时间，对一些工作安排可以选择接受或者拒绝。我的个人助理智能地甄别我收到的每封邮件，并提醒我。今早，在来会场的路上，我通过微信及时收到并查看一封来自同事的邮件，他希望收集和总结一些本次大会的资料，方便后来在团队中分享。

以往，这种工作费时费力要回到PC端去操作，而现在通过Office 365微助理，我可以随时随地在微信里快速响应工作需求，并以我最熟悉的微信聊天的方式与我的个人助理对话，让个人助理帮我回复我想说的话给我的工作伙伴。

现在，我们切换到Office 365微助理的另外一个应用Office资源汇来完成同事交给我的任务。我将大会现场拍摄的照片发送给资源汇，照片没有经过角度处理；这是一张纸，纸上有会议日程表格，资源汇让我可以预览照片摆正的效果，以及提取当中的文字，将内容生成PPT，以我熟悉的微信图文形式把处理结果发送给我，我可以选择直接查看，或者直接保存在我的Office 365云盘里。这里，大家可以注意到，我无需打开微信也能在Office 365文件列表中看到文件内容，并分享给我的同事。这个分享的过程不必担心文件的流向，它在企业中流转的安全性是Office 365微助理结合微信API和企业微信API来保证的。

当我们切换回PC端时，我的同事已经收到了文件分享的邮件，可以根据邮件的链接从PowerPoint的客户端去打开刚才资源汇生成的PPT。我们看到，照片角度已经完全被摆正，还被做了还原处理以便于成为素材用在其他地方；文字和照片分离，内容可编辑。对于表格，则有很好的识别效果，文字位置正确，表格边框可被调整，从纸面上的静态转变成可在微信和Office内编辑的动态状态。

总结来说，Office 365微助理通过调用Microsoft Office的API和微软的认知服务，把强大的Office 365的功能和服务移植到微信里，让用户在他们熟悉的微信里以使用微信的方式，更方便、更安全、更智能地提高他们的生产效率。

介绍完了Office 365与社交媒体的结合，就不得不提LinkedIn在中国所取得的发展。

LinkedIn有三大重点：第一，LinkedIn能够把国内专业人才汇聚在社交网络之上，他们能够互相结识，找到自己的导师；第二，LinkedIn能够帮助中国的企业与精英联系起来，事实上LinkedIn已经成功地帮助很多的海外精英来到中国，助力中国市场的增长以及创新；第三，创造中国经济新机遇，深入到国内的技术社区中去，创新技术，实现自动化。

实际上，市场岗位与人才分配的不均衡是目前国内市场面临的问题之一，我们需要建立一个经济图谱，来明确我们需要什么样技能的人才，以及授予怎么样的培训。LinkedIn就是这样的一个动态的中国经济图谱。不论是个人还是企业，甚至是当地政府都能够有效地利用它，跨不同社区的LinkedIn能帮助专业人才在中国市场发现新的机会。

业务应用:推动企业变革

下面我们来谈一下业务应用领域的解决方案，可以说业务应用是微软每一代的技术核心所在。

不管是大型机、微机，还是C/S架构以及未来，企业业务应用都因这些变化而在不断变化之中。比如，原来是记录系统，业务流程以前是静态的，现在我们则在谈智能系统，将它融入到业务流程中。微软打造了持续循环的数字化的反馈系统，Dynamics 365设计的初衷就是帮助管理者与一线员工互动去推进他们的工作，与客户互动推进业务。Dynamics 365是模块化、现代化的，而且是可扩展的，当将它与LinkedIn结合，利用它的图形结构和可拓展性，我们就拥有了更强大的能力。

Dynamics 365让企业的每个应用都能适应业务需求，这能使企业业务随时应时而变，成就一个灵活适用的平台。A.O.史密斯就使用了Dynamics 365，将其用于节能应用领域，不仅能实现企业内部的运营优化，用模块化手段成就现代化的应用架构，还能再为客户服务的时候提供更好的互动。这种智能系统最终将会成为业务模式变化的核心，推动企业的升级转型。

云基础设施普惠企业

下面，我们进入最后两个解决方案领域，也就是云基础设施以及人工智能数据处理。微软的Azure打造了独一无二的云基础设施，它将成为最富有生产力的云，因为微软把世界一流的工具（比如Visual Studio）带到了开发人员面前，现代化运营的世界、专业人士的工作场景、混合智能、可信，这就是Azure的四个关注点。我们在这些领域已经获得了巨大的成功，这也要感谢在座的各位，中国的创新力、你们采纳新技术的勇气，让你们在运营中选择了Azure。同时，在华的一些跨国公司，因为Azure有能力帮助他们做本土化，所以受到了他们的青睐；而中国本土的中小企业也喜欢Azure，因为Azure能够帮助他们走向海外。

在未来的6个月，Azure将在华将扩容三倍，我们对Azure在公有云方面取得的成绩感到非常欣喜。有了这样一个成绩优异的智能云，我们下一步要考虑的就是混合化，这是一个过程，我们将其边缘建设列为关键。如果您的企业有云领域的战略，必须要考虑到智能的边缘计算，这将会转移数据产生的位置。

比如，在汽车或者冰箱的制造行业，边缘产生的数据将会定义这一全新的分布式计算架构。因此，我们非常高兴地发布SQL Server 2017，它是为混合能力而设计打造的。他最有意思的功能，也可以说是最具有决定性的功能，是能够把人工智能计算的能力带到数据所在的位置，也就是交易数据库上，让所有的AI模型都能够被交付到数据所在地。

同时，Azure Stack也进入了中国，它可以在计算边缘为您带来前后的一致性。比如，制造厂商有很多的传感器，Azure Stack不光是在云端处理问题，我们会帮助企业进行边缘部署和培训。Azure Stack将在未来的六个月被引入中国，Azure在中国扩容三倍，在此过程中我非常感谢同联想与华为的合作，这两个合作的消息能够使我们的IT设备走进寻常百姓家，使它民主化，每一家公司、组织都能够有能力将计算从中心扩展到边缘。

AI“民主化”普惠大众

如何实现AI或者说Azure民主化？如何实现人工智能全民化，让它惠及每个人？如何让每个人打造自己的人工智能和AI？在医疗、教育和零售机构当中，如何打造一个相适应的AI是至关重要的。当我们谈AI的时候，不能空谈任何一个AI公司，而是要“民主化”AI，让AI真正落地应用到个人。

为了达到这样的一个目的，我们有一系列的解决方案。我们在AI领域的GPU和FPGA等等一些基础架构方面的合作都已准备就绪了，可以提供更多的可能性，确保业务的运行和效率。除此之外，我们的架构提供对CNTK、TensorFlow的支持，这样一来我们就有了一个非常开放的环境来支持所有的开发框架。

大家可以想象，这样的服务，包括认知服务等，其能力是非常强大的，它打开了无限的可能性和潜质，有无限的机会呈现给大家，大家能够更好地去消费和利用我们的计算机视觉、语音识别、自然语言处理等能力，而且他们都集成在一个个API当中，大家可以用它来打造一个您专属的应用程序。

我们在打造这个应用程序的过程中用了很多心思，它能够很好地践行在我们的平台上。除此之外，我们也打造了一个新的纪元，我指的是人机对话系统。再回想一下最终挑战将会在哪里？我们认为是对自然语言的处理。

为了确保人机之间的对话被建立起来，我们推出了社交化的聊天机器人小冰。他在国内的推广非常成功，我们已经有上千万的用户，我们已经能够看到它下一个要达成的目标，就是过亿级的用户量。在应用过程中，它在很多国家都能达到300多亿条的对话量，可以证明它是一个很好的社交工具。我在与我的研发团队进行会晤的时候，也在使用小冰，我在使用中能感受到它的了不起。

我深信不疑的一点就是将AI的艺术和科学有机地融合在一起，集两者之大成。小冰，这个机器人不仅仅能够和人类进行互动对话，它还能够创造艺术，无论诗歌或者音乐都可以。我们让小冰团队来给大家做一个生动的演示。

微软小冰团队技术人员演示小冰

正如刚才萨提亚所说，微软已经开始尝试让AI帮助人类进行内部的创作和生产。在今年的5月19日，微软小冰出版了人类史上第一本由人工智能创作的诗集，就是我手上的这本《阳光失了玻璃窗》。我们也把小冰看图写诗的能力做成了工具开放给用户，同时我们还和万达、麦当劳等合作伙伴一起让写诗的能力触及到更多的用户。到目前为止小冰已经联合人类创作超过200万首诗歌。

大家可以扫描一下二维码来体验小冰写诗的功能。除了看图写诗，我们还教会了小冰听歌、画画。今年的夏天，我们让小冰通过聆听歌曲并且学习城市的标志性建筑，能够创作出它心目中独特的城市的视觉画面。我们运用这样的技术，也推出了世界上第一款直接进入店面销售的人工智能设计的T恤，售价299元。

会写诗、会画画之外，小冰还能唱歌。在湖南卫视热播的人工智能节目《我是未来》上，小冰首发了它的第一支MV叫做《微风》。提到唱歌，我想特别说一点，小冰目前的歌声生成模型是完全基于深度神经网络的。大家可以通过比较小冰在去年的歌声和今年的歌声来感受它的学习速度之快和音质的变化。不久之前小冰还为Surface五周年的生日演唱了Surface的主题曲《耀出色》。

另外，从今年开始，我们还和央视、湖南卫视、东方卫视为等十多家媒体合作，让小冰进入了新闻节目和综艺节目的采编和制作过程；同时小冰还受聘于钱江晚报成为了一名记者，利用它的大数据分析预测和互联网挖掘的能力，来帮助人类共同完成稿件，目前已经写了超过30篇稿件。

最后我们相信，和在座的各位合作伙伴一起，人工智能一定可以在不久的将来为人类创造出更多优质的内容，谢谢大家。

我们听到了小冰在激情地为大家演唱它自己创作的歌曲，除此以外，它还可以写诗歌，真的是非常了不起。我想跟大家解释一下，这不仅仅是AI的虚拟的应用方法，不仅仅是深度神经网络探寻新的艺术形式的典范，它还探寻了人类所能够达到的边界。

AI的其他用户案例还有全球排名第一的振华重工，它是全球重机领域最大的制造商，它用的就是Azure IoT，它能够进行预防性的维护等等，使他们的运营效率大大提高。

我非常喜闻乐见的AI的一个技能，就是他可以在消费者身上得到极致的应用，除此以外，我们也可以把它转化为工业场景的应用，这个能力独一无二，也体现了微软独一无二的本领，显示出无论是对于个人方面还是企业方面，我们都可以利用AI做许多事情。

以摩拜单车为例，这是一个来自中国本土全球最增长最快的公司，我非常高兴地看到这样一家年轻的公司在做全球化的工作，微软的云服务给他们提供了IP保护。摩拜单车在180个城市当中，有700万辆自行车。我们可以想象一下，每天摩拜都见证了数以10亿级的出行，摩拜使用了微软的云技术，在边缘计算方面帮助他们处理数据。这些案例很了不起，向大家彰显了我们智能边缘计算和微软智能云Azure，如果根据大家的需要，帮助打造人工智能体验以及与混合现实的结合。

量子计算将开启新的未来

我们今天见证了很多新鲜的事物，他们都是非常前沿的，而且仍在快速的演进和迭代。同时还在不断民主化，就是技术落地到每个人的身边去。技术变化非常快，这个快速本身很令人振奋，而且它代表了很多机会。我非常感谢这么多的朋友来到现场，跟我们探讨这些新的技术和工具，我希望这些技术为您所用，因此产生新的影响力。

技术的快速变化给我们很多启迪，从这个角度上来说，我们应该考虑一下我们所处的时代，和接下来会面对什么样的挑战以及如何应对。微软从这个角度进行考虑的时候，想到了计算的普遍性问题，其中还有一些事情我们没有解决，比如说在食品生产行业，比如说自然发酵机制还存在很大的挑战。我们还不能百分之百地理解，但是我们已经做出了很多努力，并取得了进步。大家看到微软Xbox有一个新的服务推出，其中弹性计算能力的释放是其中之一。尽管我们的计算能力已经非常强悍，但我们还是没有办法知道最自然的酵母是如何产生的，以及很多其他相似的问题。还有，如何确保二氧化碳的处理？这对于在进行环境保护工作的我们来说是一个非常重要的问题，也是环保最大的挑战。在考虑气候变化的问题时，我们需要新的方法来提高计算能力，去解决这个问题，这个过程中微软有一个新颖的解决方案，就是量子计算，它是全新的数学计算方法，有新的拓扑作为基础。

微软多年以来一直在研究基于量子计算的特殊语言，而且现在在Azure上面就有量子计算的模拟器，能够让大家学习和了解为了打造量子计算的算法我们需要做什么。量子计算背后的理论其实是非常简单的。我们每个人都会问，它是怎么解决问题的呢？其实就是用蛮力来解决。如果你碰到一个东西被撞了回来，你就会学聪明，重新定位。通过摸着石头过河，你得到了一个解决问题的方法。那什么叫量子计算呢？它提供终极的并行的计算能力，能够确保你同时将所有路径熟悉，运筹帷幄，指挥战局，更好、更快地解决问题，这就是为什么我们要将量子计算提供给大家的原因。

微软的创新能力让我们一直处于技术的前沿， 我们推出了Windows、Office、混合现实、Azure、AI人工智能，这些都已经贡献给大家，他们背后就有来自量子计算的支持。量子计算不仅仅代表可以让任何技术能力加速提升，还能赋予每个组织和个人以能力来成就不凡，推动中国乃至全球的每个组织、每个人利用1+1＞2的模式共同前进，进而改变中国经济和社会发展的进步，并给全球打造出一个典范。非常感谢大家！