Forrester预测：首席数据官将于2018年退出历史舞台

Forrester预测，2018年是清算过去的一年。

至顶网CIO与应用频道 ： Forrester预测，2018年是清算过去的一年。

笔者回顾自己任CIO（首席信息官）时经常说自己是半桶水。我敢打赌，读者可以猜出是什么样的桶！那个时候传统的东西比比皆是。 运作模型和操作框架也都是基于过时的理论。而就在大家觉得有点门路的时候，又出现了一个名叫“数据”的东西。商业模式的面貌随即焕然一新，新兴技术和客户变得无比强大，每每往前走了一步时，感觉上却觉得后退了两步。

快进到今天，一众CIO在平衡运营时如鱼得水，我甚至敢说他们迈入了最美好的时代。真的是要什么有什么。

今年的全球科技支出首次超过3万亿美元，美国的科技支出达1.5万亿美元。新兴技术也开始产生实际价值。领域里的人才济济，要思考的是如何创造性地利用、培养和留住这些人才。另外，自动化和人工智能可以补充劳动力，以利提供更高水平的效率和洞察。而诸如敏捷和DevOps等操作框架也将在提高质量的同时增加速度。

以上种种举措的累积效应是为企业带来价值的快速连接技术。Forrester预测，2018年里首席信息官将令首席数据官成为多余的角色，对，2018年，原因是首席信息官将提供技术和服务，令公司在客户时代取得成功。我们在《2018年CIO预测》里提出：

数字商业平台的浪潮席卷全球，一众公司或自己打造数字商业平台或通过数字商业平台进行交付。也有少数几个公司会同时进军两个领域。不管是那种情况，首席信息官都将必须协调企业的基础技术及供应商关系，以期为公司管理好基于平台的业务方方式。而这些都需要有计划地充分利用云和开源软件，利用基于API和微服务等核心组件的新体系结构进行投资，这些核心组件是可以连上合作伙伴网络的。

2018年的CIO已经在敏捷和DevOps的领域里积累了几年经验，他们可以利用这方面的专业知识在各种企业交付中为客户改善业务。首席信息官还可以利用自己卓越的技术领导者来支持这一转型过程，如此，业务和技术之间的关系可以得到改善。在首席执行官和董事盯着上市速度的同时，CIO的明星地位也将得到提升。

l 风险投资公司在其投资组合公司提供成功的产品和解决方案时就可以赚钱， CIO也可以从风险投资公司那学到很多东西。而在CIO们认识到2018年的潜力后，他们首先要做的是采用产品组合管理方法，跟踪、测试和实施各种技术及使用实例里的新技术。首席信息官的下一步是充分利用创新生态系统。最后，首席信息官要利用这些技术支持自己业务模式（如订阅模式、平台和预测）的重大转型。

这样的做法与以前不一样，但做出改变的CIO可以在公司的技术议程上巩固自己的地位，也就可以令自己和团队处于优先地位。