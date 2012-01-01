萨提亚亲自站台的微软技术大会，我们梳理出了这四个重点

上周举行的微软Tech Summit大会，在上千名听众的期待中，萨提亚亲自带队，率领众多来自西雅图总部的高管一起解读微软当前的发展及未来下一步的动向。

至顶网CIO与应用频道 11月07日 评论消息（文/孙博）：在国内科技行业，每一个大公司每年都会举办一场年度大会，不管是侧重技术还是合作伙伴，他们的核心都是想立足于自身优势，向业界展示一年来的发展成果以及接下来的计划。比如微软公司。最近举行的Microsoft Tech Summit 2017大会，首次将微软技术大会与合作伙伴大会联袂上演，规模可想而知。记得当天一大早记者花费很长时间走了好远的路，为的只是想找到进入主会场那支队伍的队尾……

在过去的几十年里，那个并不算太遥远的PC时代，凭借PC软件的垄断优势，微软一度成为了一个令人无法企及的可怕对手。后来，随着慢慢进入到后PC时代，人们开始观望“巨人”他的下一步该如何进行，才能尽快站稳脚跟。直到三年前，历时五个月的挑选，微软迎来了史上第三任CEO——萨提亚·纳德拉。

三年的上任时间，萨提亚给了微软一个满意的答复——股价一路高涨。而这一切归功于一个恰当的战略，从“移动为先，云为先”，再到后来的“AI为先”。正是这次转型，让微软市值在17年后重回6000亿美元高地。

在一次与《连线》杂志的沟通中，萨提亚提到了微软的三个抱负——再造生产力软件、开发智能云和让计算更个性化、更自然。这三点正是微软现在最为看重的三个领域，即现代化的工作模式、云和人工智能。上周举行的微软Tech Summit大会，在上千名听众的期待中，萨提亚亲自带队，率领众多来自西雅图总部的高管一起解读微软当前的发展及未来下一步的动向。

微软公司CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）

智能云Azure：未来六个月扩容三倍

有关微软公司的标签有很多，比如软件公司，又比如操作系统公司。近些年，微软又多了一个身份，云计算公司。在很多人眼里，微软的成功主要在于实施了云战略。

曾经有个段子，作为微软的高管，萨提亚一次叫停了所有跟设备相关的项目，目的是更加专注云计算相关业务。面对当时的质疑声，萨提亚回答：给我一年时间，错了的话我们就再回去好了。

后来，这句话非但没有应验，反而更加印证了萨提亚的正确决策。从最近微软发布的财报中来看，其云计算业务表现实在抢眼——云业务营收69.2亿美元，环比前一季度增长90%，同比增长14%。云计算业务再次为这家老牌IT厂商立了功。对此萨提亚给出的评论是，“商业云ARR（年度经常性收入）超过了我们在两年以前设定的目标，我们的业绩结果反映了加速中的创新以及公司各项业务的使用量和参与度的增长。”

作为首个进入中国并实现正式商用的国际公有云服务，Microsoft Azure目前拥有超过1300家解决方案合作伙伴，超过10万家来自不同行业的企业客户在使用Azure云服务。大会首天，针对这样一个出色业务的下一步计划，萨提亚的决定是让微软智能云Azure在未来六个月内扩容三倍，并且Azure Stack混合云、SQL Server 2017、整合微信平台的Office365微助理等服务也会在中国市场陆续推出。

微软与全球硬件合作伙伴Dell、联想、Cisco、华为共同推出的Azure Stack将于2018年上半年正式商用。作为Azure公有云的延伸，Azure Stack从API接口、开发工具、云市场、运营管理等各个层面，都能提供与Azure一致的混合云平台和体验。同时，Azure Stack能够将Azure云计算的灵活性和快节奏的技术创新带到客户本地数据中心，尤其适合于边缘和离线环境、需要满足多种监管要求的的行业企业，以及需要在本地实现云应用模式的业务场景。

另外，此前已经推出多个预览版的SQL Server 2017也宣布在中国正式商用，并支持Linux、Windows、Docker版本。SQL Server是第一个为云而生，同时也能在本地部署的数据库。SQL Server 2017首次将SQL Server的能力从Windows扩展到了Linux和Docker容器平台，让开发者可以自由选择他们喜爱的语言和环境来开发智能应用，带来更高水平的生产力、性能和数据安全表现。

AI：普及人工智能全民化

萨提亚提到的三个为先战略中，除了云，另一个关键在于AI。

微软创始人比尔·盖茨在1980年为公司提出了一个使命，“让每个家庭的桌子上都有一台电脑”。后来在上世纪九十年代末，微软就已经达成了这样的目标，并在很长一段时间成为了微软闪耀的业务。

其实九十年代初期，盖茨还说过一句话。“设想一下，如果哪天我们能使电脑可以看、听、交流、理解人，那将是怎样的场景”，而这在现在来看，可以被当成微软早期提出关于发展人工智能的初衷。

现在，作为微软现任操盘手，萨提亚告诉我们微软对于AI的设想是“全民化”，即惠及给每一个人。为了达到这样的目的，在研发方面，去年微软总共投入约120亿美元，其中很大部分投向了AI。并且微软研究院执行的项目约三分之一是与AI有关。萨提亚还嫌不够，后来又任命AI专家掌管一个由1000名研究人员和5000名工程师组成的研发团队。

据微软公司资深副总裁、人工智能核心团队负责人古卓伦透露，目前微软人工智能团队关注的方向主要有四个：1.消费级人工智能产品，比如小冰；2.包括云、认知服务、AI平台等在内的企业级人工智能；3.专注AI核心及基础硬件设备的研发；4.类似生物基因、量子计算较大项目的研究。

而针对人工智能的研究，微软也在努力推进三个领域的突破——数据图谱、云和智能平台，以及打造全新的用户体验。为了实现‘普及人工智能全民化’的目标，微软提供了从PaaS级云服务，到AI基础设施，再到开发工具的全方位支持，包括运行于Azure上的Azure机器学习服务、认知服务、机器人框架和Azure机器人服务，以及Visual Studio Code 人工智能开发套件等。微软致力于把人工智能变成人人触手可及的生产力。”

此外，在具体的实施上，微软部署了一系列堆栈的解决方案。“我们在GPU、FPGA等一些基础架构方面的合作已经准备就绪，可以为企业提供更多可能性，确保业务的运行好效率。除此之外，我们CNTK、TensorFlow的架构，也可以提供支持。”这些是微软在底层基础架构上面的准备。不仅如此，用萨提亚的话说，微软还打造了一个新纪元，建立了人机对话新模式，也就是众所周知的微软小冰。国内拥有上千万用户的微软小冰，已经被证实是一款很好的社交工具。今年八月，微软宣布其语音识别系统的错误率降到了5.1%，是目前为止最低的水平，据说准确率可以与人类专业的速记员相媲美。

微软从2014年开始发展聊天机器人。区别于市面上很多公司从自然语言机器翻译、人脸识别，或者智能客服这样的局部市场切入，微软选择了一条口径最宽又不容易走的路——从通用型人工智能切入，落到情感的聊天交流中。

有意思的是，大会上微软工作人员向我们展示了截止到目前为止小冰能够做的事情——不仅能够写诗、画画，还会唱歌，并且经过优化，小冰的歌声一年比一年动听。萨提亚介绍，从今年开始，微软已与央视、湖南卫视、东方卫视等十多家媒体合作，让小冰进入新闻节目和综艺节目的采编和制作过程。同时，小冰还受聘于钱江晚报成为一名记者，利用其大数据分析预测和互联网挖掘能力来协助人类共同完成稿件创作。

在技术层面，AI的发展需要计算能力的不断提升，传统的CPU以及架构已经不足够进行AI的开发了。比如微软小冰中就设计了与人问答的环节，这时CPU就不足够进行处理了。在采访中记者了解到，接下来微软将会继续开发计算力更强的FPGA，目前也会考虑和初创公司合作，通过联合的方式进行创新。

现代化的工作模式：与微信合作

在第一财季中，微软云业务最突出的有两块，一个是Azure基础设施服务，另一个就是Office 365云端办公软件业务。截止到目前为止，Office 365全球拥有1.4亿活跃用户，85%世界500强企业都在使用，其中企业邮箱系统市场占有率达80%以上。Office 365正在受到业界越来越多的企业和消费者所认可。萨提亚说，Office 365不仅仅单纯的存在于每一台PC桌面上，融入AI技术的这款云端软件，可以清楚的知道企业自身生产力、系统办公，以及员工每日的工作。

在微软Tech Summit大会上，微软又推出了Office 365微助理。将微软Office 365的生产力服务扩展到微信平台，Office 365微助理能够在人们熟悉的微信操作界面中，为企业及用户带来Office 365的安全性、管理性和更多深层功能。这项由微软中国自主研发的全新功能能够为习惯利用微信进行日常沟通和工作的中国用户，提供一个功能强大、智能化，且简单易用的移动办公和通信解决方案。此外，Office 365 微助理还允许第三方合作伙伴开发出更多基于Office 365平台的商业解决方案。

萨提亚说过，微软的使命是“予力全球每一个人，每一组织，成就不凡”。现在，看得出微软的每一个动作也都是围绕着这样的使命来进行的。

Office 365微助理将企业级的安全性、管理性，以及统一的通信及协作工具与微信的操作体验融会贯通。微软希望通过将Office 365服务植入到中国影响最广的社交软件上，用户和企业既能继续使用他们最熟悉的通信工具，同时又能得到由Office 365提供的更高水平的生产力、团队协作能力，以及安全性的保障。

量子计算：1+1>2

量子计算是萨提亚在他的主题演讲中最后一个提到的内容，同样也出现在了前一阵在美国举办的微软Ignite大会上。在他的新书《Hit Refresh》中，萨提亚也确定了推动技术继续创新的三大领域，其中一个正是量子计算。

微软投入量子计算研究已经超过12年，这种以量子物理原理为基础实现规模化计算的全新模式，将彻底改变人们对计算的认识——只需几小时或几天的时间，量子计算就能解决传统技术需要数十亿年才能完成的复杂问题，这将为人类的经济生产、科学研究，乃至社会发展带来重大影响。

尽管该技术还处于早期研发阶段，不过微软早做了打算。

去年微软聘请了一些顶级科学家来加速量子计算研发工作；今年微软又投资数百万美元，计划于丹麦哥本哈根大学建立新的量子计算研发实验室；紧接着，微软又开发出了一种专为规模化量子计算优化的新型编程语言，其与Visual Studio深度整合，并提供了可在本地或Azure云平台上运行的目前最先进的量子计算模拟器。

“量子计算不仅仅代表可以把任何技术的实力加速提升，他所做的是赋予每个组织和个人以能力来成就不凡，推动中国乃至全球的每个组织、每个人利用1+1＞2的模式共同前进，改变中国经济和社会发展的进步，并给全球打造一个典范。 ”萨提亚在他的演讲中给予了量子计算技术高度的评价，他认为量子计算即将成为下一波的科技浪潮。

写在最后

在萨提亚·纳德拉升任微软CEO后的首次公开发表讲话时，他举着一台IPhone，展示着里面安装的Outlook应用，似乎从那一刻起就预示着微软变了。而在这次微软中国年度最大的盛会上，记者不仅看到了以往根本不可能出现的类似开源、ios等关键字眼，还亲眼目睹了在微软一个非常重要的会上，不断惊现的段子手们。微软变了，放下身段变得更加平易近人了。不过，这肯定是件好事，因为只有更“落地”的企业，才能创造出符合人们预期的产品。