微软Tech Summit 2017演讲嘉宾大曝光，萨提亚率领七位高管强势来袭！

10月31日-11月3日，微软Tech Summit 2017将会在北京隆重举行。据悉今年这场IT人的盛会是首次将微软技术大会与合作伙伴大会联袂上演，规模将会超过以往任何一场。

至顶网CIO与应用频道 10月30日 北京消息（文/孙博）：十月份，微软公司的一则消息令人十分振奋——该公司市值重回6000亿美元大关。

在微软的历史上，这件事总共出现过两次。第一次是在2000年前后，当时正值互联网泡沫的鼎盛期。而同样是6000亿美元，这一次却是因为一个人——微软现任CEO萨提亚·纳德拉。通过其强大的领导能力和精准的战略眼光，上任三年多的时间，萨提亚重新将微软推到世界领先位置。

而现在，据可靠消息，这个人已经在来的路上了！

10月31日-11月3日，微软Tech Summit 2017将会在北京隆重举行。据悉今年这场IT人的盛会是首次将微软技术大会与合作伙伴大会联袂上演，规模将会超过以往任何一场。

本届大会上，我们不仅能看到由网络票选诞生的明星讲师，他们带来的覆盖云、企业应用、IoT、人工智能、企业生产力工具等在内的十二大主题上百场实用课程，更有三晚四场独具微软特色的主题之夜在等待每一位技术爱好者前来。微软技术大会希望让每一个人都能有所收获，通过洞悉行业发展，更好地为下一波科技浪潮做好准备。

除了满满的技术干货以外，即将出席大会的演讲嘉宾也是每年都会让人小期待下的，今年更甚！原因不仅在于微软中国几大核心业务高管悉数亮相主题演讲环节，同时月底的北京还将准备迎接萨提亚·纳德拉，这位传奇操盘手的强势来袭。

没错，他真的真的要来了！萨提亚将与来自西雅图总部的众多高管和技术大咖一起助阵本次大会，他们携不同的演讲主题，可以满足不同观众的“刁蛮任性”口味。

下面就是新鲜出炉的八大演讲嘉宾和他们的演讲主题，赶紧让我们一起一睹为快吧~（以下演讲嘉宾按演讲顺序排列）

微软大中华区董事长兼首席执行官柯睿杰（Alain Crozier）

去年七月，微软宣布由法国总裁柯睿杰接替现任微软亚太区副总裁贺乐赋，成为微软中国历史上第二位“洋老板”。这名法国人自1994年加入微软以来，在微 软总部和区域的销售、市场和服务部门担任过多个领导职位，包括微软法国总裁、微软法国财务和行政总监、微软美洲及南太平洋区域财务总监、微软全球销售部门财务总监，以及微软全球销售市场服务部门首席财务官。根据微软官方的资料，柯睿杰在法国职业生涯中颇有建树，他曾经帮助微软法国完成对客户的引导，加速微软法国业务向云端转型的战略推动。而在中国，柯睿杰上任一年时间内，扩充了垂直行业领域专家团队，希望通过加大在中国云计算的投入，深入到国内制造业、金融业、零售业和快消等行业领域。

中国市场一直是微软较为关注的，微软智能云Azure作为首个在华商用的国际公有云，三年时间微软智能云Azure规模扩展了一倍，并且未来预计再翻一番。另外，微软Surface在中国的表现最为抢眼，其很快就成为了微软Surface全球第一大市场。在本次微软Tech大会上，这位一直在努力学习中国文化的法国人将会带来更“接地气”的演讲。

演讲方向：致辞

微软公司CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）

2017年10月，微软市值再次超过6000亿美元，距离第一次已经过去了17年之久。目前微软成为继苹果和谷歌后全球市值第三大科技公司，而这一切与萨提亚·纳德拉的上任密不可分。自2014年2月萨提亚执掌微软后，他对微软的战略和文化都进行了再造，成功地领导了微软迈向云计算，该业务表现不仅遥遥领先市场整体水平，而且持续成功地从竞争对手那里赢得了市场份额。

今年微软中国拿出了最大的诚意，邀请到了微软公司CEO萨提亚·纳德拉出席，萨提亚将与观众一起探讨人工智能、混合现实和量子计算等在内的前沿科技潮流带来的颠覆式影响，以及这些技术给我们生活、社区和经济带来的巨大改变。

演讲方向：微软主题演讲

微软公司资深副总裁、人工智能核心团队负责人、微软人工智能及微软研究事业部首席技术官古卓伦（David Ku）

古卓伦现任微软公司资深副总裁，并担任微软人工智能核心小组的负责人，负责人工智能功能的研发，从而促进必应、微软小娜、Office和Azure等产品的快速发展。在微软的官方资料中，提到了两个关键点，即古卓伦在2010年正式加入微软后做的两件大事——在必应实现扭转为赢方面发挥了关键作用，并为微软广告业务奠定了坚实的基础。同时在为推动实现了人工智能/机器学习与Office的深度合作，从而将微软先进技术应用到智能生产力场景中。

此外在加入微软前，古卓伦担任雅虎广告产品事业部高级副总裁，他带头开发了雅虎搜索与展示的广告平台，包括APT、RightMedia交易所以及Panama。并且推动了Inktomi、Altavista、Overture和FAST在内的雅虎问答、Flickr的社交媒体项目。这位很少出现在媒体面前的微软AI关键人物建议值得关注一下。

演讲方向：微软人工智能

微软大中华区副总裁兼市场营销及运营总经理、物联网事业负责人康荣（Roan Kang）

在搜索引擎上搜索近期微软相关新闻，有一位微软发言人频频出现，这就是现任微软大中华区副总裁兼市场营销及运营总经理的康荣，目前他主要负责微软大中华区产品推广、市场营销等战略的制定与执行，以及整体业务的运营管理。值得一提的是，今年康荣获得了微软员工的最高荣誉——卓越成就白金奖，全球范围仅有不到1%的员工获此殊荣。在接下来的会议中，康荣的主题演讲方向侧重在物联网、大数据、人工智能时代下“微软与中国客户共迎数字化转型新机遇”。

演讲方向： 微软与中国客户共迎数字化转型新机遇

微软开发平台事业部全球资深副总裁 潘正磊（Julia Liuson）

重视女性地位一直是微软文化中的一部分，所以你会发现有许多女性高管在微软就职的身影，比如现为微软公司全球副总裁潘正磊，她领导微软全球开发平台工程团队，负责开发者极为熟悉的Visual Studio、.NET开发框架、C#编程语言等等……在男性为主的开发者世界中，这位顶级代码女神用专业性和对技术趋势的把握成为了微软公司职衔最高的华人女性。

近年来，她还担任驱动微软开发工具与开发技术大规模开源化的幕后推手，以及带领全球部门的几千名资深开发者完成迈向DevOps的成功转型，让微软从一个传统套装软件公司，成为现在能够在云端上高速迭代交付，与新兴互联网巨擘匹敌的互联网公司。

演讲方向：云应用开发

微软公司副总裁、Office 365全球高级工程总监 Karim Batthish

Karim Batthish现任微软公司副总裁，Office 365的全球高级工程总监，主要负责Office后端云服务、Exchange Online，以及Outlook.com的核心架构相关业务。作为一名出色的工程总监，他曾带领Exchange邮箱智能项目管理团队，将存储、搜索、机器学习和大数据系统完美整合到Exchange中。

在加入微软之前，Karim曾供职于知名加拿大公司LinkAge Software。该公司在电子邮件和目录系统连接方面具有行业领先地位。1997年，LinkAge Software公司被微软收购，Karim也正式加入微软公司。网络上对于Karim的报道并不多，大家可以关注下Karim所带来的“现代化工作模式”的主题分享。

演讲方向：现代化工作模式（Office365方向）

微软合伙人、微软（中国）操作系统工程院院长谢育涛（Yutao Xie）

现任微软（中国）操作系统工程院院长的谢育涛，目前管理着微软操作系统Windows在中国和日本的研发部门，负责Windows操作系统在亚洲的用户体验，相关应用、服务的研发及管理工作，以及微软在中国和日本两大市场的Windows生态，本地合作伙伴的战略合作业务。

在微软公司工作18年期间，谢育涛先后在微软美国总部的SharePoint Portal Server和Performance Point Server产品组、微软（中国）搜索技术中心、微软美国必应团队、微软亚洲互联网工程院以及微软（中国）操作系统工程院等多个研发部门担任重要职务，在操作系统，搜索技术、应用及服务领域拥有丰富的经验，对微软的研发和创新环境拥有深入理解。

演讲方向：现代化工作模式（Windows操作系统方向）

微软中国云计算与企业事业部资深合伙人、高级工程总监梁戈碧（Gebi Liang）

作为微软中国又一杰出女性高管，梁戈碧现任微软中国云计算与企事业部资深合伙人。2010年，在全球云计算发展迅速的时候，梁戈碧正式成为了微软员工的其中一名，创立并领军微软中国云计算创新中心（CCIC），见证并参与了微软公有云服务在中国正式商用的全过程。梁戈碧认为，不仅将微软全球创新技术带到中国，更重要的是要结合本地用户应用场景实现定制化开发。后来，她的团队CCIC推出了MYSQL全托管服务及Fusion CDN新型的商业及技术模式，成功为微软智能云Azure创新提供了新的思路。

演讲方向：云基础架构、数据及商业应用