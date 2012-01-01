  天翼云3.0竞品评测与咨询第三期报告

中国电信云计算研究中心秉承差异创新、开放共赢、扬长避短的理念，旗下“云眼”研发团队依托设在北京研究院的集团级云计算重点实验室，在前几期国内主流公有云服务性能评测的工作基础上，针对中国电信天翼云3.0竞品对比的具体业务需求，进行了第三次评估。

作者：王聪彬 来源：至顶网CIO与应用频道 【原创】 2017年10月30日

至顶网CIO与应用频道 10月30日 评论分析：

一、摘要与主要结论

中国电信云计算研究中心秉承差异创新、开放共赢、扬长避短的理念，旗下“云眼”研发团队依托设在北京研究院的集团级云计算重点实验室，在前几期国内主流公有云服务性能评测的工作基础上，针对中国电信天翼云3.0竞品对比的具体业务需求，进行了第三次评估。本次评估对标天翼云、阿里云、腾讯云三个平台的10个云产品（包括镜像服务、关系型数据库等），从价格、功能、性能、用户体验、界面五个维度进行评价，得出以下结论：

本次评估的评价标准为：

雷达图每个角代表一个云产品，每个云产品的评分由5部分评价项分数构成，分别为界面、操作体验、价格、性能及功能，各项的分值均为3分（最高3分，最低1分），根据天翼云、阿里云、腾讯云三家比较相对情况给出（三家在某一云产品的某一评价项中变现最好的为3，最差的为1）。

由以上雷达图可见，天翼云在镜像服务、关系型数据库、云硬盘及云硬盘备份、弹性伸缩服务、虚拟私有云、流量清洗服务，共6个云产品中表现优异，综合水平超越阿里云、腾讯云的相同云产品，但在弹性云主机和GPU云主机2个云产品中天翼云还有较为明显的劣势，需要进一步改善。

一、云平台基础操作

注册

天翼云注册界面

阿里云注册界面

腾讯云注册界面

注册方式（比较）：天翼云、阿里云及腾讯云均采用使用邮箱注册的方式注册新账户，但阿里云支持使用淘宝或1688账户快捷登录的方式免注册，腾讯云支持QQ、微信或微信公众号快捷登录的方式免注册。

用户体验（比较）：目前QQ及微信的使用范围广，人数多，腾讯云相比其他两家注册稍便捷。

登录

天翼云登录界面

阿里云登录界面

腾讯云登录界面

登录方式（比较）：

⑴除注册账号以外，天翼云支持使用天翼账号登录，并提供“十天内免登陆”服务可供选择。

⑵阿里云支持微博和支付宝授权登陆，也可以使用淘宝或1688会员名直接登录，另外阿里云支持扫码登录。

⑶腾讯云支持QQ账号、微信号及微信公众号快捷登录。

用户体验（比较）：

⑴天翼云推出的“十天内免登陆”服务可免去每次登陆输账号密码的麻烦，较为贴心。

⑵阿里云推出扫码登录方式紧跟时代潮流，积极迎合大众新习惯。

⑶腾讯云快捷登录方式更大众化

基本操作优化建议

⑴丰富注册及登录方式，增加与流行通讯软件的绑定；增加扫码登录、指纹解锁等懒人登录方式。

二、云产品介绍及测试结果介绍

弹性云主机

弹性云主机由CPU、内存、云镜像、云硬盘组成，是一种可随时获取、弹性可扩展的计算服务器，同时它结合VPC、安全组、数据多副本保存等能力，打造一个高效、可靠、安全的计算环境，确保服务持久稳定运行。

1.弹性云主机购买

步骤：在主页工具栏点击[云计算]—[计算]—[弹性云主机]，进入新页面，点击[立即开通]，按照实际需求选择弹性云主机配置，点击[立即购买]。

可购买云主机规格（比较）：

平台 云主机类型 规格 比较 天翼云 通用型 vCPU：1-32核；内存：1-128GB ?根据云主机适用应用场景进行类型划分 内存优化型 vCPU：1-16核；内存：8-128GB GPU优化型 vCPU：4、8核；内存：8、16GB 阿里云 基础配置 入门型（1核1GB）；基础型（1核2GB）；通用型（2核4GB）；理想型（4核8GB） ?根据云主机的底层硬件技术高低进行粗放类型划分，再根据适宜场景进行细化划分； ? 基础、快速配置，帮助用户快速配置云主机； ?带宽提供了按带宽和按使用量两种计费模式 系列Ⅰ vCPU：2-16核；内存：4-64GB 系列Ⅱ 通用型n1（1-32核、1-64GB）； 通用型n2（1-32核、4-128GB）； 内存型e3（1-16核、8-128GB）； 独享性sn1（2-32核、4-64GB）； 独享性sn1（2-32核、4-64GB）； 独享性sn2（2-56核、8-224GB） 系列Ⅲ 通用型n4（1-32核、2-64GB）； 均衡型mn4（1-32核、4-128GB）； 紧凑型xn4（1核1GB）； 内存型e4（1-16核、8-128GB）； 独享性se1（2-56核、16-480GB）； GPU渲染型ga1（4-56核、10-160GB）；GPU计算型gn4（32、56核、48、96GB）；计算型cm4（4-16核、16-64GB）； 计算型ce4（4核32GB）； 计算型c4（4-16核、8-32GB）； 吞吐密集型d1（8-56核、32-224GB） 腾讯云 快速配置 入门配置（1核1GB）； 基础配置（1核2GB）； 普及配置（2核4GB）； 专业配置（4核8GB） 系列1 标准型S1（1-32核、1-64GB）； 高IO型I1（2-48核、4-240GB）； 内存型M1（1-48核、8-368GB） 系列2 标准型S2（1-32核、1-128GB）； 高IO型I2（2-32核、4-120GB）； 内存型M2（1-48核、8-384GB）； 计算型C2（1-32核、1-128GB）

云主机购买操作整体比较：

平台 规格评价 收费模式 用户体验 补充 天翼云 较丰富 合营节点 支持包年包月、按量计费 ?购买云主机时候，天翼云选择云主机类型后可自主配置参数，实时显示云主机配置情况，但无价格显示，整体体验一般； ?用户订购时，无包年包月、按量购买标识，用户无法了解购买资源的计费方式，体验较差； ?开通资源无需付费，用户可在配额内任意开通资源； 除普通实例外，支持对GPU实例的支持 阿里云 丰富 包年包月、按量计费 ?阿里云提供基础配置、自定义配置；自定义配置中，确定云主机类型后主机可自主配置参数，实时显示云主机配置（页面最底部），不能提供用户及时反馈，相较天翼云体验差； ?采用预付费模式，用户订购时，可选择计费方式，对于按量计费还可设置自动释放时间，避免资源浪费，体验较好； ?明确说明各系列的硬件配置，便于用户选择； 除普通实例外，支持对GPU、FPGA实例的支持 腾讯云 最丰富 包年包月、按量计费 ?腾讯云提供快速配置、自定义配置两种方式，采用向导方式，如需调整之前的参数需要回退，体验一般； ?采用预付费模式，用户订购时，可选择计费方式； ?明确说明各系列的硬件配置，便于用户选择； 除普通实例外，支持对GPU、FPGA实例的支持

云主机购买操作体验评价：

创建云主机入口明显，步骤简洁，支持一键申购，易操作；云主机规格丰富、随需购买、满足不同应用场景需求（通用型、内存优化型、GPU优化型）；界面以黑白为主，少量蓝色、黄色，用户印象简洁；总体评价，云主机购买操作体验优秀。

2.弹性云主机功能测试

云主机功能总览表（比较）：

功能 天翼云 阿里云 腾讯云 开机、关机、重启、删除 √ √ √ 重置密码 √ √ 更换操作系统 √ √ √ 重新初始化磁盘 √ 释放设置 √ 修改信息 √ √ √ 修改私网IP √ 配置安全组 √ √ √ VNC登录 √ √ √ 设置用户数据 √ 创建私有镜像 √ √ √ 分配至项目 √ 添加标签 √ √ 按量付费转包年包月 √ 续费 √ √ 变更规格 √ √ √ 导出续费清单 √ 配置自动续费 √ 修改管理终端密码 √ 导出资源列表 √ √

根据上表可知，在阿里云云主机的功能最多，腾讯云次之，天翼云最少，但在实际测评中，我们发现天翼云弹性云主机的功能能够满足用户需求，下面我们在弹性云主机中选择关键重要的功能进行介绍和对比。

云主机的“开机/关机/重启/删除”功能：

⑴步骤：点击工具栏[控制中心]，选择账户所在节点（例：贵州节点），点击[弹性云主机]，进入弹性云主机管理界面，选择界面右侧列表中云主机（可多选），点击[开机/关机/重启/删除]按钮，执行相应的开机/关机/重启/删除操作。

⑵测试结果（比较）：

平台 实际耗时 补充说明 用户体验 天翼云 15-25s 平台提示需1-3分钟 ?手动刷新显示状态变化 ?提示与实际耗时相差过多，平台提示使用户体验变差 ?手动刷新状态变化，不能及时反馈系统效率，用户体验变差 阿里云 30s 平台自动显示状态变化 ?整体体验较好 ?对于关机、删除等操作需要短信验证，安全性较高，当单个账号资源量大，且为不同用户使用时，操作变得复杂 腾讯云 15s 平台自动显示状态变化 整体体验优秀

云主机的“重置密码”功能：

⑴步骤：选择弹性云主机列表中云主机，点击[更多]—[重置密码]，根据系统提示安装相应脚本或说明文档进行重置密码。

⑵测试结果（比较）：

天翼云需要参考额外的手册才能进行重置密码操作，步骤复杂，体验差；阿里云、腾讯云可直接进行重置密码操作，操作更简便、易懂，用户体验更好。建议可参考阿里云、腾讯云的重置密码操作，简化流程，提升用户体验。

阿里云云主机重置密码

腾讯云云主机重置密码

云主机的“创建私有镜像”功能：

⑴步骤：选择弹性云主机列表中云主机，点击[更多]—[制作镜像]，进入创建私有镜像界面，填写相应信息，点击[立即申请]即可。

⑵测试结果（比较）：

平台 耗时 功能说明 用户体验 天翼云 中等 不显示创建进度 自动跳转至镜像界面 免费创建10个私有镜像 自动跳转至镜像界面，使用户清楚私有镜像制作情况，体验好 阿里云 最多 显示创建进度 不跳至镜像界面，需用户寻找 目前可免费创建30个自定义镜像 不自动跳转页面，用户不能马上了解镜像制作情况，但镜像页面显示进度使创建进度更直观，体验一般 腾讯云 最少 不显示创建进度 不跳至镜像界面，需用户寻找 不自动跳转页面，用户不能马上了解镜像制作情况，但性能好，体验好

云主机的“重装操作系统”功能：

⑴步骤：在弹性云主机列表，点击[更多]—[重装系统]/[切换操作系统]，填写相应信息。

⑵测试结果（比较）：

平台 耗时 功能说明 用户体验 天翼云 较长 有重装系统（系统类型不变）和切换操作系统（改变系统类型）2种重装操作系统操作 支持重装/变更操作系统，重装需要指定密钥对，不支持指定密码，用户体验一般 阿里云 最少 可重装操作系统（改变/不改变操作系统） 支持重装/变更操作系统，重装效率高，支持批量重装，用户体验好 腾讯云 少 可重装操作系统（改变/不改变操作系统） 改变/不改变操作系统在使用时都会按时长收费；重装效率高，用户体验好

根据上表可知，天翼云在重装系统时耗时较长，性能较差，建议平台调整算法实现、增加批量重装功能，以提高重装系统的速度。

云主机的“控制台远程登录”功能：

⑴步骤：在弹性云主机列表，点击[操作]-[远程登录]，输入登录密码，即可登录成功。

⑵测试结果（比较）：

平台 步骤 优劣比较 用户体验 天翼云 列表[远程登录] 功能路径短 安全性相对较低 阿里云 列表[远程连接] 功能路径短，登录时需要输入远程连接密码，安全性较高 安全性强，且保证用户体验 腾讯云 列表[登录] 功能路径短 安全性相对较低

云主机的“变更规格”功能：

⑴步骤：在弹性云主机列表，点击[变更规格]，在弹框中填写变更后的云主机配置，点击[确认]即可。

⑵测试结果（比较）：

平台 变更范围 优劣比较 天翼云 包年包月支持CPU、内存、带宽升级、磁盘扩容，按量支持CPU、内存、带宽升级/降级、磁盘扩容 升降级机制灵活，用户可随时在控制台完成升降级操作，与计费未绑定，可任意操作，可能出现与周期包与资源规格不匹配问题 阿里云 包年包月支持升级配置（CPU、内存、公网带宽）、带宽临时升级、续费时可降配，按量计费不支持升降配置 包年包月可临时升级带宽，考虑到用户的临时需求；按量计费不支持升降配置 腾讯云 系统盘为云硬盘时，包年包月支持CPU、内存、带宽升级，按量支持CPU、内存、带宽升级和降级；系统盘为本地盘时仅支持带宽升、降级 升降级机制灵活

分析上表，阿里云云主机的变更规格功能中有满足用户临时需求的优点，这点虽然很小，但是却是用户实际应用中的一大痛点，建议天翼云考虑用户临时需求的满足。

3.弹性云主机性能测试

针对上传/下载文件进行功能测试；

测试方式：终端使用vsftpd搭建ftp服务，实现上传下载；

CTCloud

TencentCloud

测试结果：

平台 上传速率 下载速率 天翼云 626.27KB/s 149.50KB/s 阿里云 835.94KB/s 222.16KB/s 腾讯云 850.27KB/s 185.60KB/s

4.弹性云主机整体界面

天翼云用户界面，采用左右结构（左侧导航栏、右侧为功能界面）清晰明了，配色以白色为主，蓝色、橙色、黑色为辅，给用户以简洁、高端的视觉感受。

测试结果（比较）：

天翼云界面为左右结构，云主机的相关操作在云主机列表中均有入口，便于操作；阿里云界面为左中右结构，结构较复杂，阿里云利用构件的明暗区别引导用户行为；腾讯云界面结构为左右结构，简单整洁，云主机的相关操作在云主机列表中均有入口，便于操作，利用构件颜色区别引导用户行为，用户体验最好。

阿里云

腾讯云

5.弹性云主机总评

维度 评分说明 分数 天翼 阿里 腾讯 价格 付费方式阿里云、腾讯云更全面，腾讯云价格最低，阿里云次之，天翼云最贵 1 2 3 功能 阿里云无重装操作系统功能，腾讯云变更规格功能支持变更项最少；天翼云功能最全 3 1 2 性能 综合开机、关机、创建私有镜像等操作中，腾讯云速度最快，天翼云第二，阿里云表现最差 2 1 3 用户体验 腾讯云控件颜色变化引导用户行为，体验最好；天翼云入口明显相较于阿里云体验更好些 2 1 3 界面 阿里云为左中右结构，最复杂，界面效果最差；天翼云、腾讯云结构相同，但天翼云配色更活泼 3 1 2

由上表可知，天翼云弹性云主机在功能、界面中表现最好，价格仍有很大提升的空间。

6.弹性云主机优化建议

⑴提高云主机性能，包括上传、下载文件等，在基础功能方面占领用户；

⑵添加特定成套配置云主机，方便用户一键认购，借鉴腾讯云的快速配置模式；

⑶提供升降配置功能，方便用户根据自己需求变更云主机规格；

⑷加强技术指导手册，简单明了，帮助用户更好掌握；

⑸计费方式多样化，例按带宽和按使用量计费、包年包月。

GPU云主机

GPU云主机是弹性云主机的子类，提供图形处理器 (GPU) 及较高的计算性能配置，适用于图形渲染要求较高的应用，例如高清视频、图形渲染、远程桌面等场景。

由于GPU云主机从属于弹性云主机，在功能、性能、界面方面与弹性云主机基本相同，不再进行多余赘述，只对该云产品的购买与总评进行介绍。

1.GPU云主机购买

步骤：在主页工具栏点击[云计算]—[计算]—[弹性云主机]，进入新页面，点击[立即开通]，云主机类型选择“GPU优化型”， 按照实际需求选择GPU云主机配置，点击[立即购买]。

测试结果（对比）：

平台 入口 配置 优劣对比 用户体验 天翼云 无单独入口，创建云主机时选择GPU优化型主机进行创建 g1.xlarge | 4核 | 8GB； g1.2xlarge | 8核 | 16GB 配置较少，但能满足大部分图像、计算要求，非产品重点 入口不明显，不易寻找 阿里云 一级入口(官网主页推广） GPU渲染型ecs.ga1.xlarge/ ecs.ga1.2xlarge/ ecs.ga1.4xlarge/ ecs.ga1.8xlarge/ ecs.ga1.14xlarge; GPU计算型 ecs.gn4.8xlarge/ ecs.gn4.14xlarge 配置多，可满足计算、渲染不同需求，是产品重点 易进入，推荐力度大、介绍详细 腾讯云 主页[云产品]-[计算]-[GPU云主机] —— 腾讯云GPU云主机目前处于内测阶段 在[控制中心]的[云产品]中找不到入口，造成用户错失该功能



2.GPU云主机总评

维度 评分说明 分数 天翼 阿里 腾讯 价格 阿里云价格显示清晰，天翼云需要提交申请再反馈 2 3 1 功能 支持功能都相似，阿里云配置高功能覆盖更全 2 3 1 性能 阿里云重视GPU，配置多；天翼云重视程度不够，配置满足用户基本需求；腾讯云内测中 2 3 1 用户体验 阿里入口清晰，价格实时显示，体验好；天翼入口不明显、价格不实时显示，体验相对较差 2 3 1 界面 阿里云为左中右结构，最复杂，界面效果最差；天翼云为左右结构，简单易理解 3 2 1

云硬盘

云硬盘是一种基于分布式架构的、可弹性扩展的数据块级存储设备。云硬盘具有更高的数据可靠性、更高的I/O吞吐能力和更加简单易用等特点，可为云主机提供系统盘和数据盘，满足文件系统、数据库或者其他应用等的存储。用户可以在线操作及管理块存储，并可以像使用传统服务器硬盘一样，对挂载到云主机的磁盘做格式化、创建文件等。

1.购买

可选云硬盘规格及价格（比较）：

规格 平台 天翼云 阿里云 腾讯云 单盘最大容量（T） 普通IO：32 普通：32 普通：16 高IO：32 高效：32 高性能：4 超高IO：32 SSD：32 SSD：4 最大 IOPS 普通IO：1000 普通：数百 普通：1000 高IO：3000 高效：3000 高性能：4500 超高IO：20000 SSD：20000 SSD：24000 最大吞吐量（MBps） 普通IO：90 普通：30 普通：100 高IO：150 高效：80 高性能：130 超高IO：350 SSD：256 SSD：260 时延（ms） 普通IO：5-10 普通：5-10 普通：未介绍 高IO：1-3 高效：1-3 高性能：0.5-2 超高IO：0.5-2 SSD：0.5-2 SSD：0.5-2 价格 包月（部分节点） 普通IO：0.3元/G/月 包月 普通：0.3 元/GB/月 包月 普通：0.3元/GB/月 高IO：0.3元/G/月 高效：0.35 元/GB/月 高性能：0.35元/GB/月 超高IO：0.3元/G/月 SSD：1.0 元/GB/月 SSD：1.1元/GB/月 按需（部分节点） 普通IO：0.0005元/G/小时 按需 无 按量（未投入使用） 普通：0.00042元/1GB/小时 高IO：0.0009元/G/小时 高性能：0.0009元/GB/小时 超高IO：0.0017元/G/小时 SSD：0.00332元/GB/小时 总结：天翼云每种云硬盘可提供的最大吞吐量最大。同等或相近规格下，天翼云包月和按需购买价钱都是最低，所以天翼云硬盘性价比最高。

云硬盘购买界面截图：

天翼云

阿里云

腾讯云

云硬盘购买操作比较：

平台 性价比 收费模式 用户体验 补充 天翼云 相同或相近规格下性价比最高 部分节点支持按需购买，部分节点支持包月模式 操作界面简洁清晰，帮助及提示链接显眼易发现，操作步骤简单省心； 用户订购时，无包月或按量购买模式显示，用户无法了解购买资源的计费方式以及已选规格的价格，体验较差； 提交购买操作后，状态一直显示“正在创建”，需手动刷新才能跳转到创建成功的状态，体验欠佳； 可随时扩容，满足不断增长的业务对更多存储容量的需求； 支持从备份创建云硬盘； 单次最多可创建100块； 阿里云 相同或相近规格下性价比一般 包月模式 阿里云实时显示已选云硬盘费用详情，较天翼云体验较好； 选择云硬盘类型时，提供云硬盘规格显示链接，便于用户选择； 计费模式单一，不支持按需购买，容易造成资源浪费，无法满足客户需求 支持用快照创建磁盘 每台云主机最多可创建250块，根据已创建块数计算单次最多可创建块数 腾讯云 相同或相近规格下性价比最低 包月模式 购买页面无任何帮助及提示链接，不便于用户了解详情，使用感较差 计费模式单一，不支持按需购买，容易造成资源浪费，无法满足客户需求 支持用快照创建磁盘 支持扩容 单次最多可创建10块

2.云硬盘功能测试

云硬盘功能总览：

根据上表可知，天翼云在某些细节上做的不如阿里云和腾讯云，但天翼云云硬盘的功能已经能够完全满足用户需求，下面我们在云硬盘中选择关键重要的功能进行介绍和对比。

“挂载、卸载和退订”功能：

平台 挂载 卸载 退订 天翼云 根据节点不同，一台云主机最多可挂载5或10块云硬盘； 卸载的系统盘和数据盘可重新挂载到任意一台云主机，但系统盘仅支持可以作为数据盘挂载到其它云主机； 点击挂载操作后，需手动刷新状态跳转； 系统盘和数据盘均支持从云主机上卸载，但需要在云主机处于关机状态才可执行此操作； 可以选择从云主机入口进行卸载，或从云硬盘入口进行卸载； 点击卸载操作后，需手动刷新状态跳转； 当磁盘状态为【可用】、【错误】、【扩容失败】、【恢复失败】时，才可以删除磁盘； 点击卸载操作后，需手动刷新状态跳转； 阿里云 一台云主机最多能挂载4块数据盘(包含所有磁盘种类)。 可以选择从实例入口，挂载磁盘，或者从全部磁盘入口，挂载磁盘 可以选择从实例入口进行卸载，或从磁盘入口进行卸载； 只能卸载数据盘，不能卸载系统盘。 数据盘释放后，手动快照会保留，但自动快照随数据盘一起删除 腾讯云 单台云主机最多可挂载弹性云盘10块 只能卸载数据盘，不能卸载系统盘。 因为付费模式为包月，所以到期自动释放 用户体验总结：天翼云基础功能较阿里云和腾讯云更丰富完善，并且在操作过程中对该操作的进行条件及后果都有详细说明。天翼云最大缺点为操作后状态不能自动跳转，需手动刷新才能显示状态变化。

以下为挂载操作的界面截图：

天翼云显示了磁盘信息，挂载的步骤，及执行挂载

阿里云提示了挂载操作完成后还需要进行的操作步骤

腾讯云无提示

提交挂载操作后约一分钟无手动刷新的状态：

天翼云状态无自动跳转

阿里云状态跳转为“使用中”

腾讯云状态跳转为“已挂载”

“备份”功能：

3.云硬盘性能测试

对云硬盘的主要功能进行了时长测试，如下图所示：

测评结果：天翼云硬盘在执行挂载、卸载操作时，耗时较短；在执行备份和备份恢复操作时耗时较长。

4.云硬盘整体界面

天翼云界面为左右结构，云硬盘及云硬盘备份服务作为两个类别分别罗列在界面左侧，操作页面功能罗列有条理，信息展示较清晰，操作感受最佳。

阿里云为左中右三层结构，页面较有层次感，所有云硬盘相关服务均罗列在云硬盘类别下，使用感受较天翼云硬盘稍差。

腾讯云硬盘页面也为左右结构，所有云硬盘相关服务均罗列在云硬盘类别下，使用感受较天翼云硬盘稍差。

5.云硬盘总评

维度 评分说明 分数 天翼 阿里 腾讯 价格 相同或相近规格下，腾讯云性价比最高 3 2 2 功能 天翼使用功能全面，但在某些细节上不如阿里和腾讯更细致，腾讯功能最少。 2 3 1 性能 综合挂载、卸载、备份及备份恢复操作中，腾讯云速度最快，天翼云和阿里云性能相当 2 3 2 用户体验 天翼入口最浅，特定备份时间，但需手动刷新状态；阿里入口较浅，自定时间备份；腾讯入口深，不易寻找 2 3 1 界面 阿里云为左中右结构，最复杂，界面效果稍差；天翼云、腾讯云结构相同，但天翼云配色更活泼，功能罗列更清晰直观 3 1 2

6.云硬盘优化建议

⑴改进状态无法自动跳转的缺陷；

⑵增加查看操作日志、显示磁盘属性等细节性小功能以完善服务；

⑶减少备份及备份恢复时的用户等待时长，提升用户体验；

⑷显示购买模式及计费详情，方便用户根据自己的需求做出选择。

镜像服务

镜像服务为用户提供了镜像自助管理的功能。镜像是由常用操作系统、预装的公共应用以及用户私有应用组成的模板，便于用户创建云主机。天翼云镜像服务包括：公有镜像、私有镜像、共享镜像。

天翼云、阿里云、腾讯云三个平台镜像服务的基本情况对比如下：

平台 入口 镜像类型 镜像展示形式 用户体验 天翼云 [控制中心]-[镜像服务] 公共镜像、私有镜像、共享镜像 Tab标签展示镜像类型，镜像以表格形式展示 有单独的产品入口，功能易于发现，界面展示明显易懂，用户体验优秀 阿里云 [控制台]-[云服务器]-[镜像] 公共镜像、共享镜像、自定义镜像 利用表格中“镜像类型”单元格的下拉框选择镜像类型，镜像以表格形式展示 功能依附云主机，不突出，镜像功能齐全，但界面展示不明显，不易发现，用户体验一般 腾讯云 [管理中心]-[云主机]-[镜像] 公共镜像、 共享镜像、自定义镜像 Tab标签展示镜像类型，镜像以表格形式展示 功能依附云主机，不突出，镜像功能齐全，且界面展示明显易懂，用户体验良好

由上表可知，三个平台的镜像服务能够支持的功能差异不大，镜像展示形式上天翼云表现最好，综合评定，天翼云在镜像服务中的表现最好。

1.镜像服务购买

经调研，天翼云、阿里云、腾讯云三个平台的镜像服务中只有私有镜像涉及到费用，其中天翼云创建前10个私有镜像为免费，阿里云创建前30个私有镜像为免费，腾讯云创建私有镜像为免费，且目前没有发现数量限制。

2.镜像服务功能测试

镜像服务功能总览表（比较）：

功能 天翼云 阿里云 腾讯云 申请主机 √ √ 私有镜像 创建、删除、修改 √ √ √ 私有镜像 共享 √ √ √ 共享镜像 移除 √ √ √ 共享镜像 接收or拒绝 √ 查看相关实例 √ 标签 √ 导出资源列表 √ 自定义列表 √ 创建主机时安装私有镜像、共享镜像 √ √ √ 私有镜像 取消共享 √ 私有镜像 跨地域复制 √



根据上表可知，阿里云在镜像服务中功能最多，天翼云、腾讯云水平相当，虽然阿里云功能最多但是一些功能并不是必须的，下面我们在镜像服务中选择关键的功能进行对比介绍。

镜像服务的“创建私有镜像”功能：

⑴步骤：点击镜像列表上方[创建私有镜像]，完成各项信息填写。

⑵测试结果（比较）：

天翼云镜像服务页面提供“创建私有镜像”入口，使用户操作更方便，在一定程度上帮助私有镜像功能的普及；阿里云、腾讯云镜像服务没有设置“创建私有镜像”入口。

镜像服务的“申请主机”功能：

⑴步骤：在某一镜像后点击[申请主机]，填写创建主机中各项信息。

⑵测试结果（比较）：

天翼云、腾讯云镜像服务页面提供“申请主机”功能，使用户操作更方便；阿里云镜像服务中不提供“申请主机”功能入口。三个平台都可在购买云主机的流程中为云主机选择镜像。

镜像服务的“编辑私有镜像”功能：

⑴步骤：在某一镜像后点击[修改/删除/共享]。

⑵测试结果（比较）：

平台 操作种类 性能 用户体验 天翼云 修改描述、删除、共享 创建时间约为20分钟，需手动刷新；可共享30个镜像，可添加128个接受者的账户 支持基础编辑操作 阿里云 编辑描述、查看相关实例、共享、删除、添加标签 创建时间约为20分钟，与镜像大小有直接关系 在支持操作的同时，增加私有镜像个性化 腾讯云 共享、取消共享、跨地域复制、修改描述、删除 创建时间约30分钟，时间稍长 支持私有镜像跨地域复制，增强了不同地域的联系、粘性

镜像服务的“共享镜像”功能：

⑴步骤：在某一私有镜像后点击[更多]—[共享]，弹出共享镜像弹框，点击[确认]即可。

⑵测试结果（比较）：

整体使用体验，天翼云优先于阿里云和腾讯云，一天翼云共享镜像服务的独特优势体现在直接输入接收者的天翼云账户即可实现共享，对比阿里云和腾讯云共享镜像必须接收者的阿里云账号ID，操作更简便 ；二天翼云支持接收或拒绝共享镜像，使用户更有自主权，阿里云、腾讯云则不支持。

阿里云共享镜像



阿里云共享镜像

3.镜像服务性能测试

镜像服务包括公共镜像、私有镜像和共享镜像三部分，对比天翼云、阿里云、腾讯云三个平台的服务镜像性能，结果如下表：

平台 公共镜像支持系统类型及数量 可创建私有镜像数量 可共享镜像数量 用户体验 天翼云 CentOS(6)；Debian(1)；Ubuntu(2)；Windows(7) 10 (免费) 30 共镜像类型、数量较少，针对政企客户需求定制的镜像通过私有镜像提供；私有、共享镜像免费开放 阿里云 Windows(12)；Ubuntu(4)；SUSE(4)；openSUSE(2)；Gentoo(1)；Freebsd(1)；Debian(4)；CoreOS(1)；CentOS(4)；Aliyun(3) 30 (现免费) 无说明 公共镜像类型、数量较多，私有、共享镜像免费开发开放，用户体验优秀 腾讯云 CentOS(20)；Ubuntu(5)；Windows(5)；CoreOS(1)；Debian(5)；FreeBSD(1)；SUSE(2)；openSUSE(3) 免费 无说明 公共镜像类型、数量最多，用户体验适中

4.镜像服务整体界面

天翼云、阿里云、腾讯云三个平台镜像服务的界面都是左边导航栏，右边为镜像表格，颜色都是以白色为主调，辅以黑色、蓝色，整体给人感觉干净简约。阿里云、腾讯云界面中

依靠控件颜色变化引导用户使用功能，巧妙的同时有点复杂化界面（功能简单，引导的必要不大）。

5.镜像服务总评

维度 评分说明 分数 天翼 阿里 腾讯 价格 公共镜像服务免费，私有镜像天翼云10个免费名额，阿里云30个免费名额，腾讯云免费，无限额 1 2 3 功能 天翼私有镜像操作满足用户需求，且共享镜像可选择接受或拒绝；阿里有个性化，腾讯跨地域 3 1 2 性能 天翼公共镜像数量少，20min；阿里较多，20min；腾讯公共镜像量最多，30min 1 3 2 用户体验 天翼功能易发现齐全，体验好；阿里依附云主机，体验较差；腾讯功能易懂，体验一般 3 1 2 界面 天翼界面展示明显易懂；阿里云界面展示不明显；腾讯功能依附云主机但界面展示明显易懂 3 1 2

由上边可知，天翼云在功能、用户体验、界面维度表现最好，性能有待提高。

6.镜像服务优化建议

⑴镜像类型版本丰富化，丰富镜像版本，以便给予用户多种选择；

⑵镜像类型直观化，看到类型即可直观对应其版本选择，以便用户快速购买，参考腾讯云；

⑶添加镜像标签功能，使用户可自定义分组，建立功能特色。

虚拟私有云

虚拟私有云（CT-VPC ，Virtual Private Cloud）为用户构建隔离的、用户自主配置和管理的虚拟网络环境，提升用户公有云中资源的安全性，简化用户的网络部署。

1.虚拟私有云购买

经调研，在节点北京/内蒙1、2/上海2、3/广州2、3/厦门1、2/成都2/西安/长沙/南京/福州2中，虚拟私有云分为免费版虚拟私有云和升级收费版虚拟私有云，免费版虚拟私有云不具备管理功能，升级版虚拟私有云价格为50元/月，可以对虚拟私有云进行子网管理、ACL管理等操作；在贵州/福州/杭州/深圳/广州4/苏州/郑州/青岛/咸阳节点，天翼云提供免费的虚拟私有云服务。

2.虚拟私有云功能测试

虚拟私有云的“VPC、子网、安全组”功能：

⑴步骤：由控制台进入[虚拟私有云]，根据需要进入虚拟私有云、子网、安全组不同模块进行操作。

⑵测试结果（比较）：

云平台 功能 用户体验 天翼云 可指定网段10.0.0.0/8~24，172.16.0.0/12~24，92.168.0.0/16~24 支持创建子网、安全组、弹性IP、VPN 支持对等连接 可指定的网段范围较大，便于用户灵活组网，用户体验好 VPC列表与云主机列表风格不统一，且右侧选择结果与左侧导航栏选择结果不联通用户体验较差 支持图形化的网络拓扑，用户体验好 安全组规则默认为出方向全通，云主机之间全通，入方向默认拒绝，用户不设置规则前无法登录云主机，也无法ping通云主机，体验较差 功能丰富，不支持NAT网关 阿里云 可指定网段10.0.0.0/8，172.16.0.0/12，192.168.0.0/16 支持创建路由器、交换机（子网） 支持NAT网关、VPN 指定的网段过大，无法进行精细化的网络规划 弹性IP、安全组不属于VPC范畴，三者并列属于网络与安全类功能，与业界常用分类不同，用户难以理解及查找，体验较差， 整体网络功能较丰富 腾讯云 可指定网段10.X(0-255).0.0/16~28，172.X(16-31).0.0/16-28，192.168.0.0/16~28 支持创建子网、网络ACL、路由表、NAT网关、VPN、专线网关 支持对等连接 可指定的网段范围较大，便于用户灵活组网，用户体验最好 ACL策略支持设置拒绝、允许策略，协议类型支持19种，用户可灵活配置，体验较好 支持图形化的网络拓扑，用户体验好 弹性IP、安全组不属于VPC范畴，显示在云服务器控制台，用户难以理解及查找，体验差



虚拟私有云的“弹性IP及带宽”功能：

⑴步骤：由控制台进入[虚拟私有云]，根据需要进入弹性IP地址模块进行操作。

⑵测试结果（比较）：

云平台 功能 用户体验 天翼云 弹性IP不收费，带宽支持包年包月、按量计费（固定带宽）方式，目前创建页面未与订购/支付页面绑定 最大带宽300M 支持带宽的绑定、解绑、调整、释放 支持查看流量详情 弹性IP创建页嵌入列表页，与其它资源创建页样式不同，用户体验稍差 不支持按实际使用量计费，无法满足部分客户需求 功能完善，展示简洁易懂，体验好 阿里云 弹性IP不收费，带宽支持包年包月、按量计费方式，按量计费支持按固定带宽、按实际使用量计费（出流量） 最大带宽200M 支持带宽的绑定、解绑、调整、释放 支持查看流量详情 计费方式多样 功能完善，展示简洁易懂，体验好 腾讯云 弹性IP不绑定资源时收费（按小时按个数收费），绑定资源后不收费 创建弹性IP时无法指定带宽，与资源绑定时，资源原来绑定的IP被释放 无法单独申请弹性IP+带宽，使用不灵活

⑴步骤：由控制台进入[虚拟私有云]，根据需要进入VPN模块进行操作。?虚拟私有云的“IPSec VPN”功能：

⑵测试结果（比较）：

云平台 功能 用户体验 天翼云 目前暂无定价 最大带宽50M 通过一个页面可完成全部配置 配置简单易懂，用户体验较好 一个公网vpn地址只支持一条VPN隧道 阿里云 按照VPN带宽按月按年收费 最大带宽100M 支持创建VPN网关、用户网关、VPN连接 创建过程需要分步骤完成，用户体验差 每个VPN网关可以建立多个VPN通道，即客户的一个公网vpn地址可连接多个VPN 腾讯云 按照VPN带宽按月按年收费 最大带宽100M 支持创建VPN网关、用户网关、VPN连接 创建过程需要分步骤完成，用户体验差 每个VPN网关可以建立多个VPN通道，即客户的一个公网vpn地址可连接多个VPN

3.虚拟私有云性能测试

因条件限制，没有对虚拟私有云进行性能测试，我们根据天翼云、阿里云、腾讯云对虚拟私有云支持的功能模块范围、能力进行比较作为性能测试的结果。其中，天翼云支持创建子网、安全组、弹性IP、VPN（50M）；阿里云支持创建路由器、子网、NAT网关、VPN（100M）；腾讯云支持创建子网、网络ACL、路由表、NAT网关、VPN（100M）、专线网关，因此三者中腾讯云虚拟私有云性能最好，天翼云性能最差。

4.虚拟私有云整体界面

在整体界面中，天翼云由于在虚拟私有云的界面与系统本身的界面风格不统一，界面体验最差；阿里云虚拟私有云的功能在界面中展示不明显，界面体验一般；腾讯云界面简洁易懂，界面体验良好。

5.虚拟私有云总评

维度 评分说明 分数 天翼 阿里 腾讯 价格 天翼带宽支持包年包月、按固定量计费；阿里计费方式多，用户可选择更多；腾讯弹性IP不绑定资源时收费 3 2 1 功能 天翼、阿里较腾讯功能更全，阿里无精细化的网络规划 3 2 1 性能 天翼支持创建子网、安全组、弹性IP、VPN（50M）；阿里支持创建路由器、子网、NAT网关、VPN（100M）；腾讯支持创建子网、网络ACL、路由表、NAT网关、VPN（100M）、专线网关 1 2 3 用户体验 天翼支持图形化的网络拓扑，界面展示简洁易懂，体验好；阿里分类方式不常规，增加学习成本，体验较差；腾讯操作步骤繁琐，体验一般 3 1 2 界面 天翼界面展示与之前风格差别大；阿里云界面展示不明显；腾讯功能依附云主机但界面展示明显易懂 1 2 3

由上表可知，天翼云虚拟私有云在性能、界面仍有待提高。

6.虚拟私有云优化建议

⑴平台安全组规则默认为出方向全通，云主机之间全通，入方向默认拒绝，考虑到客户所购买的云主机需远程登录，建议远程端口默认开放；

⑵将平台安全组规则的入站规则与出站规则分开显示，参考腾讯云安全组，另外协议类型建议多元化，策略可调整为拒绝或允许，每条安全组规则可添加能相应备注说明；

⑶将VPN连接进行了拆分，分别为VPN网关、VPN连接、对段网关，保证vpn连接所需的网络信息相互独立，确保客户可自由配置，且每个VPN网关可以建立多个VPN通道，即客户的一个公网vpn地址可连接多个VPN，目前云平台一个公网vpn地址只支持一条VPN隧道。

弹性负载均衡

弹性负载均衡（CT-ELB ，Elastic Load Balancing）通过将访问流量自动分发到多台云主机，扩展应用系统对外的服务能力，解决大量并发访问服务器的问题，实现更高水平的应用程序容错性能。

1.业务范围及计费方式对比

2. 基本功能对比

3.负载均衡优化建议

对比阿里云、腾讯云，天翼云弹性云主机的优势有：功能相对完善，且具备价格优势，外网收取宽带费，但服务本身不收费；内网免费。但与此同时，天翼云也存在一些问题，有待完善，包括：

⑴HTTPS协议下不支持双向认证，建议添加；

⑵监听器、后端云主机、监控等功能呈现相比阿里云、腾讯云不够清晰，建议调整；

⑶技术类文档较少少且内容偏简单，对于技术人员、建设和云产品维护使用人员帮助不大，建议细化。

弹性伸缩服务

弹性伸缩服务是根据用户的业务需求，通过策略自动调整其弹性计算资源的管理服务。用户通过管理控制台设定弹性伸缩组策略，弹性伸缩服务将根据预设规则自动调整伸缩组内的云主机数量，在业务需求上升时自动增加云主机实例，业务需求下降时自动减少云主机实例，降低人为反复调整资源以应对业务变化和高峰压力的工作量，帮助用户节约资源和人力成本。

1.购买

天翼云、阿里云、腾讯云弹性伸缩服务均免费，但弹性负伸缩组内的弹性云主机、云硬盘、虚拟私有云、弹性IP、带宽等云产品需按照相关云产品订购页面列明公示信息支付相应服务费用。

2.弹性伸缩服务功能测试

根据上表可知，天翼云弹性伸缩服务功能较阿里云、腾讯云更全面。

我们通过创建一份完整的弹性伸缩服务对其功能进行记录和比较，将用户体验进行整理，如下表所示：

3.弹性伸缩服务整体界面

天翼云弹性伸缩服务界面为左右结构，创建弹性伸缩服务的关键步骤“创建弹性伸缩组”、“创建伸缩配置”被标黄显示在页面中上部，较为显眼。页面布局有层次和逻辑性，用户体验最好。

阿里云弹性伸缩服务界面为左中右三层结构，在弹性伸缩服务列表下，分别罗列了“伸缩组管理”、“自动触发任务管理”和“帮助”，功能罗列无逻辑感，较为混乱。但创建完整的弹性伸缩服务步骤较为繁琐，阿里云在功能列表处给出了“整体创建方案管理”及“帮助”小项，方便用户查询及操作。

腾讯云弹性伸缩服务界面最为简陋粗糙，功能罗列不清楚，操作不便捷，界面不美观，使用感负分。

4.弹性伸缩服务总评

维度 评分说明 分数 天翼 阿里 腾讯 价格 三家平台此服务均免费 3 3 3 功能 天翼自动替换不健康实例，主机规格可做模板；阿里提供整体方案创建管理，AS移出策略；腾讯伸缩策略需点击伸缩组ID才能进入 2 3 1 性能 冷却时间天翼大于900秒，可选范围为0-86400秒，阿里云为0-86400秒，腾讯云为0-999999秒 2 2 3 用户体验 天翼入口最浅，阿里与腾讯入口相对较深，阿里提供整体方案创建管理，更为方便 3 2 1 界面 天翼云、腾讯云结构相同，但天翼云功能罗列更清楚富有逻辑，腾讯云界面粗糙简陋，阿里云为左中右结构，功能罗列随意无逻辑 3 2 1

5.弹性伸缩服务优化建议

⑴提供整体创建方案，以降低方案创建的繁琐度；

⑵灵活计费模式，增加按使用流量和固定带宽两种方式计费，以方便用户选择；

⑶完善细节性功能，增加手工添加的ECS实例不被移出伸缩组选项。

云监控服务

云监控是一个开放性的监控平台，帮助用户监测其资源的动态。云监控服务提供多种告警方式以保证及时预警，为平台提供的服务正常运行保驾护航。

天翼云、阿里云、腾讯云三个平台云监控服务的基本情况对比如下：

云平台 监控对象 云监控指标 天翼云 覆盖天翼云平台的所有产品（弹性伸缩服务、弹性云主机、弹性负载均衡、云硬盘、关系型数据库、虚拟私有云） 监控指标较全，能够满足用户需求 阿里云 支持阿里云平台的20项云服务监控及日志监控、站点管理、邮件推送监控 监控指标广泛，覆盖面较全，整体优于天翼云 腾讯云 腾讯云平台支持13项云服务、功能的监控及流量监控，但仅支持云服务器、数据库、Memcached、流量4项服务监控结果的查询 监控指标较少，逊于天翼云

1.云监控服务购买

天翼云、阿里云、腾讯云的云监控服务都是免费提供，其中天翼云资源创建成功后自动开通云监控服务，阿里云和腾讯云均是开通账号后即开通云监控服务，三家都是购买资源后可查看产品运行状态及设置功能。

2.云监控服务功能测试

云监控服务功能总览表（比较）：

功能 天翼云 阿里云 腾讯云 总览 √ √ √ 导出监控数据 √ 添加告警规则 √ √ √ 云产品监控 √ √ √ 删除、修改、查看 告警规则 √ √ √ 停用 告警规则 √ √ 日志监控 √ 查看监控实例 √ √ √ 查看监控对象的监控图表 √ 邮件推送 √ √ 短信推送 √ 自定义监控 √ 报警历史服务 √ √ 报警联系人设置 √ √ 应用分组功能 √ 事件订阅服务 √ 自定义消息 √ 监控配置 √ 监控视图 √ 流量监控 √

云平台 主要功能 用户体验 天翼云 监控云产品、数据可视化、查看导出监控数据、告警管理 监控数据直观，满足用户对于云产品监控的基本要求，自定义告警规则满足用户差异性监控需求；提供邮件短信告警功能 阿里云 监控云产品、监控平台用户日志及站点、数据可视化、应用分组、报警历史、报警规则、应用分组、设置报警联系人 监控云产品和平台的部分基础功能，监控服务全面；对平台产品分组进行系列监控，可个性定制化；提供邮件、短信、旺旺、钉钉机器人报警，更安全 腾讯云 监控云产品、监控平台流量、数据可视化、告警管理、自定义监控 监控平台流量，帮助用户随时知晓账户流量使用情况；告警管理、自定义监控，拓宽平台监控指标、满足用户差异性监控需求；支持邮箱、短信、QQ告警；

由以上两表可知，天翼云的云监控服务是只针对云产品开展的，而阿里云、腾讯云加入了对平台日志、流量等的监控，后两者的监控更全面。下面我们在天翼云云监控服务中选择关键的功能进行对比介绍。

云监控服务的“查看监控实例”功能：

⑴步骤：在云监控服务界面，选择某一云产品，查看该云产品的监控实例。

⑵测试结果（比较）：

天翼云查看监控实例界面简洁清晰，处于监控状态下的云产品一目了然；阿里云查看监控实例界面，设有查看监控图表入口，方便用户在此处查看被监控产品当前监控情况；腾讯云查看监控实例时可对监控时间、监控实例的细分属性进行选择筛选，可使查看更具针对性。三个平台在监控实例列表中都设置了报警规则管理相关的入口，大大提高了用户对于监控实例的监控效率。

阿里云查看监控实例

腾讯云查看监控实例

云监控服务的“导出监控数据”功能：

⑴步骤：选择任一实例监控的子菜单，点击[导出监控数据]，填写相关信息。

⑵测试结果（比较）：

天翼云可导出csv表格格式监控数据，导出的数据是Unix时间戳，这类报表对于客户来说几乎不可用；阿里云、腾讯云不提供“导出监控数据” 功能，只能在线查看告警列表查看监控数据。建议，将天翼云导出的监控数据文件改为Excel文件，方便用户利用文件进行简单的是数据整理及分析。

云监控服务的“告警管理”功能：

⑴步骤：选择[告警]-[告警规则]，可在告警规则列表中对告警规则进行添加、查看、停用、删除操作。

⑵测试结果（比较）：

平台 功能说明 功能对比 用户体验 天翼云 1.添加告警规则（可设置维度、监控对象、指标、阈值、周期、通知等）； 2.告警规则查看、修改、删除基本操作 告警管理功能完备，操作逻辑简单易懂 操作逻辑简单易懂，用户学习成本低，用户体验良好 阿里云 1. .添加告警规则（可设置维度、监控对象、指标、阈值、周期等）； 2.告警规则查看、修改、删除基本操作； 3.可设置报警通知对象，通知方式（短信、邮件、旺旺、钉钉机器人）； 4.“应用分组”功能：以产品组的形式组织云服务器和云数据库，同时监控 告警管理功能完备；自行进行报警通知设置更人性化，实现对点（相关人员）通知；“应用分组”功能将云服务器与云数据库进行关联，同时监控 功能强大，特色的应用分组和通知设置功能使用户倍感方便，用户体验优秀 腾讯云 1.添加告警策略、告警触发条件、关联告警对象； 2.告警策略查看、修改、删除基本操作； 3.“自定义消息”功能：开发者利用cagent_tools调用命令发送自定义消息内容 4.配置消息接收组 告警管理功能完备；自定义消息内容使消息个性化强；配置消息接收组（创建接收组隐藏过深），实现报警定向报警 功能强大，特色的通知设置功能使用户倍感方便，但平台中名词不易理解，容易产生用户误解，消息接收组创建较深不易发现，用户体验一般

由上表可知，阿里云、腾讯云在告警管理功能中有自己的特色（阿里云：应用分组；腾讯云：通知设置），天翼云虽具备基本功能，能够满足用户需求，但是少特色功能增强自身辨识度，建议在该功能中加入区别其他平台的亮点功能。

3.云监控服务性能测试

云监控服务的性能比较以云产品监控的指标范围、数量为标准，天翼监控指标较全；阿里监控指标广泛，覆盖面较全；腾讯监控指标较少，因此阿里云的性能最好，天翼云次之，腾讯云最差。

4.云监控服务整体界面

天翼云、阿里云、腾讯云的云监控服务界面主要由总览界面与列表界面组成。

列表界面三个平台都是以左侧功能导航栏，右侧为云监控相关项的列表，颜色以白为基调，辅以黑、蓝、黄，给人以整洁的视觉感受。

总览界面相较列表界面更复杂。

天翼云云监控服务总览界面

阿里云云监控服务总览界面

腾讯云云监控服务总览界面 1

腾讯云云监控服务总览界面 2

比较结果如下表：

平台 总览构成 界面对比 用户体验 天翼云 1.监控指标统计；2.已监控指标的监控面板 展现形式为图形与文字结合，形象具化；色彩朴素，风格简约 展示监控基本指标，一目了然，体验良好 阿里云 1.已购平台产品设备统计；2.报警概览；3.事件概览；4.资源水位 展现形式为图形与文字结合；界面以白色为主，点缀鲜艳图形，风格活泼 主要展示监控报警、时间、资源概况，起到宏观把控目的，最符合云监控总览意义，高危颜色突出，体验优秀 腾讯云 1.云服务器监控统计；2.我关注的指标；3.未恢复告警数；4.近 7 天 CVM 负载统计；5.近 1 小时外网带宽统计；6.当月已用告警短信与配额统计；7.操作指引 展现形式为图形与文字结合；界面以白色为主，蓝色为辅，风格简约 展示监控数据多，导致页面太长，需要滑动滚动条查看，过于繁琐，用户体验一般。但对用户有贴心功能设置：操作指引、告警短信与配额统计

5.云监控服务总评

维度 评分说明 分数 天翼 阿里 腾讯 价格 三个平台均免费，此项三项分数相同 3 3 3 功能 天翼监控云产品；阿里监控云产品、平台用户日志及站点、应用分组；腾讯监控云产品、流量 1 3 2 性能 天翼监控指标较全；阿里监控指标广泛，覆盖面较全；腾讯监控指标较少 2 3 1 用户体验 天翼用户学习成本低，体验好；阿里特色的应用分组和通知设置，体验最好；腾讯名词不易理解 2 3 1 界面 天翼界面简洁，颜色协调，较好；阿里界面整洁，用鲜艳颜色表示预警，表现最好；腾讯页面内容繁杂，表现最差 2 3 1

由上表可见，在云监控服务中天翼云各个维度均处在中间水平，而阿里云在五个评价维度中表现优异，值得我们学习、借鉴。

6.云监控镜像服务优化建议

⑴完善监控指标，可参考阿里云的监控指标；

⑵完善告警通知设置功能；

i.完善告警规则功能，增加规则名称、监控对象、监控指标、监控周期等

ii.添加告警规则生效时间选择，如生效时间：00：00——23：59

iii.新增监控告警策略，实现查看告警历史、创建告警联系人、创建告警联系组功能

⑶增加不同云产品成组监控，一组云产品最好有一定联系；

⑷改变导出云监控数据报表格式，最好具备直观、准确、可视化的能力

关系型数据库

关系型数据库是一种基于云计算平台的可即开即用、稳定可靠、弹性伸缩、便捷管理的在线关系型数据库服务。RDS 具有完善的性能监控体系和多重安全防护措施，并提供专业的数据库管理平台。

1.数据库购买

⑴步骤：在在主页工具栏点击【数据库】，然后选择【关系型数据库】，点击【申请RDS】，按照实际需求选择数据库的配置。最后选择【立即购买】。

⑵测试结果（对比）：

云产品 数据库类型 购买参数 测试对比结论 天翼云 • 仅支持MySQL • 规格（CPU、内存）、网络、数据库配置、高可用（主备）、备份配置 • 阿里云、腾讯云支持的数据库种类较多 • 三家云服务商的购买云数据库界面大同小异，界面设计简单易用，用户看到表单后就基本清楚相关功能，表单自我解释完善。天翼云除了基本配置外，高可用选项和备份配置选项更利于用户选择；阿里云RDS数据库可分为包年包月和按量付费的模式，可选规格较为齐全。 阿里云 • 支持MYSQL、SQL SERVER、PostgreSQL、OceanBase • 地域、可用区、计费模式、数据库类型、版本、网络类型、规格（CPU、内存）、存储空间、购买时长、数量 腾讯云 • 支持MySQL、SQLServer、PostgreSQL • 计费模式、地域、可用区、网络、配置类型、数据库版本、实例规格（内存）、硬盘、数据复制方式（异步、半同步、强同步）、购买数量，购买时长

2.收费

阿里云和腾讯云的关系型数据库的收费模式，目前支持包年包月和按量计费。天翼云目前在公测阶段。数据库规格的具体信息如下表。

云产品 云数据库规格 存储空间 收费模式 天翼云 1核2G、1核4G、2核4G、2核8G、2核16G、4核8G、4核16G、4核32G、8核32G、8核64G、16核64G 100GB-2000GB 公测阶段 阿里云 1核1G、1核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核64G 5GB-2000GB 包年包月和按量计费 腾讯云 内存1000MB、2000MB、4000MB、8000MB、16000MB、32000MB、64000MB、96000MB 25GB-3000GB 包年包月和按量计费

3.登录数据库

阿里云和腾讯云均提供了Web界面管理数据库的功能，阿里云是DMS方式，腾讯云是phpMyAmin。

云产品 操作步骤 登录所需命令 测试对比结论 天翼云 RDS仅支持通过云主机访问： 普通连接：连接参数见右单元格。 SSL连接：在创建实例时，RDS 为该实例创建一个 SSL 证书。 -h:指定的是主机 IP/实例的内网或外网地址 -P 指定的是端口 -u 指定的是用户名/数据库账号 -p 指定的是密码 三家云服务商云数据库登录流程相似。除了通过云主机访问之外，阿里云的DMS登录方式方便简洁，是其一个特色。

4.基本使用操作

天翼云：重启实例/规格变更/新增只读副本/删除只读副本

⑴重启：操作5次，均在15秒内重启完毕并显示“服务中”。ECS登录云数据无异常。

⑵规格变更：CPU内存核磁盘存储空间的扩容操作如下图，导向性强，易于操作。

⑶新增只读副本：新增只读副本的参数包括：只读副本名称，数据库引擎，数据库版本，性能规格；新建副本的时间较长。

⑷删除只读副本：一键式操作；

阿里云：重启实例/升降配置/新增只读副本/删除只读副本

⑴重启：重启操作简单，需要该阿里云账号绑定的手机验证码。

⑵备份：备份有逻辑备份和物理备份，逻辑备份的备份策略有实例备份和单库备份。

⑶升降配置：可以将高配向低配调整。

腾讯云：规格变更/备份管理/操作日志

⑴规格变更：参数如右图所示

⑵备份管理：提供下载备份文件

⑶操作日志：提供下载操作日志

5数据库总评

维度 评分说明 分数 天翼 阿里 腾讯 价格 阿里云腾讯云价格清晰，选择配置后实时刷新价格，天翼云公测，该指标暂取平均分。 2 2 2 功能 支持功能都相似，阿里云配置高功能覆盖更全 3 3 3 性能 阿里云重视安全，配置简单；天翼云数据库管理功能不够。无Web管理界面。 3 3 2 用户体验 数据库易用性好，新建，重启过程简单易操作，阿里云安全性高，用户体验稍差。腾讯云方便用户进行个性化配置操作。 2 1 2 界面 阿里云为左中右结构，最复杂，界面效果最差；天翼云为左右结构，简单易理解 2 1 2

专属云

专属云是从物理上隔离的专属虚拟化资源池。在专属云内，用户独享计算和网络资源，并可在管理控制台统一管理，就像自建私有云一样灵活使用专属云资源。

1. 购买

目前专属云提供独享的计算资源，计算资源按月按年进行计费，专属云价格需联系天翼云客服或客户经理咨询。

开通流程较为复杂，如下所示：

2. 专属云功能测试

通过对天翼云、腾讯云专属云的使用，整理出用户体验如下表所示：

3. 专属云服务总评

维度 评分说明 分数 天翼 阿里 腾讯 价格 天翼云需要进行线下订购，较腾讯云略不方便 2 未测评 3 功能 天翼云、腾讯云都提供到期提醒功能，天翼云相较腾讯云缺少硬盘创建快照功能，且计费方式仅支持按月 2 未测评 3 性能 天翼云专属云规格较少；腾讯云专用宿主机规格相对较全面，针对不同行业客户给出相应推荐配置以便用户参考 2 未测评 3 用户体验 天翼直观地呈现资源消耗情况和简单易懂的资源管控方式；腾讯云只显示可用/总资源数量，其他功能需点击详情查看，体验较差 3 未测评 2 界面 天翼界面展示明显易懂；阿里云界面展示不明显；腾讯功能依附云主机但界面展示明显易懂 3 1 2

4.专属云优化建议

⑴增加专用宿主机规格，并针对不同行业客户给出相应推荐配置。

⑵增加专属云覆盖节点，以供用户选择距离最近的地域部署应用，并获得较低的时延。

物理机

物理机为用户提供独享的物理机服务。天翼云物理机具有卓越的计算、存储性能，满足核心应用对高性能及稳定性的需求。同时，可实现与弹性云主机混合组网，为用户提供灵活的业务部署方案。

1. 购买

目前天翼云物理机服务的开通/订购需通过联系客服或客户经理的方式，由天翼云后台进行开通处理。开通步骤较为繁琐。

2. 物理机功能测试

通过对天翼云物理机的使用，用户体验如下表所示：

3. 物理机优化建议

⑴优化故障修复方式，减少用户等待时延

⑵可采取相关策略确保物理机端口安全，减少安全隐患

⑶存储支持Raid5、RAID10磁盘冗余技术，建议可添加其他RAID选项

⑷建议完善自助管理功能，提升用户体验。

流量清洗服务

Anti-DDoS流量清洗（CT-AntiDDoS ，Anti-DDoS ）通过专业的DDoS防护设备来为用户互联网应用提供精细化的抵御DDOS攻击能力，如UDP Flood攻击、SYN Flood攻击和CC攻击等。用户可业务模型配置流量参数阀值，可监控攻防状态，并查看每日或每周报告。

1. 购买

天翼云DDoS产品作为独立产品存在，其他两家均集成在其安全产品中。但三家所对应的DDoS基础防护均为免费服务。

2. 天翼云流量清洗服务特点

由于无法模拟攻击，所以未测试性能。防护内容三家相似，天翼云新建告警组群成为功能亮点。阿里云推出安全信誉防护联盟，较有新意。现将天翼云流量清洗服务的功能及优势列举如下，谨供读者参考。

?产品功能：

⑴提供四到七层的DDoS攻击防护能力

Anti-DDoS流量清洗服务提供四到七层的DDoS攻击防护，包括CC、SYN flood、UDP flood

等所有DDoS攻击方式。

⑵支持通过Web页面设置参数

提供针对公网IP配置和修改Anti-DDOS相关参数的能力，参数包括CC防护是否开启、每秒请求量、每秒Http请求数（cc防护开启时有效）、单一源IP连接数。

⑶提供DDoS防护监控

提供查看单个公网IP的监控能力，包括当前防护状态、当前防护配置参数、24小时前到现在的流量情况、24小时的异常事件（清洗和黑洞）。

⑷提供安全能力报告

提供查看安全报告能力，查看区间为一周，支持查询前四周统计数据，包括防护流量、攻击次数、攻击top10排名。

产品优势：

⑴极速

秒级的攻击响应延迟（<3秒），清洗时网络延迟30ms以内。

⑵专业

专业优质防护线路，专业防DDoS设备，TCP/UDP清洗零误杀；百万级IP黑名单库，精准有效；覆盖所有防护类型，防护类型包括CC、SYN flood、UDP flood等所有DDoS攻击方式。

⑶无成本

天翼云以免费方式向用户提供防DDoS服务，用户可以在管理控制台开启并配置云主机的防DDoS能力。

⑷可视化管理

以图形方式提供DDoS防护日志，方便用户掌握DDoS攻击趋势以及云主机被攻击的情况。

3. 流量清洗服务总评

维度 评分说明 分数 天翼 阿里 腾讯 价格 阿里云DDoS高防IP需另外购买，价格高昂 3 2 3 功能 无法评测，均为3分 3 3 3 性能 防护内容三家相似，天翼云新建告警组群成为三家功能亮点，阿里云提供安全信誉防护联盟； 3 2 1 用户体验 天翼云DDoS产品作为独立产品存在，其他两家都是集成在其安全产品中；天翼云界面相对简单清晰，视觉效果相对较好 3 2 2 界面 天翼界面展示明显易懂；阿里云界面展示不明显；腾讯功能依附云主机但界面展示明显易懂 3 1 2

三、云平台计费操作体验对比

业务计费规则

云平台的收益来源主要是业务计费，业务计费是否合理，是否符合用户习惯，能够在很大的程度上影响平台的交易能否成功，因此在此部分对天翼云、阿里云的业务计费规则进行比较。

天翼云 阿里云 收费方式 ?包年包月、按量计费， ?其中带宽按量支持按固定带宽 ?包年包月、按量计费 ?其中带宽按量支持按固定带宽、按实际使用量两种方式 到期处理规则 ?包年包月：关停资源，15天（电商客户）、45天（政企客户）销毁 ?按量：如用户账户出现欠费，账户一旦充值，系统将会自动优先扣除欠费金额 ?包年包月：关停资源，7天后销毁 ?按量：在整点扣费后余额小于0，停机，保留7天，7天后销毁 续费规则 ?续费按原订购模式按月方式进行续费 ?支持手动续费和自动续费 ?自动续费周期目前支持 1 个、2 个、3 个、6 个、12 个月 升级规则 ?包年包月：云主机升级时间不满整月的，升级后配置按当月实际发生天数计费 ?按量：升级当前如非整点，按升级后配置一小时计费 ?包年包月：未将配的可进行任意升级 ?按量：不支持升级 ?带宽临时升级：按天升级 降级规则 ?包年包月：续费降级 ?按量：降级当前如非整点，按照降级后配置一小时计费 ?包年包月：仅支持续费时降配，降配不?支持再升级、降级 ?按量：不支持降级 退订规则 ?包年包月：7天内无理由退订，7天后不可退订；升级或续订后的云主机不支持退订；不满整月的按当月实际发生天数收费费用；云主机将进入15天保留期，超过保留期后，云主机资源将被删除； ?按量：使用不满一小时按一小时计费；数据不会保留会立即释放资源 ?包年包月：5天内无理由退订，5天后不可退订；升级或续订后的云主机不支持退订；不满整月的按当月实际发生天数收费费用；云主机将进入7天保留期，超过保留期后，云主机资源将被删除；每个用户云服务器限最多退款1次，最多累积可退1台； ?按量：使用不满一小时按一小时计费；数据不会保留会立即释放资源 提醒规则 ?包年包月：到期通知，服务到期前7天、3天邮件通知，到期前1天、当天邮件和短信提醒；超期通知，服务超期1天邮件通知，超期3天、7天邮件和短信提醒； ?按量：用户可自定义账户提醒余额；欠费时，系统会向用户发送1次欠费提醒，并在欠费的第2天、第4天、第6天各发送1次欠费提醒 ?包年包月：因到期/欠费释放，系统会短信和邮件通知； ?按量：以小时为单位整点结算后，若下一计费周期内账户可用余额小于上一周期账单金额，则发短信和邮件提醒

计费方式

1.云产品计费方式测试结果（对比）：

计费方式 天翼云 阿里云 腾讯云 现金账户付费（余额付费） √ √ √ 代金券付费 √ √ 支付宝付费 √ 个人网银充值 √ √ 企业网银充值 √ √ 线下汇款充值 √ 微信支付 √ QQ钱包 √ 财付通 √ 预付费卡充值 √ 国际信用卡支付 √ 网商银行信任付 √

2.云产品“支付”功能（以购买云硬盘为例）：

(1)步骤：点击[控制中心]列表中的云硬盘，点击“购买云硬盘”，进入云硬盘界面，点击“立即购买”，点击支付（附：当现金余额不足时，点击用户中心，进入用户中心页面，点击立即充值，充值方式二选一：登录翼支付账户进行充值/其他付款方式，完成充值）。

(2)测试结果（对比）

天翼云支持现金账户付费与代金券付费。现金账户付费需要通过登录翼支付账户进行充值/其他付款方式（包括个人网银/企业网银/预付费卡）进行充值，操作复杂；阿里云支持线上付费的同时还支持线下汇款充值方式；腾讯云支持微信、QQ等方式快捷支付，用户操作简单。

在使用账户进行第一次付费时，天翼云不用进行实名认证，而阿里云，腾讯云均要对用户进行实名认证。

3.界面展示：

天翼云付费界面展示：

天翼云账户余额充值界面展示：

阿里云付款界面展示：

腾讯云付款界面展示：

阿里云与腾讯云的实名认证：阿里云、腾讯云在购买云产品时设有实名认证功能，帮助平台掌握用户的真实信息。

4.计费方式优化建议

(1) 增加线下计费方式。.

(2) 简化线上计费方式，将二层充值方式缩减为一层直接付款方式，最好具备直观付款能力。

(3) 增加快捷支付方式，如微信支付扫码功能。

(4) 支付时，简化掉代金券激活步骤，最好可以免激活直接使用代金券。

结算方式

计费模式分为包年包月及按需计费两种，相应地，结算方式也分为预付费及后付费两种。

1.预付费

方式：用户需先登录天翼云用户中心进行充值，系统会根据用户选购买的实际资源对用户云账户中的金额进行扣除。

计费周期：按月计费，以自然月为计费单位。

2.后付费

方式：提前充值现金金额到天翼云账户中，现金账户余额不低于100元，之后系统按照用户实际使用量进行结算。

计费周期：按小时计费，以自然小时为计费单位（均以北京时间为准），不满一小时按照一小时计费。费用从用户账户现金余额中扣费。开通时间建议整点开通，开通不足一个自然小时，按一小时收费。

3.结算方式整体界面及使用体验

下图所示分别为天翼云弹性云主机在内蒙古节点包年包月购买预付费结算界面和天翼云云硬盘在福州节点按需购买后付费界面

在结算时，天翼云显示了所选产品规格，方便用户再次确认。天翼云每个节点每个产品所支持的结算方式都不确定，但在申请资源时时，天翼云并没有对结算方式进行说明，仅仅是在帮助文档里提到，这点并不贴心。天翼云按需购买模式下没有提示计费详情，同样会让用户对付费详情产生困惑，使用体验稍差。

下图所示为阿里云分别使用预付费（包年包月）及后付费（按需购买）模式购买云服务器的结算界面

阿里云对两种模式下的计费详情均在页面下方有所显示，方便用户对付费情况的了解，使用体验较好。

下图所示为腾讯云分别使用预付费（包年包月）及后付费（按需购买）模式购买云数据库的结算界面

同样，腾讯云也对两种模式下的计费详情均在页面下方有所显示，方便用户对付费情况的了解，使用体验较好。腾讯云按需计费精确到秒，拒绝成本浪费，而阿里云及天翼云仅精确到小时，不满一小时按照一小时计费，对资源有所浪费。

通过对三个平台主要云产品结算方式的体验，将每个云平台每个云产品所支持的结算方式做了汇总，如下表所示：

4.优化建议

（1）将按需计费精确到秒，帮助用户节约成本

（2）在资源订购页面添加结算模式的提示

（3）多样化节点云产品的结算模式，使所有节点均支持两种结算模式

控制台

控制台是云平台用于云资源展示、创建、使用和管理的页面，云平台利用控制台对云产品进行索引、基本内容展示。天翼云、阿里云、腾讯云三个都有两层控制台，第一层为平台层面控制台，用于云资源展示、创建、使用和管理；第二层是云产品级产品概览页控制台，以云主机的控制台为例，概览页用于产品实例展示、创建、使用和管理。

1.平台层面控制台

⑴入口：主页顶部导航栏[控制中心]

⑵样式：

天翼云控制中心

阿里云管理控制台1

阿里云管理控制台2

腾讯云总览

⑶对比：

云平台 组织形式 构成 对比 天翼云 用户账号某一节点下云产品 云资源展示、创建入口 1.天翼云自研与合营节点列表未统一，导致仅有合营资源的用户进入后的默认节点是自研节点，用户体验较差； 2.天翼云较其他平台的控制台展示的内容单一，不能展示用户在该平台的产品、信息概况；3.建议：加入推荐功能，通过推荐扩大用户云产品的使用范围 阿里云 用户账号下云产品及信息汇总（云主机分区展示在云主机列表实现） 1.安全预警概况、入口；2.待办事项统计、入口；3.公告显示；4.用户云资源、消费、权益进行展示及提供入口；5.管理助手；6.推荐产品（您可能关注的场景、阿里云APP推广）；7.资讯（新产品快报、云栖社区、安全情报） 腾讯云 用户账号下云产品及信息汇总（云主机分区展示在云主机列表实现） 1.待恢复问题统计、入口；2.待办事项统计、入口；3.账户使用中产品、账户金额展示、操作入口；4.推荐产品（您可能还需要以下产品）

2.云产品级产品概览页控制台

⑵样式：

天翼云

阿里云

腾讯云

⑶对比：

云平台 构成 界面体验 对比 天翼云 1.云资源图标化展示及入口；2.告警规则管理查看入口；3.快速指南 结构简单（左右），色彩朴素，界面整体干净整洁 1. 天翼云：页面设计是核心以产品、资源池为主体，通常一个页面只会显示一个资源池下一个/类产品的主体单位，全局的统一和整合暂缺，页面部分跟客户计费、商务等信息状态脱节； 2.腾讯云控制台的图形化使得用户对数据有更直观的感受； 3.阿里云与腾讯云提供的操作与指引更符合用户需求，天翼云的快速指南需选择有针对性或普遍性的问题指导 阿里云 1.综述；2.安全概览；3.云资源图标化展示及入口（按区域组织）；4.常见操作；5.重要提醒；5.新功能发布 结构复杂（左中右），导航栏无法用图标分清功能，产生用户歧义；色彩搭配活泼 腾讯云 1.云服务器状态；2.公网流量监控；3.资源数量与配额；4.产品动态；5.云服务器相关指引 结构简单（左右），色彩搭配朴素；图形化表示使云资源数据更直观



四、综合优化建议

综合优化建议

根据第二章节对各个云产品的比较，我们对每个云产品提出了相应的优化建议，横向对比重要性及紧急程度，结合改进难度，汇总下表，对天翼云3.0现阶段需尽快改善的部分提出综合优化建议及参考。

类型 建议 参考 功能 云产品状态改变时自动更新状态 阿里云、腾讯云的云主机及云硬盘 扩大监控范围，监控服务可对平台的业务数据进行监控 腾讯云对该用户的平台使用流量进行监控 产品的型号、规格可进行扩充丰富 阿里云、腾讯云公共镜像；腾讯云的关系型数据库 已购买的云产品配置可进行升降调整 阿里云的云主机 体验 明星产品或强推产品在主页位置、显眼位置进行引流 阿里云的GPU主机 利用按钮等构件的明暗、颜色变化进行操作引导，引导用户行为 阿里云、腾讯云的云主机、云硬盘及镜像的操作 加强产品功能的个性化、差异性 阿里云、腾讯云的云监控服务 为云产品的关键动作提供安全验证，例如手机验证码 阿里云的云硬盘卸载、释放动作 收费模式可采用：包年包月、按量计费为主，临时拓展设备收费为辅 阿里云的云主机变更规格方式

云眼系列其他子产品介绍

http://cloudinsight.ctbri.com.cn/cloud/