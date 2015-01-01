AWS发布AI云服务 采用NVIDIA最新Volta芯片

AWS今天公布了一系列AI优化的实例，号称这是市场上最强大的实例，旨在吸引更多企业在AWS云平台上运行人工智能项目。

AWS今天公布了一系列AI优化的实例，号称这是市场上最强大的实例，旨在吸引更多企业在AWS云平台上运行人工智能项目。

这个新的P3系列是基于NVIDIA最新一代Volta GPU——Tesla V100，对标的是微软和Google的云产品。该芯片是在5月公布，在大小和苹果Apple Watch手表的模片上封装了211亿个晶体管。这些晶体管形成了超过5700个处理核心，其中640个是所谓的Tensor Cores，是专门针对运行AI模型的优化电路。

Amazon新推出的P3实例系列有三种规格，分别提供每虚拟机1个、4个和8个V100。最高的两个配置中芯片是使用NVIDIA开发的NVLink技术连接的，该技术可交换数据进行处理，速度远远快于传统方式。这三个实例背后是有最多64个基于英特尔至强E5-2686v4 CPU修改版的vCPU支持。

所有这些芯片能够让最大的P3实例在特定情况下提供高达1 petaflop的性能。在更实际的情况下，该系列也要比AWS上一代P2快大约14倍。

AWS高管Matt Garman在声明中表示，P2实例已经是“当前云中能够最大限度完成机器学习”的实例，也就是说，P3系列的发布只会进一步巩固AWS的领先地位，特别是AWS的两大竞争对手Google和微软目前都还没有在他们各自的云平台上支持NVIDIA V100芯片。

Moor Insights & Strategy高性能计算和深度学习咨询主管Karl Freund表示：“AWS和NVIDIA再一次走在了前列，树立了业界其他厂商可以遵循的价格标杆。”

现在企业客户能够开始使用新P3系列的方法有两种，他们可以手动设置，或者使用针对P3系列的两个预配置Amazon Machine Images之一，其中包括。

NVIDIA表示，AWS客户是第一批可使用NVIDIA AI Cloud Container Registry的客户，这个软件堆栈包含常用的深度学习框架，例如TensorFlow、Caffee、CNTK和Torch。

NVIDIA公司副总裁、企业系统总经理Jim McHugh表示：“这将为开发者提供他们需要的大量功能，其想法是尽可能多地吸引用户，让深度学习普及开来。”

尽管AWS是第一个采用NVIDIA最新技术的厂商，但是其他云提供商也将这么做，不过他并没有提供具体的时间表。

P3系列的第一个采用者是位于纽约的化学模拟提供商Schrödinger LLC。这家公司宣称，新的实例让他们在一天内运行的模拟数量是上一代P2的4倍。