点亮蜡烛，打开TAP，Teradata开始了自己舒缓的“分析浴”

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Teradata将于今年晚些时候启用其TAP——Teradata Analytics Platform （Teradata分析平台）。
该公司还采用了IntelliSphere概念的降价捆绑策略。
TAP将Teradata和Aster技术整合在一起，计划包含Spark、TensorFlow、Gluon和Theano等分析引擎。
这样应该能够快速方便地访问一系列算法，包括深度学习的一些算法。
它将具有可扩展的分析功能，例如归因、路径分析、时间序列以及一系列统计、文本和机器学习算法。
通过TAP，用户可以摄入并分析数据类型，例如文本、空间、CSV和JSON格式，包括对Avro的支持，这是一种允许程序员动态处理基模架构的开源数据类型。
Teradata 表示，TAP将在平台和高速数据网络中管理和分析数据，避免了在多个引擎中存储和转移数据。
它提供商业和开源分析技术和编程语言访问，如Python、R、SAS和SQL。
Jupyter、RStudio、KNIME、SAS和Dataiku等工具也兼容。Teradata AppCenter允许分析人员通过在可以自助服务的、基于网络的界面上部署可重用模型，与同事分享应用程序。
Teradata希望将其软件部署在Teradata Cloud的硬件上，在公共云中或者运行在VMware支持的商品化硬件上，并具有便携式和基于订阅的许可证。基于订阅的IntelliSphere许可证将可以使用数据采集、管理、部署和访问的产品集合。
它表示，相比于单独购买产品，这种做法可以让客户节省大量资金。与单独购买四个产品——Unity、Data Lab、Data Mover和Query Grid——相比，这种做法可以节省30%的费用，并且还附带了六款免费产品。
具有Aster分析引擎的Teradata Analytics Platform将于今年晚些时候可供使用。
综合评分：8.38667 分
云能力：8.2 分
营业额：26.9亿美元[2013]
云服务：Teradata ADW
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