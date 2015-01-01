Palo Alto Networks：做“墙”’是不够的，我们强调的是平台化

上礼拜Palo Alto Networks举行了一场媒体沟通会上，与媒体一起回顾了其战略调整以来发布的产品，以及针对中国本土市场的战略布局。

至顶网CIO与应用频道 10月26日 北京消息： 2016年因为网络攻击造成的直接经济损失超过1000亿美元，其中中国就占据了其中的十分之一。当前中国传统企业数字化转型趋势，正在加剧黑客们的捞金速度。对企业来说，除了担心钱财损失外，客户信息被泄露、名誉受损也是他们关注的问题。

在Palo Alto Networks副总裁兼亚太区首席安全官Sean Duca看来，中国企业正在经受着复杂网络攻击的蹂躏，遭受着经济损失。各个行业的企业都已成为网络攻击的对象，这是因为黑客的目的便是设计出这些覆盖甚广的重大网络攻击来以实现经济回报。采用以预防为主的网络安全方案来消除来自于网络内外的各类威胁是Palo Alto Networks的一贯主张。

Palo Alto Networks副总裁兼亚太区首席安全官Sean Duca

距今成立有十二年历史的Palo Alto Networks，目前在全球范围已拥有4000多名员工，42000多用户。从成立以来Palo Alto Networks希望通过打造世界上最有效的安全平台，成为领先的安全企业，用有效防御网络攻击，保护当前数字化时代下的人类生活。

今年Palo Alto Networks可谓动作频频，而从其中历次的发布来看，以云来交付安全服务似乎成为了Palo Alto Networks正在转变的战略方向。上礼拜Palo Alto Networks举行了一场媒体沟通会上，不过记者认为叫历史回顾会更加妥当。Palo Alto Networks与媒体一起回顾了其战略调整以来发布的产品，在这场会议中强调其中一个重点是云。

“大家认为我们可能在七层防火墙方面做得非常好，但是从当前趋势来看，做‘墙’是不够的。我们的客户已经开始走向云化，所以我们正在提倡的是平台化，端到端的模式，帮助客户从数据中心到云、到移动终端、手机等都能实现的防御。”对于为何调整战略方向，Palo Alto Networks大中华区总裁陈文俊给出了明确的答案。

Palo Alto Networks大中华区总裁陈文俊

今年6月，Palo Alto Networks宣布了一项该公司历史上的重要发布——Palo Alto Networks应用框架，以云为基础，颠覆了企业的使用模式，助力企业借助企业已部署的Palo Alto Networks基础设施实现对先进安全技术的快速获取、评估和采用。此外，该框架可延伸平台功能，帮助用户快速获得自动的、连续的以及可扩展的来自云端交付的各项防御网络攻击的功能。

紧接着在陆续的发布中，基于此前的应用框架，Palo Alto Networks的GlobalProtect云服务正式呈现在人们面前——一款通过云交付的下一代安全平台。具体来说，GlobalProtect的云服务可以非常好的去解决三种典型的业务场景。

第一种就是帮助客户更好的对自己的远程网络进行保护。比如Palo Alto Networks的一个客户，该公司拥有6家分支机构、12座工厂，都是属于异地分布。而通过GlobalProtect，企业只需要把自己的系统与Palo Alto Networks的云服务对接，就可以实现全面的对远程网络的保护。并且无论企业应用处于怎样的网络环境，一次性就能制定自己的安全策略。

第二个使用场景是针对移动用户。意思是无论企业移动用户在什么位置，使用的是物理的还是虚拟设备，都可以非常方便的去获得由Palo Alto Networks提供的安全能力，无需额外的去部署安全软件。

同时还有非常重要的一点，就是Palo Alto Networks通过搜集所有服务日志的信息并且进行安全的存储，从而实现了更好的威胁信息的分析。也就是Palo Alto Networks强调的安全的存储和分析服务。

发布多个针对云的产品是因为看到了当前企业用户正在向云转型的大趋势，而调整本土化战略则是为了让Palo Alto Networks更加贴合国内安全市场的需求。

在沟通会上，除了对产品的回顾以外，过去一年内Palo Alto Networks调整了怎样的战略布局从而适应本土市场，对此陈文俊做了具体介绍。总结下来主要有三个重点——针对客户、针对合作伙伴和针对服务的。一年的时间，Palo Alto Networks拓宽了合作伙伴体系，通过100场培训会，希望让更多的合作伙伴更好了解Palo Alto Networks的技术和产品，让所有成员变相互变得更了解对方。其次，Palo Alto Networks业务团队对不同客户进行了分类，重点专注了类似金融、移动支付这样对于安全要求较高的客户，为他们提供更加垂直化的安全服务。另外，陈文俊提到的第三点，针对大中华区普通话的需求，Palo Alto Networks增加了普通话的服务支持，以此来更贴近本土客户的服务需求。