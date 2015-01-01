微软Tech Summit 2017：十二大技术课程+三晚主题之夜，等你来打call！

本月最后一天，微软中国年度最大的盛会——“2017微软技术暨生态大会（Microsoft Tech Summit 2017）”要在北京连开四天。今年的技术大会看头十足，不仅有大咖级人物带来十二大主题课程，更有三天四场的主题之夜。

至顶网CIO与应用频道 10月20日 北京消息（文/孙博）：“我不懂技术但欣赏技术，达摩院得超越微软”，前两天阿里成立达摩院一事霸屏了好几天，但很多人对马云这句话印象深刻。其实很多时候，强大的证据莫过于来自于同行的比较和追赶，能让马云在演讲中念念不忘，可见微软在技术上的过人之处。

一直以来，从微软诞生的各种黑科技不断刷新业界的眼球，微软每一次技术更迭也被视为下一次技术革命的风向标，无论炫目的AR技术，还是前沿的认知技术和人工智能，微软都时常让人耳目一新，眼前一亮。而微软每年举行的大小会议，更是吸引了大票专业听众。他们希望能够从倾听微软的分享中，洞悉行业发展，为下一波科技浪潮提前做好准备。

现在机会就来了！

本月最后一天，微软中国年度最大的盛会——“2017微软技术暨生态大会（Microsoft Tech Summit 2017）”要在北京连开四天， 重要的话只说这一遍！这是微软中国首次将技术大会与合作伙伴大会联袂上演。

微软技术大会最早是由微软技术教育大会TechED演变而来。从今年“云·道”的主题、百余场主题课程以及四场主题之夜来看，今年的技术大会看头十足，不仅有大咖级人物带来十二大主题课程，更有三天四场的主题之夜。

带来多种课程的分享一直是微软开技术大会的其中一个特点，今年也不例外。根据产品、解决方案、热点技术，微软Tech 2017开设了十二大技术主题的上百场实战课程，涵盖了众多热门领域的微软黑科技，全方位满足不同层次的技术爱好者需求。

多年前微软开大会，面向的受众主要是开发者，推出的自然以开发这类的实操性强的课程为主。后来随着前来听会的粉丝人数增多，微软也将课程逐步拓展到了企业应用、云、AI、IoT、BI等IT界最前沿的技术主题和解决方案内容。面向开发者、企业决策者、IT管理者，从“to C”到“to B”，贯穿多个行业，为不同人群带来多种角度的干货。

想知道未来科技界的核心热点是什么吗？一起来看看吧！

Windows与桌面装置：包括“Windows 10企业安全性”、“Windows 10企业环境的部署排错宝典”、“Windows 10应用兼容性的挑战与应付之道”等在内的主题课程，介绍了Windows 10在日常工作中的高效部署、管理和应用。

企业高效生产力：围绕Office 365以及微软周边技术展开，重点讲解配合使用提高生产力的方法和实践，为企业迈向新的办公模式开启新篇章。

新一代使用者体验：用IoT、混合现实、云计算等技术与行业的融合，共同塑造全新人机交互方式。

企业信息安全：微软将自身宝贵的安全实践经验总结，结合微软相关技术产品和应用场景，输出给更多企业，提升企业信息安全建设水平。

Dynamics企业应用：主要介绍Dynamics相关产品的新功能和使用案例。主要包括微软Dynamics 365中的现场服务模块如何跟Azure IOT Hub连接，Dynamics 365在关系挖掘方面的新功能、如何借助CRM加速制造企业进行数字化转型，以及通过Dynamics 365打造基于微信平台的智能销售助理。

云计算基础架构：主要介绍了Azure Stack等产品在云时代如何能够为客户带来更大的价值。

云计算应用开发：主要介绍了云端应用开发的趋势和区块链、容器、微服务、深度学习等热点技术。

开发工具、开发架构、编程语言：主要介绍了微软在DevOps、敏捷开发等领域的最新技术和成果。

IoT解决方案：主要介绍了Azure对IoT场景提供的支持和解决方案，以及能源行业、智能电梯运维系统的案例分享。

人工智能：微软的人工智能不仅局限于微软认知服务，更有机器学习、深度学习、开发工具等其他技术，致力于为企业用户创造价值。

商业数据分析：主要介绍如何通过微软提供包括Azure HDInsight、Azure ML、PowerBI、Cognitive Service等强大的技术开发平台，快速开发大数据及机器学习相关应用，并分享相关的开发最佳实践和案例。

数据平台的布置开发与管理：主要介绍了基于微软技术的数据平台所提供的价值和应用场景。

白天听完讲师带来的四天上百场主题课程分享后，今年的微软Tech Summit还有另一大亮点，就是由专家大咖领衔，连续三天重磅级的主题交流之夜，呈现出无与伦比的视听盛宴。

2017财年，微软营收近900亿美元，同比增长5.43%，其中营收同比增长26.23%。目前微软的市值仅次于苹果和谷歌，居全球第三位。想要知道世界第三大科技巨头究竟为什么划重点，推出这四大主题之夜？其中又有什么好玩儿的，以及与前文提到的课程有哪些不同之处？

来听听不就知道了！

·女性论坛（Women’s Forum Night）

熟悉微软的人一定知道，每年微软都会在全球各地举办“闺蜜会”——微软女性大会。而在即将举办的技术大会中，微软邀请行业知名女性分享她们别样的人生经历和积极的生活态度，重视女性在IT行业中的贡献， 微软希望鼓励更多追求卓越的女性，去发现不一样的自己。

·人工智能之夜（AI Night）

上个月在美国举办的微软Ignite 2017大会上，微软CEO萨提亚明确指出了微软另一大战略发展方向——人工智能。这是继移动化、云计算后微软第三大“为先”战略布局，微软将利用自己的人工智能技术来处理当前的客户服务和支持请求。

而在即将举办的微软Tech大会上，除了开设专门的AI课程，微软还在11月1日晚上举办人工智能之夜，邀请微软、英伟达的 AI 领域技术专家，并按不同AI话题分组进行游戏环节，最终决出优秀讨论奖。

·混合现实之夜（MR Night）

混合现实（MR）是一个新兴的计算机平台，正在从AR和VR中脱颖而出。微软Ignite 2017大会上，萨提亚特意谈到了混合现实，展示了HoloLens是如何与微软Teams相结合的。而在一个月后微软Tech的“混合现实之夜”中，微软将邀请来自其内部和 Unity 的技术大咖，与大家分享实战中如何利用新工具优化 MR 产品体验。同时也将邀请社区中来自 MR 领域的神秘嘉宾，与您近距离分享他们在 MR 技术平台的实践与心得，探讨新技术在不同行业内的发展。

·微软加速器之夜（Accelerator Night）

微软加速器一直是微软的一大标签，国内有很多成功创业团队早期都是在微软加速器中成长起来的。作为大会最后一晚压轴举行，届时参与者可以在展位上与众多加速器的明星企业互动，并参与 10 家 ToB 领域的独角兽关于行业创新实践的最新分享。与优秀创业项目深度互动，一同探讨行业未来和商业合作。

无论你是关心企业转型的业务决策者、紧跟技术趋势的技术决策者、致力于激发澎湃动力的IT专业人士，又或是与代码朝夕相处的程序员，通过10月31日-11月3日“微软技术暨生态大会”，都可以帮你把握科技动脉，驾驭新兴技术，引领时代潮流。