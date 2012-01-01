Teradata：AI大热将催生首席AI官的崛起

据了解，该公司委托英国市场调研公司Vanson Bournce撰写了一份题为"企业人工智能状况报告"的报告，其最新发现并不令人感到惊讶：约有80%的企业已经对AI进行了大量投资，并在未来几年季度继续这样做。

至顶网CIO与应用频道 10月12日 北京消息： 数据库服务和业务分析软件提供商Teradata对人工智能技术的发展及其对企业的影响有着长期的、深入的理解。据了解，该公司委托英国市场调研公司Vanson Bournce撰写了一份题为"企业人工智能状况报告"的报告，其最新发现并不令人感到惊讶：约有80%的企业已经对AI进行了大量投资，并在未来几年季度继续这样做。

报告认为，这将促使大多数企业组织中出现一种新的高管角色：新一波首席AI官（CAIO），未来几年内在全球公司董事会中占据一席之地。

Teradata表示，进一步投资AI是必要的，因为大多数企业组织认为，广泛采用AI面向诸多障碍。91%的受访者表示，他们预计会在实现AI的路上遇到很多挑战，最常见的就是缺乏合适的IT基础设施和员工技能、较低的预算、对政策法规和权利等问题的担心也影响着客户期望值。

尽管存在这些担忧，大多数企业组织仍然表示他们有信心在AI上的投资最终将会得到回报，其中一些预期收益包括增加收入、加强产品创新能力、提供更好的库户服务、加强供应链和业务运营能力，以及更好的安全性。

在收入方面，AI的好处看起来相当引人关注。该报告称，预计未来3年在AI上每投入1美元的投资回报为1.23美元，未来5年每增加1美元会增加到1.99美元，最终未来10年内每1美元的回报为2.87美元。

ThinkBig副总裁Atif Kureishy表示："该报告提到了一个重要的趋势，当今企业将AI视为一个可以帮助他们在各自领域超越其他竞争对手的战略重点。但是问了充分发挥这项技术的潜力并获得最大的投资回报率，这些企业需要完善他们的核心战略，这样AI就可以在从数据中心到董事会都占据核心地位。"

Teradata表示，企业组织要完善他们的AI战略，就需要考虑专门创建一个新的高管职位。在报告中，Teradata预测首席AI官将快速崛起，他们承担推进AI采用和战略规划，并在整个组织内协调和实施的职责。

目前，大多数企业组织依靠CIO或者CTO来做这些工作。因此Teradata的调查结果可能对这些人来说是一种释放，因为报告预测，未来将有62%的企业组织会创建一个专门的CAIO的角色。

"企业希望AI是一项长寿的技术，计划未来5年内将投资翻番，未来10年内翻三番。但是未来最大限度提高投资回报率，企业意识到他们必须重新思考AI将如何给他们企业的方方面面带来颠覆性影响，并制定一项适当的敏捷战略来获得投资回报。"