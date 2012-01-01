全球领先云监控方案商Dynatrace亮相云栖大会——以人工智能、全栈式自动化解决方案助力企业云化业务增长

通过Dynatrace全栈式一体化监测平台，以及依托其PurePath专利技术和人工智能技术，能够让企业掌握整个云基础设施健康状况全貌，并以可视化的方式实现性能问题的精准定位，同时针对各类云平台、各层云环境下的智能设备，都做到性能问题预判，并给出相应建议。

至顶网CIO与应用频道 10月10日 评论消息（文/孙博）： “IT管理人员担心其业务错过云计算的进步。”

这是出现在几个月前CITO Research公司发布的一份研究报告，里面还提到了几个数字。81%的企业业务管理正在拥抱云计算，因为他们担心会错过云计算的进步；93%企业高管表示他们至少有一些业务被转移到云端；56%高管则坦言已将所有业务迁移到云端之上。

如今新兴技术不断涌现的时代，云计算早已过了起初的“当红”时期，但这并不意味着云就淡出了企业的视野。相反，正如前文所描述，害怕被落下，企业管理者们正努力将云计算带给其所在企业，并被视为数字化助兴的关键驱动力。

降低云灾难的发生，减少企业损失

而云计算的快速普及，一方面解决了很多传统IT难以解决的问题。其所具备的弹性伸缩、负载均衡等特性，很好地缓解了传统IT所面临的压力，同时为企业节省了大笔开支。但另一方面，如何保障云迁移过程中业务运营的连续性、稳定性，也给企业在IT管理方面带来了前所未有的挑战。尤其当随着应用与服务的复杂程度与日俱增，加上企业开始纷纷将核心业务置于云上的时候，尽量降低云平台灾难的发生，也就减少给企业营收带来的重大损失。

因此这种趋势也推动了越来越多的企业关注监控服务，以此来推动自身IT运营的核心竞争力。但在传统监控体系中，监控对象往往较单一，并且在整个IT系统中，针对不同监控对象可能存在多套监控系统，没有做到统一的管理，当出现故障的时候，也无法快速精准的定位问题所在。

此外，传统监控大多采用手动操作，所以当系统超出一定规模的时候，不仅对于运维人员来说简直就是噩梦，企业IT管理和运维成本也会随之增长，这给企业也带来了不小的压力。而最重要的一点，传统监控的数据和IT管理系统通常是割裂开来的，因此包括系统升级、故障查询、业务扩展等IT管理无法依靠监控数据作为参考依据。

而云环境下，企业需要采用一种全然不同的方式对动态的云环境进行监控，从而清晰的知道业务在云端运行的如何，是否稳定，出了问题如何做到及时发现并预警，以极短的时间减少业务的影响时间和范围。无论是应用还是IT运行环境企业都希望拥有绝对的控制力。

新一代云监控为企业云迁移保驾护航

作为全球数字化应用性能管理领域的领先企业，今年8月Dynatrace首次向中国用户展示了人工智能技术在性能管理和企业运维领域的创新应用“人工智能运维助手Davis”。通过Dynatrace提供的一种可对运营状况进行深入分析的全方位解决方案，不仅具备一体化应用监控能力，同时无需进行配置，开箱即用、快速上手，只需在主机上安装OneAgent，企业就可以掌握多个应用状况。并且一旦发生故障，透过Dynatrace的人工智能技术，即可自动检测异常，数秒时间内就能找出应用问题根源，准确得知故障发生的位置以及和原因有关的深度信息。

具体来说，通过Dynatrace全栈式一体化监测平台，以及依托其PurePath专利技术和人工智能技术，能够让企业掌握整个云基础设施健康状况全貌，并以可视化的方式实现性能问题的精准定位，同时针对各类云平台、各层云环境下的智能设备，都做到性能问题预判，并给出相应建议。

·全栈式监测一体化平台

以端到端、无盲点的方式实施全栈式监测，提供全面的客户体验深入分析、应用性能管理以及包括服务器、容器及云环境在内的基础设施监测。

·SmartScape与PurePath业务交易拓扑

SmartScape和PurePath是Dynatrace拥有的两项专利技术，实现了对引入应用的所有交易进行端到端的监控和分析，最终可以跟踪到由用户点击导致的数据库动作，使得Dynatrace能够实现主动式性能管理。

·加入人工智能技术的智能监控平台

Dynatrace的实施依赖性和自学习功能专为高动态应用环境下的IT自动化运维打造。通过人工智能技术不间断的自动监测依赖性、学习应用行为，并且及时发现异常后定位问题的故障根源，预警时间甚至可以从小时级缩短到秒级的速度。

除此之外，Dynatrace还可自动检测运行于AWS、Microsoft Azure、Cloud Foundry、OpenStack、OpenShift等之上的云应用和服务，数分钟后直观的仪表板就能提供全面、深入的分析。并且无论企业应用是在哪种云环境下运行，Dynatrace都能自动发现、监测云组件，并与动态变化的环境保持一致。甚至企业无需担心数据安全问题，以云上多租户的SaaS模式，又或是部署在企业数据中心的单一独立租户模式，都能享受到全栈式、端到端、开箱即用的监控服务。

而如果想进一步了解Dynatrace是如何为成功实施云迁移保驾护航，这家连续七年被《Gartner应用性监测套件魔力象限》报告评定为全球领导者的APM厂商，将会出席10月11日-14日，由阿里巴巴集团主办的杭州云栖大会，在D3-605展位详细展示Dynatrace全方位的云监控解决方案。并将在大会第一天的16：50时段，在国际分论坛进行“Purepath to cloud（云之清）”的主题演讲。由Dynatrace亚太区首席技术官兼解决方案销售部副总裁Rafi Katanasho分享如何通过Dynatrace人工智能技术来监测企业云环境，助力企业云化业务增长。而随着Dynatrace云监控解决方案在阿里云的云市场中上架，用户可以享受由全栈式、智能化、易用性的云监控特性所带来的独特应用价值。

在Rafi Katanasho看来，对于企业用户来说，要想保证在云应用环境下业务不受影响，生产力得到保障，就必须能在统一的管理界面上，有效监控所有云相关的应用系统，实时了解这些应用系统上的真实用户体验，进而以最快速度进行响应和处理。这也是基于人工智能技术、全栈式自动化的Dynatrace云监控解决方案，得到全球众多用户青睐的核心要素，也是Dynatrace成为全球最大的云监控方案商的原动力。