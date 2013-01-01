福特首席执行官Hackett：数字转型意味先要搞好业务

福特日前公布了数字化转型计划的纲要，纲要围绕智能连接车辆，以期加快产品开发速度，令自己成为一家成本效益高的公司。

福特日前公布了数字化转型计划的纲要，纲要围绕智能连接车辆，以期加快产品开发速度，令自己成为一家成本效益高的公司。

福特追求的自身完善与数字转型是相辅相成的，这一点值得注意。首席执行官Jim Hackett走马上任100天，他所用的策略是利用效率和节约成本，为未来筹备资金。

诚然，未来的投入和实现当下的回报是相悖的，不少的公司都要权衡二者之间的轻重。 Nike、Taser、Campbells Soup、QVC等公司也都在转向更加数字化的产品。

Hackett表示，福特将采用多种技术，将专注于“将硬件和软件整合到复杂的设备里”。福特说的听起来几乎有点苹果的味道。

问题是福特的车辆运营利润率的长期目标需维持在8％。这种利润率可不像苹果公司。

Hackett在电话会议上概述了福特的愿景：

福特要令自己变得更强大，以应付颠覆性的变化。毫无疑问，我们已经进入颠覆阶段，这是大家都知道的。但是，我们必须设计更好的业务，因为好业务可以为我们提供时间、资源和灵活性，令公司朝着目标发展。我们的车辆业务是运送人和货。汽车业务不复存在的无稽之谈消失了。在未来，全球的人仍然想用也需要用我们的汽车、卡车和SUV以及商业车辆。我现在回答一个问题，那就是移动性是否会摊薄蛋糕令我们退出。完全不会。但那些车辆会变成智能和连接型的车辆。原因是，我们在学习了解机器人及其在车辆中作用的过程中，在时下的非智能产品和智能产品之间仍有大量的各种定位。这些将影响到客户对未来车辆的期望。福特汽车公司搞智能车辆是一定的。智能车辆将与新的运输操作系统配对或促进其繁荣。从历史的发展来看，运输系统要求为其配对的资产能够在所在环境中运送人和物，这些就是我们从小就知道的马车道、公路和红绿灯以及卫星GPS。因此，我们看到了新的城市交通运行系统的曙光。越来越多的人搬到城市，他们需要的空间也越来越多，新的交通运行系统将解决新城市的各类相关问题。

福特的主要目标如下：

至2019年，美国所有的新车辆都将建于连接上。至2020年，福特新的全球车辆的90％将为连接型的。

至2022年为止，汽车的成本增长将降低50％，要使用共用部件、更少的原型数目和减少订单复杂度。福特预计在五年内可以节省40亿美元的增值效益和100亿美元的材料费用。

减少定制。目前的Focus型号有360个可订制组合，福特想将此数目降到26个。而Escape型号则有2,302个组合，福特的计划为228个。

要聚焦电气化，除了计划中的45亿美元投资以外。福特还将旗下新一代Focus的生产搬到中国去。Hackett表示， “我们为什么不在电池电动汽车方面走得更快一些？很简单，这样做经济效益不好，我们现在很专注。我们认为这里涉及到完败或完胜的问题。现在我们知道必须关注未来推动技术的发展，推动技术是客户根据需要做出的选择，因而他们想要的选择会是多样化的。“

强化与Lyft和Domino比萨在自主车辆方面的合作伙伴关系。

福特的“未来工厂”将部署诸如3D打印、机器人、大数据和虚拟现实等技术。目标：将新车开发时间缩短20％，将产品切换时间缩短25％。

福特的“未来工厂”将由精益生产方式转移到使用机器学习、人工智能、3D打印、虚拟工厂和“制造4.0”的处理器。较小的制造业规模可以节省成本。