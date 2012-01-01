长益西联的云化路径 做有态度的智慧零售

未来零售行业的竞争一定是技术竞争而不是价格竞争，长益西联看到云计算对于传统零售行业的影响，可以帮助民营零售企业少走弯路，更灵活、更适应现阶段的市场环境。

至顶网CIO与应用频道 09月29日 人物访谈（文/王聪彬）： 传统零售的理念是以人海战术为基础、以简单商品供应提供大面积的服务，经营模式简单、粗放，但行业早期就算这样经济效益依然不错。随着互联网技术的到来，原有的商品利润空间被压低，零售业已到了一个生死存亡的关键点。

电子商务的出现打破了实体零售的信息不对称，缩短了企业与客户之间的距离，传统以简单商品物流为基础的实体零售业的经营方式变得异常艰难。

未来零售行业的竞争一定是技术竞争而不是价格竞争，长益西联看到云计算对于传统零售行业的影响，可以帮助民营零售企业少走弯路，更灵活、更适应现阶段的市场环境。

零售行业的未来是技术竞争

近些年消费者结构和消费模式都发生了变化，这对于零售行业带来了挑战也带来了机遇，零售行业都在纷纷寻找自己的破局方法和路径。

虽说实体零售并不会消亡，但变革是在所难免。“未来零售行业有三分之一的门店将面临关店，有三分之一门店会新生。”这是零售行业内现在经常讲的一句话，没有变化就意味着淘汰。在成都长益西联软件有限公司总经理杨国强看来，未来的零售一定要走向新价值、走向新体验。

成都长益西联软件有限公司总经理杨国强

这也激发了零售企业对于信息化及新技术的渴望，杨国强希望帮助这些希望拥抱新技术、新型工作方式的企业在新环境下获得重生。成都长益西联软件有限公司成立于2000年，致力于商业连锁管理信息系统软开发和计算机信息系统集成。

长益西联提出要做有态度的智慧零售管理软件，原来零售行业的数据和管理都是被动的，未来需要用系统和方法使零售企业更能驾驭自己的业务管理。

长益西联的客户已经遍布全国一千多家企业，主要集中在民营超市企业。长益西联为客户提供着多种产品服务，包括ERP智慧零售连锁管理系统、CRM客户关系管理系统、O2O全渠道管理系统、SCM供应链管理系统、WMS仓库管理系统、BI商业智能管理系统等等。

在多年的发展中长益西联发现，零售行业在企业信息化上越来越需要专业化的服务，这也有了从传统ERP服务商走向云服务专业化服务商的转型。这样既可以有效地服务分散在各地的客户，又可以拓展更多的客户。

从传统软件到云的价值转型

长益西联也开始了云服务商的选择，很多企业在选择云服务时都非常关注成本，而长益西联并没有把其作为第一个要素，就像零售行业一样，产品、体验、性价比才是决定的主要因素，当然还有上云都离不开的信息安全。

长益西联进行了云产品价格比较，结果发现每家服务商的价格相差并不多，由于长益西联服务的零售特性，在流量上反而使用AWS会相对便宜。

当然云计算对于一些中小零售企业还相对陌生，对于数据安全性有一定的担忧。长益西联和AWS形成了安全共担，AWS的安全解决方案是非常完善的，做各自擅长的事更好的服务客户。

2014年底长益西联开始使用AWS，但云对于长益西联的技术人员是一个新事物，需要一些适应的时间。按成都长益西联软件有限公司数据平台总监魏勇的话说，虽然根本逻辑相同，但就好比汽车的手动挡和自动挡，操作方式和体验还是不同的。

通过调研，长益西联选择逐步将ERP系统的功能云化。由于长益西联的客户群比较细分，所以在服务上可以更加规范化的改造。

例如在杂货铺的场景下，通过部署集成长益西联应用的PDA，杂货铺不仅可以降低收银上的成本投入，还可以提供商业管理上的增值服务，在库存、定价、订货等经营方面进行支持。

目前除了ERP，长益西联还将在AWS上开发平台建设，开发出了微商城、微卡券、供应链、移动支付等已经运营的产品。