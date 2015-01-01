微软的数字化战略和一个诚恳的建议

近日，微软大中华区副总裁兼市场营销及运营总经理康荣接受了媒体的采访，听他如何看待时下的数字化转型趋势，以及微软在其中扮演的角色。

至顶网CIO与应用频道 09月30日 评论消息（文/孙博）：不记得什么时候开始，从咨询公司发布的报告中“数字化”悄然替代了“信息化”的字眼。看似十分相近的两个词，侧重并不相同。“数字化”更加强调了用数字技术改变企业生产模式，而数字化时代则意味着人类生活的方方面面，无处不涉及技术的应用。

再说到数字化转型，这是继互联网+之后，中国企业又一新的战略选择。而趋势的到来，也让不同规模的企业看到了前所未有的机遇，比如微软。

在本周举行的Ignite大会上，微软CEO萨提亚说道，“数字技术正在给社会经济的方方面面带来巨大冲击，也为不同规模企业带来了前所未有的发展机遇。通过Microsoft 365、Dynamics 365和Azure云上灵活运用MR、AI等技术的创新，为微软客户、合作伙伴和开发者创造出新的可能。”正走在正确转型道路上的微软，也希望在数字化的大潮中，予力中国企业和合作伙伴成就不凡。

近日，微软大中华区副总裁兼市场营销及运营总经理康荣接受了媒体的采访，听他谈时下的数字化变革趋势，微软在其中扮演的角色，以及一个诚恳的建议。

微软大中华区副总裁兼市场营销及运营总经理康荣

时下的数字化变革

此前由《哈佛商业评论》发布的一份分析服务报告中提到，有80%的商业领袖认为，未来三年内其所在行业将会很大程度受到数字化转型所带来的颠覆性变革。数字化不再是一个概念或者口号这样简单，而是切实渗透到各行各业中。

比如一家服装零售企业，当遇到旗下某家门店最近业绩很好的时候，几年前的做法是用人脑进行感知。是偶然？是天气原因？还是店长实施了行之有效的策略导致的？决策者往往凭借主观意识来获得洞察力。

物联网时代，搜集终端设备中的所有数据，再传送到云端，通过数据分析后给出客观的决策答案。对于这家服装零售商来说，可以清楚知道一周时间内每一件衣服被消费者试穿的频率，甚至衣服放在哪里，哪些衣服搭配起来更吸引前来购买的顾客………大数据颠覆了每一个行业，给诸如此类的问题提供着决策依据。

再说到金融行业，在椅子上换了个姿势，看得出康荣更加感慨。“六七年前对于四大行来说，他们的竞争对手是彼此或者是传统的外资银行。现在呢，又有谁会想到他们在不过几年时间后，遇到的竟然是像支付宝、Apple Pay、比特币这种从科技界中跑来的对手。”

类似的还有汽车制造业，原来奔驰、宝马、奥迪的竞争是属于正经八百三者间的“内部斗争”，现在该领域还牵扯进了滴滴出行、Uber、特斯拉，以及那些正在研制无人驾驶的汽车……不仅在国内，全球范围的传统企业也需要打起十二分的精神来面对四面八方纷至沓来的挑战。

“但在与国内客户接触过程中，我们发现一个问题，他们中的大多数企业知道数字化战略的重要性，但并不知道如何做。”康荣继续说，“觉得对行业十分了解的企业主们，一下被到来的云计算、大数据、物联网、人工智能等技术弄的不知所措。”

的确，近一两年在一些IT的会议中能看到来自国内外领先企业在分享他们践行数字化之路。但抛开这些，在中国市场中需要注意的是，中小企业其实占据了相当大的比例。受到信息化程度不高因素的制约，多数企业希望借助第三方厂商力量，引入云计算、大数据、物联网等新兴技术，实现优化企业运营，加速转型速度。

微软的数字化战略和一个建议

几个月前，萨提亚推出了微软最新的四大解决方案——现代化工作模式、集成的业务应用、应用和基础架构以及数据和人工智能，希望通过产品和服务的方式来帮助客户推动数字化战略。

现在，针对各行各业，微软的数字化解决方案能让企业看到立竿见影的效果。比如予力赋能员工；优化业务运营、提升效率和降低成本；加强企业与客户间的互动；以及最来自业务模式的转型。每一部分都能找到微软相对应的产品和服务。

而微软其中一个最为重要的服务则是落地中国市场三年的智能云Azure。“微软要做的是在微软智能云Azure的帮助下，把更多的科技普及给越来越多的企业。”康荣从智能云Azure的IaaS、PaaS和SaaS三层能力谈起，他说无论企业规模、对于技术的接受程度如何，都可以透过Azure实现创新。

大概两年前，微软曾设下目标，希望云的营收在2018财年能够达到200亿美元。距离截止日期还有一段时间，不过在俩月前发布的财报中，Azure云服务的营收本季度同比增长97%。在此后的一次电话会议中，微软CFO更是欣喜地表示，这是Azure云平台表现抢眼的一次，同时也是微软签署超百万美元订单数量最多的一个季度。

企业对Azure的愈发偏爱，源于微软在云上的巨大投入——全球40个地区都能看到智能云Azure的身影，并且在入华三年时间中，拥有8万多家企业用户，超过90%的世界“财富500强”企业都选择了Azure，以及拥有累计超过1000家合作伙伴。

提供平台和工具是微软的强项，所以微软也一直在强调合作伙伴战略的重要性。“我们针对国内外各个行业领域有一个解决方案蓝图，这个蓝图主要分为三种。一种是全部由微软所主导的，这是极少数的；一种是全部依赖于全球的合作伙伴；还有一种解决方案是由微软和合作伙伴共同协作配合的。”

据康荣说，今年微软将在组织架构和资源配合方面进行大量的转型变化，将全球合作伙伴团队和资源统一集中，也就是此前公布的“One Commercial Partner”团队，并且投入大量投资来加强与合作伙伴间的协作。通过合作伙伴对行业的了解，加上微软在技术上的优势，共同助力国内企业迈向数字化之路。

不过在企业制定数字化战略的时候，这里康荣提到了他的一个诚恳建议。“在和客户谈数字化转型的时候，可以明显感觉到国内有三种不同类型的企业。第一种是少数客户，很清楚知道自己要做什么，所以他们只需要一个拥有很强技术优势的合作伙伴来帮他们搭一个平台，就可以将应用开发出来；第二种是在业绩和商业模式方面有着清晰的战略路径，并不了解技术；而第三类客户，所谓人云亦云，盲目追随趋势。”每天康荣的工作是跟不同的客户打交道，几番下来，他倒是建议国内的企业首先搞明白对生意的看法，期望实现怎样的目标，而非从技术入手。