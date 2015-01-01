 Gartner2016公有云报告：全球IaaS市场增长31%,阿里云入围三甲

据Gartner称，2016年IaaS公有云市场增长了31%，总体规模达到221亿美元，高于2015年的168亿美元。Amazon是2016年IaaS市场最大的厂商，其次是微软和阿里巴巴。

至顶网CIO与应用频道 09月28日 北京消息：据Gartner称，2016年公有云市场中IaaS增长了31%，总体规模达到221亿美元，高于2015年的168亿美元。Amazon是2016年IaaS市场最大的厂商，其次是微软和阿里巴巴。

Gartner研究总监Sid Nag表示：“云服务市场的增长速度几乎比现在所有其他IT市场快得多，其中大部分增长都是牺牲了传统的非云产品。对基于云的IaaS的需求，继续保持迅猛的增长，IaaS的高增长也推动了相关云市场的增长。虽然PaaS和SaaS也有强劲增长，但是未来五年IaaS的增长最快。”

在IaaS市场，三大超大规模IaaS云提供商的增幅远远高于市场水平。虽然2016年AWS占据市场统治地位，但是微软Azure发展势头更迅猛，Google也有一些增长。展望未来，Gartner认为在竞争压力加大的同时，Amazon将实现份额的增长，因为非超大规模提供商仍然在努力通过服务提供价值，其他IaaS市场领导者也会加快增长。

Amazon是IaaS市场的明显领先者，占有44.2%的市场份额（见表一），这是因为Amazo跨最广泛的使用实例为最多的客户提供服务，从云原生的初创公司，到那些希望变革传统应用的中型企业，再到转型迁移到云的大型企业。

表一，2015年到2016年IaaS公有云服务市场份额（单位：百万美元）

注释：2015年到2016年阿里巴巴的收入已经从之前发布的“市场份额：IT服务，2016年”进行了调整

微软在IaaS公有云市场以7.1%的份额位列第二，相比2015年增长61.1%。微软专注于投资开发IaaS能力、强化销售和市场推广的执行，巩固了作为IaaS领先厂商的地位。

位于第三位的阿里巴巴，在2016年的增幅为127%，这反映了阿里巴巴已经成为中国云服务市场当前的领先和主导地位。阿里巴巴积极扩展国际业务，在2016年宣布分别在欧洲、澳大利亚、中东和日本新建4个数据中心。

Nag表示：“全球公有云服务市场继续增长，这主要是收到了数字化业务计划、数据中心整合和应用迁移到云端的推动。技术战略规划者必须构建相关产品和基于合作伙伴的生态系统，以抓住机遇。”