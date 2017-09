微软CEO Nadella新书《Hit Refresh》：一场文化革命是否足以让微软焕然一新？

微软首席执行官Satya Nadella的第一本书于9月26日出版,我们可以通过这本书一窥该公司第三任首席执行官是如何尝试重振公司的。

在我几十年的围绕着微软的写作生涯中,我有机会采访了公司全部的三位首席执行官:盛气凌人而又极有头脑的Bill Gates,喜欢夸夸其谈而又毫不留情的Steve Ballmer,以及低调但思维缜密的Satya Nadella。

随着与微软的共同成长,我了解塑造了这家公司的高管们在早期的竞争方式以及竞争的残酷。这些年的科技新闻领域的竞争也非常激烈。打败你的竞争对手,抓住他们错过的重大新闻击溃他们,这是我们的游戏方式。这是一种赢者通吃的氛围,就像我们涵盖的行业一样。

鉴于我的年龄和从事这份职业的时间,我觉得我更加理解Gates和Ballmer对科技界的看法,超过了我对Nadella的观点的理解。

老实说,当我听到Nadella声称——在他刚刚被任命为首席执行官之后以及在他的新书《Hit Refresh: The Quest to Rediscover Microsoft's Soul and Imagine a Better Future for Everyone (Harper Collins, 2017)》之中——首席执行官的头号任务应该是策划公司的文化的时候,我感到惊讶而且非常困惑。我认为这应该是人力资源部门的任务。难道首席执行官不是应该在竞争中想方设法用各种狡猾的方法抢占更多的市场份额吗? “文化会把战略当成早餐吃掉”的整个想法在我看来只是一味地逃避。

不过,我还是有饶有兴致地在本周翻看了一下Nadella的这本书,因为它的目的不仅仅是解释微软这位最新首席执行官的举措,而且还介绍了他是如何做出改变,以及这些改变是如何影响了这家总部位于雷德蒙德市的软件和服务巨头的。

《Hit Refresh》的前提是有趣的。Nadella在2014年2月这个有趣的时刻成为了微软的第三任首席执行官。正如他在他的书中所说,微软那个时候正在防守阶段,因为Windows PC和Windows Phone的市场正在萎缩。员工们疲惫不堪,心怀不满。许多人认为,该公司唯一的希望就是聘请一名局外人士担任首席执行官,以重整旗鼓。然而,Nadella在微软已经工作了二十五年,完完全全是一个内部人。

在和很多员工进行了交谈并聆听了他们的想法之后(注:在微软的三位首席执行官中,Nadella绝对是最好的听众),Nadella决定微软需要进行一场彻底的文化改造。过去几年中,他在工作舞台上和其他地方分享了他的一些技巧。我们都听说过“新”微软拥有增长心态的重要性;要“全面学习”,而不是“无所不知”;使包容性和多样性成为首要任务。当然,我想这听起来很好。但是,微软要做些什么来回敬谷歌、打倒Salesforce,让一骑绝尘的云端领导者亚马逊瘫痪呢?

《Hit Refresh》清楚地表明,Nadella认为共情和授权不仅仅是一个漂亮的说法,而是可以改变员工如何工作以及改善他们与客户、合作伙伴和同事关系的概念。

我愿意相信,我真的愿意相信,谁会反对一个更有同理心的世界呢?特别是对于这样一家公司,它的创始人会告诉员工和我们新闻媒体,我们正在提出的是他听过的最愚蠢的问题,他都因为这种行为出名了。

但是,我还沉浸在微软“切断他们的氧气供应”的日子里,难以相信旧的方式已经完全消失了——也难以相信如果微软曾经是那样,这一切对微软来说会是好事。

我确信自从Nadella成为首席执行官以来,微软已经改变了。员工士气高涨。一大批在过去十年里离开这家公司的员工回来了。看看他执掌微软以来该公司的股票价格吧,华尔街现在显然也认为事情变得不同了。

但是,我感觉到这家公司是迫于形势做出了改变——因为技术版图发生了改变,Windows的重要性降低了——而不是因为它的员工觉得自己可以承担更多的风险、快速试错并仍然能够保住工作。

Nadella写道,像Windows 10一年免费的决策就是增长心态的结果。我则认为这一选择更有可能是安卓的竞争压力的结果。同样,微软将Office引入iPad和安卓平台。由于移动市场的增长,而微软在这个市场中只是一个被远远甩在后面的第三名,因此我觉得这更像是一件必须要做的事情,而不是因为它希望成为更好的合作伙伴。微软热爱Linux,因为越来越多的开发人员正在使用开源技术,并且已经做好准备去能够满足他们的需求和偏好的地方。

对微软观察来说,《Hit Refresh》中有一些很好的花边新闻。Nadella承认,他反对微软收购诺基亚的决定——之前彭博社曾经报道过此事,但据我所知,此事迄今尚未得到正式确认。他坦率地谈到他在妇女同工同酬方面被广泛宣传的丑闻,以及直到2000年左右,在印度缺乏专业的成长路径的事。

我本来希望听到更多的关于微软与一度曾是“一生最好的朋友”的Salesforce之间纠纷的背后故事,以及微软和雅虎在搜索领域分道扬镳的真实故事。

在书的末尾部分有几个章节谈到了关于科技和政策的未来。Nadella谈到了未来微软要踩的“钢丝”,微软在这个方面并没有能够一直成功,不断地在领先得太远和落后得太远之间徘徊。他介绍了一些背景情况,说明为什么微软的下一个大赌注包括混合现实、人工智能和量子计算。他也谈到关于人工智能、安全和隐私方面的伦理道德问题,如同他经常在讲话和博客文章中经常提到这些问题。

Nadella领导的微软也许可以避免一些前两位首席执行官犯下的破坏士气的错误(可怕的纸巾,还有人记得吗?)但是Nadella能够在智能手机成气候之前在桌面操作系统方面获得超过90%的市场份额吗?我可不敢确定。

不同的时代要求不同的战术和领导,《Hit Refresh》介绍了微软目前的首席执行官的想法,以及他如何尝试激励自己的“军队”,让微软再度变得更加重要。

《Hit Refresh》,由Satya Nadella、Greg Shaw和Jill Tracie Nichols撰写,Bill Gates为本书作序,于9月26日开始销售。