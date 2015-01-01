腾讯云发布第三代云服务器矩阵 加速全球布局

9月25日，腾讯云正式发布第三代云服务器（CVM）矩阵，同时宣布韩国首尔数据中心正式开放服务，在技术和基础设施上进行全球化拓展。

至顶网CIO与应用频道 09月26日 北京消息：9月25日，腾讯云正式发布第三代云服务器（CVM）矩阵，同时宣布韩国首尔数据中心正式开放服务，在技术和基础设施上进行全球化拓展。

加速全球可用区布局

中国云服务商在海外建设数据中心已经不在少数，因为覆盖更广的地理区域已经成为衡量云服务商的一项重要能力。

腾讯云在进一步建设国内数据中心的同时，在海外采用了自建数据中心与合作基础设施组合推进，计算完善布局全球可用区。腾讯云已经从7个地理区域扩展到21个地理区域，境外数据中心达6个。在海外数据中心的选择上也基于地理区域覆盖、客户目标区域、云计算市场成熟度。

腾讯云运营保障中心高级总监徐勇州指出，今年年底或明年年初腾讯云还将在全球开放7个数据中心，包括印度孟买、俄罗斯莫斯科、美国华盛顿、泰国曼谷、日本东京等。同时加强了同城双中心能力，包括香港和美国硅谷的第二个可用区。

腾讯云运营保障中心高级总监徐勇州

海外的服务节点的一个特点是轻量化，其搭载了腾讯云全线的产品线，而且海外合作节点和海外数据中心的服务能力是一致的。

腾讯云数据中心核心能力就是高可靠，腾讯云北方地区数据中心年均PUE已低于1.25，南方地区数据中心年均PUE已低于1.4。在海外，腾讯云美国IDC实现了100%可再生清洁能源，加拿大IDC部署了全球第一例应用Ecobreeze系统，全年85%时间全自然冷却。

数据中心最关注的就是风火水电，腾讯云保证数据中心高可靠采用Tier3+登机IDC基础设施，可用区独立自然灾害隔离区域；供电系统全双路高冗余的多种实现模式；高密供电，平均6KW，最高可达8-9KW；柴发N+1冗余，满载可支持24-72小时超长备用供电；制冷系统具备N+X冗余；大楼及园区内外全独立物理进线及路由。

在网络建设方面，为客户提供国内20多路、全球100多路的运营商BGP接入，提供大Tb级的总出口带宽能力，为客户提供高质量、大带宽、低时延的网络互联能力。同时，腾讯云在2017年内扩容接近300%带宽能力，全球共已建设10+Tb级的骨干网络。通过引入SDN技术，实现自动化BGP流量调度及路由策略控制，并结合智能化拨测及自动化告警，能够为客户提供无感知的可靠的网络服务。

除了数据中心基础设施的一些硬实力，腾讯云也具备非常强的运维能力。腾讯云每个机房均配备精锐的现场运维团队，在海外数据中心还配备了根据所在区域业务需要配备“双语”运维团队，所有人员均通过了腾讯IT运维工程师认证体系的认证，具备服务器运维、网络运维、资产管理及现场协调等全方位的综合能力，能够全天候，不分时区、地区和国家地提供驻场服务，现场直接协助客户解决遇到的问题。

第三代云服务器（CVM）矩阵五大升级

谈了那么多腾讯云的能力，再说说其具体的服务。9月25日，腾讯云正式发布第三代云服务器（CVM）矩阵，推出最新的计算、存储、网络和异构计算实例。

腾讯云第一代云服务器采用第一代KVM虚拟化架构，搭配腾讯云自研的云管理平台Vstation，支持腾讯云开服初期的Web网站服务；从第二代云服务器开始，整体架构设计进化为“KVM+全万兆双bonding网络”，在计算、存储和网络能力方面进行了升级，首次加入了异构计算。第三代腾讯云服务器则进行了更加彻底的技术革新与升级，它基于Intel Xeon Skylake至强处理器，全面支持25G双bonding网络环境，并采用了诸如分布式块存储技术4.0、网络虚拟化技术2.0和KVM虚拟化技术3.0等一系列业界领先的技术。

一、定制化全新处理器平台

腾讯云第三代云服务器采用腾讯云定制Intel Xeon Skylake至强处理器，最高睿频可达3.7GHz。与过往采用至强系列处理器的云服务器相比，使用定制化Skylake处理器的新一代云服务器具有更高计算性能、更大内存带宽、更强存储IO性能、更低网络时延等优势。

二、全面拥抱25G网络环境

数据中心的网络架构正在从万兆转向25G，25G网络环境将成为构建下一代数据中心网络架构的主流。腾讯云第三代服务器将在今年下半年全面铺开25G网络环境，内网带宽将扩大至25Gbps，包转发率提升超100%，时延约降低30%，能全面支持游戏业务、视频业务、金融分析等实时性要求高的业务场景。此外，腾讯云还在实验室环境下展开了100G网络建设。

三、分布式块存储技术4.0

得益于25G网络的大带宽传输，采用基于25Gb的RDMA超高性能网络框架的第四代分布式块存储技术带来了存储性能的全面提升。新推出的超高性能SSD云盘，其IOPS高达20w，性能提升10倍，能有效满足大型关系数据库（如Oracle、SQL Server）、NoSQL数据库（Hbase、Cassandra）、数据检索场景（如SAP Hana、ElasticSearch）等业务场景中对云盘IO的性能要求。此外，新推出的吞吐优化HDD云盘的峰值吞吐性能可达500MB/s，性能提升5倍。

四、网络虚拟化技术2.0

腾讯云采用智能网卡实现网络性能加速，提出基于智能硬件的第二代网络虚拟化方案，推出国内首款基于智能网卡的云服务器实例——网络优化型实例N1，完美解决了传统虚拟化网络绕行到母机网卡的问题，使得网络收发包性能提升9倍，性能高达450万。

五、KVM虚拟化技术3.0

新一代KVM虚拟化技术能够支持更多的硬件虚拟化，提供更加丰富的功能。与此同时，它支持超高速热迁移，150秒内可以完成不同物理机间实例漂移，让腾讯云成为业界首个大规模稳定应用热迁移的互联网云厂商。

目前腾讯云提供的云服务器（CVM）矩阵包含了26款实例，全面覆盖电商、视频、游戏、金融、基因测序、智能语音、汽车、医疗、物联网等192种业务场景，开启全行业的计算提速。

各种实例满足企业业务所需

腾讯云计算产品中心总监沙开波介绍表示，腾讯云云服务器产品矩阵为用户提供了业界最全的实例选项，用户可以根据业务需要，基于不同实例构建业务。

腾讯云计算产品中心总监沙开波

通用场景，腾讯云基于Intel新一代的Skylake CPU推出标准型、计算型和内存型等三款新实例，其计算性能整体提升60%，并提供最高25Gbps的内网带宽，网络收发包性能相比上一代提升2倍。基于AMD EPYC系列CPU的实例，提供最高128核规格的实例配置，有效满足客户对超大数量CPU核数的计算需求。

存储业务场景，腾讯云推出大数据机型和IO密集型两款新的存储优化型实例，大数据机型采用吞吐型HDD本地盘，顺序读写带宽最高可达2.3GB／s，相比普通本地盘提升4.7倍,适合对磁盘吞吐要求高的大数据业务；IO密集型机型则采用本地NVMe SSD硬盘，随机IOPS最高可达100w IOPS，相比SSD本地盘，随机读写IOPS提升13.3倍，适合给对IOPS性能要求高的业务使用。

高网络性能业务场景，腾讯云推出新型网络优化型实例。该实例采用新型智能网卡，把原先在宿主机上虚拟交换机的实现offload到智能网卡，通过硬件来加速包转发，使网络转发性能从原有的40w提高到450w，以及高达25Gbps的网络带宽，网络延时大大降低，实现接近物理网卡的网络延时。这既可以满足用户高速计算的需求，也让用户能够在虚拟化网络中得到媲美物理机的性能体验。

云盘产品，腾讯云基于新一代的块存储技术推出两款新的云盘产品。其中，主打高性能的超高性能SSD云盘，IOPS相比较现在的SSD云盘， IOPS从2.4w 提升到20w， 性能提升8.3倍，能有效满足大型关系数据库、NoSQL数据库等业务场景中对云盘高IO的性能要求；而主打高吞吐的吞吐优化HDD云盘，相比较现在的普通云盘，其最大吞吐从100MB/s提升到500MB/s,提升５倍，满足大数据等业务对云盘高吞吐和数据安全性的双重要求。

异构计算，腾讯云将会推出一款新型GPU计算型GN9实例，这款实例搭载新一代Intel Skylake CPU和最新一代英伟达V100GPU卡，单机最高支持8卡，在GPU计算性能上相比较第一代GN2实例将会有一个极大的提升，单精度浮点运算性能将提升8倍，双精度浮点运算性能将提升140倍，将GPU计算性能推向极致,进一步加速人工智能应用在各行业的落地。

腾讯云还将推出两款新一代的FPGA计算实例，其中基于赛灵思VU9P FPGA卡的FX3实例，单机最高支持8卡，每块卡大约包含250万个逻辑单元，6800个数字信号处理引擎， 峰值计算性能相比前一代FX2实例提升3倍；基于Intel Stratix10 FPGA卡的FI3实例，单机最高支持8卡， 每块卡大约包含280万个逻辑单元，5760个数字信号处理引擎，单精度浮点运算性能达80TFLOPS。