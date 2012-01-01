东南亚也有“双十一” 迎接重头戏Lazada谈了几点布局

近日，Lazada新任跨境部行政总裁Will Ross，介绍了Lazada跨境业务的发展战略以及东南亚市场的近况。

至顶网CIO与应用频道 09月27日 北京消息：说到电子商务，中国是一个不得不提的市场，尽管近两年呈现出放缓的趋势，但并不妨碍中国保持世界电商市场的领导者地位。而相较于中国，在亚洲我们还可以发现一个与十年前中国电商市场十分类似，尚处蓝海的东南亚电商市场。

拥有5.6亿人口的东南亚电商市场，其网购仅占总购物量的3%。另外不同于国内，东南亚电商市场有一个很不同的特点就是消费者年龄更小，平均年龄不到30岁。所有的因素拼凑起来，可以看到东南亚的电商市场，未来将有着巨大的市场前景，也吸引着越来越多的电商玩家入局，比如Lazada（来赞达），东南亚地区最大的在线购物网站之一。

布局东南亚市场 Lazada的三个计划

成立于2012年，总部位于新加坡的Lazada是东南亚的第一大电商的平台，目前在越南、菲律宾、泰国、马来西亚以及印尼等国家都拥有本土的运营团队。近日，Lazada新任跨境部行政总裁Will Ross，介绍了Lazada跨境业务的发展战略以及东南亚市场的近况。

Lazada新任跨境部行政总裁Will Ross

在移动互联网盛行的东南亚市场，买家的消费习惯也有了巨大的变化，消费终端从PC转移到了手机，社交网络成为了买家获取商品信息的主要渠道。罗伟麟介绍，Lazada早已向移动市场发起进攻。截止目前，通过Lazada 移动端的用户订单已超过总成交量的75%。此外，Lazada更活跃于各大社交平台，通过Line、Youtube、Facebook 和Instagram与线上各个粉丝群体互动，全面触达线上买家。

“我们业务发展非常的迅速的做法是仔细的倾听消费者的需求，快速的部属业务。”最开始Lazada是从零售业起家，通过用B2C模式，快速建立仓储和履约的能力。2014年开始，Lazada将重心移转到B2B2C的开放市场（retail marketplace），并且吸引了越来越多的卖家入驻。

去年，Lazada接到了中国电商巨头阿里巴巴的投资。后来，Lazada在印尼、菲律宾和泰国等3个国家站点推出淘宝精选（Taobao Collection）频道，迎合各国消费者的品类，并将以相应的本地化语言展示。另一方面，越来越多的国内卖家可以直接接触到东南亚市场，进一步扩大市场。

对于Lazada接下来的发展计划，罗伟麟提到将围绕着构建东南亚电商生态，从商品选择、物流、客服到付款方式、卖家培训等全方面布局东南亚市场。在商品选择上，Lazada从国内和国际引入近1.75亿件商品，为东南亚买家提供一站式购物体验；物流方面，继续Lazada的优势——接入自有物流渠道— LGS全球物流方案 (Lazada Global Shipping)，为商家解决第一公里和最后一公里的复杂货运流程，同时大幅降低东南亚部分地区因基础设施落后而产生的昂贵运费。

在付款方式上，Lazada更是根据东南亚买家的支付习惯，推出了便利的货到付款。罗伟麟介绍，在菲律宾、印尼等地银行卡普及率极低，尤其是菲律宾。根据BBVA的最新研究报告显示，菲律宾地区的银行卡的普及率仅达到28%。而在菲律宾实施货到付款后，买家的购物篮取消率有了极大的降低。目前，货到付款已全面覆盖泰国、印尼、马来西亚和菲律宾，为东南亚买家带来更便捷的支付选择。

为了降低跨境商家的学习和培训成本，Lazada还在今年上线了全新升级的卖家学习互动平台—Lazada大学。通过丰富多样的教学材料和实时互动的线上培训课程，Lazada大学能够帮助卖家快速熟悉东南亚市场，掌握必备销售技巧，为中国卖家打造东南亚第一的电商教学互动平台。

东南亚的“双十一”网购嘉年华

每年对于Lazada来说将会有四大“节日”，即四个主要的年度消费活动节点。其中包括中国农历的新年、Lazada周年庆、斋月（因为斋月的时候是穆斯林家人团聚然后白天斋戒，然后在白天的时候会做出许多购物的选择），以及网购嘉年华。

今年下半年Lazada的促销重头戏依然是“网购嘉年华”。自2012年11月11日Lazada首次将为期一个月的网购促销概念引入东南亚起，“网购嘉年华”便成为东南亚市场家喻户晓的网购狂欢节。2016年的网购嘉年华Lazada共吸引了超过1千多个品牌和5万多户商家参与，而单单在12月12日当天 ，Lazada就成就了 4050万销售额，并获得傲人的成交量。在延续过去5年积聚的促销势头后，“网购嘉年华”已成为东南亚市场规模最大的电商促销活动。而今年的“网购嘉年华”罗伟麟说将带给中国卖家不一样的惊喜和亮点。

据罗伟麟介绍，围绕今年的网购嘉年华主题“全球好货”， Lazada的线上推广也有了全面升级，增加了愿望清单、社交网络热卖推荐、以及人性化产品推送等功能。此外，更有趣味互动的测评直播、限时抢购、产品宣传专栏等促销机制吸引线上消费者的眼球，所有的促销活动都将同步在Lazada 移动端上线。在今年的市场推广方面，Lazada也将火力全开，以消费者互动为核心策略、通过明星网红推广以及线上线下全渠道覆盖电视广告、城市地铁、社交媒体、及自有网站、app等，最大化活动曝光。

网购嘉年华将从11月11日持续到 12月12日。目前，所有促销机制已全面开放报名，卖家可以通过“卖家中心”报名参与。罗伟麟建议，卖家应借助平台的宣传势能，制定销售目标，协调销售、运营和支持团队，并备好充足的库存来迎接大促。另外，商户还可以通过Lazada大学参加培训课程，了解东南亚消费者的特征、购买决策偏好等来选择合适的促销商品，在活动中达到销量最大化。