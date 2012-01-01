2017全球云计算大会：两大阵营三家云服务如何做云

前几天上海世博展览会迎来了第五届全球云计算大会暨国际网络通信展。跟以往一样，今年记者又被安排了一连串的采访，不过有趣的是今年采访的三家云服务商，分别代表了除互联网阵营以外的两大云计算产业的主流竞争阵营——IT阵营和电信运营商阵营。

至顶网CIO与应用频道 09月20日 北京消息：作为一名记者，每天做的最多的事情是什么？参会，采访。说实话，每年去到的大小会议现场真的数不过来……但仔细回忆起来，能连续参加三届的同一个大会，好像只有两个，每年在北京举办的中国云计算大会和每年选在秋天开的全球云计算大会。

前几天上海世博展览会迎来了第五届全球云计算大会暨国际网络通信展。跟以往一样，今年记者又被安排了一连串的采访，不过有趣的是今年采访的三家云服务商，分别代表了除互联网阵营以外的两大云计算产业的主流竞争阵营——IT阵营和电信运营商阵营。

中国联通：“云联网”和产业互联网研究院

云已经从概念和普及阶段逐步迈入了深入落地阶段，行业内称之为云的“下半场”。对于当前国内云计算发展的趋势，上海联通产业互联网运营中心总经理陈艳芬认为云的外延已经发生了巨大的变化，不再像传统的IaaS、SaaS、PaaS模式，而是更多的将数据、安全、应用等整体集成到云上，通过应用交付和服务的方式提供给企业。此外，此前类似像金融、政府这类对数据安全要求较高的行业领域，现在也改变了抗拒的态度，逐渐走上云端。

相较于IT阵营和互联网阵营的云服务商，运营商的优势在于云网一体，将公有云和私有云通过网络连接和扩容，实现云计算的弹性。作为国内三大运营商之一，中国联通早在2008年就开启云计算研究，并于2012年确定了联通沃云的技术演进路线；2013年，作为国内运营商中唯一自主研发拥有自主知识产权的云计算服务商正式推出了“沃云”，满足国内客户在接入、扩展、按需使用等方面的需求。

中国联通上海分公司在此基础上提出了“云联网”的概念，并且分为了两层。通过已经云化的智能化通信网络，将企业和云、云和云之间自由连通，同时基于行业云的解决方案，最终打包成创新型云业务方案体系。与普通单一的云解决方案不同的是，云联网解决方案主要包含了三个部分内容——入云连接的解决方案、行业云解决方案以及入云后相关服务解决方案。“三个解决方案促成了一个有机的整体。云联网不仅仅是一朵云、一张网，而是云网协同的解决方案。”

政企客户是联通云关注的重点，所以目前在一些政企业务占比较大的省市联通成立了多家独立的子公司，将包括“云、大、物”和其他的智慧应用，合成整体的产品和服务打包提供给客户。对于这样的战略布局，陈艳芬说其实是因为此前在运营商政企服务的大体系里面，传统业务和创新业务是放在一起的，这样一来对于创新业务，要适应包括人才激励、内部流程、政策、前瞻性投入等方面，会造成发展慢、效率低等结果。上个月，紧接着广东、山东两个城市，中国联通产业互联网研究院又在杭州正式落地。研究院将以模式创新为核心，对外开拓和整合优质行业资源，并且成为国内领先的产业互联网资源聚合器和创新聚集地。未来，据陈艳芬说，上海也即将向总公司申请成立新的中国联通产业互联网研究子公司。

平安云：90%自主研发，拥有80项专利

前文提到，除了运营商做云，在本次大会上记者还采访到了另外两家从行业中走出来的云服务提供商，他们在服务自身企业的同时，还将能力对外输出。其中一家是专注于金融云计算基础服务的“平安云”。

“中国平安不是一个互联网公司，不像其他互联网企业一样很早就将底层的基础架构云化了。传统的金融要求的是物理隔离，但如果将平安开发的1000多个App都进行物理隔离，那么得花上好几年的时间。在这样的背景下，就需要云计算的支撑。”平安云平台总监丘子隽谈到，这就是起初平安云成立的初衷，基于平安业务的发展，传统的架构无法支撑业务的高速发展，需要云平台提供更有效的创新服务。经过几年的发展，平安云能够为行业内的企业提供咨询以及定制化的服务和解决方案，不仅提供底层的基础设施，同时还在业务上为用户提供帮助。

去年，银监会牵头制定了《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见(征求意见稿)》，其中明确指出积极开展云计算架构规划，制定云计算标准，联合建立行业云平台，主动实施架构转型。要求到‘十三五’末期，银行业面向互联网场景的重要信息系统全部迁移至云计算架构平台，其他系统迁移比例不低于60%。政策层面的大力支持，进一步促进了云计算产业的发展。

与其他金融圈云平台采用系统集成的方式不同，中国平安本身处于一行三会监管之下。丘子隽说，平安云最初就是按照监管的要求所设计，90%以上为自主研发，拥有80项专利，灵活性强，可及时根据政策调整底层基础架构，缩短调整周期。技术层面上，平安云在网络层、主机层和逻辑层都做了大量隔离的措施，按照要求跟第三方伙伴合作，做了不同区域的划分，以便严格满足金融的标准，保障数据的安全。此外，还部署近70万个监控点，保障了安全和稳定运营的监控，并且同时还构建了从物理安全到应用安全、数据安全、业务安全的垂直安全框架，形成事前主动、事中联动、事后审计的安全服务机制。

“我进入到平安云已经有三年的时间了，让我感受最大的有两件事，一个是运维，一个是运营。”丘子隽继续说，运维是为了让大家满怀激情去做云计算开发的时候依然有时间能够好好休息，所以一个健康的运维体系非常重要。另一个则是运营，当组建一个云计算团队的时候，得需要买许多设备来支持相应的开发，而上云不仅为我们省了钱，此外还赚了钱，这就是所谓的云价值。发展至今，平安云平台不仅服务了平安集团90%以上的业务公司，还支撑了77%的业务系统投产，并且延伸到外部直销银行和金融机构，现在已经有上百家外部金融机构将业务平稳运行到平安云上。

供销科技：做好云的三个“门槛”

除了平安云，记者采访到的另外一家从行业中走出来的企业是北京市供销合作总社的所属企业——供销科技。将覆盖全国供销系统的云计算和大数据技术向多行业输出，旨在为全行业用户提供从私有云到行业云，从行业云到产业云的跨越式发展平台。

采访过程中，平安科技CEO王帅宇谈到做云的三个门槛，即信任门槛、资源门槛和资金门槛。只有跨过这三个门槛才能真正做好云。

成立于2015年的北京供销科技有限公司，主要从事IDC主机托管、ISP互联网专线接入、CDN内容分发与加速、云系统解决方案等一系列互联网综合服务。作为北京供销大数据集团股份有限公司下属子公司，有着国企背书，王帅宇说他们跨过了云计算的第一道门槛。

另外两个所谓的资金和资源门槛，前者即依赖全国供销合作社庞大的产业支撑。2016年供销社的电商平台交易额超6千亿人民币，王帅宇说在此过程中，将产品不断打磨，然后向外输出才能更好地服务更多的用户。此外，北京供销科技的“3+10+X”战略，分别在北京、上海、广州部署三地数据中心，10个互联网骨干接点和基地城市，其他二三线城市及电力富集地区，加上一个坐落于美国硅谷的子公司，满足国内互联网企业出海需求，以及国外企业进入中国市场的合规问题，北京供销科技拥有一整套完善的资源基础。

后者资金门槛，则是北京供销大数据集团和华容新星联合成立一家200亿的基金公司，以便更好支撑云业务 的发展。跨过三个门槛后，未来北京供销科技还希望从基础做起，然后是行业到产业，不仅将已经落地的“农业云”更广泛的推向市场，还计划重点布局金融云、健康云以及智慧城市等领域。

除此之外，王帅宇还提到了另一个明确的目标——成为全国最大的第三方公立大数据基础平台，而具体实现的关键则在于将产业联动起来。如何将包括IDC、CDN、云计算等业务实现最大的互用才能更好的将产业盘活，“每一个割裂开来的业务是玩不转的”。

据悉，此前北京供销科技已获得由工信部颁发的CDN牌照，坚持为大型企业提供定制化服务。谈到目前CDN市场最为火热的“价格战”时，王帅宇认为用户黏度低是造成这样现象的主要原因，并且这样的现象还将持续一段时间，但“竞合”则是今后的常态。每个厂商找到各自的优势，合力才能实现共赢，而“三分天下有其一”是北京供销大数据集团为自己设立三年内在CDN行业内的目标。这只是战略目标中的一小部分。

北京供销科技成立时间不长，对于一家初创企业下一步的发展，王帅宇说目前集团主要产业布局基本完成，紧接着他们打算进一步“精耕细作”，在服务北京市供销社的同时，以大客户为主继续向产业纵深发展，将能力向外输出。同时，与国内公有云厂商合作，完善生态的建立。以及加紧全球化的步伐，除硅谷外，不久的将来还计划在香港、日本、新加坡和欧洲等地设点，将产业更快落到世界多个角落。