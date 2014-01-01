钱牛牛成立三周年，科技创新助力高速发展

9月20日，金融科技公司钱牛牛迎来三周岁生日。据悉，从2014年9月正式上线以来，钱牛牛始终秉持“以合规安全为发展基调，以智能技术驱动普惠金融”的运营理念和发展战略，以技术为武器，不断寻求突破与创新，为行业发展带来了许多新的生机与活力。

至顶网CIO与应用频道 09月20日 北京消息：9月20日，金融科技公司钱牛牛迎来三周岁生日。据悉，从2014年9月正式上线以来，钱牛牛始终秉持“以合规安全为发展基调，以智能技术驱动普惠金融”的运营理念和发展战略，以技术为武器，不断寻求突破与创新，为行业发展带来了许多新的生机与活力。

高速发展成绩斐然，平台屡受资本垂青和行业关注

资料显示，钱牛牛由来自腾讯、百度、大众点评等知名互联网公司和国内权威金融机构的前高层管理者联合创办，是一家专注智能模型的综合金融科技公司。凭借强大的科技基因和安全合规的运营路线，钱牛牛三年来取得了斐然的成就，并始终保持着稳健而高速的发展步调。

今年3月，钱牛牛宣布总成交额突破100亿元，正式跻身行业为数不多的“百亿俱乐部”成员行列，成为与宜人贷、积木盒子、点融网等同步的行业第一梯队企业。自百亿成交之后，钱牛牛交易量呈几何倍增趋势，并不断创下新的纪录。据官方APP数据显示，截止发稿，平台累计投资金额为168亿+，注册总用户数超过181万，累计投资人次达256万+，为广大平台用户共赚取收益超过3.69亿元。

凭借清晰的发展路线和优秀的运营数据，早在今年1月份，钱牛牛对外公布获得由巨头机构京东金融投出的B+轮战略融资，双方达成深度战略合作。而此前，钱牛牛曾先后于2014年9月和2015年11月斩获来自蓝驰创投的A轮融资，和由元璟资本领投、蓝驰创投跟投的千万级美元B轮融资。多轮融资身份，钱牛牛一跃成为行业著名的风投系平台。

也因此，钱牛牛在业内迅速声名鹊起，受到业界和媒体的多方关注，先后受邀于世界互联网大会、lendit全球FinTech峰会、博鳌亚洲论坛、中国互联网大会、云+未来峰会以及陆家嘴高峰论坛等众多重量级会议现场亮相并发声。同时，还两次获得由新华社上海分社主办、上海市经济和信息化委员会指导的上海智慧城市建设大奖，与上海市长宁区科技委员会主办的“科技之星”大奖，上海市长宁区科委颁发的信息消费专项奖金等。

以科技为创新武器，安全合规获权威机构大力认可

作为行业后起之秀，钱牛牛出身BAT的研发团队凭借强大的科技基因和深厚的技术实力，将前沿的互联网技术引入金融领域，在坚守安全合规的运营理念之下，不断寻求创新与突破，并自主研发了前端获客模型、后台系统架构、实时清结算系统、支付路由以及银行存管体系等多项创新产品，刷新了金融科技平台发展规则。

据介绍，去年9月，品牌升级后的钱牛牛公布了其自主研发的纯线上互联网程序化获客模型“风神”，凭借该模型精准的投放指导，钱牛牛创下了营销成本低于9%、2C团队峰值时期仅为15人的亮眼成绩。不仅如此，其强大的后台系统架构能够实现在数百万用户同时操作时依然保持流畅的体验。而支付路由机制利用动态支付清结算系统，凭借智能分流大大提升支付的成功率。

值得关注的是，在提升用户体验的同时，支付路由和清结算模型将用户资金极度打散分投到多个项目之中，遵循了金融科技小额分散的原则，充分保障了用户资金安全。

此外，在坚持技术创新的同时，钱牛牛也十分注重安全合规，并积极响应监管号召，顺应政策趋势，在存管新规下达之后，率先与知名股份制银行签订了存管协议，并在2个月内完成技术对接，于2016年5月20日成功上线银行存管，不仅解决了内部资金流与资产匹配等技术问题，也为用户资金安全又加了一道保障防护。在此之前，行业内真正实现银行存管的平台还不到10家。

一直秉承科技创新助力高速发展的钱牛牛，凭借着优秀的行业口碑、安全合规的运营理念和清晰的战略路线，受到诸多行业权威机构的认可，今年6月份，在由国家级政府部门商务部主导发起的企业信用评级中获评A+级单位称号，并被授予荣誉证书。早在去年中国互联网金融行业协会成立之时，便成功申请加入中国互联网金融行业协会和上海互联网金融行业协会两大权威机构，成为中国互金协会首批会员单位。

平台迎来三周岁生日之际，钱牛牛创始人兼CEO倪抒音发表感言：“作为一家以技术驱动金融的科技型公司，在过去三年间，钱牛牛不断用行动去实践理念，进行突破与创新，收获了多项斐然的成就，赢得了近200万用户的信赖和支持，同时也获得了业界的高度关注与重视。在未来，钱牛牛将继续秉持以科技助力金融服务的初心，致力于为金融科技行业发展持续输送力量，为普惠金融蓝图的构筑尽一份力量。”