PTC全球总部将迁往波士顿海港

PTC公司近日宣布迁址计划，PTC全球总部将迁往波士顿市海港区海港大道121号。至此，PTC 1,000多名员工与30年的技术创新积淀将全部迁往美国首个创新区——波士顿。

至顶网CIO与应用频道 09月20日 北京消息：PTC（纳斯达克代码：PTC）公司近日宣布迁址计划，PTC全球总部将迁往波士顿市海港区海港大道121号。至此，PTC 1,000多名员工与30年的技术创新积淀将全部迁往美国首个创新区——波士顿。

PTC首席执行官Jim Heppelmann表示：“世界上几乎没有哪个地方像波士顿这样创造了如此多‘第一’。如今，这一地区有望再一次成为物联网和增强现实等颠覆性技术的创新地标。PTC将帮助波士顿进一步扩大国际声誉，成为全世界的技术领导中心。”

成立于1985年的PTC给计算机辅助设计软件市场带来了巨变：二十世纪九十年代，PTC推出了市面上第一款基于互联网的产品生命周期管理系统。如今，物联网和增强现实成为目前最具颠覆性的两大技术潮流，而PTC又一次成为了在这两大领域中举世公认的市场领导者。自成立以来，公司总部一直设在大波士顿地区。

2019年初，PTC将进驻海港大道121号一栋新建的17层大楼，整座建筑的上半部都将成为PTC的办公空间。大楼采用流线型椭圆形设计，必将成为波士顿海港建筑群的一个新地标。全球开发建筑公司斯堪斯卡(Skanska)在大楼的所有设计细节上都特别注重可持续性，因此这座建筑有望获得LEED铂金认证。此外，大楼旁边的海滨步行大道上还将建起一座增强现实“走廊博物馆”，以纪念波士顿海港的航海历史。

PTC期望通过此次迁址能更好地吸引并留住优秀人才，从而保持公司的技术领导地位，同时PTC也期待新总部的“企业体验中心”能为全球客户和合作伙伴提供一个亲身接触，并体验PTC技术的首选之处。PTC在全球共有6000多名员工，公司上下从事各类业务的人员都将迁入新总部，包括管理层、客户成功、研发、销售、市场、财务和法律团队。