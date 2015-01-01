雪佛龙选择达索系统 3DEXPERIENCE平台加快新润滑剂产品的开发

达索系统宣布美国雪佛龙(Chevron)公司下属的雪佛龙产品公司(Chevron Products Company)，一家高档基础油和成品润滑剂生产供应商选择3DEXPERIENCE平台，加快开发以雪佛龙、德士古(Texaco)和加德士(Caltex)等品牌在全球各地销售的润滑剂产品进程。

至顶网CIO与应用频道 09月20日 北京消息：达索系统（巴黎欧洲证券交易所：#13065,DSY.PA）宣布美国雪佛龙(Chevron)公司下属的雪佛龙产品公司(Chevron Products Company)，一家高档基础油和成品润滑剂生产供应商选择3DEXPERIENCE平台，加快开发以雪佛龙、德士古(Texaco)和加德士(Caltex)等品牌在全球各地销售的润滑剂产品进程。

雪佛龙的润滑剂业务经历了创新的历程，每年都有数以百计的新产品项目和产品改进项目。每个项目都涉及数十名来自各个专业领域的参与人员，在多个地点从事不同的配方、调节和新材料工作。为保持在润滑剂市场上的引领地位，雪佛龙力图降低这一复杂性并加快开发周期。

达索系统的“完美产品”行业解决方案专门针对雪佛龙的润滑剂业务需求。“完美产品”基于3DEXPERIENCE平台，在数字化协同环境中跨企业全球运营接洽用户，帮助企业节省与新产品开发有关的时间、资源与成本。

雪佛龙通过采取措施提高产品配方与材料可追溯性，标准化产品审查与审批流程，旨在增强其整个产品组合的产品质量。借助3DEXPERIENCE平台，雪佛龙润滑剂业务内部和不同地点的多项职能将能够访问统一的可搜索、可重复使用的产品数据，随时深入掌握项目状态和目标完成日期，实现各项供应链活动。

雪佛龙润滑剂品牌、技术与OEM部门总经理Brian Stripling指出：“我们转而采用达索系统，以支持我们运用一个多世纪的润滑剂科研与创新成就。借助达索系统的系统集成合作伙伴马恒达科技公司(Tech Mahindra)提供的各项服务，能让我们的各个流程和工作都基于最佳业务实践与功能。随着降低复杂性过程的深化，我们已经步入集成更多流程到达索系统平台这一阶段。”

马恒达科技公司咨询与企业解决方案副总裁Ashim Guha表示：“达索系统的3DEXPERIENCE平台让我们能够与业务相关方共同迅速完成迭代，交付产品开发流程数字化转型。客户能够在不到一年时间里按预算从老旧Lotus Notes应用转型到新平台。”

达索系统能源、流程与公共事业行业副总裁Thomas Grand表示：“与大多数能源、流程与公共事业部门相似，石油与天然气拥有多种复杂流程，可能导致产品开发过程中问题发现过晚，延误解决方案的市场投放。3DEXPERIENCE平台通过为整个价值链上的项目相关方提供便捷和实时访问他们正在处理的产品的相关信息的渠道，帮助加快新产品推出速度。这让雪佛龙这样的企业有机会运用3DEXPERIENCE平台提供的企业级方法实现创新。”