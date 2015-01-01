 微软智能云，万项专利护航中国企业出海——微软在华首推“Azure知识产权保护计划”

微软正式在华推出“Azure知识产权保护计划”，以业界领先的无上限赔偿及10,000项微软专利，帮助微软智能云Azure用户有效降低侵权风险，予力企业无忧创新。

至顶网CIO与应用频道 09月19日 北京消息：微软今天宣布， “Azure知识产权保护计划”正式落地中国，将以业界领先的无上限赔偿及10,000项微软专利，帮助Azure用户降低侵权风险，让开发者和企业用户可以真正专注于技术创新和业务成长，而无需为潜在的知识产权纠纷担忧。此外，微软和世纪互联还宣布推出一系列Azure新服务和功能升级，进一步提升Azure在人工智能、机器学习、大数据发掘、云端开发、管理及安全性上的技术优势和用户体验。从知识产权保障到功能服务升级与技术创新， Azure致力于为微软云生态圈的合作伙伴和中国客户带来全球同步的创新机遇，打造业界最优的创新环境，切实助力各方共赢数字化转型。

微软全球副总裁，云计算与企业事业部Microsoft Azure总经理Jason Zander

微软全球副总裁，云计算与企业事业部Microsoft Azure总经理Jason Zander表示：“数字化转型正成为全球经济发展的关键机遇，也是推动微软云业务快速成长的核心动力。微软智能云现已遍及全球42个区域，覆盖全球的超大规模，安全、可信、合规、透明的运营保障，以及微软独有的混合云优势，正帮助我们在世界各地取得稳定且持续的增长。微软智能云带来的不仅是创新的技术和服务，更致力于帮助创新者扫除后顾之忧。在华推出‘Azure知识产权保护计划’，就是要将微软长期以来积累的丰厚的知识产权财富，分享给我们的合作伙伴、用户和开发者，让每个人都能在微软云上尽情释放创意，加速云端创新。”

微软亚太研发集团、微软中国云计算与企业事业部总经理麦超俊表示：“数字化转型和技术创新的热潮促成了中国云计算市场的加速发展， Azure作为首个在华商用的国际公有云，也受到了广大用户、合作伙伴、开发者的广泛支持，始终保持着超预期的健康成长。在持续扩大在华投入，全力提升云计算规模的同时，我们也在努力将更多业界领先的人工智能、机器学习、大数据、应用开发，及管理服务带到微软智能云上，满足各方对于云计算不断增长的需求，全力打造一个功能全面、安全无忧、简单易用的云端数字化转型平台。”

由世纪互联运营的Microsoft Azure，目前拥有超过1,000家解决方案合作伙伴；有超过8万家来自不同行业的企业客户在使用Azure云服务。全球领先的智慧能源技术服务提供商远景能源，将其开发的物联网平台EnOS部署到了中国及全球的Azure云上；互联网平台服务提供商帝联科技，利用Azure CDN的智能路由获得了更好的性能和稳定性，通过与微软开展B2B合作有效拓展了业务渠道，还借助Azure的人工智能和大数据分析能力开发出了真正的个性化服务；小米是最早采用Azure的用户之一，其在国内利用Azure云平台部署和运行面向用户的移动应用，云计算的用量增长了超过10倍，同时还在借助Azure的全球布局稳步进军国际市场。

远景能源运维高级经理潘怡鸿表示：“我们在Azure云上搭建起了EnOS智能物联网平台，在国内部署运行的同时，也在利用Azure云进军国际市场。Azure云为我们提供了统一开发、灵活部署、弹性管理、合规可信的智能云平台，同时‘Azure知识产权保护计划’为我们提供了专利技术保护伞，让我们可以专注于技术的创新，减少不必要的资源浪费。”

“Azure知识产权保护计划”，为云创新保驾护航

数字化转型的蓬勃发展为全球企业带来了新的发展机遇，同时也带来了与技术创新相关的新型法律挑战。据德国专利数据公司IPlytics的统计数据显示，过去五年间，美国与云计算相关的专利诉讼增长了700%，而同一时期以专利诉讼牟利的“非职业实体（NPE）”在云计算领域的专利储备增加了130%，企业和开发者面临的诉讼风险也在随之增加。

“越来越多的企业和开发者在积极拥抱云计算和数字技术，而知识产权保护和专利侵权的潜在风险，正成为阻碍数字化转型和创新的大问题。”微软全球副总裁兼首席知识产权顾问Erich Andersen表示，“微软作为科技行业领军企业，40多年来在知识产权保护领域积累了丰富的经验，并且建立了业界领先的的法律架构和应对措施，将全力保护我们的用户降低知识产权风险。”

“Azure知识产权保护计划”将为符合条件的Azure用户提供多重保障：

业界领先的无上限赔偿： 如果Azure用户因为使用Azure云服务而受到相关知识产权诉讼，用户将得到无上限赔偿的保护。对于由世纪互联运营的 Microsoft Azure 的用户，无上限赔偿由世纪互联负责承担；对于采用全球Azure服务的用户，无上限赔偿责任由微软承担。此项保障全面涵盖Azure所采用的开源技术，例如Azure HDInsight服务采用的Hadoop。

如果Azure用户因为使用Azure云服务而受到相关知识产权诉讼，用户将得到无上限赔偿的保护。对于由世纪互联运营的 Microsoft Azure 的用户，无上限赔偿由世纪互联负责承担；对于采用全球Azure服务的用户，无上限赔偿责任由微软承担。此项保障全面涵盖Azure所采用的开源技术，例如Azure HDInsight服务采用的Hadoop。 全球规模前三的微软专利库： 微软将向Azure用户开放总计包含10,000项专利的专利池作为“专利保护伞”，以保证Azure用户可以通过寻求微软的专利转让，在与Azure服务相关的专利诉讼中更有效地保护自身利益。“Azure知识产权保护计划”所开放的专利池是微软整个专利库的一部分，汇聚了多年来微软全球顶尖工程师在前沿创新领域取得的杰出成果。

微软将向Azure用户开放总计包含10,000项专利的专利池作为“专利保护伞”，以保证Azure用户可以通过寻求微软的专利转让，在与Azure服务相关的专利诉讼中更有效地保护自身利益。“Azure知识产权保护计划”所开放的专利池是微软整个专利库的一部分，汇聚了多年来微软全球顶尖工程师在前沿创新领域取得的杰出成果。 即用许可证：微软向Azure用户承诺，即使未来微软将专利转让给非执业实体（NPE），这些专利也不会被用于向Azure客户提起诉讼。尽管一般情况下，微软不会将专利转让给非执业实体，但万一发生这种情况，微软将向Azure用户发放即用许可证。这一承诺可以向用户提供额外的保障。

微软全球副总裁兼首席知识产权顾问Erich Andersen

自今年2月微软“Azure知识产权保护计划”在美国等海外市场推出以来，受到了丰田Connected公司、美泰玩具（Mattel）、能源服务公司埃创（Itron）等Azure用户的广泛欢迎。在中国，这项计划的推出也受到了科勒、远景能源、摩拜单车等用户的积极响应和欢迎。

摩拜单车CTO夏一平表示：“摩拜单车已在全球7个国家拓展了共享单车业务。在一些地区摩拜单车选择了与微软智能云开展合作。而‘Azure知识产权保护计划’则大大降低了摩拜单车在相关市场可能遇到的与知识产权相关的潜在风险。微软在技术与法规层面提供的多重保障，让摩拜无后顾之忧地在使用云端服务助力业务发展。”

关于 “Azure知识产权保护计划”的更多详情，请参考官方网站：https://wacn-ppe.chinacloudsites.cn/support/azure-ip-advantage。

新服务、新体验，智能云再添新功能

由世纪互联运营的Microsoft Azure是首个正式实现在华商用的国际公有云服务，现已在中国市场推出了超过60项国际领先水平的云服务，为合作伙伴、企业用户、开发者提供了云计算、大数据、物联网、人工智能等完善的应用平台与服务。今天，微软和世纪互联发布了微软智能云Azure的一系列新功能与服务，将为用户带来技术创新的更多可能，并有效提升管理效率和改善用户体验。

更多人工智能与数据洞察

为了践行“普及人工智能全民化”的使命， Azure认知服务以API接口的形式提供了基于云端的人工智能，开发者仅需几行代码即可利用Azure云上的强大数据算法，构建出跨平台、跨设备的智能应用。随着人工智能开发的持续升温，业界对于机器学习平台的需求也越来越强烈。针对这样的需求，Azure推出了数据科学虚机镜像（DSVM）。这种预配置的虚机镜像专门针对业界领先的数据科学开发工具及平台进行了深度优化和测试，能够支持多种主流机器学习框架下的工作负载，包括认知服务工具包（原名CNTK）、TensorFlow、Caffe、Kera、MXnet等。该服务可以显著提升在云端部署机器学习环境进行人工智能开发的效率。

Azure提供了完备的大数据解决方案，能帮助用户从数据中挖掘有用的业务信息，指导业务决策。HDInsight是Azure上最受欢迎的大数据服务之一，可帮助用户轻松管理全托管的Apache Hadoop 开源数据分析集群，并能提供99.9% SLA的高可用性。支持Kafka的Azure HDInsight 现已开启公众预览，这项服务尤其适合于需要进行实时分析的场景，如欺诈监控、流分析、财务预警、IoT远程监测、社交媒体分析、始终在线的ETL以及网络监测等。

更高效的开发和管理服务

除了“Azure知识产权保护计划”，微软和世纪互联还针对开发者和技术创新公司的业务需求，为Azure增加了一系列新服务，以促成更高效的云中创新。Azure API管理服务推出公众预览，这项服务能帮助开发者针对面向内部或外部用户的不同需求，对API接口进行分类管理。服务可以针对在云端或者本地运行的后台服务，快速创建一致的现代API接口，一方面提供安全保护、防止滥用和过度使用，同时还支持自动伸缩，确保程序在不同负载压力下稳定运行。

此外，Azure上还为Visual Studio开发者量身定制了一个理想的云开发环境：Visual Studio虚机镜像（VSVM）。用户可以根据需要选择部署在Windows Server 2016虚机上的Visual Studio Community或者Enterprise 2017等不同版本，一键部署简单易用的云开发环境。Azure托管磁盘服务正式推出，这项服务可以通过管理与虚机磁盘关联的存储帐户简化磁盘和存储的管理工作，提供更好的灵活性，并降低出现人为错误的风险。

Azure管理门户正式升级，现在用户可以在统一的控制台中生成、管理和监视Azure平台上的虚拟机、虚拟网络、存储器、云服务的运行状况，一目了然地掌控全局，显著改善了用户体验，并提升了云管理的效率。为了满足用户对于数据安全、运行监控及其它功能的需求，Azure此次还增加了Azure磁盘加密、Azure站点恢复2.0、全新的Azure VPN网关等功能和服务。欲了解Azure相关服务和功能升级的更多详情，请访问官方网站：www.azure.cn。