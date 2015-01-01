跨界融合推动中国食品工业创新升级

传统产业的转型升级一直是国家重点关注的领域，从“中国制造2025”到“互联网+传统产业”，作为国家食品安全和保障民生的重要行业，食品工业的创新转型发展成为当前行业最为重要的课题。

至顶网CIO与应用频道 09月18日 北京消息：传统产业的转型升级一直是国家重点关注的领域，从“中国制造2025”到“互联网+传统产业”，作为国家食品安全和保障民生的重要行业，食品工业的创新转型发展成为当前行业最为重要的课题。

为了更好的引导食品工业企业加强智能装备、云计算、物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术在研发、生产、管理、营销和物流等业务的应用，大力发展电子商务、智能工厂、工业互联网、食品安全质量追溯、社会化营销等新模式、新业态，助力食品企业提质增效创新发展，推动中国食品工业的创新升级，2017年9月13日-17日在湖南长沙举办第二届中国食品工业互联网峰会。

作为中国食品工业行业的重要活动之一，本次峰会由中国食品和包装机械工业协会主办，由中国食品工业互联网产业联盟、（中国）食品安全技术装备专业委员会、168大数据企业家联盟、湖南省商务厅商务展览中心、中国物流与采购联合会研究院等单位联合承办，已经成为业界人士了解中国食品工业未来发展方向的重要窗口和平台。

第二届中国食品工业互联网峰会

此次峰会汇聚了加多宝、汇源果汁、三元食品、燕京啤酒、青岛啤酒、正大食品、新希望乳业、皇氏乳业、汤臣倍健、加加食品等一线食品保健品企业，杭州永创、杭州中亚、普丽盛、山东碧海、晓进机械、廊坊百冠、天宇伟业、粤东机械等食品装备企业，施耐德、欧姆龙、库卡机器人、贝加菜等智能制造解决方案提供商，爱创、中商、奥威、数聚、立高、弥特、星图数据等大数据与食品安全服务商，北自所、唯智科技、今天国际等供应链企业，西安交通大学、人民大学、北京航空航天大学、农产品加工所等科研机构等参加本届大会。

中国食品和包装机械工业协会理事长楚玉峰出席峰会并致辞。从食品行业、工业技术、大数据等多角度，就互联网大数据的新形势下如何推动食品工业行业加速变革发展，中国食品工业如何把握行业机遇、转型发展进行深入探讨。楚玉峰指出，随着硬件装备水平的不断提升，食品工业的智能生产也迫切需要硬件装备和软件信息更加深度的融合来提升整厂的自动化和智能化生产水平。

中国食品和包装机械工业协会理事长楚玉峰致辞

工信部智能制造专家咨询委员会副主任屈贤明做了关于中国食品工业智能制造路径探析的主题报告，从行业发展实践的角度指出了我国食品工业如何践行智能制造，给与会者带来宏观和微观结合的探讨和分析。

工信部智能制造专家咨询委员会副主任屈贤明发表主题演讲：中国食品工业智能制造路径探析

SAP、联想、京东、华为：用大数据推动食品企业转型升级

本届大会汇聚了一大批专家学者， SAP中国区副总裁及行业价值工程部总经理荆伟、联想集团大数据高级总监兼首席方案架构师温天宁、京东云战略规划总监高昂、华为云BU生态解决方案总监蒋国文等在内的多名国内企业知名人士和专家学者发表演讲，共同探讨如何在互联网大数据的新形势下推动食品工业把握行业机遇和转型发展。

在主题演讲环节，SAP中国区副总裁及行业价值工程部总经理荆伟发表了主题演讲——管理与技术创新，成就大消费。

SAP中国区副总裁及行业价值工程部总经理荆伟发表主题演讲：管理与技术创新 成就大消费

荆伟首先分析了中国消费习惯趋势分析，总结了当前国人消费习惯趋势6大特点：追求方便、关注健康、追求个性化、为品质买单、接受新事物、关注服务和体验等。这些消费习惯使得食品行业向高端化、健康化发展，新品替换速度也越来越快。

荆伟指出，企业为适应这种消费趋势，也需要进行一些转型和变革，来保持自己的核心竞争力。首先是终端和门店数字化转型，其次是渠道数字化转型，最后是设备、包材企业的模式转型与智能化。

终端和门店数字化转型要求实现从“货”到“人”，需要用消费需求来驱动零售管理新趋势。企业要重视个体属性、消费属性、社交属性、团体属性、周期属性等5个消费者属性。进行消费者、商品与门店的融合；营销、活动与执行的融合；员工、消费者与互动的融合；实体、数字与体验的融合等四项融合。进行线下、线上与服务统一；商品引入、销售与敏捷供应的统一；消费者、商品与服务体验的统一等三项统一。最后通过统一的业务管理和数据管理平台建立产品、门店、消费者的标签属性匹配体系，展开与消费者的有效互动，用大数据驱动消费者的人群迁移和消费转化。

SAP中国区副总裁及行业价值工程部总经理荆伟发表主题演讲：管理与技术创新 成就大消费

渠道数字化转型，要求消费品行业进行从”以产品中心”到”以客户和品牌中心”的转型，进一步了解消费者、消费习惯、消费时间、消费周期，重点开发符合消费需求的新产品、大单品。在模式上，进行渠道经销、团购、定制、粉丝运营、线上B2C 等，围绕着消费者进行产品创新和渠道创新，基于市场、地域和消费人群进行品牌策略、价格策略、地域策略、渠道伙伴策略。

上游的设备与包材的模式转型，由食品行业的模式驱动，要求上游供应商必须从专注于产品的销售向专注于为客户创造业务价值的顾问式销售模式转型。目标在于通过有效的销售领导形成持续健康的销售管道，从等待销售结果转变为管理销售绩效。最终实现互连互通的智能制造，生产系统能实时与各业务环节协调。

最后，荆伟表示通过云计算、大数据、物联网等新技术的支撑，企业得以实现业务和模式创新、组织创新、技术创新，从而成就核心竞争力。

联想大数据高级总监首席方案架构师温天宁发表主题演讲：数据智能推动中国工业转型升级

在上午的主题发言中，联想大数据高级总监首席方案架构师温天宁发表主题演讲“数据智能推动中国工业转型升级”。温天宁介绍了目前联想大数据的相关情况，大数据通过采集来自任何数据源的数据和数据格式，通过全量集成分析，来服务工业全流程，最终实现客户经营、产品创新、运营效率提升、业务模式升级。大数据服务企业的全生命周期，包括产品与营销、工厂生产、出货、销售渠道、中间商、出售、用户使用、用户服务，从而实现精准有效的管理和服务。其根本就是以用户的需求体验偏好为核心，做到真正的以用户行为来驱动企业决策生产。

京东云战略规划总监高昂发表主题演讲：京东大数据及区块链技术应用实践分享

京东云战略规划总监高昂发表了主题演讲“京东大数据及区块链技术应用实践分享”。作为国内第一大自营电商，京东拥有3亿用户13年积累的消费数据。京东云大数据服务面向企业客户提供包括数据的采集、清洗、存储、挖掘、分析、建模、应用、展示、开放、交易等数据全生命链的服务。京东全流程追溯平台，对原材料、生产、流通、营销进行全流程追溯，可实现原料信息监测、管理监控、生产过程监控、存储监控、物流信息监控和售后反馈，全方位提升企业品牌、效率、体验和监管。

华为云BU生态解决方案总监蒋国文发表主题演讲：华为云助力食品行业数字化转型

华为云生态解决方案总监蒋国文发表了主题演讲“华为云助力食品行业数字化转型”。华为为食品领域行业提供IOT+智能制造解决方案+电子商务解决方案。华为IOT为新型物联网产业提供端到端IT解决方案，点上晕为企业打造高效销售云平台，针对具备IT研发能力的客户，可在华为云提供的组建基础上自建电商，而针对不具备IT能力的客户，华为可提供电商平台+咨询定制服务。以工业4.0为基础的智能云平台，可实现接单、设计、生产（IMES库存）、制造（柔性制造）、物流（智能物流）、营销（电商）、售后（预测服务）。

第二届中国食品工业互联网大会圆桌对话

在第二届中国食品工业互联网大会圆桌对话环节，加多宝饮料有限公司总经理庞振国、北京汇源饮料食品集团有限公司总裁助理孙永国、新希望乳业股份有限公司副总裁林永裕、皇氏集团股份有限公司副总裁谢秉锵、安徽青松食品有限公司副总裁於孝兵等嘉宾就“食品工业的未来生产场景”这一主题，就怎样看待工业4.0，中国食品工业技术装备与国际一流还有哪些差距，中国食品工业实施智能制造的困难在哪里，食品工业+互联网有哪些创新点这5个具体议题与圆桌对话主持人：中国食品工业互联网产业联盟秘书长崔林进行了精彩的交流探讨。处在风暴现场的参会人员也都若有所思的紧盯着台上嘉宾的一举一动。

智能制造和智能装备融合推动食品工业生产方式全面升级

以工业4.0为目标的智能制造和智能工厂正在雨后春笋般出现，互联网技术与智能装备的迅速融合正在将智能生产变为现实，而这种智能生产不仅仅体现在生产线的自动化程度，还体现在以云计算、大数据等技术为支撑的柔性生产、定制生产、智能产线。更重要的是，以消费互联网和工业互联网融合为条件，生产与消费者之间建立起一对一数据信息传递所表现出的每一件产品的轨迹精准定位是工业4.0时代的典型特征。

互联网技术推动的食品工业变革还体现在生产资源要素的组织上，从生产工厂的产线组织与优化到生产物料的在线调配和在线订单采购，从底层智能装备的全生命周期管理到人力资源计划的科学调配，以指数增长的互联网技术一旦进入应用，工厂生产效率也将是指数级的提升。

中国食品工业智能制造与智能装备论坛

在下午举办的中国食品工业智能装备与智能制造论坛上，汤臣倍健股份有限公司、北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院、加加食品集团股份有限公司、上海普狄工业智能设备有限公司、皇氏集团股份有限公司、欧姆龙自动化（中国）有限公司、KUKA 机器人有限公司、北京机械工业自动化研究所、廊坊百冠包装机械有限公司、西安交通大学食品装备工程与科学学院、施耐德电气、北京汇源饮料食品集团有限公司、江苏天宇伟业科技有限公司等单位对食品工业智能制造与智能装备的同步发展进行了深度探讨。

在下午的专题发言日程中，国家工业和信息化部消费品司食品处易丹钦对食品工业未来发展的方向进行了探讨，她指出，随着规模化、智能化、集约化、绿色化的深入发展，到2020年，我国食品工业无论是创新能力还是食品安全保障水平都将稳步提升，资源利用和节能减排也将取得突出成效，新技术、新产品、新模式、新业态不断涌现，整个食品工业都将在与互联网+的融合下，呈现出更繁荣的景象。

国家工业和信息化部消费品司食品处易丹钦做《我国食品工业发展现状》的主题发言

工业和信息化部消费品司食品处易丹钦在会上指出，随着规模化、智能化、集约化、绿色化的深入发展，到2020年，我国食品工业无论是创新能力还是食品安全保障水平都将稳步提升，资源利用和节能减排也将取得突出成效，新技术、新产品、新模式、新业态不断涌现，整个食品工业都将在与互联网+的融合下，呈现出更繁荣的景象。

中国人民大学商学院教授、国家制造强国建设战略咨询委委员徐佳宾做《中国智能制造的前景和创新需求》的主题发言

汤臣倍健股份有限公司精益管理部经理刘文得做主题为《信息化于汤臣倍健透明工厂的探索实践》主题发言

汤臣倍健历时三年耗资3亿元建设的智能化透明工厂实现了供应透明、过程透明、数据透明等三大透明，首先从供应上实现全球原料追溯，建立并开放产品生命档案，打通原料采购、收发、生产、检验、物流等信息，生产过程在线高清直播并采用MES管控，市场大数据、生产过程大数据全部透明公开化，从根本上确保产品安全，降低产品不良率，从而赢得了消费者的信任。

加加食品集团股份有限公司CIO 杨晓云做主题为《发酵食品智能制造新模式应用》的主题发言

加加酱油则把智能化运用在了酱油酿造这一传统行业。酱油行业大量采用独立发酵装置，发酵时间长，受自然气候影响大，无法解决产品品质稳定性问题。在此基础上，加加酱油建成数字化、智能化、绿色化，数据可采集、信息可追溯，管控一体化的酱油数字化工厂，并实现智能、绿色制造发展新模式，在发酵食品行业内推广应用。

加加的酱油智能制造技术方案全流程采集过程数据，监控整个生产过程，形成动力学和报表，实现无纸化记录，对物料状态评价品质追溯，实现品质提高和技术经济指标的提升。加加积累足量酱油发酵批次样本量数据，通过神经网络等人工智能技术进行挖掘和优化，实现指标优化，使生产过程的可控性和酱油的稳定性和品质大大提高。发酵专家系统大样本数据分析，建立最优配方模型，控制参数预测与优化，利用LIMS系统进行产品研发，产品研发周期缩短

北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院副院长陶飞做主题为《新IT驱动的食品智能制造关键技术探索》主题发言

北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院副院长陶飞则从IT技术与制造技术相互融合的发展大趋势出发，宏观的介绍了工业与信息化融合的过去、现在和未来，为食品工业展现出一幅全景图案。

上海普狄工业智能设备有限公司副总张晴做主题为《食品行业自动化仓库解决方案》的专题发言

上海普狄则通过智能化打造的仓库，实现了食品企业的仓库密集存储和最大的空间利用。智能自动化仓库由仓库管理系统WMS、仓库自动控制系统WCS、信息识别设备、堆垛机、输送机、AGV、机器人、货架及其他辅助设备组成，系统采用集成化设计理念，通过信息系统技术应用、调度算法、自动识别，通过可编程逻辑控制器，底层设备通讯协议，协调各类物流设备实现自动化出入库作业。不但能实现最大化的仓储空间利用，且过程也不再像人工仓库那样需要投入大量的人力物力，使效率显著提升，降低了人力和运营成本。

皇氏集团股份有限公司副总裁伍云做主题为《皇氏集团华南智能制造中央工厂》的主题发言

皇氏集团股份有限公司副总裁伍云通过公司不断践行智能制造的皇氏集团华南智能制造中央工厂为案例，着重介绍了乳制品行业如何通过智能制造来提升公司的整体竞争力。

欧姆龙自动化（中国）有限公司行业经理俞晶做主题为《食品饮料行业智能制造解决方案》的主题发言

欧姆龙公司作为最早为中国食品工业提供智能制造解决方案的企业，本次大会带来了欧姆龙全新的理念、解决方案和软硬件产品，为中国的食品工业提供了更多的选择。

智能装备与信息化深度融合驱动食品工业高效增长圆桌对话

在下午智能装备与信息化深度融合驱动食品工业高效增长的圆桌讨论环节， KUKA 机器人有限公司快消品行业部门经理李青晓、北京机械工业自动化研究所物流技术工程研究中心副主任研究员吴双、 廊坊百冠包装机械有限公司总经理张文革、西安交通大学食品装备工程与科学学院副院长彭锦峰、施耐德电气工业事业部软件业务战略市场部高级经理申红峰、北京汇源饮料食品集团有限公司设备总监赵继峰、江苏天宇伟业科技有限公司董事长沈永贤与主持人-e-works主编黄培博士就食品工业智能装备、智能制造、解决方案等多项议题进行了精彩的对话。

大数据赋能食品工业

下午举办的中国食品工业大数据与食品安全主题论坛于9月13日在湖南长沙落下帷幕，上海汉得信息技术股份有限公司、上海中商网络股份有限公司、上海数聚软件系统股份有限公司、珠海奥威软件科技有限公司、北京爱创科技股份有限公司、杭州立高科技有限公司、广州弥特智能科技有限公司、北京星图纵横网络科技咨询有限公司、加加食品集团股份有限公司等行业知名公司进行了专题发言。

中国食品工业大数据与食品安全论坛

本次论坛由上海中商网络股份有限公司数字化营销事业部总监庞赫然担任嘉宾主持，8家大数据与食品安全追溯企业分享了他们在大数据与食品安全追溯方面的实践与探索。

上海汉得信息技术股份有限公司咨询总监樊小雷发表了《SAP助力打造快消零售行业全产业链食品追溯平台》的主题演讲，他从国家关于食品安全追溯的政策、构建实用、标准、规范和共享的企业产品全过程溯源管理体系、建立支撑企业产品全生命周期的质量追溯系统总体架构以及建立产品溯源系统的三个方面进行了深入探讨与分享。

上海汉得信息技术股份有限公司咨询总监樊小雷发表了SAP助力打造快消零售行业全产业链食品追溯平台主题演讲

上海中商网络股份有限公司数字化营销事业部总监庞赫然发表了《食品新零售大数据应用》的主题演讲。他分享了新零售数字营销全景架构图，提出了新零售数据全触点应用，从千人千面转变为千人千策，新零售将通过数据与商业逻辑的深度结合，真正实现以消费者为中心的商业模式变革的全新观点。他还提出新零售中构建的消费者流程：新任、购买、粘性、口碑。

上海中商网络股份有限公司数字化营销事业部总监庞赫然发表了《食品新零售大数据应用》的主题演讲

上海数聚软件系统股份有限公司董事长陈庆华发表了《数聚助力食品企业数字化转型》的主题演讲。陈总从数字化转型的核心与关键、智慧企业管理框架SEMF v5、数聚BI/分析实践经验分享三方面深入浅出的分享了数聚是如何助力食品企业数字化转型的。

上海数聚软件系统股份有限公司董事长 陈庆华发表了《数聚助力食品企业数字化转型》的主题演讲

珠海奥威软件科技有限公司总经理、首席咨询顾问邹斌发表了《从定位到运营 如何快速构建企业大数据分析平台》的主题演讲。邹总从系统定位、产品选型、如何保证实施成功、如何持续深入优化等多方面深入分享了传统企业应该如何快速构建企业大数据分析平台的实践思考。

珠海奥威软件科技有限公司总经理、首席咨询顾问邹斌发表了《从定位到运营 如何快速构建企业大数据分析平台》的主题演讲

北京爱创科技股份有限公司东部营销中心总经理尹小梅发表了《如何基于一物一码+互联网 建立食品全产业链追溯生态系统》的主题演讲。她从国家政策背景与追溯行业发展趋势、企业管控与数字营销需求、企业管控、数字营销、价值挖掘、爱创产品与解决方案、客户案例等多方面阐述了如何基于一物一码+互联网建立食品全产业链追溯生态系统的话题。

北京爱创科技股份有限公司东部营销中心总经理尹小梅发表了《如何基于一物一码+互联网 建立食品全产业链追溯生态系统》的主题演讲

杭州立高科技有限公司技术总监文晓飞发表了《食品安全检测与大数据分析解决方案介绍》的主题演讲。他全面讲述了食品质量安全检测及大数据分析系统解决方案，整个解决方案是以“一个核心过程 、两维管理 、六大业务领域” 为业务驱动力的方案构架，以提升集团化管理有效性、实验室检测能力为方案核心内容，以创造价值为应用目标。

杭州立高科技有限公司技术总监文晓飞发表了《食品安全检测与大数据分析解决方案介绍》的主题演讲

广州弥特智能科技有限公司销售总监 佟维渤发表了《数据采集与应用助力食品企业发展》的主题演讲。他从数据来源布局设计、企业为什么需要数据、数据综合应用设计多方面进行了分享，并表示食品企业应该以合适的方式获取合理的、必要的数据，以合适的方式组织、分析数据，获取有价值的信息，用有价值的信息来不断提升企业的产品质量及运行效率。

广州弥特智能科技有限公司销售总监佟维渤发表了《数据采集与应用助力食品企业发展》的主题演讲

北京星图纵横网络科技咨询有限公司CEO 谷熠发表了《2017上半年度中国线上乳制品及非酒精即饮饮料大数据白皮书》的主题演讲，此大数据白皮书由中国食品工业互联网产业联盟与星图数据联合发布。谷总从中国电商发展概况、2017H1中国线上乳制品市场大数据、2017H1中国线上非酒精即饮饮料市场大数据三方面进行了分享。

圆桌对话环节参与嘉宾有：加加食品股份集团有限公司CIO杨晓云、上海汉得信息技术股份有限公司咨询总监樊小雷、上海数聚软件系统股份有限公司董事长陈庆华、上海中商网络股份有限公司总经理王玉红、珠海奥威软件科技有限公司总经理邹斌。以上嘉宾共同围绕“大数据赋能食品产业未来--赋能 变革 引领“主题进行了分享，就大数据在食品产业中的主要应用场景、各位嘉宾针对大数据在食品产业中的思考与探索、大数据能够为食品产业带来什么样的变革以及食品产业如何迎接和拥抱大数据智能时代的浪潮进行了深入的探讨。

大数据与食品安全论坛圆桌对话：大数据赋能食品产业未来--赋能 变革 引领

大数据与食品安全论坛干货满满，不知不觉中会议已到结束时间，诸多与会者表示受益匪浅，有多家食品企业表示会后要与嘉宾进行更深入的交流与合作。

让大数据更好的服务于食品企业，让更多的大数据干货与实践在行业中得到传播与分享，与大数据人、产业人共话食品产业大数据未来，是本次论坛的宗旨。期待明年的大数据与食品安全论坛能给食品、饮料、白酒、啤酒、调味品、快消品行业带来更多的期许与干货。

智能供应链助力食品工业全产业链升级

在下午进行的中国食品工业智能供应链论坛上，来自中国物流与采购联合会研究院、北京交通大学、IBM区块链研究、上海骜升信息科技有限公司、北京机械工业自动化研究所、中国物流与采购联合会冷链专业委员会、湖南展通物流联合体、深圳市厂家网等单位进行了精彩的主题发言。就智慧物流与物流大数据、物流供应链+区块链、智慧供应链、智能供应链合理规划纬度、现代物流在食品行业的创新发展与应用、我国食材供应链发展研、食品供应链驱动的现代物流园区建设、农产品上行物流等主题进行了精彩的技术交流。

北京机械工业自动化研究所物流技术工程研究中心副主任研究员吴双发表主题为《现代物流在食品行业的创新、发展与应用》主题演讲

湖南展通物流总经理裘明对食品物流园区进行介绍

深圳市厂家网总经理刑向阳发表了关于《农产品上行物流》的主题发言

本届大会汇聚行业专业人士，聚焦食品产业发展方向，解读技术发展趋势，把握新业态下的食品工业发展需求，运用“互联网+”、“制造业与互联网融合发展”等创新思维，制定出真正符合时代发展潮流的新一代食品工业信息技术产业标准，真正发挥出智能制造引领产业发展的积极作用，助理新一代信息技术产业加速发展。