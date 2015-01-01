联想助力“素养教育公益新长征”，一同创造新可能！

沿着红军长征线路，“梦想大篷车”再次启程踏上“素养教育公益新长征”之旅。9月13日，“梦想大篷车”开进湖北老河口第八小学，为孩子们带去3D打印、VR体验以及摄影课等素养教育课程。

至顶网CIO与应用频道 09月18日 北京消息：暨“梦想大篷车“开进鄂北红色文化发源地湖北老河口!

沿着红军长征线路，“梦想大篷车”再次启程踏上“素养教育公益新长征”之旅。9月13日，“梦想大篷车”开进湖北老河口第八小学，为孩子们带去3D打印、VR体验以及摄影课等素养教育课程。

与以往不同的是，除了发起方上海真爱梦想公益基金会外，联想也将作为重要支持方和参与方，加入“梦想大篷车”项目中，并提供领先的终端产品和互动课堂解决方案，为素养教育插上科技的翅膀，给偏远地区的孩子带去更多现代化、互联网化和多元化的学习体验。

“梦想大篷车”长17米，集书架、课桌、平板电脑、投影仪等教学用具于一体，展开后面积达60平米，相当于便捷版的梦想中心。在今年接下来的行程中，联想将助力“梦想大篷车”为湖北、贵州、四川、甘肃等多地的孩子们开展素养教育公益课程，帮助孩子们实现自我探索和多元成长，推动教育的平等化、均衡化，在红军长征路沿途一同创造更多新可能。

以科技助推公益素养教育 促进教育公平化落地发芽

作为教育行业的整合方案提供商，联想有着30年的信息化建设经验。多年来，联想发力不辍，佳绩喜人。据IDC数据统计显示，2016年联想在教育行业商用安卓平板电脑市场份额第一，高达35.9%。

不久前，联想与真爱梦想携手于北京市昌平区小汤山中心小学打造“联想互动课堂梦想中心”，使现代信息技术与素养教育相融合，为孩子们提供更加新颖有趣的学习体验。

此次在老河口站的活动中，联想移动互联与其合作伙伴上海至正科技有限公司共同参与，其中，至正科技总经理胡家明，通过联想领先的移动智能终端定制产品和互动课堂解决方案，给学生们带来了一堂生动的3D打印课程。形象有趣的讲解和先进的内容呈现方式，使学生们大开眼界的同时，也为学生们打开了一扇“梦想”之门。课上，学生们化被动为主动，发挥自己的想象力和动手能力，亲自设计和打印出了自己的“梦想”。

除此之外，学生们还体验了VR课、梦想课、轻摄影课等多门课程。其中，在VR课上，学生们通过VR眼镜看到了许多不可思议的影像，不少学生纷纷大呼“好神奇”。透过科技，学生们更加直观、深刻地领略到了人工智能技术的神奇魔力。

将科技的力量实实在在地应用于公益事业中，为资源匮乏地区送去有价值的梦想课程，助力偏远地区的素养教育发展，为社会公益事业尽自己的一份力量，一同创造更多新可能，是联想践行企业社会责任的体现。

联想互动课堂解决方案 为课堂注入智慧力量

除了素养教育外，联想互动课堂解决方案也为广泛的普教提供助力，通过科技的力量增加师生之间的互动，发挥学生主动性，提高学生成绩。

在传统的教学模式中，学生是知识的接收者，多数情况下只能被动地接受老师划定的重点内容，难以发挥自己的个性化。另一方面，由于教学模式等原因，老师难以凭经验顾及到每一个学生并为其制定因材施教的学习方案。

对此，联想互动课堂解决方案基于丰富的教与学资源和信息化手段提升日常课堂传授和学生的课下操练，充分发挥学生的主动性和个性化，老师也能根据学生操练情况，系统地收集学习行为并进行数据分析，实时掌握学情，优化教学设计，一同创造更多新的可能。

除在教育领域成绩斐然外，联想移动互联在整体商用领域也是佳绩频传。根据IDC数据， 2017年第二季度，在中国区商用平板电脑市场和中国区商用安卓平板市场分别以16.0%和17.9%的市场份额力夺双项冠军。这与联想移动互联“专业化的软硬件量身定制、深度优化能力和完善的生态系统，力求满足不同领域客户的个性化需求”分不开。未来，联想将继续坚持以客户为中心的理念，进一步释放科技的力量，以创造更多新的可能。