华为成全球首批云原生计算基金会(CNCF)认证的Kubernetes服务提供商

近日，在洛杉矶举行的开源峰会上，云原生计算基金会 (Cloud Native Computing Foundation, CNCF) 宣布华为成为全球首批Kubernetes认证服务提供商（Kubernetes Certified Service Providers ，KCSPs）。

至顶网CIO与应用频道 09月18日 北京消息：近日，在洛杉矶举行的开源峰会上，云原生计算基金会 (Cloud Native Computing Foundation, CNCF) 宣布华为成为全球首批Kubernetes认证服务提供商（Kubernetes Certified Service Providers ，KCSPs）。这意味着华为在开源云原生领域的贡献和经验受到认可，同时，华为云多款基于Kubernetes架构的云服务产品已面向市场推出。

CNCF 是 Linux 基金会旗下机构，是一个非营利组织，由Google在2015年联合其他20多家公司共同创立，旨在联合合作伙伴和开源社区推动Kubernetes及容器发展。华为作为CNCF初创及白金会员，贡献了联邦集群、容器亲和与反亲和等特性，全球贡献度排名第七，中国排名第一。

KCSPs认证项目由CNCF基金会发起，要求供应商具备丰富的Kubernetes企业应用经验。通过KCSPs认证的服务提供商可提供Kubernetes技术支持、咨询、专业服务和培训等服务。

CNCF基金会执行董事Dan Kohn表示：“首批服务提供商认证通过意味着Kubernetes生态发展成熟，能够在不同规模的企业中广泛采纳。而经过KCSPs认证的服务供应商，是企业在Kubernets领域的最佳合作伙伴。”

华为Cloud BU PaaS服务产品部部长贾永利表示：“华为很高兴成为Kubernetes认证服务商中的一员，自Kubernetes社区建立以来，华为作为社区核心成员持续为社区进行贡献，展示了华为在数字化转型时代服务客户的决心和实力。同样，华为把这种能力深度应用在公有云产品ServiceStage、CCE上，私有云解决方案如 Fusionstage。华为会继续携手合作伙伴在云原生开源领域进行持续的投入。”

华为云的“Kubernetes”产品

华为云目前基于Kubernetes架构的产品包括云容器引擎（Cloud Container Engine，CCE）和微服务云应用平台（ServiceStage）。

云容器引擎提供高可靠高性能的企业级容器应用管理服务，支持Kubernets社区原生应用和工具，简化云上容器运行环境搭。

产品详情：http://www.hwclouds.com/product/cce.html

ServiceStage提供一站式企业级微服务应用管理，快速实现应用架构微服务化、分布式部署、运维自动化，支持容器部署、混编部署等。

现在开放公测，免费试用了解详情：http://www.hwclouds.com/product/servicestage.html