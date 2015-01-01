华为合作伙伴走进天津东丽 探讨云产业发展新机遇

近日，华为公司与天津东丽区政府共同举办“华为合作伙伴走进天津东丽”活动。猪八戒网，捷通华声，国信优易以及数码大方等4家华为合作伙伴来到东丽区考察交流。

至顶网CIO与应用频道 09月18日 北京消息：近日，华为公司与天津东丽区政府共同举办“华为合作伙伴走进天津东丽”活动。猪八戒网，捷通华声，国信优易以及数码大方等4家华为合作伙伴来到东丽区考察交流。东丽区区长孔德昌，副区长杨灏，华为公司企业云业务部副总裁王彤以及13位合作伙伴高层代表等围绕着云服务模式带来的商业模式变革、云时代下传统产业如何与云计算大数据技术相结合展开了深入交流。

东丽区区长孔德昌表示，东丽经济实力显著增强，现代产业体系基本建立，大力发展战略性新兴产业、高科技产业和现代服务业，区域优势明显，是京津冀协同发展战略中的重要节点。创新催化优势产业，东丽区大力集聚创新资源，围绕打造创新驱动先导区，发挥国家自主创新示范区政策优势，吸引更多科研机构、科技型企业和高端人才落户东丽，重点培育和推进大数据应用和云产业建设发展，释放科技红利，推进经济增长。希望以华为云计算中心为核心，推动建设大数据产业园，吸引更多华为合作伙伴企业落户东丽，加快打造完善的东丽云服务产业链，提升东丽云产业的辐射力和带动力。

华为公司企业云业务部副总裁王彤表示，东丽区区位、资源、人文和生态等优势突出，近年来发展成效显著。华为和东丽基于共同的目标和愿景，坚定不移地推动云计算大数据产业在东丽发展落地。同时，华为将携手合作伙伴，坚持开放共赢的合作理念，汇聚产业链合作伙伴，提供资源共享、合作共赢的服务平台，助力东丽在新的云时代实现弯道超车，打造经济新业态。

“华为合作伙伴走进天津东丽”活动搭建了云产业多方互动交流平台，未来，华为将携手东丽及合作伙伴，共同推动东丽云计算、大数据产业的快速发展。目前，华为已在30多个城市建立云服务节点，通过独有的三级云服务网络布局，覆盖全国七大区域，整合海量、高可用的云资源，构建了一张覆盖国家-省-市三级的云服务资源网络，同时与超过200个城市形成合作，加快了云生态合作建设及云战略落地。在智慧城市、大数据、媒资、金融、物联网、智能制造、电商服务、医疗健康、农业、现代服务业等领域，华为积累了丰富的拓展经验和能力，聚合超过600家合作伙伴。未来，华为将汇聚政府、产业链相关企业、云应用提供商、集成商、服务商的需求，共同促进云计算产业的快速健康发展。